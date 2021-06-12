Нидерланды - Украина онлайн трансляция матча

В первом тайме сборная Украины не смогла навязать соперникам свой футбол. В большей степени, мы были вынуждены оборонятся, а голкипер Георгий Бущан — совершать фантастические спасения. Однако, команда Шевченко выдержала как стартовый натиск Нидерландов, так и сумела провести концовку тайма у чужих владений. Динамичная игра, которая точно может считаться одной из лучших на Евро-2020 на данный момент, но "сине-желтым" нужно что-то срочно менять.