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Бельгия - Россия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 12 июня 2021, 22:00 - Газпром Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Бельгия
0 - 0
Обновить
1'
Россия
Ход матча
Кто победит?
119 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
66%
Ничья
12%
Россия
23%
П1: 2.01 Х: 3.33 П2: 4.30
П1: 2.38 Х: 2.38 П2: 3.75
П1: 2.01 Х: 3.33 П2: 4.30
П1: 2.01 Х: 3.33 П2: 4.30
П1: 2.37 Х: 2.55 П2: 3.90
Личные встречи
Бельгия
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Россия
Евро 2020 2020
16.11.2019 - 19:00 Россия 1 - 4 Завершен Бельгия
Евро 2020 2020
21.03.2019 - 21:30 Бельгия 3 - 1 Завершен Россия
Финальный раунд ЧМ-2014 2013/2014
22.06.2014 - 19:00 Бельгия 1 - 0 Завершен Россия
Последние матчи - Бельгия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 1 Завершен Греция Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Бельгия 8 - 0 Завершен Беларусь В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Уэльс В
Показать больше
Последние матчи - Россия
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 18:00 Россия 1 - 0 Завершен Болгария В
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 21:45 Польша 1 - 1 Завершен Россия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Словакия 2 - 1 Завершен Россия П
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 16:00 Россия 2 - 1 Завершен Словения В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Мальта 1 - 3 Завершен Россия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
119 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
66%
Ничья
12%
Россия
23%
П1: 2.01 Х: 3.33 П2: 4.30
П1: 2.38 Х: 2.38 П2: 3.75
П1: 2.01 Х: 3.33 П2: 4.30
П1: 2.01 Х: 3.33 П2: 4.30
П1: 2.37 Х: 2.55 П2: 3.90
Составы команд
1
Тибо Куртуа
5
Ян Вертонген
20
Дедрик Бойата
4
Тоби Алдервейрелд
16
Торган Азар
8
Юри Тилеманс
32
Леандер Дендонкер
27
Тимоти Кастань
21
Янник Феррейра Карраско
9
Ромелу Лукаку
14
Дрис Мертенс
1
Антон Шунин
2
Марио Фернандес
15
Андрей Семёнов
14
Георгий Джикия
18
Юрий Жирков
27
Магомед Оздоев
8
Дмитрий Баринов
47
Роман Зобнин
17
Александр Головин
23
Далер Кузяев
22
Артём Дзюба
Стартовый состав
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 16
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 20
    Дедрик Бойата
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 22
    Артём Дзюба
    Нападающий
  • 47
    Роман Зобнин
    Полузащитник
  • 17
    Александр Головин
    Полузащитник
  • 23
    Далер Кузяев
    Полузащитник
  • 27
    Магомед Оздоев
    Полузащитник
  • 8
    Дмитрий Баринов
    Полузащитник
  • 2
    Марио Фернандес
    Вратарь
  • 15
    Андрей Семёнов
    Защитник
  • 14
    Георгий Джикия
    Защитник
  • 18
    Юрий Жирков
    Полузащитник
  • 1
    Антон Шунин
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 25
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 24
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 22
    Насер Шадли
    Полузащитник
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 18
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 4
    Томас Вермален
    Защитник
  • 13
    Селс Матц
  • 88
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 76
    Muhin, Maksim
    Полузащитник
  • 20
    Алексей Ионов
    Полузащитник
  • 19
    Рифат Жемалетдинов
    Нападающий
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 10
    Антон Заболотный
    Нападающий
  • 9
    Александр Соболев
    Нападающий
  • 17
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 15
    Вячеслав Караваев
    Защитник
  • 78
    Игорь Дивеев
  • 39
    Матвей Сафонов
    Вратарь
  • 22
    Юрий Дюпин
  • 24
    Евгеньев, Роман
    Защитник
Тренеры
  • Роберто Мартинес
  • Станислав Черчесов
Live Zone
Трансляция
Свисток
Матч начался, россияне начали с центра поля!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав сборной России: Шунин, Семёнов, Фернандес, Жирков, Джикия, Оздоев, Баринов, Головин, Кузяев, Зобнин, Дзюба
Инфо
Стартовый состав сборной Бельгии: Куртуа, Боята, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Кастань, Торган Азар, Тилеманс, Карраско, Мертенс, Лукаку
Игра пройдет в Санкт-Петербурге на Газпром-Арене
Судить игру будет испанец Матеу Лаос.
Начнется поединок в 22:00
Добрый вечер уважаемые любители футбола. Евро-2020 набирает ход, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию последний матч игрового дня, в котором сыграют Россия и Бельгия.
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Последние матчи
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Анонс матча Бельгия - Россия 12.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Бельгия и командой Россия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.

Дата проведения матча: 12.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Бельгия и командой Россия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бельгия, тогда как команда Россия осталась с поражением. Столкновение Россия и Бельгия в предыдущем футбольном матче 16.11.2019 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Россия можно посмотреть 12.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Россия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Хорватия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Россия
Страна: Россия
Тренер: Станислав Черчесов

Предыдущий поединок команды Россия был сыгран против Болгария - 05.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Россия.

Следите за результатами матча Бельгия - Россия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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