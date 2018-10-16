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Франция - Германия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 15 июня 2021, 22:00 - Альянц Арена . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Франция
0 - 0
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3'
Германия
Ход матча
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Франция
35%
Ничья
31%
Германия
35%
П1: 2.62 Х: 3.24 П2: 2.64
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 2.62 Х: 3.24 П2: 2.64
П1: 13.10 Х: 6.89 П2: 1.15
П1: 2.95 Х: 2.75 П2: 2.75
Личные встречи
Франция
2
Побед
6
Игр
2
Побед
Германия
Лига Наций 2018/2019
16.10.2018 - 21:45 Франция 2 - 1 Завершен Германия
Лига Наций 2018/2019
06.09.2018 - 21:45 Германия 0 - 0 Завершен Франция
Контрольные матчи 2017/2018
14.11.2017 - 21:45 Германия 2 - 2 Завершен Франция
Евро-2016 2015/2016
07.07.2016 - 22:00 Германия 0 - 2 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 22:10 Франция 3 - 0 Завершен Болгария В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 1 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Украина Н
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Последние матчи - Германия
Международные товарищеские матчи 2021
07.06.2021 - 21:45 Германия 7 - 1 Завершен Латвия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Македония П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Румыния 0 - 1 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Германия 3 - 0 Завершен Исландия В
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Новости команд
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Франция
35%
Ничья
31%
Германия
35%
П1: 2.62 Х: 3.24 П2: 2.64
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 2.62 Х: 3.24 П2: 2.64
П1: 13.10 Х: 6.89 П2: 1.15
П1: 2.95 Х: 2.75 П2: 2.75
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 20
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
Запасные игроки
  • 22
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 30
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 25
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 24
    Робин Кох
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 23
    Марсель Халстенберг
  • 22
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 30
    Кристиан Гюнтер
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Йоахим Лёв
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Штрафные
1
1
Фолы
Live Zone
Трансляция
1'
Німці приборкали м'яч. Підопічні Льова будують позиційну атаку.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд:
Франція: Льоріс - Павар, Варан, Кімпембе, Люка Ернандес - Канте - Рабіо, Погба - Грізманн - Бензема, Мбаппе.
Запасні французів: Манданда, Меньян, Бен Єддер, Дембеле, Дінь, Жиру, Зума, Коман, Кунде, Лангле, Лемар, Толіссо.
Німеччина: Ноєр (К) - Гінтер, Хуммельс, Рюдігер - Кімміх, Гюндоган, Кроос, Госенс - Гаверц, Мюллер - Гнабрі.
Запасні німців: Лено, Трапп, Вернер, Гантер, Джан, Зюле, Клостерманн, Кох, Нойгаус, Сане, Фолланд, Хальстенберг.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію заключного матчу першого туру групового етапу Євро-2020, у якому Франція зустрінеться з Німеччиною у Мюнхені.
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Анонс матча Франция - Германия 15.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Франция и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 15.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Франция и командой Германия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Германия осталась с поражением. Столкновение Франция и Германия в предыдущем футбольном матче 16.10.2018 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Йоахим Лёв разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Германия можно посмотреть 15.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Франция - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команды Франция был сыгран против Болгария - 08.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший матч команды Германия был сыгран против Латвия - 07.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Германия.

Следите за результатами матча Франция - Германия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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