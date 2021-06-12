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Нидерланды - Украина онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 13 июня 2021, 22:00 - Йохан Кройф Арена . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Нидерланды
0 - 0
Обновить
перерыв
Украина
Ход матча
13' Александр Зубков Вышел: Марлос
Кто победит?
282 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
13%
Ничья
27%
Украина
60%
П1: 2.14 Х: 2.70 П2: 3.85
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 2.14 Х: 2.70 П2: 3.85
П1: 7.38 Х: 2.71 П2: 1.75
П1: 1.75 Х: 3.30 П2: 5.70
Прогноз на матч
Личные встречи
Нидерланды
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Украина
Отбор к ЕВРО-2011 U-21 2010/2011
12.10.2010 - 20:00 Украина 0 - 2 Завершен Нидерланды
Отбор к ЕВРО-2011 U-21 2010/2011
09.10.2010 - 20:00 Нидерланды 1 - 3 Завершен Украина
Сборная Украины 2009/2010
11.08.2010 - 21:00 Украина 1 - 1 Завершен Нидерланды
Последние матчи - Нидерланды
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Нидерланды 3 - 0 Завершен Грузия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 7 Завершен Нидерланды В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Латвия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 19:00 Турция 4 - 2 Завершен Нидерланды П
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Последние матчи - Украина
Сборная Украины 2022
07.06.2021 - 19:00 Украина 4 - 0 Завершен Кипр В
Сборная Украины 2022
03.06.2021 - 21:00 Украина 1 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Сборная Украины 2022
23.05.2021 - 21:03 Украина 1 - 1 Завершен Бахрейн Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Финляндия Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
13'
Александр Зубков
Вышел: Марлос
Кто победит?
282 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
13%
Ничья
27%
Украина
60%
П1: 2.14 Х: 2.70 П2: 3.85
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 2.14 Х: 2.70 П2: 3.85
П1: 7.38 Х: 2.71 П2: 1.75
П1: 1.75 Х: 3.30 П2: 5.70
Составы команд
1
Маартен Стекеленбург
12
Ван Анхолт, Патрик
17
Блинд Дэйли
6
Де Ври, Стефан
25
Тимбер, Юррин
22
Дензел Думфрис
21
Френки де Йонг
8
Вейналдум, Джорджиньо
15
Мартен де Роон
10
Мемфис Депай
19
Вегхорст, Воутер
1
Георгий Бущан
21
Александр Караваев
25
Zabarnyi, Illia
22
Николай Матвиенко
16
Миколенко, Виталий
17
Александр Зинченко
7
Андрей Ярмоленко
5
Сергей Сидорчук
18
Руслан Малиновский
20
Александр Зубков
9
Роман Яремчук
Стартовый состав
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 12
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 25
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 1
    Маартен Стекеленбург
    Вратарь
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 20
    Александр Зубков
    Нападающий
    13
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 18
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 9
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 10
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 5
    Вайндал, Оуэн
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 23
    Марко Бизот
    Вратарь
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
  • 26
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 25
    Денис Попов
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 25
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
Тренеры
  • Франк де Бур
  • Андрей Шевченко
Статистика матча
99%
Владение мячом
1%
2
Удары в створ
2
2
Удары мимо
2
2
Сейвы
3
1
Угловые
1
3
Блокировано ударов
4
Штрафные
3
2
Фолы
3
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
В первом тайме сборная Украины не смогла навязать соперникам свой футбол. В большей степени, мы были вынуждены оборонятся, а голкипер Георгий Бущан — совершать фантастические спасения. Однако, команда Шевченко выдержала как стартовый натиск Нидерландов, так и сумела провести концовку тайма у чужих владений. Динамичная игра, которая точно может считаться одной из лучших на Евро-2020 на данный момент, но "сине-желтым" нужно что-то срочно менять.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Ярмоленко не успел протолкнуть мяч мимо Стекеленбурга, получив скидку Яремчука в правом фланге чужой штрафной.
43'
Уголовой
Зинченко с ближней штанги снял подачу Депая с углового на левом фланге.
41'
Малиновский на тонкого отдавал в центр штрафной, но партнеры этого не ожидали.
40'
Опасный момент
С левого фланга подал Депай на свободного Думфриса на дальней штанге, но тот головой не попал в створ!
39'
Опасный момент
Вейналдум пробил на силу из центра штрафной, но Бущан сумел парировать!
37'
Опасный момент
Дальний удар от ван Анхолта с левого фланга пошел намного выше ворот.
36'
Вегхорст стрелял с левого фланга от лицевой, но Матвиенко сыграл на вынос.
34'
Ярмоленко был в офсайде, но Яремчук все равно совал на него пас на правый фланг.
33'
Депай слишком сильно исполнил подачу с левого фланга для Думфриса на дальнюю стойку.
32'
Команда де Бура удерживает мяч на нашей половине.
30'
Опасный момент
Ярмоленко с правой ноги пробил с правого фланга штрафной в ближний угол прямиком в Стекеленбурга.
28'
Не было фола ван Анхолта в правом фланге штрафной против Ярмоленко.
27'
Опасный момент
Бущан сумел забрать мяч из-под ног Вегхорста у правого фланга своей вратарской!
26'
Попадание мяча в Брыха остановило атаку Нидерландов левым флангом.
25'
Затоптали Вейналдума у чужой штрафной, после блокированного удара Марлоса с правого фланга.
22'
Опасный момент
Бущан сумел ногой вынести мяч до удара ван Анхолта с левого угла вратарской!
21'
Депай мельчил пасом с левого фланга, но защита прочитала.
19'
Думфрис набирал на правом фланге, но Миколенко вовремя вступил с подкатом.
17'
Миколенко жестко вырезал с левого фланга, но Яремчук не смог попасть головой по мячу.
17'
Офсайд
Депая поймали в офсайд у центральной зоны штрафной.
15'
Опасный момент
Без проблем забрал Стекеленбург неудачный удар Яремчука с правого фланга штрафной.
14'
Игра рукой от Вейналдума у чужой штрафной.
13'
Замена
Зубков заменен на Марлоса.
12'
Марлос уже готов выходить.
10'
Что-то с Зубковым. Начал хромать. Беда!
9'
Зубков сбил Думфриса в далеке от штрафной на фланге.
7'
Опасный момент
Думфрис стрелял с правого фланга во второй темп, но Вейналдум в касание пробил над воротами!
6'
Опасный момент
Бущану пришлось ногами отражать удар от свободного Думфриса у правого угла вратарской!
4'
Опасный момент
Стекеленбург налажал с выходом на подачу углового с правого с правого фланга от Малиновского, но Ярмоленко пробил в сторону от ворот!
2'
Опасный момент
Привоз от Зинченко на чужой половине завершился ударом Депая со входа в левый фланг штрафной в ближний угол. Бущан тащит!
1'
Нидерланды начали с неточной передачи в правый фланг.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тымчик, Попов, Довбик.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.
Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Л. де Йонг, Клаассен, Гравенберх, Мален, Копмейнерс, Гакпо.
Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, ван Анхолт — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст, Депай.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Феликс Брых (Мюнхен, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C. На поле стадиона "Йохан Кройф Арена" (Амстердам, Нидерланды) сыграют Нидерланды и Украина.
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Комментарии(12)
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Sergejosipenk84 (Тридуби)
13.06.2021 в 22:58
пп
Ответить
0
0
Sergejosipenk84 (Тридуби)
13.06.2021 в 22:58
прівет
Ответить
0
0
Sergejosipenk84 (Тридуби)
13.06.2021 в 22:57
Ответить
0
0
Sergejosipenk84 (Тридуби)
13.06.2021 в 22:57
А хто скажет де наша нова форма
Ответить
0
0
KozakUA (Рівне)
13.06.2021 в 22:50
Півзахист не справляється, Сидорчуку потрібен ще опорник. Марлос деревяний.Взагалі відчуття, що наші вчора грали матч...
Ответить
0
0
Sergejosipenk84 (Тридуби)
13.06.2021 в 22:58
аде наша нова форма
Ответить
0
0
GRaFkiyv (Фриско)
13.06.2021 в 22:42
"Синие пингвины" 1 сезон 2 серия...
Ответить
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
13.06.2021 в 22:28
У вас тут на сайте пьяные сидят в редакции, штоле? То 0:1, то 0:3...
Ответить
+4
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
13.06.2021 в 22:09
бл.....ь ГДЕ ЗАЩИТА?????!!!!!!!!
Ответить
+3
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
13.06.2021 в 22:06
провалы ...((
Ответить
+2
0
GRaFkiyv (Фриско)
13.06.2021 в 19:59
Ставочка "От Сеньківа" полетіла. Нічого особистого , просто +300грн на ставку 500грн.
Ответить
0
0
нгіфв нгіфв (Одесса)
13.06.2021 в 15:24
в казахів не змогли виграти ... буде катастрофа напевно
Ответить
+1
-1


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Анонс матча Нидерланды - Украина 13.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Нидерланды и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 13.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Нидерланды и командой Украина:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Нидерланды, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Украина и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 12.10.2010 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Франк де Бур и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Украина можно посмотреть 13.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Грузия - 06.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Кипр - 07.06.2021, в рамках турнира Сборная Украины 2022 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Нидерланды - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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