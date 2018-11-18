Англия - Хорватия онлайн трансляция матча

Матч между командой Англия и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Уэмбли.
Дата проведения матча: 13.06.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами Англия и командой Хорватия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Англия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 18.11.2018 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Златко Далич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Румыния - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Англия.
Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий поединок команды Хорватия был сыгран против Бельгия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Бельгия.
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