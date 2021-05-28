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Манчестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 29 мая 2021, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 1
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перерыв
Челси
Лондон
Ход матча
34' Илкай Гюндоган 39' Тьяго Силва Вышел: Андреас Кристенсен 42' Хавертц, Кай
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
53%
Ничья
28%
Челси
19%
П1: 5.51 Х: 3.29 П2: 1.84
П1: 5.50 Х: 3.10 П2: 1.80
П1: 5.51 Х: 3.29 П2: 1.84
П1: 5.23 Х: 3.19 П2: 1.90
П1: 5.80 Х: 3.10 П2: 1.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЧелси, когда Манчестер Сити играет дома, 0- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 55% матчей, Челси выигрывает в 48% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Челси выигрывает в 48%.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Челси выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Сити забивает 1.4 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Манчестер Сити забивает 2.53 гола, играя дома, а Челси забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Челси - 2.8.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Челси - 1.6.
  • Челси пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • За последние 24 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 10 раз, 2 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 30-28 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 55 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 19 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-65 в пользу команды Челси
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
12
Побед
27
Игр
10
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
03.01.2021 - 18:30 Челси 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
25.06.2020 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 21:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси П
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2022
18.05.2021 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси В
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Главные события
42'
Хавертц, Кай ГООЛ!
39'
Тьяго Силва
Вышел: Андреас Кристенсен
Илкай Гюндоган
34'
Кто победит?
74 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
53%
Ничья
28%
Челси
19%
П1: 5.51 Х: 3.29 П2: 1.84
П1: 5.50 Х: 3.10 П2: 1.80
П1: 5.51 Х: 3.29 П2: 1.84
П1: 5.23 Х: 3.19 П2: 1.90
П1: 5.80 Х: 3.10 П2: 1.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    34
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
    39
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    42
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
Запасные игроки
  • 27
    Жоао Кансело
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Томас Тухель
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
8
Штрафные
8
7
Фолы
6
1
Угловые
1
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
1
Офсайды
2
2
Удары мимо
3
2
Блокировано ударов
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
Отличный первый тайм! Челси очень активно атаковал, но Вернер пока не нашел свой кураж. Все 4 момента Тимо в никуда. Очень высоко играет Канте. При возможностях Нголо оставлять такую ширину горожанами - огромный риск. И рокировки центрдефов с крайками (Зинченко!) - пока вызывают вопросы. Логичный гол Хаверца. Маунт увидел коридор и отдал туда. 0:1. Пеп думает над планом Б.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
Инфо
Первый гол Хаверца в ЛЧ, но какой!
43'
Гоооол!!!
Маунт! Передача-конфета на Хаверца! И сразу удар в пустые! Слишком большой разрыв в центре обороны Сити! 0:1!
39'
Тьяго Силва пострадал. Сейчас испортилось настроение у Тухеля.
37'
Кто сказал, что Зинченко плохой защитник? Какой отбор! Хаверц обезмячен!
35'
Желтая карточка
И первая желтая. Гюндоган пожелтел за фол против Маунта.
32'
Какой финал без фолов? Жоржиньо уложил Фодена на газон.
30'
Марез сплоховал при простреле партнера - не попал по мячу Рияд.
28'
Опасный момент
Де Брюйне здорово прострелил на Фодена. Фил хотел уже забивать, но Рюдигер успел накрыть удар! Какой рывок! Рюдигер ближе к атаке и старается сыграть Рамоса.
27'
Подача гостей со стандарта пришла прямо в толпу горожан. Нотки АПЛ появились.
25'
Посмотрите на это - хавы Сити пытаются выдавить соперника из центра во фланг. Это что-то от Клоппа.
23'
Ооо, какой хитрый пас от Де Брюйне. Мяч почти прошел двоих игроков синих, но Аспиликуэта в подкате все закрыл.
21'
Зинченко перешел на чужую половину поля и потолкался с Вернером. Но мяч-то Александр сохранил!
18'
Инфо
Плохой розыгрыш углового от Челси, Эдерсону даже стараться не пришлось.
15'
Опасный момент
Ого! Два опасных удара от Вернера - Эдерсон и сетка с внешней стороны.
12'
Очень высоко играет Канте. Наличие такого игрока box-to-box - дополнительная опция в вариативности.
9'
Опасный момент
Чилвелл! Дуэль 1 в 1 против Стерлинга. Один игрок похоронил атаку Сити. Мощно!
8'
Опасный момент
Стерлинг! Какой выход после длинной диагонали из глубины! Весь расчет был на дриблинг Рахима - партнеры остались в опорной зоне.
7'
Очень явные 5-3-2/5-2-3 у Челси. Сити же играет широко, особенно в защите.
4'
Вернер и Хаверц соорудили атаку в пару передач. Прострел себе в руки забрал Эдерсон.
2'
Сити начинает поединок с контроля мячом. Челси в прессинге.
1'
Свисток
Матч начался! Пусть победит сильнейший!
Инфо
Манчестер Сити не выигрывал еврокубок с 1970 года. 51 год горожане ожидают триумфа на европейской арене.
Инфо
Гвардиола в старте без чистых нападающих. У Тухеля - центр поля полностью для разрушения. Ждем схватки в центре поля в первые минуты матча.
Инфо
Приятно видеть Зинченко в стартовом составе Сити.
Инфо
Давно в финалах Лиги чемпионов не встречались настолько противоположные команды по футбольной философии. Романтизм Гвардиолы против абсолютного прагматизма Тухеля. Интереса этому противостоянию добавляет и то, что оба коллектива привыкли строить свою игру через владение мячом. Это будет занимательный поединок для всех футбольных фанатов и аналитических специалистов.
Главный арбитр встречи - Антонио Матеу Лаос.
Манчестер Сити, стартовый состав: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва, Гюндоган, Фоден — Марез, Де Брюйне, Стерлинг. Запасные: Cтеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родри, Торрес, Менди, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.
Челси, стартовый состав: Э. Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Маунт, Вернер — Хаверц. Запасные: Аррисабалага, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зийех, Гилмор, Эмерсон.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов: Манчестер Сити - Челси. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(1)
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Андрей (Odessa)
29.05.2021 в 22:59
"У Тухеля - центр поля полностью для разрушения." Бред. Автор видел игру Канте и Жоржиньо? В Челси нет чистых разрушителей в опорной зоне, оба отличные распасовщики, Канте часто идёт вперёд, в том числе и в обводку - это разрушитель? Ну, и назвать Челси прагматиками - это тоже для красного словца. Таких романтиков, как Аспи, Джеймс, Чилвелл и особенно Маунт, ещё поискать в АПЛ, а уж немцы все в отрыве от родной земли ещё те прагматики!
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Челси 29.05.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 29.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Челси в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Челси можно посмотреть 29.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Эвертон - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Астон Вилла.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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