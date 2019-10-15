Испания - Швеция онлайн трансляция матча

Поединок между командой Испания и командой Швеция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 14.06.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Испания и командой Швеция:
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Швеция и Испания в предыдущем футбольном матче 15.10.2019 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Янне Андерссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Литва - 08.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Испания.
Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон
Предыдущий поединок команды Швеция был сыгран против Армения - 05.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Швеция.
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