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Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Первая лига - 31 мая 2021, 19:00 - Оболонь-Арена . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
0 - 1
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75'
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
21%
Ничья
32%
Верес
47%
П1: 9.02 Х: 6.82 П2: 1.23
П1: 8.50 Х: 6.00 П2: 1.29
П1: 9.02 Х: 6.82 П2: 1.23
П1: 10.10 Х: 6.27 П2: 1.23
П1: 9.00 Х: 5.10 П2: 1.32
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь
0
Побед
3
Игр
1
Побед
Верес
Первая лига 2019/2020
29.11.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершен Оболонь
Первая лига 2016/2017
08.05.2017 - 16:00 Верес 1 - 1 Завершен Оболонь
Первая лига 2016/2017
01.10.2016 - 16:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Оболонь
Первая лига 2020/2021
26.05.2021 - 17:00 Авангард 1 - 2 Завершен Оболонь В
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 18:00 Оболонь 2 - 1 Завершен Волынь В
Первая лига 2020/2021
16.05.2021 - 16:00 Альянс 1 - 0 Завершен Оболонь П
Первая лига 2020/2021
08.05.2021 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Первая лига 2020/2021
30.04.2021 - 16:00 Кристалл 3 - 2 Завершен Оболонь П
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Последние матчи - Верес
Первая лига 2020/2021
25.05.2021 - 19:00 Волынь 2 - 1 Завершен Верес П
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 17:00 Верес 3 - 3 Завершен Альянс Н
Первая лига 2020/2021
16.05.2021 - 18:00 Металлист 1925 4 - 1 Завершен Верес П
Первая лига 2020/2021
12.05.2021 - 17:00 ВПК-Агро 0 - 4 Завершен Верес В
Первая лига 2020/2021
07.05.2021 - 16:00 Верес 2 - 0 Завершен Кристалл В
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
21%
Ничья
32%
Верес
47%
П1: 9.02 Х: 6.82 П2: 1.23
П1: 8.50 Х: 6.00 П2: 1.29
П1: 9.02 Х: 6.82 П2: 1.23
П1: 10.10 Х: 6.27 П2: 1.23
П1: 9.00 Х: 5.10 П2: 1.32
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Удары в створ
2
1
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
75'
Замена
Покотилюк вышел на поле вместо Мурзы.
74'
Офсайд
Боковой стоял с поднятым флажком во время атаки Оболони внутри чужой штрафной, но Каленов решил самостоятельно чертить линию, и проигнорировал его решение. Интересно.
73'
Уголовой
Угловой с правого фланга подал Мурза, но защитник на ближней вынес головой в аут.
72'
Игру продолжили, но картинка с матча сильно пострадала в качестве.
71'
Инфо
Задымили камеру телетрансляции болельщики фаерами. Пауза.
69'
Замена
Савченко был заменен на Лобова.
67'
Желтая карточка
Пасич сумел протолкнуть мяч мимо Майданевича в левом фланге атаки, после чего соперник прошелся ему по ногам.
65'
Опасный момент
Щебетун открылся под передачу к правому углу чужой вратарской, после чего с острого угла катил под дальнюю штангу, но мяч пошел в сторону от цели.
63'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пасич сместился в левый фланг чужой штрафной на дриблинге к лицевой, после чего стрелял в центр, мяч пролетел мимо всех, опустившись прямиком на ногу набегавшему в дальней стороне чужих владений Солдату! Удар слету в дальнюю от бьющего девятку!
61'
Опасный момент
И как же тут Батальский пробил прямиком в голкипера, замыкая подачу с левого фланга в падении уже в чужой вратарской?! Получается, классный сейв сделал Когут!
60'
Мединский вновь простреливал с правого фланга, но защитники перехватили.
58'
Замена
Слободяна заменил Щебетун.
57'
Свалился мяч с ноги у Османа при исполнении прострела с левого фланга.
57'
Оболонь заметно больше контролирует мяч в данные минуты.
55'
Мурза прошел мимо трех соперников в левом фланге, но ни штрафной не заработал, ни завести мяч в штрафную не сумел.
53'
Опасный момент
Гегедош с распрыжки замыкал подачу углового с левого фланга на ближний угол вратарской, но не смог попасть в створ! Ух!
51'
Слободян запустил слишком сильный заброс в левый фланг штрафной.
49'
Опасный момент
Мединский открылся под передачу верхом из глубины в центр штрафной, но пробить Когута в ближнем бою не сумел! Со второго темпа атаки черпак исполнял Батальский, но перебросил и ворота!
48'
Мединский с правого фланга стрелял в центр штрафной, но Майданевичу пробить бы никто не позволил из плотного окружения.
47'
Опасный момент
Пасич с такого перспективного стандарта отправил мяч простым ударом в руки голкипера.
46'
И вновь Верес начал со стандарта недалеко от чужих ворот. В левом фланге, у лицевой границы штрафной.
46'
Замена
Мединский вышел Суханова.
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме мы стали свидетелями более качественного построения атак со стороны Вереса, в результате чего команде Юрия Вирта удалось уйти на перерыв с лидерством по счету на табло за счет относительно быстрого забитого мяча. Однако, Оболонь заметно активизировалась перед концом первого половины игры, что позволяет ей постараться зацепиться за очки в оставшееся время матча. А его еще очень даже предостаточно.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Очередная подача с правого фланга от Майданевича пошла в руки к Когуту.
43'
Опасный момент
Майданевич на силу подавал с правого фланга, Суханов головой замыкал с ближней штанги, но запустил мяч над воротами!
41'
Мате запускал длинный пас в левый фланг атаки, но партнер зацепиться не сумел.
39'
Слободян со штрафного на правом фланге подал в дальнюю сторону чужих владений, но завершение головой от Батальского получился совсем неточным.
38'
Дальним ударом в центр ворот размял голкипера Суханов.
37'
Батальский перехватил развитие атаки соперников в левом фланге, но затем отдал неточную передачу в контратаку от Слободяна.
36'
Перехвачена попытка заброса в левый фланг атаки от Немчанинова. Аут.
34'
Литвиненко перехватил подачу с левого фланга штрафной от Панасенко.
32'
Батальскому удалось перевести верховую передачу в дальнюю сторону штрафной для Мурзы, после чего Артур вешал в район правого каркаса, но партнеров там не оказалось.
30'
Когут со штрафного в правом фланге своей половины исполнил заброс в чужие владения, где Сергийчук смог сбросить мяч только в руки голкиперу.
28'
Угловой заработал на левом фланге своим прострелом Мурза.
26'
Сергийчука вновь пытались ловить в офсайд, после передачи с правого фланга, но оборона Оболони допустила ошибку, поэтому Литвиненко пришлось подстраховывать на выходе.
24'
Мирошника оставили одного в левом фланге чужой штрафной при простреле, но, пока он обрабатывал мяч, защитники успели вернуться.
23'
Желтая карточка
Слободян был предупрежден за фол против Полюлаха на чужой половине, в момент, когда соперники хотели быстро разыграть штрафной.
22'
А теперь и Осман перед левым углом чужой штрафной грубо подкатился под Солдата.
21'
Фол со стороны Полюляха у центральной линии против Савченко.
18'
Офсайд
Очередной офсайд дали игроку Вереса. Дахновский получил передачу, упал, но боковой еще до этого поднял свой флажок.
17'
Батальский получил мяч в левом фланге, поднял голову, исполнил диагональ в штрафную, где удачно удалось сбросить мяч на Суханова, но удар от Сергей был блокирован.
16'
Офсайд
Офсайд у Османа при передаче на ход в левый фланг атаки.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пасич заместил смещение в левом фланге чужой штрафной ударом низом на исполнение в дальний угол!
13'
У центра поля находится мяч в данные минуты.
10'
Сергийчука выводили в центр чужой штрафной на свидание с Литвиненко, но защитники вновь поймали его в офсайд.
9'
Панасенко вскрывал оборону соперников передачей в правый фланг на ход Солдату, но слишком сильно запустил при этом мяч.
8'
Офсайд
Заброс по левому флангу поймал в офсайд Сергийчука.
7'
Пасича вывели в зону перед чужой штрафной передачей на ход, но пробил он в спешке, а оттого и не точно. Выше ворот.
6'
"Пивовары" начинают игру с серьезных проблем в обороне.
5'
Опасный момент
Гегедош завершал головой подачу с левого фланга в центр штрафной, но отправил мяч над воротами.
3'
Мурза у левого угла чужой вратарской начал раскачивать соперника, но пробил в завершении над воротами.
2'
Опасный момент
Перекладина! Литвиненко перевел в верхний каркас ворот удар со стандарта от Суханова в правый угол!
1'
Начинаем с опасного штрафного для Вереса в полукруге у чужих владений!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бабийчук, Ющищин, Савошко, Махнев, Гук, Данилюк, Кучеров, Петько, Тимофеенко, Гайдучик, Поворознюк.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Немчанинов, Гончаренко — Полюлях, Дахновский, Панасенко — Сергийчук, Гегедош.
Запасные: Федоривский, Тюрин, Мединский, Скидан, Белый, Прокопенко, Безуглый, Руденко, Лобов, Покотилюк, Щебетун, Сичевский.
Оболонь: Литвиненко — Майданевич, Лукьянчук, Мате, Осман — Суханов, Савченко, Матяж, Мурза — Слободян — Батальский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Каленов (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона "Оболонь-Арена" (Киев, Украина) сыграют киевская Оболонь-Бровар и ровенский Верес.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
30.05.2021 в 00:15
Верес не умеет играть на хороших полях--завтра продует Оболони
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Анонс матча Оболонь - Верес 31.05.2021, Первая лига

Матч между командой Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 31.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Верес и Оболонь в предыдущем футбольном матче 29.11.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Верес можно посмотреть 31.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Павел Яковенко

Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Авангард - 26.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Волынь - 25.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Волынь.

Следите за результатами матча Оболонь - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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