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Австрия - Македония онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 13 июня 2021, 19:00 - Национальный . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Андреас Экберг
Рейтинг матча:
Австрия
1 - 1
Обновить
35'
Македония
Ход матча
18' Лайнер, Стефан 28' Горан Пандев
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Австрия
43%
Ничья
35%
Македония
22%
П1: 1.82 Х: 3.01 П2: 6.70
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 4.50
П1: 1.82 Х: 3.01 П2: 6.70
П1: 1.88 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 2.15 Х: 2.48 П2: 5.00
Интересные факты
  • Македония не проигрывает в последних 4 играх.
  • Австрия не забивает в последних 3 матчах.
  • Австрия выигрывает первый тайм в 23% матчей, Македония выигрывает в 46% матчей.
  • Австрия выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Македония выигрывает в 46%.
  • Македония's performance of the last 5 matches is better than Австрия's.
  • Недавнее выступление команды Македония в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Австрия.
  • Победителем прошлой встречи была команда Австрия.
  • В их последнюю встречу команда Австрия победила в 1 гол(а).
  • Австрия забивает 1.43 гола, играя дома, а Македония забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Австрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Македония лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Македония% своих матчей.
  • Когда Австрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Когда Македония проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Македония% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Македония забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Австрия
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Македония
Евро 2020 2020
16.11.2019 - 21:45 Австрия 2 - 1 Завершен Македония
Евро 2020 2020
10.06.2019 - 21:45 Македония 1 - 4 Завершен Австрия
Последние матчи - Австрия
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 18:30 Австрия 0 - 0 Завершен Словакия Н
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия П
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Австрия 0 - 4 Завершен Дания П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Австрия 3 - 1 Завершен Фарерские острова В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Шотландия 2 - 2 Завершен Австрия Н
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Последние матчи - Македония
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Македония 4 - 0 Завершен Казахстан В
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Македония 1 - 1 Завершен Словения Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Македония В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Македония 5 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Румыния 3 - 2 Завершен Македония П
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Новости команд
Главные события
28'
Горан Пандев ГООЛ!
ГООЛ! Лайнер, Стефан
18'
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Австрия
43%
Ничья
35%
Македония
22%
П1: 1.82 Х: 3.01 П2: 6.70
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 4.50
П1: 1.82 Х: 3.01 П2: 6.70
П1: 1.88 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 2.15 Х: 2.48 П2: 5.00
Составы команд
26
Даниэль Бахманн
17
Андреас Улмер
13
Мартин Хинтереггер
6
Александар Драгович
21
Лайнер, Стефан
27
Давид Алаба
24
Ксавер Шлагер
27
Конрад Лаймер
19
Кристоф Баумгартнер
9
Забитцер Марсель
25
Каладжич, Саса
13
Столе Димитриевски
16
Бобан Николов
13
Стефан Ристовский
14
Дарко Велкоски
6
Висар Муслиу
10
Алиоски, Эзгиян
17
Бардхи, Энис
5
Ариян Адеми
22
Элмас, Элиф
19
Горан Пандев
17
Александар Трайковски
Стартовый состав
  • 25
    Каладжич, Саса
    Нападающий
  • 9
    Забитцер Марсель
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 24
    Ксавер Шлагер
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 19
    Кристоф Баумгартнер
  • 17
    Андреас Улмер
    Защитник
  • 13
    Мартин Хинтереггер
    Защитник
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
  • 21
    Лайнер, Стефан
    Защитник
    18
  • 26
    Даниэль Бахманн
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
    28
  • 17
    Александар Трайковски
  • 17
    Бардхи, Энис
    Полузащитник
  • 5
    Ариян Адеми
    Полузащитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 16
    Бобан Николов
    Нападающий
  • 13
    Стефан Ристовский
  • 14
    Дарко Велкоски
    Нападающий
  • 6
    Висар Муслиу
    Защитник
  • 10
    Алиоски, Эзгиян
    Полузащитник
  • 13
    Столе Димитриевски
    Вратарь
Запасные игроки
  • 28
    Алессандро Шопф
  • 17
    Шоб, Луис
    Полузащитник
  • 28
    Кристофер Триммель
    Полузащитник
  • 15
    Филипп Линхарт
    Защитник
  • 15
    Юлиан Баумгартлингер
    Полузащитник
  • 11
    Михаэль Грегорич
  • 11
    Гриллитш, Флориан
    Полузащитник
  • 7
    Марко Арнаутович
    Нападающий
  • 6
    Штефан Ильсанкер
  • 12
    Павао Перван
    Вратарь
  • 1
    Александер Шлагер
    Вратарь
  • 22
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 25
    Дарко Чурлинов
    Полузащитник
  • 96
    Даниэль Аврамовски
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 19
    Крсте Велкоски
    Нападающий
  • 20
    Костадинов, Тихомир
    Полузащитник
  • 24
    Ферхан Хасани
    Полузащитник
  • 10
    Триковски, Иван
    Нападающий
  • 4
    Кире Ристевски
    Защитник
  • 15
    Эгзон Бейтулай
  • 22
    Дамьян Шишковски
    Вратарь
  • 29
    Jankov, Risto
    Вратарь
  • 26
    Милан Ристовский
Тренеры
  • Франко Фода
  • Ангеловский, Игорь
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
5
Штрафные
8
8
Фолы
5
3
Удары в створ
1
Сейвы
2
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
34'
Уголовой
Дімітрієвскі кулаками виніс подачу Алаби (Австрія) від кутового прапорця.
Инфо
Горан Пандєв у свої 37 років став першим автором голу Північної Македонії у фінальних частинах ЧЄ.
Инфо
Для Лайнера цей гол став другим за збірну Австрії. Перший він забив теж Північній Македонії.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Легенда македонського футболу зрівнює рахунок! Аліоскі віддав передачу низом у напрямку штрафного майданчика суперників, Гінтереггер вибивав, але влучив у Забітцера, м'яч від якого полетів у напрямку воріт австрійців. Бахманн помилився і не втримав круглий снаряд у руках, а Горан Пандєв перерправив м'яч уже у порожні ворота.
Инфо
57% на 43% у володінні м'ячем на даний момент.
26'
Стандарт від Аліоскі (Північна Македонія) завершився фолом в атаці. Райковські штовхнув у спину Баумгартнера.
22'
Опасный момент
Калайджич абсолютно самотній у штрафному майдачнику македонців був готовий замкнути передачу від партнера, але з кількох метрів в дотик пробив у гокліпера.
20'
Довга передача на Трайковські (Північна Македонія), але Бахманн забрав до рук.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Відкривають рахунок австрійці! Забітцер послав ідеальну діагональ на дальню стійку, а Лайнер в дотик переправив м'яч з лету повз голкіпера.
15'
Одині із лідерів Північної Македонії Аліоскі помилився і віддав неточну поперечну передачу на своїй половині поля, а Калайджич вирішив одразу ж пробити з дальньої дистанції. Дуже слабкий удар низом, котрий був заблокований.
14'
Лайнер головою скинув у напрямку воріт македонців,Дмітрієвскі забрав м'яч до рук.
13'
Гра у австрійців іде через Давіда Алабу, котрий розігрує у центрі поля.
9'
Баумгартнер (Австрія) несильно пробив головою прямо в руки Дмітрієвскі.
9'
Инфо
Свистить стадіон, коли Австрія володіє м'ячем. На трибунах підтримка краще у Північної Македонії.
8'
На полі боротьба. Поки без акценту біля воріт суперника від кожної з команд, але астрійці все-таки більше володіють м'ячем.
5'
Забітцер (Австрія) навісив на Калайджича, але теж неточно.
3'
У перші дві хвилини македонці були більше з м'ячем, але потім австрійці перехопили перевагу. Алаба закинув вперед з центра поля, але м'яч вийшов за лицьову лінію.
Свисток
Матч у Бухаресті розпочався!
Инфо
Для Північної Македонії цей матч стане дебютним у фінальних частинах Чемпіонату Європи.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Австрія: Бахманн - Лайнер, Драгович, Гінтереггер, Ульмер - Баумгартнер, Лаймер, Шлягер, Алаба - Забітцер - Калайджич.
Запасні австрійців: Перван, Шлагер, Арнаутович, Баумгартлінгер, Грегорич, Грілліч, Ільзанкер, Лазаро, Лінгарт, Тріммель, Шауб, Шопф.
Північна Македонія: Дімітрієвскі - Ніколов, Рістовські, Велкоскі, Мусліу, Аліоскі - Барді, Адемі, Ельмас - Пандев, Трайковскі.
Запасні македонців: Янков, Шишковскі, Аврамовські, Бейтуляй, Волкоскі, Костандінов, Рістевскі, Рістовські, Спіровські, Трічковські, Хасані, Чурлінов.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію матчу суперників збірної України у квартеті C Австрії та Північної Македонії.
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Комментарии(2)
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avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.06.2021 в 18:55
"Пытается" чи "попытается"? Матч ще ж не почався. Виженіть семенів з сайту.
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0
-1
analityk
13.06.2021 в 19:22
з тобою все норм? де ти побачив ці слова?
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0
0


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Анонс матча Австрия - Македония 13.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Австрия и командой Македония будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Национальный.

Дата проведения матча: 13.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Австрия и командой Македония:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Австрия, тогда как команда Македония осталась с поражением. Столкновение Австрия и Македония в предыдущем футбольном матче 16.11.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Франко Фода и Ангеловский, Игорь разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Австрия - Македония можно посмотреть 13.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Австрия - Македония, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Прошедший матч команды Австрия был сыгран против Словакия - 06.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Предыдущий поединок команды Македония был сыгран против Казахстан - 04.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Македония.

Следите за результатами матча Австрия - Македония онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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