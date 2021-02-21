Пари Сен-Жермен - Монако онлайн трансляция матча

Монако имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Монако иПари Сен-Жермен, когда Монако играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Монако и Пари Сен-Жермен 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.

Монако выигрывает первый тайм в 51% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57% матчей.

Монако выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57%.

Монако's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок Франции" против команды Монако.

Команда Монако выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок Франции" против команды Пари Сен-Жермен.

Из последних 5 встреч команда Монако выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Монако.

В их последнюю встречу команда Монако победила в 2 гол(а).

Монако забивает 2 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2.4 гола против команды Монако (в среднем).

Монако забивает 2.15 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.43 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Монако и Пари Сен-Жермен - 4.4.

Когда Монако лидирует 1-0 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Монако проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Монако и Пари Сен-Жермен - 2.4.

Пари Сен-Жермен пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Монако забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

За последние 27 встреч когда команда Монако играла дома, команда Монако выиграла 13 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 38-31 в пользу команды Монако.