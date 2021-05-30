МФК Николаев - Волынь онлайн трансляция матча

Анонс матча МФК Николаев - Волынь 30.05.2021, Первая лига

Матч между командой МФК Николаев (Николаев) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 30.05.2021

Время начала матча: 16:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами МФК Николаев (Николаев) и командой Волынь (Луцк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу МФК Николаев, тогда как команда Волынь осталась с поражением. Столкновение МФК Николаев и Волынь в предыдущем футбольном матче 30.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча МФК Николаев - Волынь можно посмотреть 30.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча МФК Николаев - Волынь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: МФК Николаев (Николаев)

Год основания МФК Николаев (Николаев): 1920

Страна: Украина

Тренер: Илья Близнюк



Прошедший матч команды МФК Николаев был сыгран против Волынь - 30.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды МФК Николаев.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)

Год основания Волынь (Луцк): 1960

Страна: Украина

Тренер: Василий Сачко



Прошедший матч команды Волынь был сыгран против МФК Николаев - 30.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды МФК Николаев.

Следите за результатами матча МФК Николаев - Волынь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.