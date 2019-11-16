Австрия - Македония онлайн трансляция матча

Матч между командой Австрия и командой Македония будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Национальный.
Дата проведения матча: 13.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Австрия и командой Македония:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Австрия, тогда как команда Македония осталась с поражением. Столкновение Австрия и Македония в предыдущем футбольном матче 16.11.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Франко Фода и Ангеловский, Игорь разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер
Прошедший матч команды Австрия был сыгран против Словакия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.
Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Предыдущий поединок команды Македония был сыгран против Казахстан - 04.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Македония.
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