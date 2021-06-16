Турция - Уэльс онлайн трансляция матча

Анонс матча Турция - Уэльс 16.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Турция и командой Уэльс будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Бакинский олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 16.06.2021

Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Сенол Гунес и Роберт Пейдж разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Турция

Страна: Турция

Тренер: Шенол Гюнеш



Прошедший поединок команды Турция был сыгран против Италия - 11.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Уэльс

Страна: Уэльс

Тренер: Роберт Пейдж



Прошедший матч команды Уэльс был сыгран против Швейцария - 12.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

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