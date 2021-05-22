Вильярреал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Матч между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Stadion Energa Gdansk.
Дата проведения матча: 26.05.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха
Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Реал - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вулверхэмптон - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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