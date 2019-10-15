Испания - Швеция онлайн трансляция матча

Испания не проигрывает в последних 7 играх.

Испания не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Швеция имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Испания выигрывает первый тайм в 50% матчей, Швеция выигрывает в 53% матчей.

Испания выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Швеция выигрывает в 53%.

Швеция's performance of the last 5 matches is better than Испания's.

Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Швеция (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 3, команда Швеция выиграла 1, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Испания забивает 1.8 гола за матч против команды Швеция, а Швеция забивает 0.8 гола против команды Испания (в среднем).

Испания забивает 2.5 гола, играя дома, а Швеция забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Швеция - 2.6.

Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.

Когда Швеция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Швеция% своих матчей.

Когда Швеция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Швеция% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Швеция - 1.

Швеция забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.