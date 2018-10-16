Франция - Германия онлайн трансляция матча

Анонс матча Франция - Германия 15.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Франция и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 15.06.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Франция и командой Германия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Германия осталась с поражением. Столкновение Франция и Германия в предыдущем футбольном матче 16.10.2018 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Йоахим Лёв разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция

Страна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Прошедший матч команды Франция был сыгран против Болгария - 08.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Германия

Страна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Прошедший матч команды Германия был сыгран против Латвия - 07.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Германия.

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