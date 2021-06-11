Турция - Италия онлайн трансляция матча

11.06.2021 в 21:08 Составы Турции и Италии на матч-открытие Евро-2020 Сегодня в 22:00 начнется первый поединок финального этапа чемпионата Европы 2020 (перенесен на год из-за пандемии коронавируса). В нем в Риме на Стадио Олимпико Италия примет Турцию. Турция: Чакыр - Челик, Союнчу, Демирал, Мерас - Йокушлу, Туфа...