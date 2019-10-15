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Испания - Швеция онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 14 июня 2021, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Испания
0 - 1
Обновить
36'
Швеция
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Испания
44%
Ничья
22%
Швеция
33%
П1: 9.17 Х: 2.89 П2: 1.60
П1: 1.40 Х: 3.00 П2: 13.00
П1: 9.17 Х: 2.89 П2: 1.60
П1: 1.76 Х: 2.99 П2: 4.97
П1: 1.52 Х: 3.15 П2: 13.00
Интересные факты
  • Испания не проигрывает в последних 7 играх.
  • Испания не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Швеция имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Испания выигрывает первый тайм в 50% матчей, Швеция выигрывает в 53% матчей.
  • Испания выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Швеция выигрывает в 53%.
  • Швеция's performance of the last 5 matches is better than Испания's.
  • Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Швеция (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 3, команда Швеция выиграла 1, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Испания забивает 1.8 гола за матч против команды Швеция, а Швеция забивает 0.8 гола против команды Испания (в среднем).
  • Испания забивает 2.5 гола, играя дома, а Швеция забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Швеция - 2.6.
  • Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Швеция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Швеция% своих матчей.
  • Когда Швеция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Швеция% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Швеция - 1.
  • Швеция забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Испания выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Швеция выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-7 в пользу команды Испания
Личные встречи
Испания
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Швеция
Евро 2020 2020
15.10.2019 - 21:45 Швеция 1 - 1 Завершен Испания
Евро 2020 2020
10.06.2019 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Швеция
Последние матчи - Испания
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Литва В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Испания 3 - 1 Завершен Косово В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Грузия 1 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Испания 1 - 1 Завершен Греция Н
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Последние матчи - Швеция
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 21:45 Швеция 3 - 1 Завершен Армения В
Международные товарищеские матчи 2021
29.05.2021 - 19:00 Швеция 2 - 0 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Косово 0 - 3 Завершен Швеция В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Швеция 1 - 0 Завершен Грузия В
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Швеция П
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Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Испания
44%
Ничья
22%
Швеция
33%
П1: 9.17 Х: 2.89 П2: 1.60
П1: 1.40 Х: 3.00 П2: 13.00
П1: 9.17 Х: 2.89 П2: 1.60
П1: 1.76 Х: 2.99 П2: 4.97
П1: 1.52 Х: 3.15 П2: 13.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 33
    Робин Ольсен
    Вратарь
  • 33
    Маркус Розенберг
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 8
    Экдаль, Албин
    Полузащитник
  • 20
    Кристоффер Ольссон
  • 7
    Себастьян Ларссон
    Полузащитник
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 30
    Даниэльсон, Маркуш
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 33
    Микаэль Лустиг
    Защитник
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Луис Энрике
  • Янне Андерссон
Статистика матча
94%
Владение мячом
6%
6
Штрафные
3
3
Фолы
6
4
Угловые
4
Удары мимо
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
25'
Преимущество во владении у Испании абсолютное - 84%/16%. Толку, правда, от этого никакого.
23'
Неплохой удар от Коке с левого фланга! Мимо дальней штанги мяч летит.
19'
Альба остановил мяч рукой. И тут без желтой.
16'
Подача с правого фланга! Удар Ольмо головой! Ольсен успел накрыть этот выстрел!
12'
Олссон грубо сыграл против Педри. Без желтой.
10'
Испанцы контролируют мяч, но не могут найти свои моменты. Шведы выглядят острее, интереснее.
7'
Опасный момент
Удар Ольмо с 17-ти метров после отскока! Выше створа!
6'
Снова подача в штрафную шведов. Альба навесил - Аугустинссон ликвидировал угрозу.
3'
Ф. Торрес навесил в обострение. Люстиг вынес мяч подальше.
1'
Свисток
Матч начался!
Испания, стартовый состав: Симон — М. Льоренте, Торрес, Ляпорт, Альба — Коке, Родри, Педри — Ферран, Мората, Ольмо. Запасные: де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Д. Льоренте, Морено, Тиаго, Гарсия, Гайя, Фабиан Руис, Траоре, Оярсабаль, Сарабия.
Швеция, стартовый состав: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Олссон, Экдаль, Форсберг — Берг, Исак. Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Д. Ларссон, Каюсте.
Добрый вечер, дорогие друзья. UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020: Испания - Швеция. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(5)
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avatar
Wreck (Киев)
14.06.2021 в 22:22
Потому что д0лб0eбы управляют сайтом
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0
0
Vadimkov
14.06.2021 в 22:18
Админы, многие заходят на сайт просто посмотреть счет. Если потом перепроверять его на других сайтах, то зачем этот сайт?? Делайте с этим что-то.
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0
0
Черноморчик (Одесса )
14.06.2021 в 22:01
когда вы уже нормально будете отображать счет . зашел и обалдел 0-2 . потом вспомнил про ваши таланты .
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
14.06.2021 в 22:02
о уже исправили .
Ответить
0
0
iVovka (Lugansk)
14.06.2021 в 22:19
на главной так 0-2 и висит.
Ответить
0
0


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Анонс матча Испания - Швеция 14.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Испания и командой Швеция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 14.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Испания и командой Швеция:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Швеция и Испания в предыдущем футбольном матче 15.10.2019 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Янне Андерссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Швеция можно посмотреть 14.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Испания - Швеция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Литва - 08.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон

Предыдущий поединок команды Швеция был сыгран против Армения - 05.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Швеция.

Следите за результатами матча Испания - Швеция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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