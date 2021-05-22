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Вильярреал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Лига Европы - 26 мая 2021, 22:00 - Stadion Energa Gdansk . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
1 - 0
Обновить
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
29' Жерар Морено
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
30%
Ничья
16%
Манчестер Юнайтед
54%
П1: 2.15 Х: 3.10 П2: 4.10
П1: 1.91 Х: 3.00 П2: 5.00
П1: 2.15 Х: 3.10 П2: 4.10
П1: 2.03 Х: 3.08 П2: 4.71
П1: 1.92 Х: 3.05 П2: 4.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Вильярреал и Манчестер Юнайтед 0-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 50% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Из последних 4 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 0, 4 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Вильярреал забивает 0 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Вильярреал забивает 1.83 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Манчестер Юнайтед - 0.
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Вильярреал 4 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 20:00 Вальядолид 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 19:30 Вильярреал 2 - 4 Завершен Сельта П
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Жерар Морено
29'
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
30%
Ничья
16%
Манчестер Юнайтед
54%
П1: 2.15 Х: 3.10 П2: 4.10
П1: 1.91 Х: 3.00 П2: 5.00
П1: 2.15 Х: 3.10 П2: 4.10
П1: 2.03 Х: 3.08 П2: 4.71
П1: 1.92 Х: 3.05 П2: 4.90
Составы команд
13
Херонимо Рульи
24
Альфонсо Педраса
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
14
Мануэль Тригерос
25
Этьен Капу
5
Даниэль Парехо
30
Pino, Yeremi
9
Карлос Бакка
9
Жерар Морено
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
2
Виктор Нильссон-Линделёф
3
Бэйли, Эрик
23
Люк Шоу
6
Поль Погба
39
Мактоминей, Скотт
11
Гринвуд, Мейсон
18
Бруно Фернандес
10
Рэшфорд, Маркус
7
Эдинсон Кавани
Стартовый состав
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 9
    Жерар Морено
    29
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 25
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 7
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 15
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 12
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 34
    Фернандо Ниньо Родригез
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
37%
Владение мячом
63%
7
Штрафные
2
2
Фолы
6
3
Удары мимо
3
4
Угловые
1
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
1
Удары в створ
1
Live Zone
Трансляция
Справжня фінальна гра від "Вільярреалу". Кожен із підопічних Уная Емері знає своє місце на полі і своє завдання. А от у англійців з цим важче, адже поки вони не можуть знайти ключики до воріт суперників, котрі часто вибудовують подвійну лінію оборони. Єдиний гол у матчі був забитий завдяки стандарту - знову ж таки підтвердження незібраної гри від "манкуніанців". "Манчестер Юнайтед" повністю переважає свого суперника за володінням м'ячем, проте воно нічого не дає. Сульшеру терміново потрібно щось міняти, адже залишилося всього 45 хвилин.
Свисток
Команди відправилися на перерву.
45+1'
Грінвуд (Ман Юнайтед) потужно прострілив з правого флангу, але м'яч від "паху" Альбіоля полетів у руки Рульї.
45'
Инфо
До першого тайму було додано дві хвилини.
45'
Рашфорд (Ман Юнайтед) увійшов до штрафного майданчика, але виконав невдалий простріл.
44'
Нарешті "Вільярреал" вийшов в атаку. Піно юоровся одразу з трьома суперниками і заробив кутовий, проте арбітр вказав виконати удар "від воріт".
42'
Инфо
37% - 63% на даний момент володіння м'ячем.
Инфо
Для гравця "Ман Юнайтед" Мейсона Грінвуда цей матч став 52-м у цьому сезоні у всіх турнірах. Це найбільша цифра для тінейджера у цьому сезоні. Стільки ж має півзахисник "Барселони" Педрі.
36'
Альбіоль перервав чергову передачу, винісши навіс від Ван-Біссаки (Ман Юнайтед).
33'
"Вільярреал" після забитого голу засів в атаку. А от підопічні Сульшера ніяк не можуть розбити цю стіну подекуди і в шість захисників.
Инфо
Це перший гол від обох команд в історії зустрічей.
29'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Жерар Морено відкрив рахунок, замкнувши подачу зі стандарту від Парехо.
28'
Поль Погба дуже заряджений! Француз у двох підкатах поспіль все-таки відібрав м'яч.
27'
Піно (Вільярреал) протягнув м'яч по центру і низом здалеку пробив повз ворота. Де Хеа супроводжував м'яч очима.
26'
Рульї заборав подачу Погба (Ман Юнайтед) до рук.
24'
Рашфорд (Ман Юнайтед) з дуже далекої відстані пробив у руки Рульї. Важко підійти у штрафний майданчик англійцям.
23'
Яка краса могла бути! Бакка рабоною навісив на голову Торресу, котрий пробив головою вище воріт.
22'
Уголовой
Піно (Вільярреал) пробив з-за меж штрафного майданчика після подачі від кутового прапорця, але під м'яч кинувся Мактоміні, котрий спиною заблокуавав удар.
20'
Шоу (Ман Юнайтед) першим підібрав виніс від Альбіоля і прострілив уздовж лінії воротарського майданчика, але Фернандешу зовсім трохи не стало, щоб замкнути передачу.
18'
Инфо
"Вільярреал" знову грає у десятьох, адже Фойту надають допомогу за межами поля. Форвард Жерар Морено опускається допомагати іспанцям в оборону.
17'
Фойт (Вільярреал) вийшов на поле, проте кров з його носа продовжує іти.
16'
Уголовой
Іспанці розіграли кутовий, після чого навіс Парехо не зумів на дальній стійці замкнути Трігерос. Не встиг він трохи добігти до м'яча.
11'
Погба (Ман Юнайтед) дуже красиво зовнішньою частиною стопи вирізав на Грінвуда на правий фланг, але простріл внглійця був заблокований.
Инфо
Хуан Фойт (Вільярреал) наразі лежить на полі. Він пошкодив ніс у боротьбі з Полем Погба. Кров дуже сильно тече по обличчю аргентинця.
Инфо
За попередні чотири матчі між собою команди жодного разу не відзначилися. Усі поєдинки завершилися з рахунком 0:0. Щоправда, зустрічалися команди ще у 2005 та 2008 рр.
7'
Рашфорд (Ман Юнайтед) скинув під удар Мактоміні, котрий з-за меж штрафного майданчика пробив низом ліворуч від воріт.
6'
Перший дотик у штрафному майданчику суперника. Шоу (Ман Юнайтед) прострілив на Кавані, котрий прийняв м'яч на хід, але потім втратив його.
3'
У перші хвилини команди по черзі тримають м'яч. Так сказати, дали відчути гру один одному.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Для "манкуніанців" це буде другий в історії фінал Ліги Європи, в той час як "жовта субмарина" сьогодні виступить в ролі дебютанта у вирішальних матчах єврокубків.
"Вільярреал": Рульї - Фойт, Альбіоль, Торрес, Педраса - Парехо, Капу, Трігерос - Х. Морено, Бакка, Піно.
Запасні іспанців: Асенхо, Гомес,Еступіньян, Кокелен, Гаспар, А. Морено, Морі, Ніньйо, Пако, Пенья, Раба, Хауме.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Байї, Шоу - Погба, Мактоміні - Грінвуд, Фернандеш (К), Рашфорд - Кавані.
Запасні англійців: Грант, Хендерсон, Магвайр, Мата, Фред, Діалло, Джеймс, Теллес,, Матич, Віллямс, ван де Бек, Туанзебе.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Вітаємо всіх любителів європейського футболу! UA-Футбол проведе для Вас пряму текстову трансляцію матчу фіналу Ліги Європи між "Вільярреалом" та "Манчестер Юнайтед", котрий невдовзі розпочнеться у Гданську.
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Анонс матча Вильярреал - "Манчестер Юнайтед" 26.05.2021, Лига Европы

Матч между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Stadion Energa Gdansk.

Дата проведения матча: 26.05.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 26.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Реал - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вулверхэмптон - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча Вильярреал - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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