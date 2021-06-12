Финляндия - Россия онлайн трансляция матча

Анонс матча Финляндия - Россия 16.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Финляндия и командой Россия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.

Дата проведения матча: 16.06.2021

Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд Маркку Канерва и Станислав Черчесов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Финляндия

Страна: Финляндия

Тренер: Маркку Канерва



Прошедший матч команды Финляндия был сыгран против Дания - 12.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Финляндия.

Команда гостей

Название: Россия

Страна: Россия

Тренер: Станислав Черчесов



Прошедший поединок команды Россия был сыгран против Бельгия - 12.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

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