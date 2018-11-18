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Англия - Хорватия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 13 июня 2021, 16:00 - Уэмбли . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Англия
0 - 0
Обновить
3'
Хорватия
Ход матча
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Англия
46%
Ничья
26%
Хорватия
29%
П1: 1.47 Х: 4.16 П2: 6.70
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.47 Х: 4.16 П2: 6.70
П1: 4.61 Х: 2.50 П2: 2.25
П1: 1.92 Х: 2.70 П2: 5.60
Интересные факты
  • Англия выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Хорватия проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Англия имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Англия выигрывает первый тайм в 46% матчей, Хорватия выигрывает в 30% матчей.
  • Англия выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Хорватия выигрывает в 30%.
  • Англия's performance of the last 5 matches is better than Хорватия's.
  • Недавнее выступление команды Англия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Хорватия.
  • Команда Англия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Хорватия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Англия выиграла 3, команда Хорватия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Англия.
  • В их последнюю встречу команда Англия победила в 1 гол(а).
  • Англия забивает 2.4 гола за матч против команды Хорватия, а Хорватия забивает 1 гола против команды Англия (в среднем).
  • Англия забивает 2.33 гола, играя дома, а Хорватия забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Хорватия - 3.4.
  • Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Хорватия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.
  • Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Хорватия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Хорватия - 0.8.
  • Англия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Во время последних 9 встреч, команда Англия выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Хорватия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 21-12 в пользу команды Англия
Личные встречи
Англия
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Хорватия
Лига Наций 2018/2019
18.11.2018 - 16:00 Англия 2 - 1 Завершен Хорватия
Лига Наций 2018
12.10.2018 - 21:45 Хорватия 0 - 0 Завершен Англия
ЧМ-2018 2017/2018
11.07.2018 - 21:00 Хорватия 2 - 1 Завершен Англия
Последние матчи - Англия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Англия 2 - 1 Завершен Польша В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Албания 0 - 2 Завершен Англия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Сан-Марино В
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Последние матчи - Хорватия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Армения Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Хорватия 3 - 0 Завершен Мальта В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 0 Завершен Кипр В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Словения 1 - 0 Завершен Хорватия П
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Новости команд
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Англия
46%
Ничья
26%
Хорватия
29%
П1: 1.47 Х: 4.16 П2: 6.70
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.47 Х: 4.16 П2: 6.70
П1: 4.61 Х: 2.50 П2: 2.25
П1: 1.92 Х: 2.70 П2: 5.60
Составы команд
1
Джордан Пикфорд
23
Киран Триппьер
15
Тайрон Мингс
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
41
Деклан Райс
23
Калвин Филлипс
47
Филип Фоден
19
Маунт, Мейсон
10
Рахим Стерлинг
10
0Гарри Кейн
40
Доминик Ливакович
24
Шиме Врсалько
24
Домагой Вида
15
Калета-Кар, Дуже
32
Gvardiol, Josko
10
Лука Модрич
77
Марцело Брозович
17
Матео Ковачич
27
Андрей Крамарич
17
Анте Ребич
14
Иван Перишич
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 15
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 27
    Андрей Крамарич
    Нападающий
  • 17
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 24
    Домагой Вида
    Защитник
  • 15
    Калета-Кар, Дуже
    Защитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Букайо Сака
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 22
    Бен Уайт
  • 18
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 23
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 26
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 29
    Домагой Брадарич
  • 22
    Juranovic, Josip
    Защитник
  • 21
    Бруно Петкович
    Нападающий
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 21
    Скорич, Майл
    Защитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 13
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 7
    Йосип Брекало
    Нападающий
  • 23
    Симон Слуга
    Вратарь
  • 91
    Ловре Калинич
    Вратарь
  • 26
    Иванушеч, Люка
    Полузащитник
Тренеры
  • Гарет Саутгейт
  • Златко Далич
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
Live Zone
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Англия, стартовый состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер — Филлипс, Райс — Стерлинг, Маунт, Фоден — Кейн. Запасные: Дин Хендерсон, Джонстон, Шоу, Грилиш, Джордан Хендерсон, Рэшфорд, Коади, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Сака, Беллингэм.
Хорватия, стартовые состав: Ливакович — Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол — Модрич, Брозович, Ковачич — Крамарич, Ребич, Перишич. Запасные: Калинич, Слуга, Брекало, Влашич, Будимир, Пашалич, Шкорич, Бадель, Петкович, Юранович, Брадарич, Иванушец.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча ЕВРО-2020: Англия-Хорватия. Начало поединка - 16:00.
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Анонс матча Англия - Хорватия 13.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Англия и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 13.06.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Англия и командой Хорватия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Англия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 18.11.2018 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Златко Далич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Хорватия можно посмотреть 13.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Англия - Хорватия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Румыния - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий поединок команды Хорватия был сыгран против Бельгия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Англия - Хорватия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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