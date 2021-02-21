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Пари Сен-Жермен - Монако онлайн трансляция матча

Кубок Франции - 19 мая 2021, 22:15 - Стад-де-Франс
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
До начала
00 : 00 : 00
Монако
Монако
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
46%
Ничья
23%
Монако
31%
П1: 1.82 Х: 3.88 П2: 3.80
П1: 4.50 Х: 3.75 П2: 1.75
П1: 1.82 Х: 3.88 П2: 3.80
П1: 1.88 Х: 3.82 П2: 4.10
П1: 4.10 Х: 3.75 П2: 1.91
Интересные факты
  • Монако имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Монако иПари Сен-Жермен, когда Монако играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Монако и Пари Сен-Жермен 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Монако выигрывает первый тайм в 51% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57% матчей.
  • Монако выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57%.
  • Монако's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок Франции" против команды Монако.
  • Команда Монако выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок Франции" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Из последних 5 встреч команда Монако выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Монако.
  • В их последнюю встречу команда Монако победила в 2 гол(а).
  • Монако забивает 2 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2.4 гола против команды Монако (в среднем).
  • Монако забивает 2.15 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Монако и Пари Сен-Жермен - 4.4.
  • Когда Монако лидирует 1-0 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Монако проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Монако и Пари Сен-Жермен - 2.4.
  • Пари Сен-Жермен пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Монако забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 27 встреч когда команда Монако играла дома, команда Монако выиграла 13 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 38-31 в пользу команды Монако.
  • Во время последних 60 встреч, команда Монако выиграла 21 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-74 в пользу команды Пари Сен-Жермен
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
10
Побед
22
Игр
4
Побед
Монако
Чемпионат Франции 2020/2021
21.02.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 2 Завершен Монако
Чемпионат Франции 2020/2021
21.02.2021 - 01:00 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Монако
Чемпионат Франции 2019/2020
20.11.2020 - 23:45 Монако 3 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
12.01.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 3 - 3 Завершен Монако
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс В
Кубок Франции 2020/2021
12.05.2021 - 22:00 Монпелье 2 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Ренн 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2020/2021
01.05.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Ланс В
Показать больше
Последние матчи - Монако
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершен Ренн В
Чемпионат Франции 2020/2021
09.05.2021 - 18:05 Реймс 0 - 1 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Монако 2 - 3 Завершен Лион П
Чемпионат Франции 2020/2021
25.04.2021 - 18:05 Анже 0 - 1 Завершен Монако В
Кубок Франции 2020/2021
21.04.2021 - 22:10 Лион 0 - 2 Завершен Монако В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
46%
Ничья
23%
Монако
31%
П1: 1.82 Х: 3.88 П2: 3.80
П1: 4.50 Х: 3.75 П2: 1.75
П1: 1.82 Х: 3.88 П2: 3.80
П1: 1.88 Х: 3.82 П2: 4.10
П1: 4.10 Х: 3.75 П2: 1.91
Трансляция
В текущем сезоне соперники встречались дважды. Как нетрудно догадаться, это были две игры в рамках чемпионата Франции. В обоих из них, что интересно, выиграл Монако - 3:2 в родных стенах и 2:0 в Париже. 7 голов в пяти последних матчах в ворота монегасков забил Килиан Мбаппе, который как раз в Париж из Монако и перебрался.
Инфо
Монако (запас): Манноне - Матсима, Балло Туре, Бадьяшиль, Матазо, Мартинш, Диатта, Фабрегас, Йоветич.
Инфо
Монако (старт): Маецки - Оливейра, Марипан, Дизаси, Сидибе - Головин, Фофана, Тчуамени, Агилар - Бен Еддер, Фолланд.
Инфо
ПСЖ (запас): Рико - Баккер, Дагба, Дракслер, Еррера, Кин, Пембеле, Рафинья, Сарабия.
Инфо
ПСЖ (старт): Навас - Диалло, Керер, Маркиньос, Флоренци - Гуе, Данилу, Паредес - Мбаппе, Икарди, Ди Мария.
Уже известны стартовые составы команд.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн финала Кубка Франции. Сегодня в Париже встретятся ПСЖ и Монако. Стадия состоит из одного поединка. Так что сегодня (или по Киеву уже в четверг) мы узнаем владельца второго на статусу трофея во Франции.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Монако 19.05.2021, Кубок Франции

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Монако (Монако) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Франции 2022, матч начнется на стадионе Стад-де-Франс.

Дата проведения матча: 19.05.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Монако (Монако):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Монако, тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Монако в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Монако можно посмотреть 19.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Монако, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Реймс - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Леонарду Жардим

Прошедший поединок команды Монако был сыгран против Ренн - 16.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды Монако.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Монако онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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