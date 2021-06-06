Дания - Финляндия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Дания и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Паркен.
Дата проведения матча: 12.06.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд Каспер Хьюлманд и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд
Предыдущий матч команды Дания был сыгран против Босния и Герцеговина - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Дания.
Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва
Предыдущий матч команды Финляндия был сыгран против Эстония - 04.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Эстония.
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