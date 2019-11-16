Австрия - Македония онлайн трансляция матча

Македония не проигрывает в последних 4 играх.

Австрия не забивает в последних 3 матчах.

Австрия выигрывает первый тайм в 23% матчей, Македония выигрывает в 46% матчей.

Австрия выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Македония выигрывает в 46%.

Македония's performance of the last 5 matches is better than Австрия's.

Недавнее выступление команды Македония в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Австрия.

Победителем прошлой встречи была команда Австрия.

В их последнюю встречу команда Австрия победила в 1 гол(а).

Австрия забивает 1.43 гола, играя дома, а Македония забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Австрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Македония лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Македония% своих матчей.

Когда Австрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Австрия% своих матчей.

Когда Македония проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Македония% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.