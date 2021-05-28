Манчестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Челси 29.05.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 29.05.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Челси в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Эвертон - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Астон Вилла.

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