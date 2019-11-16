Бельгия - Россия онлайн трансляция матча

Анонс матча Бельгия - Россия 12.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Бельгия и командой Россия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.

Дата проведения матча: 12.06.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Бельгия и командой Россия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бельгия, тогда как команда Россия осталась с поражением. Столкновение Россия и Бельгия в предыдущем футбольном матче 16.11.2019 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия

Страна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Хорватия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Россия

Страна: Россия

Тренер: Станислав Черчесов



Предыдущий поединок команды Россия был сыгран против Болгария - 05.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Россия.

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