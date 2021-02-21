Пари Сен-Жермен - Монако онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Монако (Монако) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Франции 2022, матч начнется на стадионе Стад-де-Франс.
Дата проведения матча: 19.05.2021
Время начала матча: 22:15
История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Монако (Монако):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Монако, тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Монако в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Реймс - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Леонарду Жардим
Прошедший поединок команды Монако был сыгран против Ренн - 16.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды Монако.
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