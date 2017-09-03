Венгрия - Португалия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Венгрия и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Ференц Пушкаш.
Дата проведения матча: 15.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Венгрия и командой Португалия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Венгрия осталась с поражением. Столкновение Венгрия и Португалия в предыдущем футбольном матче 03.09.2017 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Марко Росси и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Венгрия
Страна: Венгрия
Тренер: Марко Росси
Прошедший поединок команды Венгрия был сыгран против Ирландия - 08.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.
Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Израиль - 09.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Португалия.
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