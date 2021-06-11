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Турция - Италия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 11 июня 2021, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Турция
0 - 0
Обновить
26'
Италия
Ход матча
Кто победит?
77 Пользователей сделало свой выбор
Турция
19%
Ничья
31%
Италия
49%
П1: 8.25 Х: 4.11 П2: 1.50
П1: 9.00 Х: 2.63 П2: 1.62
П1: 8.25 Х: 4.11 П2: 1.50
П1: 9.69 Х: 3.85 П2: 1.49
П1: 10.50 Х: 2.85 П2: 1.65
Прогноз на матч
Последние матчи - Турция
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 20:00 Турция 2 - 0 Завершен Молдова В
Международные товарищеские матчи 2021
31.05.2021 - 20:00 Турция 0 - 0 Завершен Гвинея Н
Международные товарищеские матчи 2021
27.05.2021 - 20:00 Турция 2 - 1 Завершен Азербайджан В
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Турция 3 - 3 Завершен Латвия Н
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Норвегия 0 - 3 Завершен Турция В
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Последние матчи - Италия
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия В
Международные товарищеские матчи 2021
28.05.2021 - 21:45 Италия 7 - 0 Завершен Сан-Марино В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Литва 0 - 2 Завершен Италия В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Болгария 0 - 2 Завершен Италия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
77 Пользователей сделало свой выбор
Турция
19%
Ничья
31%
Италия
49%
П1: 8.25 Х: 4.11 П2: 1.50
П1: 9.00 Х: 2.63 П2: 1.62
П1: 8.25 Х: 4.11 П2: 1.50
П1: 9.69 Х: 3.85 П2: 1.49
П1: 10.50 Х: 2.85 П2: 1.65
Составы команд
23
Угурджан Чакыр
13
Мерас, Ченгиз Умут
4
Чаглар Сёюнджю
28
Демираль, Мерих
2
Celik Zeki
35
Йокуслу, Окай
10
Хакан Чалханоглу
12
Языджи, Юсуф
7
Озан Туфан
11
Кенан Караман
17
Бурак Йылмаз
99
Джанлуиджи Доннарумма
24
Алессандро Флоренци
19
Леонардо Бонуччи
3
Джорджио Кьеллини
37
Леонардо Спинаццола
23
Николо Барелла
8
Жоржиньо
73
Мануэль Локателли
25
Верарди, Доменико
17
Чиро Иммобиле
24
Лоренцо Инсинье
Стартовый состав
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 12
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
  • 7
    Озан Туфан
    Защитник
  • 11
    Кенан Караман
    Нападающий
  • 35
    Йокуслу, Окай
    Полузащитник
  • 13
    Мерас, Ченгиз Умут
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 2
    Celik Zeki
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 73
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 24
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 21
    Кан Кахвеци, Ирфан
    Полузащитник
  • 23
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
  • 16
    Энес Юнал
  • 19
    Озан Кабак
  • 14
    Анталяли, Тайлан
    Полузащитник
  • 26
    Токоз, Дорукхан
    Полузащитник
  • 19
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 12
    Bayindir, Altay
    Вратарь
  • 34
    Мерт Гунок, Феми
    Вратарь
  • 26
    Ибрахим Халил Дервисоглу
  • 22
    Джакомо Распадори
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 26
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 39
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
Тренеры
  • Сенол Гунес
  • Роберто Манчини
Статистика матча
81%
Владение мячом
19%
Удары мимо
6
3
Штрафные
1
1
Фолы
2
Блокировано ударов
2
Угловые
2
Удары в створ
1
Офсайды
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
23'
Офсайд
Після подачі кутового пробив Бонуччі, але м'яч дійшов до К'єлліні (Італія), котрий перебував у положенні поза грою.
22'
Опасный момент
Інсіньє (Італія) від кутового прапорця подав у центр карної зони, звідки К'єлліні головою потужно пробив під поперечку, але Чакір перевів м'яч на кутовий!
21'
Опасный момент
Іммобіле (Італія) прибрав суперника і пробив з-за меж карної зони, але влучив у руки Союнчу. Арбітр пенальті не поставив.
20'
Бонуччі (Італія) з дальньої відстані пробив повз ворота.
18'
Опасный момент
Інсіньє (Італія) обігрався з Берарді у стіночку і в дотик обвідним ударом трохи не викрутив м'яч у дальній правий кут воріт.
17'
Спінаццола (Італія) прострілив, але влучив у верхню частину стегна Челіку.
Инфо
Джанлуїджі Доннарума став наймолодшим голкіпером в історії збірної Італії, котрий зіграв у фінальній стадії ЧЄ або ЧС.
15'
Деміраль (Туреччина) головою виніс навіс з лівого флангу від Спінаццоли.
14'
Туреччина намагалася побудувати позиційну атаку, але завдяки пресингу італійці відібрали м'яч і побігли в контратаку, котра завершился заблокованим ударом Берарді.
12'
Вперше турки вийшли в атаку. Їлмаз прорвався правим флангом, але прострілив внікуди.
11'
Союнчу грудьми перехопив закидання Берарді (Італія) до штрафного майданчика.
Инфо
Коли італійці з м'ячем, то стадіон освистує гравців у білій формі. Так якби грають у Стамбулі, а не у Римі.
7'
Іммобіле (Італія) намагався вивести Берарді на ударну позицію, але віддав передачу в п'ятку. Угурджан Чакір забрав м'яч до рук.
6'
Спінаццола (Італія) на лівому фланзі атаки хотів зіграти у стіночку з партнером, але турки перехопили м'яч. Проте круглий снаряд ненадовго затримався у номінальних господарів.
3'
Перший удар у грі. Берарді (Італія) в дотик пробив у зовнішню частину сітку воріт після прострілу з правого флангу.
2'
Італійці взяли м'яч під контроль.
Свисток
Матч розпочався! Євро-2020 стартувало!
Инфо
Востаннє команди зустрічалися у офіційному матчі якраз на Євро. у 2000 році італійці здобули перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Антоніо Конте та Філіппо Індзагі.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Туреччина: Чакір - Челік, Демірал, Союнчу, Мераш - Йокушлу - Караман, Туфан, Язіджі, Чалханоглу - Їлмаз.
Запасні турків: Баїндір, Гюнок, Айхан, Актюркоглу, Антальяли, Давірошоглу, Кабак, Кахведжі, Кокджу, Мюлдюр, Унал, Ундер.
Італія: Доннарумма - Флоренці, Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола - Барелла, Жоржинью, Локателлі - Берарді, Імобіле, Інсіньє.
Запасні італійців: Мерет, Сірігу, Ачербі, Бастоні, Белотті, Бернардескі, Ді Лоренцо, Емерсон, К'єза, Крістанте, Пессіна, Распадорі.
Вітаємо всіх фанатів з початком континентальної першості! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відкритті Чемпіонату Європи-2020, у якому збірна Туреччини зустрінеться із збірною Італії у Римі.
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Анонс матча Турция - Италия 11.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Турция и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 11.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Сенол Гунес и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Турция - Италия можно посмотреть 11.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Турция - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Прошедший поединок команды Турция был сыгран против Молдова - 03.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Турция.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший матч команды Италия был сыгран против Чехия - 04.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Италия.

Следите за результатами матча Турция - Италия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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