Англия - Хорватия онлайн трансляция матча

Англия выиграл 6 домашних матчей подряд.

Хорватия проиграл 3 выездных матчей подряд.

Англия имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Англия выигрывает первый тайм в 46% матчей, Хорватия выигрывает в 30% матчей.

Англия выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Хорватия выигрывает в 30%.

Англия's performance of the last 5 matches is better than Хорватия's.

Недавнее выступление команды Англия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Хорватия.

Команда Англия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Хорватия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Англия выиграла 3, команда Хорватия выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Англия.

В их последнюю встречу команда Англия победила в 1 гол(а).

Англия забивает 2.4 гола за матч против команды Хорватия, а Хорватия забивает 1 гола против команды Англия (в среднем).

Англия забивает 2.33 гола, играя дома, а Хорватия забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Хорватия - 3.4.

Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Хорватия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.

Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Хорватия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Хорватия - 0.8.

Англия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.