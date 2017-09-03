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Венгрия - Португалия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 15 июня 2021, 19:00 - Ференц Пушкаш . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Венгрия
0 - 0
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перерыв
Португалия
Ход матча
38' Рубен Диаш
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Венгрия
16%
Ничья
19%
Португалия
65%
П1: 13.40 Х: 3.53 П2: 1.49
П1: 10.00 Х: 2.75 П2: 1.50
П1: 13.40 Х: 3.53 П2: 1.49
П1: 14.80 Х: 3.21 П2: 1.53
П1: 11.00 Х: 2.95 П2: 1.60
Личные встречи
Венгрия
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Португалия
ЧМ-2018 2017/2018
03.09.2017 - 21:45 Венгрия 0 - 1 Завершен Португалия
ЧМ-2018 2016/2017
25.03.2017 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Венгрия
Евро-2016 2015/2016
22.06.2016 - 19:00 Венгрия 3 - 3 Завершен Португалия
Последние матчи - Венгрия
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:00 Венгрия 0 - 0 Завершен Ирландия Н
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:00 Венгрия 1 - 0 Завершен Кипр В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Андорра 1 - 4 Завершен Венгрия В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Сан-Марино 0 - 3 Завершен Венгрия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Венгрия 3 - 3 Завершен Польша Н
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Последние матчи - Португалия
Международные товарищеские матчи 2021
09.06.2021 - 21:45 Португалия 4 - 0 Завершен Израиль В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Люксембург 1 - 3 Завершен Португалия В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Сербия 2 - 2 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Португалия 1 - 0 Завершен Азербайджан В
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Новости команд
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Главные события
38'
Рубен Диаш
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Венгрия
16%
Ничья
19%
Португалия
65%
П1: 13.40 Х: 3.53 П2: 1.49
П1: 10.00 Х: 2.75 П2: 1.50
П1: 13.40 Х: 3.53 П2: 1.49
П1: 14.80 Х: 3.21 П2: 1.53
П1: 11.00 Х: 2.95 П2: 1.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 8
    Адам Нодь
  • 41
    Солои, Оттило
    Защитник
  • 6
    Уилли Орбан
  • 21
    Эндре Ботка
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 5
    Аттила Фиола
    Защитник
  • 22
    Саллай, Роланд
    Полузащитник
  • 15
    Ласло Кляйнхайслер
    Полузащитник
  • 14
    Герге Ловренчич
    Вратарь
  • 26
    Шафер, Андрас
    Полузащитник
  • 28
    Адам Солои
    Нападающий
  • 11
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 21
    Диого Жота
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
    38
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 22
    Нельсон Семедо
Запасные игроки
  • 18
    Давид Сигер
  • 21
    Varga, Kevin
    Полузащитник
  • 23
    Неманья Николич
    Нападающий
  • 24
    Schon, Szabolcs
    Нападающий
  • 17
    Роланд Варга
    Нападающий
  • 24
    Цсери, Тамаш
    Полузащитник
  • 11
    Него, Лойк
    Полузащитник
  • 4
    Кешкес, Акос
    Защитник
  • 22
    Адам Ланг
    Защитник
  • 22
    Адам Богдан
    Вратарь
  • 90
    Денеш Дибус
  • 77
    Бендегуз Болла
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 28
    Гонсалвес, Педро
    Полузащитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 33
    Андре Силва
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
Тренеры
  • Марко Росси
  • Фернанду Сантуш
Статистика матча
35%
Владение мячом
65%
9
Штрафные
7
6
Фолы
8
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
Удары мимо
4
1
Офсайды
1
Угловые
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Как бы там не завершился этот поединок, но он уже прочно закрепился в наших сердцах — болельщики наводнили Пушкаш Арену, и просто неистово поддерживают родную команды. А сами футболисты... Да им просто не остается другого выбора, кроме как соответствовать такой атмосфере. Игра выглядит достаточно динамично с обеих сторон. Венгрия выступает в среднем блоке, но периодически пропускает достаточно тревожные моменты перед своей штрафной. У Португалии уже было несколько возможностей для забитого мяча, но ни Жота, ни Криштиану Роналду так и не смогли подтвердить свой класс. Марко Росси нужно вмешиваться в перерыве в обязательном порядке, потому что хозяева в обороне чувствуют себя прекрасно, но как они поведут себя в атаке, если пропустят — подсказок для ответа этот вопросы мы так и не получили.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
43'
Опасный момент
Ох-хо-хо! Роналду промазал с нескольких метров до ворот, влет замыкая прострел с левого фланга в зону перед вратарской!
42'
Португальцы стараются взвинтить темп сейчас...
40'
Опасный момент
Жота с разворотом корпуса наносил удар у правого угла чужой вратарской, но Гулачи сумел парировать!
38'
Желтая карточка
Диаш получил желтую за грубую накладку в левом фланге чужой половины против Ловренчича.
37'
Опасный момент
Патрисиу на линии ворот зафиксировал мяч, после удара головой от Адама, который завершал подачу с левого фланга.
35'
Бернарду прыгнул в ноги Адаму в правом фланге обороны.
33'
Жота всадил мячом в голову Кляйнхайслер на левом фланге обороны, заработав тем самым свободный.
30'
Бернарду исполнил наброс с правого фланга, но Роналду в фирменном прыжке головой пробил неудачно.
28'
Семеду заработал угловой прострелом с правого фланга.
26'
Бернарду заложил вираж в правом фланге чужой штрафной, но соперника пройти так и не смог.
24'
Шефер ускорился в левом фланге контратаки, но Бруну его сразу же сбил.
23'
Карвальо заработал угловой прострелом с правого фланга, но подачу Бруну перехватили.
21'
Адам поставил спину Данилу на своей половине, заработав штрафной.
18'
Офсайд
Роналду убежал под заброс от Диаша, но и в офсайд залез, и Гулачи не смог пробить!
Инфо
Криштиану Роналду сегодня стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, который участвует в пяти различных турнирах (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020).
17'
Адам заработал аут у технической зоны в борьбе с двумя соперниками.
15'
Семеду и Фиола опасно столкнулись на верхнем этаже.
13'
С правого фланга штрафной Жота делал скидку головой, но отправил мяч в руки Гулачи.
11'
Долго владеет мячом Португалия, но без продвижения.
9'
Опасный момент
Куда-то на трибуны запустил мяч Жота, получив подачу со штрафного с правого фланга в средней дистанции.
7'
Шоллои упал в борьбе против Диаша перед чужой штрафной при забросе из глубины, но арбитр эпизод дал заиграть.
5'
Опасный момент
Жота наносил удар от полукруга у чужой штрафной в правый угол, но голкипер парировал летящий на средней высоте мяч.
4'
Отилла в левом фланге ускорялся под пас, но не догнал мяч.
3'
Ботка в подкате остановил Жоту в левом фланге атаки.
2'
Полные трибуны сегодня. Это очень важно.
1'
Нервное начало от обеих команд.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, Моутиньо, А. Силва, Рафа Силва, Санчеш, Невеш, Поте, Фелиш, Оливейра, Мендеш.
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвалью, Фернандеш — Роналду, Жота, Б. Силва.
Запасные: Дибус, Богдан, Лонг, Кечкеш, Него, Чери, Р. Варга, Шигер, К. Варга, Николич, Шен, Болла.
Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, О. Солои — Ловренчич, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фиоло — А. Салаи, Шоллои.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F. На поле стадиона "Пушкаш Арена" (Будапешт, Венгрия) сыграют Венгрия и Португалия.
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Анонс матча Венгрия - Португалия 15.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Венгрия и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Ференц Пушкаш.

Дата проведения матча: 15.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Венгрия и командой Португалия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Венгрия осталась с поражением. Столкновение Венгрия и Португалия в предыдущем футбольном матче 03.09.2017 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росси и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Венгрия - Португалия можно посмотреть 15.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Венгрия - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Венгрия
Страна: Венгрия
Тренер: Марко Росси

Прошедший поединок команды Венгрия был сыгран против Ирландия - 08.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Израиль - 09.06.2021, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Португалия.

Следите за результатами матча Венгрия - Португалия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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