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Дания - Финляндия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 12 июня 2021, 19:00 - Паркен . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Дания
Матч перенесен
Финляндия
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Дания
54%
Ничья
32%
Финляндия
14%
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.40
П1: 1.50 Х: 2.88 П2: 12.00
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.40
П1: 1.54 Х: 3.30 П2: 13.30
П1: 1.57 Х: 3.05 П2: 12.00
Последние матчи - Дания
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Австрия 0 - 4 Завершен Дания В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Дания 8 - 0 Завершен Молдова В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 19:00 Израиль 0 - 2 Завершен Дания В
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Последние матчи - Финляндия
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Финляндия 0 - 1 Завершен Эстония П
Международные товарищеские матчи 2021
29.05.2021 - 19:00 Швеция 2 - 0 Завершен Финляндия П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Финляндия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Финляндия 2 - 2 Завершен Босния и Герцеговина Н
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Уэльс 3 - 1 Завершен Финляндия П
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Новости команд
Главные события
4'
Робин Лод
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Дания
54%
Ничья
32%
Финляндия
14%
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.40
П1: 1.50 Х: 2.88 П2: 12.00
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.40
П1: 1.54 Х: 3.30 П2: 13.30
П1: 1.57 Х: 3.05 П2: 12.00
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
5
Мехле, Йоаким
6
Андреас Кристенсен
24
Симон Кьер
18
Даниэль Васс
8
Делай, Томас
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
24
Кристиан Эриксен
9
Брайтвайте, Мартин
23
Йонас Винд
20
Пулсен, Юссуф
1
Храдеки, Лукас
22
Юкка Райтала
23
Араюри, Паулус
5
Даниел О'Маугнесси
21
Йере Уронен
17
Робин Лод
18
Глен Камара
14
Тим Спарв
4
Йоона Тоивио
20
Йоэль Похьянпало
22
Теему Пукки
Стартовый состав
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 23
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 20
    Йоэль Похьянпало
    Нападающий
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 17
    Робин Лод
    4
  • 18
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 14
    Тим Спарв
    Полузащитник
  • 4
    Йоона Тоивио
  • 22
    Юкка Райтала
    Защитник
  • 23
    Араюри, Паулус
    Защитник
  • 5
    Даниел О'Маугнесси
    Защитник
  • 21
    Йере Уронен
    Защитник
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 21
    Андреас Корнелиус
    Нападающий
  • 19
    Йенс Ларсен
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 38
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
  • 12
    Каспер Дольберг
    Нападающий
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 5
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 23
    Фредерик Реннов
    Вратарь
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 26
    Моллер Бойлесен, Николай
    Защитник
  • 25
    Ivanov, Robert
    Защитник
  • 21
    Лаппалайнен, Ласси
    Нападающий
  • 19
    Кауко, Йохи
    Полузащитник
  • 25
    Хамалайнен, Нико
    Защитник
  • 13
    Пири Соири
  • 11
    Расмус Шуллер
  • 24
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 16
    Тейлор, Роб
    Полузащитник
  • 15
    Лео Вайсанен
  • 32
    Ансси Яаккола
    Вратарь
  • 12
    Йессе Йоронен
  • 26
    Форсс, Маркус
    Нападающий
Тренеры
  • Каспер Хьюлманд
  • Маркку Канерва
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
4
Штрафные
4
4
Фолы
4
ЖК
1
4
Удары в створ
6
Угловые
Сейвы
5
8
Удары мимо
2
Блокировано ударов
Трансляция
Инфо
Поки матч перерваний.
Опасный момент
Крістіана Еріксена вивезли з поля на ношах під маскою.
Опасный момент
Збірна Фінляндії пішла у роздягалку. Данці залишаються на полі.
Опасный момент
Прикривають видимість для камер, нічого не видно що там. Крістіан Еріксен, тримайся!
45+7'
Опасный момент
Футболісти знаходяться на полі. Данці колом оточили Еріксена, якому досі надають допомогу.
45+1'
Опасный момент
Медики застосовують дефибрілятор.
45'
Опасный момент
Еріксену медики роблять непрямий масаж серця.
43'
Опасный момент
Еріксен зараз без свідомості лежить на полі. Данець ішов і просто впав.
41'
Васс у боротьбі слабко пробив у площину воріт Фінляндії, але Градецкі забрав м'яч до рук.
40'
Бретвейт (Данія) з лінії штрафного майданчика намагався закрутити в дальній правий кут, але не влучив.
37'
Фіни заблокували удар Олдера Вінда з меж штрафного майданчика.
35'
О'Шонессі (Фінляндія) лежав у власному штрафному майданчику після того, як м'яч влучив йому у обличчя. Поки це найцікавіший момент останніх хвилин. З фіном все добре, гру продовжить.
33'
Мехле (Данія) знову тероризує праве крило оборони фінів. Цього разу лише заробив кутовий.
30'
Мехле (Данія) навісив на дальню стійку, а там зіткнулися Градецкі, Уронена і Поульсен. Перші два, фіни, вдарилися головою. Але з часом усі оклигали.
28'
Пуккі (Фінляндія) лежить на газоні після того, як Крістенсен влучив йому рукою по обличчю.
26'
Бретвейт (Данія) під кутом зайшов до штрафного майданчика і в оточенні трьох суперників пробив у зовнішню сітку воріт.
23'
Опасный момент
В'єтнамські флешбеки Миколенка. К'єр на межі правил боровся з Пуккі (Фінляндія), котрий утікав сам на сам, але капітан данців обігнав візаві і виграв боротьбу.
22'
Уголовой
Еріксен (Данія) парашутиком навісив від кутового прапорця, м'яч приняв Делейні і здругого дотику пробив вище воріт.
18'
Еріксен (Данія) з-за меж штрафного майданчика вдарив у дальній лівий кут, проте Градецкі парирував постріл.
Инфо
Для збірної Фінляндії цей матч став першим на Євро у їхній історії.
16'
Уголовой
Цього разу Еріксен (Данія) навісив на голову суперникам.
15'
Опасный момент
Градецкі (Фінляндія) перевів на кутовий постріл головою під поперечку від Хойб'єрга після навісу Делейні.
14'
Лод (Фінляндія) невдало навісив зі стандарту.
12'
Олдер Вінд (Данія) міг замкнути простріл від Делейні, але не влучив у площину.
10'
Мехле намагався зміститися з лівого флангу і пробити, але Спарв щільно грав з данцем і заблокував удар.
8'
Уголовой
Пох'янпало головою зняв подачу від Еріксена (Данія) від кутового прапорця.
7'
Опасный момент
Градецкі (Фінляндія) тягне постріл Олдера Вінда з-за меж штрафного майданчика.
6'
Уголовой
Кутовий від данців після серії дотиків призвів до удару Бретвейта, але Градецкі забрав м'яч до рук.
4'
Желтая карточка
Бретвейт прокинув поміж ніг Лоду, за що той збив нападника данців. Жовта для Робіна.
3'
О'Шонессі (Фінляндія) з ауту кинув прямо до штрафного майданчика господарів, але Делейні головою виніс м'яч.
1'
Починають фіни непривітно: Камара збив Васса у центрі поля.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Данія та Фінлядія представляють квартет B на Євро-2020. Їхнє протистояння стане матчем-відкриттям групи. Бельгія та Росія, інші учасники групи, розпочнуть о 22:00.
Данія: Шмайхель - Васс, К'єр, Крістенсен, Мехле - Еріксен, Хойб'єрг, Делейні - Поульсен, Олдер Вінд, Бретвейт.
Запасні данців: Лессль, Реннов, Вндерсен, Бойлесен, Вестергорд, Дамсгорд, Дольберг, Єнсен М., Корнеліус, Ларсен, Норгорд, Сков Ольсен.
Фінляндія: Градецкі - Райтала, Араюурі, О'Шонессі, Уронен - Лод, Камара, Спарв, Тойвіо - Пох'янпало, Пуккі
Запасні фінів: Йоронен, Яккола, Вайсанен, Єнсен Ф., Іванов, Кауко, Лаппалайнен, Сойрі, Тейлор, Форсс, Хамалайнен, Шуллер.
Вітаємо всіх шанувальників міжнародного футболу! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу групового етапу між Данією та Фінляндією.
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Анонс матча Дания - Финляндия 12.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Дания и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Паркен.

Дата проведения матча: 12.06.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Каспер Хьюлманд и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дания - Финляндия можно посмотреть 12.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Дания - Финляндия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Предыдущий матч команды Дания был сыгран против Босния и Герцеговина - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Дания.

Команда гостей

Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва

Предыдущий матч команды Финляндия был сыгран против Эстония - 04.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Эстония.

Следите за результатами матча Дания - Финляндия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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