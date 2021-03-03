РБ Лейпциг - Вольфсбург онлайн трансляция матча

Анонс матча "РБ Лейпциг" - Вольфсбург 16.05.2021, Чемпионат Германии

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой Вольфсбург (Вольфсбург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2022.

Дата проведения матча: 16.05.2021

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой Вольфсбург (Вольфсбург):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "РБ Лейпциг", тогда как команда Вольфсбург осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и Вольфсбург в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Боруссия" - 13.05.2021, в рамках турнира Кубок Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Вольфсбург (Вольфсбург)

Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945

Страна: Германия

Тренер: Оливер Гласнер



Прошедший матч команды Вольфсбург был сыгран против "Унион" - 08.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Вольфсбург.

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