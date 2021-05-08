РБ Лейпциг - Боруссия онлайн трансляция матча

РБ Лейпциг без побед над Боруссия Дортмунд в последних 3 играх.

Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Боруссия Дортмунд не пропускает в 3 матчах подряд.

РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 38% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 37% матчей.

РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 37%.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.

Недавнее выступление команды РБ Лейпциг в "Кубок Германии" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 0, команда Боруссия Дортмунд выиграла 4, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.

В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).

РБ Лейпциг забивает 1.2 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 2.4 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).

РБ Лейпциг забивает 1.63 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд - 3.6.

Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд - 1.

Последняя домашняя победа РБ Лейпциг над Боруссия Дортмунд была в 2016

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 45 матчах.

За последние 5 встреч когда команда РБ Лейпциг играла дома, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Боруссия Дортмунд. Разница голов 7-3 в пользу команды Боруссия Дортмунд.