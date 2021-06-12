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Уэльс - Швейцария онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 12 июня 2021, 16:00 - Бакинский олимпийский стадион . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Уэльс
До начала
00 : 00 : 00
Швейцария
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Уэльс
17%
Ничья
34%
Швейцария
48%
П1: 3.46 Х: 2.90 П2: 2.29
П1: 4.00 Х: 2.10 П2: 2.50
П1: 3.46 Х: 2.90 П2: 2.29
П1: 4.14 Х: 3.03 П2: 2.12
П1: 4.40 Х: 2.33 П2: 2.44
Прогноз на матч
Последние матчи - Уэльс
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 19:00 Уэльс 0 - 0 Завершен Албания Н
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс П
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Чехия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Уэльс П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Уэльс 3 - 1 Завершен Финляндия В
Показать больше
Последние матчи - Швейцария
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 19:00 Швейцария 7 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Швейцария 1 - 0 Завершен Литва В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 19:00 Болгария 1 - 3 Завершен Швейцария В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 1 Завершен Швейцария П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Уэльс
17%
Ничья
34%
Швейцария
48%
П1: 3.46 Х: 2.90 П2: 2.29
П1: 4.00 Х: 2.10 П2: 2.50
П1: 3.46 Х: 2.90 П2: 2.29
П1: 4.14 Х: 3.03 П2: 2.12
П1: 4.40 Х: 2.33 П2: 2.44
Трансляция
Инфо
Стартовый состав сборной Швейцарии: Зоммер, Эльведи, Родригес, Мбабу, Аканджи, Шёр, Джака, Фройлер, Шакири, Сеферович, Эмболо
Инфо
Стартовый состав сборной Уэльса: Уорд, Дэвис, Родон, Мепэм, Робертс, Рэмси, Моррелл, Аллен, Джеймс, Мур, Бэйл
Судить игру будет француз Клеман Турпен.
Начало матча - 16:00.
Первый из них – поединок группы А, в котором в Баку сойдутся Уэльс и Швейцария.
Добрый день всем любителям футбола. Евро-2020 набирает обороты, и сегодня в программе турнира целых три матча.
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Анонс матча Уэльс - Швейцария 12.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Уэльс и командой Швейцария будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Бакинский олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 12.06.2021
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уэльс - Швейцария можно посмотреть 12.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Уэльс - Швейцария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Предыдущий матч команды Уэльс был сыгран против Албания - 05.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Предыдущий поединок команды Швейцария был сыгран против Лихтенштейн - 03.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Швейцария.

Следите за результатами матча Уэльс - Швейцария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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