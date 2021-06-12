Уэльс - Швейцария онлайн трансляция матча

Анонс матча Уэльс - Швейцария 12.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Уэльс и командой Швейцария будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Бакинский олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 12.06.2021

Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уэльс

Страна: Уэльс

Тренер: Роберт Пейдж



Предыдущий матч команды Уэльс был сыгран против Албания - 05.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Швейцария

Страна: Швейцария

Тренер: Владимир Петкович



Предыдущий поединок команды Швейцария был сыгран против Лихтенштейн - 03.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Швейцария.

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