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РБ Лейпциг - Вольфсбург онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 16 мая 2021, 21:30 . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 - 2
Обновить
64'
Вольфсбург
Вольфсбург
Ход матча
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
50%
Ничья
25%
Вольфсбург
25%
Личные встречи
РБ Лейпциг
5
Побед
12
Игр
2
Побед
Вольфсбург
Кубок Германии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Вольфсбург
Чемпионат Германии 2020/2021
16.01.2021 - 16:30 Вольфсбург 2 - 2 Завершен РБ Лейпциг
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
30.07.2020 - 17:00 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершен Вольфсбург
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 0 Завершен РБ Лейпциг
Последние матчи - РБ Лейпциг
Кубок Германии 2020/2021
13.05.2021 - 21:45 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг П
Кубок Германии 2022
30.04.2021 - 21:30 Вердер 1 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2020/2021
25.04.2021 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 19:30 Кёльн 2 - 1 Завершен РБ Лейпциг П
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Последние матчи - Вольфсбург
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Вольфсбург 3 - 0 Завершен Унион В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Вольфсбург 0 - 2 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2020/2021
21.04.2021 - 21:30 Штутгарт 1 - 3 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2020/2021
17.04.2021 - 16:30 Вольфсбург 2 - 3 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Айнтрахт 4 - 3 Завершен Вольфсбург П
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Новости команд
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
50%
Ничья
25%
Вольфсбург
25%
Трансляция
60'
Подача со стандарта в район правой штанги оказалась для Костерманна слишком сильной.
58'
Желтая карточка
Арнольд отмахнулся от Нкунку, после передачи с левого фланга атаки Лейпцига в зону перед штрафной.
55'
Анхелиньо в дальней стороне штрафной завершал прострел с правого фланга, но соперник закрыл его удар.
53'
Опасный момент
В сторону от дальней штанги отправил мяч Орбан, завершив подачу к левому углу вратарской!
52'
Желтая карточка
Мбабу остановил фолом рывок Нкунку в левый фланг атаки.
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! Клюйверт в центре чужой штрафной получил заброс Забитцера из глубины, после чего уложил Мбабу замахом, и пробил в левый угол!
50'
Уголовой
Арнольд подал с углового на правом фланге на ближнюю штангу, но Брукс так и не смог протолкнуть мяч в сторону ворот.
49'
Филипп не смог зацепиться за передачу ко штрафной со стандарта от Арнольда, но защитник снял мяч на угловой.
48'
Конате уложил на газон Вегхорста в центре поля.
46'
Замена
Хенрихс заменен на Анхелиньо.
46'
Замена
Айдара вышел вместо Лаймера.
Свисток
Второй тайм начался!
Лейпциг провел удивительный по своей логической нагрузке тайм, когда полностью провалился со старта, пропустив быстрый гол, после чего включился в борьбе с неплохими моментами, после чего вновь погрузился в анабиоз перед перерывом. А что еще нужно сопернику, который четко обозначал желание попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон?
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Филипп выскочил перед Конате, после передачи с правого фланга на ближний угол вратарской от Баку!
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Желтая карточка
Вегхорст сумел в подкате зацепиться за мяч в левом фланге атаки, после чего атаковал со спины Забитцер.
43'
Мбабу перехватил заброс на Хенрихса в левый фланг штрафной.
41'
Дальний удар от Арнольда с левого фланга отправил мяч в руки Гулачи.
40'
Филипп с правого фланга подал слишком высоко на дальнюю для завершения от Вергхорста.
39'
Шлагер сходу решил бить по мячу, после выноса от защитников из центра штрафной. В сторону от левого каркаса ворот.
38'
Опасный момент
Мяч отскочил к Вегхорсту на дальнюю штангу, после подачи углового с правого фланга, но Нкунку сумел блокировать удар в свободный угол, после чего мяч чуть не завалился в ворота парашютом, но прошел в сторону от цели!
37'
Арнольд с небольшим разбегом попал в Забитцера, который стоял в стенке.
37'
Впрочем, штрафной от Арнольда ничуть не менее опасный, чем пенальти.
36'
Желтая карточка
Арнольд заваливался внутрь правого фланга штрафной, но Конате фолил против него на входе.
33'
К центру поля переместили игру команды.
31'
Удар Клюйверта с подхода к левому флангу чужой штрафной прошел в сторону от ближней штанги.
30'
Опасный момент
Орбан пошел в прессинг на чужой половине, а остановился только в центре чужой штрафной! Форсберг набрасывал, но Мбабу не дал венгерскому сопернику завершить! Угловой.
28'
Опасный момент
Форсберг исполнил тонкий пас на левый фланг штрафной на Нкунку, но француз не перебросит Кастеельса!
25'
Опасный момент
ШТАНГА! Верхорст пробил в правый каркас ворот из полукруга у штрафной, завершив контратаку своей команды правым флангом!
24'
Рукой подыграл себе Нкунку в правом фланге атаки в борьбе против Арнольда.
22'
В левый фланг штрафной вновь ускорялся Клюйверт, но Лакруа выбил мяч в аут из-под ног соперника.
20'
Желтая карточка
Мбабу пробросил мяч в правом фланге атаки, после чего в него в подкате пошел Хенрихс.
18'
Наброс со штрафного в правом фланге на ближнюю штангу Поульсен завершал ударом в падении, но в створ не попал.
17'
Поульсен в правом фланге убирал мяч перед Бруксом, после чего соперник пошел с ним на жесткий стык.
16'
Лейпциг начал оживать после провального старта.
14'
Опасный момент
Форсберг головой замыкал подачу с левого фланга на дальнюю штангу, но пробил в сторону от противоположного каркаса ворот.
13'
Клюйверт с левого фланга штрафной делал прострел в центр, но Отавио вновь его прочитал.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! ОХ! КАК ЗАЛЕТЕЛО! Филипп получил пас Арнольда в полукруге у чужой штрафной, а вторым касание пробил по опускающемуся мячу под перекладину!
11'
Баку в офсайд запускал Вегхорста на левый фланг, но до этого Упамекано снес у центральной линии Шлагера.
10'
Офсайд
Офсайд у Вегхорста почти у центральной линии.
8'
Арнольд подал со стандарта точно на голову Мбабу в зону перед чужой вратарской, но швейцарец пробил неточно.
7'
Штрафной в левом фланге атаки своим финтом против Забитцера заработал Арнольд.
6'
Опасный момент
Баку отправил в правый фланг штрафной Шлагер, но завершающий удар отправил мяч в сторону от дальней штанги!
5'
Опасный момент
Филипп подобрал отскок перед чужой штрафной, но низом пробил не самым лучшим образом в руки Гулачи.
3'
Поульсен запускал Клюйверта в левый фланг атаки передачи на ход, но Отавио был на мяче первым.
1'
Лейпциг начал с контроля мяча на своей половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Перван, Брума, Мехмеди, Руссийон, Гилавоги, Гинчек, Погранчич, Зиерзлебен, Виктор.
Вольфсбург: Кастеельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио — Шлагер, Арнольд, Баку, Филипп, Герхардт — Вегхорст.
Запасные: Мартинес, Анхелиньо, Упамекано, Айдара, Хван, Серлот, Мукиэле, Рабигер, Кампль.
РБ Лейпциг: Гулачи — Хенрихс, Орбан, Конате, Клостерманн — Забитцер, Лаймер — Клюйверт, Форсберг, Нкунку — Поульсен.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Мануэль Грефе (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 33-го тура немецкой Бундеслиги. На поле стадиона "Ред Булл Арена" (Лейпциг, Германия) сыграют РБ Лейпциг и Вольфсбург.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - Вольфсбург 16.05.2021, Чемпионат Германии

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой Вольфсбург (Вольфсбург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2022.

Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой Вольфсбург (Вольфсбург):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "РБ Лейпциг", тогда как команда Вольфсбург осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и Вольфсбург в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - Вольфсбург можно посмотреть 16.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - Вольфсбург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Боруссия" - 13.05.2021, в рамках турнира Кубок Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Вольфсбург (Вольфсбург)
Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Прошедший матч команды Вольфсбург был сыгран против "Унион" - 08.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Вольфсбург.

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - Вольфсбург онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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