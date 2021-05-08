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РБ Лейпциг - Боруссия онлайн трансляция матча

Кубок Германии - 13 мая 2021, 21:45 - Олимпийский
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 - 1
Обновить
23'
Боруссия
Дортмунд
Ход матча
5' Джейдон Санчо
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
36%
Ничья
27%
Боруссия
36%
П1: 5.45 Х: 3.72 П2: 1.65
П1: 2.63 Х: 3.60 П2: 1.67
П1: 5.45 Х: 3.72 П2: 1.65
П1: 5.45 Х: 3.72 П2: 1.65
П1: 4.80 Х: 4.20 П2: 1.65
Интересные факты
  • РБ Лейпциг без побед над Боруссия Дортмунд в последних 3 играх.
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Боруссия Дортмунд не пропускает в 3 матчах подряд.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 38% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 37% матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 37%.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Недавнее выступление команды РБ Лейпциг в "Кубок Германии" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 0, команда Боруссия Дортмунд выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).
  • РБ Лейпциг забивает 1.2 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 2.4 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).
  • РБ Лейпциг забивает 1.63 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд - 3.6.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд - 1.
  • Последняя домашняя победа РБ Лейпциг над Боруссия Дортмунд была в 2016
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 45 матчах.
  • За последние 5 встреч когда команда РБ Лейпциг играла дома, команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Боруссия Дортмунд. Разница голов 7-3 в пользу команды Боруссия Дортмунд.
  • Во время последних 10 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Дортмунд выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-12 в пользу команды Боруссия Дортмунд
Личные встречи
РБ Лейпциг
2
Побед
9
Игр
5
Побед
Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
17.12.2019 - 21:15 Боруссия 3 - 3 Завершен РБ Лейпциг
Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг П
Кубок Германии 2022
30.04.2021 - 21:30 Вердер 1 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2020/2021
25.04.2021 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 19:30 Кёльн 2 - 1 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2020/2021
16.04.2021 - 21:30 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершен Хоффенхайм Н
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Кубок Германии 2022
01.05.2021 - 21:30 Боруссия 5 - 0 Завершен Хольштайн В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Вольфсбург 0 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
21.04.2021 - 21:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Унион В
Чемпионат Германии 2020/2021
18.04.2021 - 16:30 Боруссия 4 - 1 Завершен Вердер В
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Новости команд
Главные события
5'
Джейдон Санчо ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
36%
Ничья
27%
Боруссия
36%
П1: 5.45 Х: 3.72 П2: 1.65
П1: 2.63 Х: 3.60 П2: 1.67
П1: 5.45 Х: 3.72 П2: 1.65
П1: 5.45 Х: 3.72 П2: 1.65
П1: 4.80 Х: 4.20 П2: 1.65
Составы команд
1
Петер Гулачи
23
Марсель Халстенберг
5
Упамекано, Дайот
16
Лукас Клостерманн
44
Кевин Кампль
9
Забитцер Марсель
8
Амаду Хайдара
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
22
Мукьеле, Норди
11
Хи-Чан, Хванг
19
Сорлоф, Александр
1
Роман Бюрки
26
Лукаш Пищек
16
Мануэль Аканджи
15
Матс Хуммельс
13
Рафаэл Геррейру
23
Bellingham, Jude
23
Эмре Джан
11
Марко Ройс
8
Махмуд Дауд
7
Джейдон Санчо
23
Халанд, Эрлинг
Стартовый состав
  • 11
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
  • 19
    Сорлоф, Александр
    Нападающий
  • 9
    Забитцер Марсель
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 23
    Марсель Халстенберг
  • 5
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 23
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
    5
  • 23
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Мартинес Хосеп
  • 6
    Уилли Орбан
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 21
    Клюйверт, Юстин
    Нападающий
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 40
    Drljaca, Stefan
    Вратарь
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 20
    Reinier
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 32
    Джованни Рейна
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
Тренеры
  • Юлиан Нагельсманн
  • Эдин Терцис
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
4
Штрафные
1
1
Фолы
4
5
Удары мимо
Угловые
1
Удары в створ
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
19'
Жорсткий фол від Ройса біля меж штрафного. Шанс для Лейпцига.
15'
Желтая карточка
Жовта картка для Джана. Вже не перший фол від гравця.
12'
М'яч постійно переходить від однієї команди до іншої. Нічого гострого.
8'
Боруссія контролює гру в центрі поля.
5'
Гоооол!!!
Дауд віддає на правий фланг, там Санчо приймає, зміщується в центр та пробиває в дальній кут обвідним ударом. Воротар не впорався.
4'
Опасный момент
Гаряче біля воріт Боруссії! Небезпечний удар по центру від Забітцера. М'яч іде трохи вище воріт.
1'
Свисток
Господарі починають з центру поля. Стартовий свисток. Матч розпочався!
Уже відомі склади команд: РБ Лейпциг: Гулачі, Клостерман, Упамекано, Хальстенберг, Мукіеле, Хайдара, Кампль, Забітцер, Ольмо, Серлот, Хван Хі Чхан. Боруссія Д: Бюркі, Герейро, Хуммельс, Аканджі, Піщек, Джан, Белінгем, Дауд, Ройс, Санчо, Голанд
Добрий день, шановні любителі футболу. Портал UA-Футбол пропонує вашій увазі текстову онлайн-трансляцію фіналу Кубка Німеччини, в якому РБ Лейпциг прийме Боруссію Дортмунд.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Боруссия" 13.05.2021, Кубок Германии

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 13.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Боруссия" (Дортмунд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Эдин Терцис разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Боруссия" можно посмотреть 13.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Германии. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Боруссия" - 08.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 08.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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