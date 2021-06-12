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Финляндия - Россия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 16 июня 2021, 16:00 - Газпром Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Финляндия
0 - 1
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76'
Россия
Ход матча
22' Глен Камара 25' Марио Фернандес Вышел: Вячеслав Караваев 27' Дмитрий Баринов 34' Магомед Оздоев 45' Алексей Миранчук
61' Магомед Оздоев Вышел: Рифат Жемалетдинов 67' Расмус Шуллер Вышел: Кауко, Йохи
Кто победит?
97 Пользователей сделало свой выбор
Финляндия
40%
Ничья
18%
Россия
42%
П1: 5.57 Х: 3.58 П2: 1.75
П1: 5.50 Х: 1.95 П2: 2.10
П1: 5.57 Х: 3.58 П2: 1.75
П1: 13.10 Х: 3.38 П2: 1.39
П1: 5.50 Х: 2.85 П2: 1.92
Последние матчи - Финляндия
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 19:00 Дания 0 - 1 Завершен Финляндия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Финляндия 0 - 1 Завершен Эстония П
Международные товарищеские матчи 2021
29.05.2021 - 19:00 Швеция 2 - 0 Завершен Финляндия П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Финляндия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Финляндия 2 - 2 Завершен Босния и Герцеговина Н
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Последние матчи - Россия
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 22:00 Бельгия 3 - 0 Завершен Россия П
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 18:00 Россия 1 - 0 Завершен Болгария В
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 21:45 Польша 1 - 1 Завершен Россия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Словакия 2 - 1 Завершен Россия П
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 16:00 Россия 2 - 1 Завершен Словения В
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Новости команд
Главные события
Расмус Шуллер
Вышел: Кауко, Йохи
67'
61'
Магомед Оздоев
Вышел: Рифат Жемалетдинов
45'
Алексей Миранчук ГООЛ!
34'
Магомед Оздоев
27'
Дмитрий Баринов
25'
Марио Фернандес
Вышел: Вячеслав Караваев
Глен Камара
22'
Кто победит?
97 Пользователей сделало свой выбор
Финляндия
40%
Ничья
18%
Россия
42%
П1: 5.57 Х: 3.58 П2: 1.75
П1: 5.50 Х: 1.95 П2: 2.10
П1: 5.57 Х: 3.58 П2: 1.75
П1: 13.10 Х: 3.38 П2: 1.39
П1: 5.50 Х: 2.85 П2: 1.92
Составы команд
1
Храдеки, Лукас
5
Даниел О'Маугнесси
23
Араюри, Паулус
4
Йоона Тоивио
21
Йере Уронен
18
Глен Камара
17
Робин Лод
11
Расмус Шуллер
22
Юкка Райтала
20
Йоэль Похьянпало
22
Теему Пукки
39
Матвей Сафонов
2
Марио Фернандес
78
Игорь Дивеев
14
Георгий Джикия
23
Далер Кузяев
47
Роман Зобнин
8
Дмитрий Баринов
27
Магомед Оздоев
59
Алексей Миранчук
22
Артём Дзюба
17
Александр Головин
Стартовый состав
  • 20
    Йоэль Похьянпало
    Нападающий
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 21
    Йере Уронен
    Защитник
  • 18
    Глен Камара
    Полузащитник
    22
  • 17
    Робин Лод
  • 11
    Расмус Шуллер
    67
  • 22
    Юкка Райтала
    Защитник
  • 5
    Даниел О'Маугнесси
    Защитник
  • 23
    Араюри, Паулус
    Защитник
  • 4
    Йоона Тоивио
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
    45
  • 22
    Артём Дзюба
    Нападающий
  • 17
    Александр Головин
    Полузащитник
  • 47
    Роман Зобнин
    Полузащитник
  • 8
    Дмитрий Баринов
    Полузащитник
    27
  • 27
    Магомед Оздоев
    Полузащитник
    61 34
  • 2
    Марио Фернандес
    Вратарь
    25
  • 78
    Игорь Дивеев
  • 14
    Георгий Джикия
    Защитник
  • 23
    Далер Кузяев
    Полузащитник
  • 39
    Матвей Сафонов
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Ivanov, Robert
    Защитник
  • 24
    Valakari, Onni
    Полузащитник
  • 21
    Лаппалайнен, Ласси
    Нападающий
  • 19
    Кауко, Йохи
    Полузащитник
  • 17
    Николай Алхо
    Полузащитник
  • 14
    Тим Спарв
    Полузащитник
  • 13
    Пири Соири
  • 24
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 15
    Лео Вайсанен
  • 32
    Ансси Яаккола
    Вратарь
  • 12
    Йессе Йоронен
  • 26
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 25
    Makarov, Denis
    Полузащитник
  • 24
    Евгеньев, Роман
    Защитник
  • 74
    Даниил Фомин
    Полузащитник
  • 19
    Рифат Жемалетдинов
    Нападающий
  • 10
    Антон Заболотный
    Нападающий
  • 9
    Александр Соболев
    Нападающий
  • 17
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 15
    Андрей Семёнов
    Защитник
  • 15
    Вячеслав Караваев
    Защитник
  • 22
    Юрий Дюпин
  • 1
    Антон Шунин
    Вратарь
  • 76
    Muhin, Maksim
    Полузащитник
Тренеры
  • Маркку Канерва
  • Станислав Черчесов
Статистика матча
37%
Владение мячом
63%
12
Штрафные
8
1
Офсайды
1
7
Фолы
11
3
Удары мимо
6
1
ЖК
2
2
Блокировано ударов
1
Угловые
3
1
Удары в створ
1
Сейвы
1
Трансляция
69'
Еще одна травма у россиян? Джикия сел на газон и просит медицинскую помощь
68'
Замена
Первая замена у финнов. Кауко меняет Шуллера
67'
Опасный момент
Опаснейших момент у России. Головин воспользовался пространством впереди и вывел Жемалетдинова на ударную позицию, но свеженький футболист ударил плоховато
65'
Россия снова забрала мяч под свой контроль. Темп серьезно снизился, команда Черчесова никуда не спешит
61'
Замена
Вторая замена у россиян. Оздоев садится отдыхать, а его место занимает Жемалетдинов
60'
Последние минуты проходят под знаком доминирования "скандинавов", однако какой-то стопроцентный момент создать не выходит
57'
Атаки финнов становятся все опаснее. На этот раз с правого края штрафной пробивал Лод, но Джикия удар заблокировал
54'
Опасный момент
Пукки. Снова форвард на ударной позиции. После паса от Камара он посадил на пятую точку Миранчука и пробил в створ, но Сафонов с ударом справился
53'
Неплохой удар от Головина. Полузащитник "Монако" не решился отдать кому-то передачу, а сам выстрелил из-за штрафной - мимо. Градецки ситуацию контролировал
50'
Вау, а вот классный момент у финнов. Лод прорвался по центру и вывел Пукки на ударную позицию. Подкат Дивеева был как нельзя кстати. Даже углового не будет
47'
Первая атака после перерыва прошла от России - прострел от Кузяеева в руки Градецки
Свисток
Второй тайм, начинаем
Достаточно пресный первый тайм с минимальным количеством опасных эпизодов. Команды лишь дважды пробили в створ и оба раза - в компенсированное время. Свой момент сборная России реализовала и уходит на перерыв с комфортным счетом. Финнам придется раскрываться после перерыва, интересно будет на них глянуть в позиционной игре
Свисток
Первый тайм завершен. Россия ведет со счетом 1:0
45+5'
Пукки разогнался по левому флангу, однако перспективная атака финнов завершилась не самым удачным навесом
45+4'
Ух, еще один момент у России. Впервые Дзюба выиграл воздух после подачи с правого фланга, но пробил точно в руки Градецки
45+2'
Гоооол!!!
Гол! Первый в створ и сразу гол. Миранчук сыграл в стеночку с Дзюбой, а после нанес классный удар в дальний угол
Инфо
Арбитр компенсировал шесть минут к первому тайму. Было много остановок из-за повреждений
44'
Сборная России кружит вокруг штрафной соперника на протяжении нескольких минут, но оборона финнов играет очень компактно
41'
Баринов зацепил Пукки по лицу. Интересно, что у россиянина уже есть желтая карточка, вторую арбитр не покажет
39'
Все в порядке, оба игрока остаются на поле
38'
Хороший прострел с левого фланга, выводил Караваева на ударную позицию, но Уронен надежно сыграл в подкате. Оба игрока остались на газоне и требуют помощи. Слишком много борьбы сегодня
Инфо
Удары в матче: Финляндия - 2, Россия - 5. Ни одного удара в створ за почти 40 минут игрового времени!
36'
Подача слева от Миранчука - удар головой от Оздоева. Снова не в створ, снова мимо.
34'
Желтая карточка
И снова желтая, и снова при участии Камара. Полузащитник финнов набирал скорость в центре поля, после чего его сбил Оздоев. Все справедливо
33'
А вот финны напомнили, что умеют атаковать. Стеночка вблизи штрафной соперника и выстрел от Пукки. Удар явно не получился, а после еще и был зафиксирован фол
31'
Уголовой
Угловой от Миранчука закончился ударом головой от Дивеева. Сильно выше ворот
30'
Какой-то сумбур в штрафной финнов с участием Дзюбы и компании. Капитан сборной России дважды пытался пробить головой, но оба раза защита отбивалась
Инфо
Владение мячом: 33 процентов у сборной Финляндии, 67 - у России. Пока это ни о чем не говорит
27'
Желтая карточка
Счет снова равный. Баринов сбил Камара, пытаясь оборвать контратаку соперника, за что увидел желтую карточку. 1:1 по этому показателю
26'
Замена
Замена. Фернандес уходит, его место занимает Караваев
24'
Травма Марио Фернандеса. Основной игрок команды Черчесова на правом фланге вряд ли сможет продолжить игру. Повреждение было получено после борьбы в штрафной соперника
22'
Желтая карточка
Первая желтая карточка в матче. Камара сфолил - "горчичник" получил
21'
Опасный момент
А это могло быть 1:0. И снова Похьянпало! Форвард Финляндии оказался на ударной позиции в штрафной, однако Дивеев в подкате выбил мяч на угловой
20'
Оборона Финляндии могла привести момент навес на ровном, однако Дзюба не успел к мячу после неточной передачи оппонента
15'
Ответ от Похьянпало. Форвард "скандинавов" оказался в штрафной соперника, но вместо того, чтобы отпасовать товарищу, он замешкался и мяч потерял
13'
Ух, снова Дзюба, но в этот гораздо опаснее. Капитан гостей пробивал после паса Миранчука и попал в штангу. Что интересно, боковой снова зафиксировал офсайд, так что гол не был бы засчитан
12'
Еще одна попытка создать что-то от команды Черчесова, но Дзюба оказался в офсайде. Пока не густо
11'
Опасный момент
Первая опасная атака от номинальных гостей. Затяжная перепасовка закончилась передачей Миранчука на Оздоева. Полузащитник из выгодной позиции ударил сильно выше ворот
8'
Темп в матче пока не самый высокий. Финны обороняются, команда Черчесова держит мяч без продвижения
4'
Офсайд
Первая атака и финны забили гол. Райтала шикарно навесил с правого фланга, а Похьянпало идеально пробил головой. Вот так начало, хотели сказать мы, но ВАР углядел в эпизоде офсайд. Счет остается 0:0
3'
На первых минутах контроль мяча за российской сборной. Пока без моментов
Стартовый свисток прозвучал
Инфо
В первом туре Финляндия обыграла Данию, благодаря чему взобралась на второе место в группе. У России, после поражения бельгийцам, ноль очков и 0:3 в качестве забитых и пропущенных
Инфо
Стартовые составы команд:
Финляндия: Градецки - Тойвио, Араюури, О'Шонесси - Райтала, Шюллер, Лод, Камара, Уронен - Пукки, Похьянпало
Россия: Сафонов - Фернандес, Дивеев, Джикия, Кузяев - Зобнин, Баринов, Оздоев - Миранчук, Дзюба, Головин
Доброго времени суток! UA-Футбол приветствует вас на текстовой трансляции первого матча игрового дня Евро-2020. Сборная Финляндии сыграет против России. Начало встречи - в 16:00
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Комментарии(10)
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dsplin (Луцьк)
16.06.2021 в 17:26
Звертаюсь до наших сусідів з Росії. Те що ви висловлюєте своє обурення з приводу того, що в Санкт-Петербурзі певна невелика громада адикватнах росіян радувалась забитим голам України, а в нас таких на відео не зняли і в ютуб не виклали, цілком зрозуміло (це доречі не відміняє того що в нас були люди що за вас вболівали). Але ви маєте просто подумати над питанням чого така подія на даний час актуальна. Насправді це легко пояснити. На протязі всієї нашої спільної історії ви (в переважній своїй більшості але звісно не всі) завжди ставились і ставетесь до нас з призирством, зверхністю і агресією. Тому знайти серед вас розуміючих це громадян, що з цього приводу радіють маленьким і велик нашим успіхам і гідним поразкам легше, чим нам найти людей які взмозі, враховуючи все вище сказане, на сьогоднішній день радіти за Вас (у великій масі агресорів легше найти того хто співчуває іншій стороні ніж навпаки). Повірте в той час як ви до нас почнете ставитись як до рівноправного сусіда, з добром та повагою, а не як до "меншого брата", на ютубі появляться аналогічні відосики з тим як ми переживаєм за вас. Але це вже нажаль буде на за нашого покоління...
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0
0
elvinmoroz (Токмак)
16.06.2021 в 16:21
блин где видео
Ответить
0
0
MU777777 (Дергачи)
16.06.2021 в 16:08
Посмотрели бы лучше в Ютубе,как люди в Питере реагируют на каждый гол забитый УА...сборной Наркоманам! Не уподобляйтесь и не провоцируйте! И так тошно!
Ответить
+1
-11
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.06.2021 в 16:14
не х....боярышник с утра до ночи х...рить животное.
Ответить
+7
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 16:24
MU777777 Тошно, так порыгай. Потом вали на.х.ер отсюда в Ютубе на Питер смотреть. Агитатор сраный
Ответить
+10
-1
FC Energy (Новая Каховка)
16.06.2021 в 16:30
Дурачок, ты откуда взялся?
Ответить
+2
0
MU777777 (Дергачи)
16.06.2021 в 16:03
Объявите уже войну РФ..шоли! Гавношапкозакидатели!)
Ответить
+1
-10
avatar
Крестоносец (Полтава)
16.06.2021 в 16:12
С каких пор войну объявляет обороняющаяся сторона?
Ответить
+12
-1
Будєм разбіратся (Київ)
16.06.2021 в 15:48
При усій нелюбові до сасєдєй, пограти Бельгії була не ганьба ) А от від фінів і ми нещодавно отримали. Шанси вищі у москаликів, але гра покаже
Ответить
0
-1
Pokeruga (Кропивницкий)
16.06.2021 в 15:34
Давайте Братская нация вздрючте москалей !!!)))))
Ответить
+13
-3


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Анонс матча Финляндия - Россия 16.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Финляндия и командой Россия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.

Дата проведения матча: 16.06.2021
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд Маркку Канерва и Станислав Черчесов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Финляндия - Россия можно посмотреть 16.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Финляндия - Россия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва

Прошедший матч команды Финляндия был сыгран против Дания - 12.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Финляндия.

Команда гостей

Название: Россия
Страна: Россия
Тренер: Станислав Черчесов

Прошедший поединок команды Россия был сыгран против Бельгия - 12.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Финляндия - Россия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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