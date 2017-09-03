Венгрия - Португалия онлайн трансляция матча

Как бы там не завершился этот поединок, но он уже прочно закрепился в наших сердцах — болельщики наводнили Пушкаш Арену, и просто неистово поддерживают родную команды. А сами футболисты... Да им просто не остается другого выбора, кроме как соответствовать такой атмосфере. Игра выглядит достаточно динамично с обеих сторон. Венгрия выступает в среднем блоке, но периодически пропускает достаточно тревожные моменты перед своей штрафной. У Португалии уже было несколько возможностей для забитого мяча, но ни Жота, ни Криштиану Роналду так и не смогли подтвердить свой класс. Марко Росси нужно вмешиваться в перерыве в обязательном порядке, потому что хозяева в обороне чувствуют себя прекрасно, но как они поведут себя в атаке, если пропустят — подсказок для ответа этот вопросы мы так и не получили.