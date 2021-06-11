Турция - Италия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Турция и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 11.06.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Сенол Гунес и Роберто Манчини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш
Прошедший поединок команды Турция был сыгран против Молдова - 03.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Турция.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший матч команды Италия был сыгран против Чехия - 04.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Италия.
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