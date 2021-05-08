РБ Лейпциг - Боруссия онлайн трансляция матча

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 13.05.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Боруссия" (Дортмунд):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Эдин Терцис разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Боруссия" - 08.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".
Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 08.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".
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