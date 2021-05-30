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МФК Николаев - Волынь онлайн трансляция матча

Первая лига - 30 мая 2021, 16:45 - Центральный стадион . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
МФК Николаев
Николаев
2 - 1
Матч завершен
Волынь
Луцк
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
МФК Николаев
58%
Ничья
26%
Волынь
16%
П1: 1.12 Х: 5.98 П2: 29.00
П1: 1.14 Х: 17.00 П2: 26.00
П1: 1.12 Х: 5.98 П2: 29.00
П1: 1.03 Х: 9.59 П2: 44.00
П1: 1.17 Х: 5.90 П2: 23.00
Прогноз на матч
Личные встречи
МФК Николаев
3
Побед
11
Игр
4
Побед
Волынь
Первая лига 2020/2021
30.05.2021 - 16:45 МФК Николаев 2 - 1 Завершен Волынь
Первая лига 2020/2021
31.03.2021 - 17:00 Волынь 0 - 0 Завершен МФК Николаев
Первая лига 2021
23.11.2019 - 19:00 Волынь 1 - 1 Завершен МФК Николаев
Первая лига 2019/2020
17.08.2019 - 17:00 МФК Николаев 3 - 2 Завершен Волынь
Последние матчи - МФК Николаев
Первая лига 2020/2021
30.05.2021 - 16:45 МФК Николаев 2 - 1 Завершен Волынь В
Первая лига 2020/2021
26.05.2021 - 17:00 МФК Николаев 4 - 0 Завершен Нива В
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 17:00 МФК Николаев 1 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2020/2021
15.05.2021 - 17:00 МФК Николаев 2 - 0 Завершен Кремень В
Первая лига 2020/2021
07.05.2021 - 16:00 МФК Николаев 1 - 1 Завершен Черноморец Н
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Последние матчи - Волынь
Первая лига 2020/2021
30.05.2021 - 16:45 МФК Николаев 2 - 1 Завершен Волынь П
Первая лига 2020/2021
25.05.2021 - 19:00 Волынь 2 - 1 Завершен Верес В
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 18:00 Оболонь 2 - 1 Завершен Волынь П
Первая лига 2020/2021
16.05.2021 - 15:00 Волынь 2 - 0 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2020/2021
12.05.2021 - 17:00 Волынь 2 - 0 Завершен Прикарпатье В
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
МФК Николаев
58%
Ничья
26%
Волынь
16%
П1: 1.12 Х: 5.98 П2: 29.00
П1: 1.14 Х: 17.00 П2: 26.00
П1: 1.12 Х: 5.98 П2: 29.00
П1: 1.03 Х: 9.59 П2: 44.00
П1: 1.17 Х: 5.90 П2: 23.00
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
3
Удары мимо
6
Угловые
7
5
Удары в створ
2
2
ЖК
5
Трансляция
Вторая половина матча началась с гола-близнеца от Николаева при подаче со стандарта на левом фланге, после которого перед Волынью постала действительно непростая задача. Однако, серия ошибок хозяев поля в обороне таки привела к пропущенному голу с их стороны, поэтому концовка матча получилась по-настоящему горячей. Дошло даже до драки в завершении компенсированного времени! А что касается непосредственно футбола, то работа голкипера Бубенцова на линии, в отличии его панических выходов, не вызывала никаких вопросов.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:1! Николаев вышел на четвертую позицию.
90+7'
А что же по главному виновнику эпизода?
90+7'
Желтая карточка
Попову желтая.
90+7'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! Вторая желтая и для Близнюка, который выскочил на поле.
90+6'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! Для Приймака это было второе предупреждение!
90+6'
Желтая карточка
Желтые Яворскому и Приймаку.
90+5'
Опасный момент
ПОНЕСЛАСЬ! Откровенная грубость от Парцвании, который ударил в спину Попова в верховой борьбе за вынос от ворот соперников. На поле потасовка!
90+4'
Замена
Одарюк заменен на Попова.
90+3'
Бубенцов пошел на выход к лицевой границе штрафной, но соперник опередил его на подаче с правого фланга, после чего затылком чуть не забросил мяч в пустые ворот.
90+2'
Замена
Нечипоренко вышел вместо Кравченко.
90+2'
Опасный момент
Мяч пошел в правую девятку, после удара в падении от Войтиховского из центра штрафной, в завершении подачи с правого фланга, но Бубенцов сумел парировать!
90+1'
Офсайд
Кравченко поймали в офсайд длинной передачей на чужую половину.
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 4 мин.
88'
Опасный момент
Бубенцов вновь пошел на средний выход под рывок Климца по левому флангу, но соперник решил пасовать в центр, и только лишь Порох спас от удара по пустым воротам свою команду.
87'
Яворский угрожал зацепиться за мяч перед чужой штрафной, но защитники все-таки справились с выносом.
86'
Замена
Кобзарь вышел на поле вместо Шарпара.
84'
Желтая карточка
Близнюк из технической зоны выпрашивал желтую для Хагназари, но в итоге сам ее и получил.
82'
Что-то произошло с Бубенцовым. Держится за ногу.
80'
Очередная подача с правого фланга вызвала проблемы с выносом у Пороха.
78'
У Одарюка свело мышцы.
77'
Замена
Ляшенко появился на поле вместо Чачуа.
76'
Недилько намертво забрал дальний удар от Яворского со стандарта в правый угол ворот.
75'
Желтая карточка
А теперь и Войтиховский решил подкатиться против Войцеховского, но уже куда ближе ко своей штрафной.
74'
Желтая карточка
Приймак на чужой половине неудачным отбором снес с ног Войцеховского.
72'
Порох вынес мяч из штрафной, после подачи от соперников с правого фланга почти от углового флажка.
70'
Замена
Куксенко был заменен на Войцеховского.
69'
Замена
Паламарь был заменен на Яворского.
68'
Желтая карточка
Хагназари попытался подрисовать фол Бубенцова в левом фланге чужой штрафной, при выходе голкипера под перехват передачи на ход сопернику.
66'
Гоооол!!!
ГОЛ! Порох неудачно вынес мяч, после подачи с правого фланга атаки Волыни, после чего соперник вернул его в зону перед вратарской на Хагназари!
63'
Опасный момент
Хагназари с левого фланга штрафной закручивал в дальний верхний угол, но Бубенцов в прыжке парировал!
62'
Кушниренко решил самостоятельно завершать рывок к чужой штрафной дальним ударом, но отправил мяч над воротами и в правую сторону от них.
61'
Аут в правом фланге заработал Николаев.
59'
Перехвачен заброс в правый фланг атаки на Кравченко.
57'
Гоооол!!!
ГОЛ! Просто мяч-близнец! Куксенко со штрафного на левом фланге подал в центральную зону перед вратарской, а Кушниренко замкнул головой в ближний угол!
55'
Шарпар сфолил против Паламаря в правом фланге.
54'
Николаев старается нагнетать обстановку у чужой штрафной.
51'
Одарюк смещался вдоль лицевой границы штрафной с правого фланга, но пробить ему так и не дали.
49'
Хагназари уже в падении пробивал со входа в левый фланг штрафной, поэтому просто отправил мяч в сторону от ближней штанги.
47'
Подача с правого фланга от Одарюка была завершена ударом головой от Куксенко, в которого затем влетел соперник. Пауза.
46'
Подача от Кравченко с левого фланга прошла над всеми защитниками в штрафной.
46'
Замена
Протасов заменен в перерыве на Климца.
Свисток
Второй тайм начался!
Первая половина нашего поединка проходила под знаком превосходства Волыни в контроле мяча на чужой половине, однако завершалась с положительным для хозяев поля результатом. Николаев реализовал свой, по сути, единственный голевой момент, благодаря удачно подаче со стандартного положения, а соперники просто продолжали биться о оборонительные редуты, обостряя лишь по очень большим праздником. На данный момент, команда Близнюка на четвертом месте.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Кравченко головой вынес мяч из штрафной, после подачи со стандарта.
45+2'
Штрафной заработал Одарюк на левом фланге атаки.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 2 мин.
44'
Николаев под конец тайма перебрался с мячом на чужую половину.
42'
Опасная игра со стороны Парцвании на входе в левый фланг своей штрафной против Чачуа.
41'
Кушниренко в левом фланге обороны сбил с ног Симинина.
39'
Протасов запрессинговал Одарюка в левом фланге атаки, не позволив сопернику отдать длинный пас от лицевой.
37'
Куксенко подняли на ноги, но разбегаться ему еще все-таки предстоит.
36'
Желтая карточка
Симинин получил желтую за грубый удар по ногам Кушниренко в правом фланге обороны.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Куксенко на силу подкрутил на ближний угол вратарской со штрафного на левом фланге, после чего Кушниренко головой затолкнул мяч в ближний верхний угол!
33'
Штрафной в левом фланге для Николаева, Куксенко у мяча.
31'
Желтая карточка
Охринчук получил желтую за подкат с двух ног в центре поля против Шарпара.
29'
Хагназари завозился в дриблинге у центральной линии, после чего сбил атаковавшего его соперника.
28'
Паламар обстучался с Куксенко на входе в правый фланг чужой штрафной, после чего пробил намного выше ворот.
27'
Опасный момент
Бубенцов побежал в правый фланг обороны за пределы штрафной на перехват верхового мяча, и чудом его там не пробросил мимо него Оринчак!
25'
Кравченко не смог на дальней штанге зацепить за подачу со стандарта от Куксенко.
24'
Штрафной для Николаева у левого угла чужих владений.
22'
Плохая попытка Кушниренко пробить со входа в левый фланг чужой штрафной. Мяч просто пошел в сторону углового флажка.
20'
Войтиховский пошел в жесткий стык с голкипером соперников, после наброс с правого фланга в зону далеко от вратарской, но Бубенцов не только выстоял, но и мяч сумел забрать.
19'
Прострел с правого фланга на дальнюю штангу с ноги у Оринчака перед пустыми воротами вынес Парцавния!
18'
Команды не спешат поднимать темп, понимая цену возможной ошибки.
16'
Оринчака сбили у технической зоны во время верховой борьбы.
15'
Желтая карточка
Мяч дошел в другую сторону штрафной в ходе розыгрыша второго темпа, где Чачуа проходил к лицевой мимо Пороха, упал, после чего начал кричать на арбитра. Зачем?
14'
Кулинич в левом фланге чужой штрафной не стал использовать пространство ради финтов против Протасова пришлось развернуть.
12'
В центре поля контролируют мяч гости.
10'
Одарюк ускорялся на чужой половине в центральной зоне, но как-то неудачно наступил на мяч, в результате чего повеселил публику на трибунах своим падением.
8'
Кушниренко получил накладку от Хагназари на входе в левый фланг своей штрафной.
7'
Опасный момент
Приймак с правого фланга подал на дальнюю, защитники кое-как вынесли, но подбор остался за Шарпаром, который дальним ударом размял Бубенцова.
5'
Дальний заброс пошел на Кравченко от центральной линии в правый фланг штрафной, но Недилько спокойно забрал мяч в руки.
3'
Опасный момент
Одарюк вбросил дальний прямо внутрь штрафной, где на правом фланге Кравченко сумел зацепиться за пас, развернулся, и пробил в сторону от дальней штанги низом!
2'
Аут на правом фланге заработал Николаев.
1'
Мяч на половине поля гостей на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Леванидов, Приндета, Ляшенко, Климец, Кобзарь, Кристин, Миронюк.
Волынь: Недилько — Симинин, Войтиховский, Цюпа, Мартинюк — Чачуа, Приймак, Шарпар, Хагназари — Протасов, Оринчак.
Запасные: Закорский, Войцеховский, Нечипоренко, Прядун, Сула, Мельничук, Яворский, Росляков, Попов, Лотоцкий, Сурженко.
Николаев: Бубенцов — Кулинич, Парцвания, Порох, Кушниренко, Ульянов — Одарюк, Охрончук, Паламарь, Куксенко — Кравченко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Стартовые составы на наш поединок организаторы решили попридержать.
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона Центральный городской стадион (Николаев, Украина) сыграют Николаев и луцкая Волынь.
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Анонс матча МФК Николаев - Волынь 30.05.2021, Первая лига

Матч между командой МФК Николаев (Николаев) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 30.05.2021
Время начала матча: 16:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами МФК Николаев (Николаев) и командой Волынь (Луцк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу МФК Николаев, тогда как команда Волынь осталась с поражением. Столкновение МФК Николаев и Волынь в предыдущем футбольном матче 30.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча МФК Николаев - Волынь можно посмотреть 30.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча МФК Николаев - Волынь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: МФК Николаев (Николаев)
Год основания МФК Николаев (Николаев): 1920
Страна: Украина
Тренер: Илья Близнюк

Прошедший матч команды МФК Николаев был сыгран против Волынь - 30.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды МФК Николаев.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Василий Сачко

Прошедший матч команды Волынь был сыгран против МФК Николаев - 30.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды МФК Николаев.

Следите за результатами матча МФК Николаев - Волынь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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