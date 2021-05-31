Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча Оболонь - Верес 31.05.2021, Первая лига

Матч между командой Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 31.05.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Верес и Оболонь в предыдущем футбольном матче 29.11.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)

Год основания Оболонь (Киев): 2013

Страна: Украина

Тренер: Павел Яковенко



Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против Авангард - 26.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Волынь - 25.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Волынь.

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