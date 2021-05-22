Вильярреал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Вильярреал и Манчестер Юнайтед 0-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Вильярреал выигрывает первый тайм в 50% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".

Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Из последних 4 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 0, 4 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Вильярреал забивает 0 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0 гола против команды Вильярреал (в среднем).

Вильярреал забивает 1.83 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Манчестер Юнайтед - 0.

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 7 матчах.