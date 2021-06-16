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Турция - Уэльс онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 16 июня 2021, 19:00 - Бакинский олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Турция
0 - 1
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65'
Уэльс
Ход матча
42' Арон Рэмзи
46' Озан Туфан Вышел: Языджи, Юсуф 46' Йокуслу, Окай Вышел: Демираль, Мерих
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Турция
52%
Ничья
24%
Уэльс
24%
П1: 26.00 Х: 9.50 П2: 1.09
П1: 3.00 Х: 2.10 П2: 3.20
П1: 26.00 Х: 9.50 П2: 1.09
П1: 12.20 Х: 4.46 П2: 1.38
П1: 3.25 Х: 2.45 П2: 2.90
Прогноз на матч
Последние матчи - Турция
Евро 2020 2021
11.06.2021 - 22:00 Турция 0 - 3 Завершен Италия П
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 20:00 Турция 2 - 0 Завершен Молдова В
Международные товарищеские матчи 2021
31.05.2021 - 20:00 Турция 0 - 0 Завершен Гвинея Н
Международные товарищеские матчи 2021
27.05.2021 - 20:00 Турция 2 - 1 Завершен Азербайджан В
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Турция 3 - 3 Завершен Латвия Н
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Последние матчи - Уэльс
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 16:00 Уэльс 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 19:00 Уэльс 0 - 0 Завершен Албания Н
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс П
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Чехия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Уэльс П
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Новости команд
Главные события
Озан Туфан
Вышел: Языджи, Юсуф
46'
Йокуслу, Окай
Вышел: Демираль, Мерих
46'
42'
Арон Рэмзи ГООЛ!
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Турция
52%
Ничья
24%
Уэльс
24%
П1: 26.00 Х: 9.50 П2: 1.09
П1: 3.00 Х: 2.10 П2: 3.20
П1: 26.00 Х: 9.50 П2: 1.09
П1: 12.20 Х: 4.46 П2: 1.38
П1: 3.25 Х: 2.45 П2: 2.90
Составы команд
23
Угурджан Чакыр
13
Мерас, Ченгиз Умут
4
Чаглар Сёюнджю
22
Каан Айхан
2
Celik Zeki
35
Йокуслу, Окай
7
Озан Туфан
10
Хакан Чалханоглу
19
Дженгиз Ундер
17
Бурак Йылмаз
11
Кенан Караман
12
Дэнни Уорд
23
Коннор Робертс
22
Мипэм, Крис
14
Джо Родон
33
Бен Дэвис
28
Morrell, Joe
7
Джо Аллен
11
Бейл, Гарет
10
Арон Рэмзи
21
Даниэль Джеймс
13
Мур, Киффер
Стартовый состав
  • 19
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 11
    Кенан Караман
    Нападающий
  • 7
    Озан Туфан
    Защитник
    46
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 35
    Йокуслу, Окай
    Полузащитник
    46
  • 13
    Мерас, Ченгиз Умут
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 2
    Celik Zeki
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
  • 13
    Мур, Киффер
    Нападающий
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
    42
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 28
    Morrell, Joe
    Полузащитник
  • 7
    Джо Аллен
    Полузащитник
  • 23
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 22
    Мипэм, Крис
    Защитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 24
    Akturkoglu, Muhammed Kerem
    Полузащитник
  • 21
    Кан Кахвеци, Ирфан
    Полузащитник
  • 23
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
  • 19
    Озан Кабак
  • 14
    Анталяли, Тайлан
    Полузащитник
  • 26
    Токоз, Дорукхан
    Полузащитник
  • 12
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
  • 12
    Bayindir, Altay
    Вратарь
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 34
    Мерт Гунок, Феми
    Вратарь
  • 26
    Ибрахим Халил Дервисоглу
  • 19
    Дэвид Брукс
    Нападающий
  • 18
    Джонатан Уильямс
    Полузащитник
  • 17
    Рис Норрингтон-Дэйвис
    Защитник
  • 44
    Ампаду, Итан
    Защитник
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 23
    Уилсон Харри
  • 15
    Томас Локьер
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 2
    Кристофер Гантер
    Защитник
  • 21
    Адам Дэвис
    Вратарь
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 63
    Дилан Левитт
Тренеры
  • Сенол Гунес
  • Роберт Пейдж
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
6
Штрафные
13
12
Фолы
6
3
Удары мимо
4
3
Удары в створ
3
7
Угловые
4
2
Сейвы
3
3
Блокировано ударов
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
63'
Бэйл тут же мог стать автором одного из самых курьезных голов в истории Евро, когда Чакыр на ровном месте попал мяч в звездного вингера Уэльса.
62'
Незабитый пенальти
Бэйл в стиле Баджо, Бэкхема и многих других с пенальти выстрелил на трибуны!
60'
Опасный момент
Пенальти в ворота Турции! Бэйл упал в штрафной после контакта с Челиком.
59'
Опасный момент
Чакыр на месте после удара Рэмзи! А в ответной атаке Йылмаз не попал в дальний угол.
55'
Опасный момент
Йылмаз упускает 100-процентный шанс! Капитан турков с пяти метров отправил мяч в небеса. А ведь никто не мешал ему!
54'
Бэйл получил шанс проверить свою левую метров с 23-х – мяч прошел выше ворот. Но какой же бардак в опорной зоне у Турции…
52'
Уэльс не закрывается на своей половине поля, а у Турции не хватает сбалансированности, чтобы волнами накатываться на ворота валлийцев.
48'
Ответ от Уэльса! Чакыр в прыжке перевел мяч на угловой после навеса Джеймса. Мог мяч и юркнуть в дальний угол, немало таких голов мы уже видели.
47'
И сразу же Турция помчалась в атаку! Ундер на дальней штанге мог замыкать навес с левого фланга, однако так и не решил, чем ему бить – ногой или головой.
46'
Замена
На второй тайм у Турции вместо Йокушлу и Туфана вышли Демираль и Языджи.
46'
Матч возобновился!
Полная неразбериха творится в обороне у сборной Турции, и если бы Аарон Рэмзи был чуточку хладнокровней, то второй тайм стал бы формальностью, однако валлиец реализовал только один из трех убойных моментов, организованных Гаретом Бэйлом. Пока все идет к тому, что Турция бесславно завершит Евро-2020 после группового этапа.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен! Турция – Уэльс 0:1.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму одну минуту.
Инфо
Аарон Рэмзи забил 17-й мяч в футболке сборной Уэльса. Пять лет назад на Евро-2016 полузащитник Ювентуса также отличался – в матче группового этапа против России.
42'
Гоооол!!!
Рэмзи! 1:0! С третьей попытки Аарон таки открывает счет. Турция в очередной раз провалилась в центре защиты и закономерно получила мяч в свои ворота. Ассист у кого? Правильно, у Бэйла!
38'
Йылмаз головой пробил выше ворот после навеса с правого фланга.
36'
Последние минут 10 инициатива полностью за Турцией. Уэльс сел на свою половину поля и отстаивает нулевой счет.
Инфо
5-5 по ударам по воротам. 1-1 по ударам в створ. Равенство в Баку.
31'
Опасный момент
Два подряд угловых – и дважды защитники Уэльса выносят мяч с линии ворот! Вот это номер – турки в чужой штрафной доминируют на втором этаже.
24'
Опасный момент
Рэмзи не реализовал выход один на один! Испортил ударом по воробьям шикарную передачу Бэйла.
23'
Турция снова чуть не забила в свои ворота! Чакыру пришлось вступать в игру после неуклюжих действий одного из своих защитников.
20'
Первые 20 минут за Уэльсом. Поживее выглядят валлийцы, а у Турции откровенно не клеится игра в атаке. Чалханоглу кто-то видел?
17'
Уэльс требовал пенальти после игры рукой в штрафной турков, однако рефери на точку указывать не стал.
14'
Уорд впервые вступил в игру, забрав мяч после амбициозной попытки Ундера забить дальним ударом с разворота.
13'
Мур на дальней штанге выиграл воздушную дуэль, однако головой пробил выше ворот.
10'
Повтор показал, что мяч до Уорда в предыдущем моменте не дошел. Йылмаз попал в кого-то из защитников Уэльса. В любом случае, шанс у лидера атак Турции был очень хороший.
9'
Опасный момент
Турки быстро разыграли штрафной и чуть не открыли счет! Уорду пришлось вытаскивать мяч из угла после удара Йылмаза.
7'
Опасный момент
Какой момент у валлийцев! Бэйл вывел на удар Рэмзи, но Чакыр потащил удар Аарона в ближний угол.
3'
Дэвис головой пробивал после навеса со штрафной – никакой угрозы воротам турков.
1'
Матч начался!
Турция и Уэльс сыграют впервые с 1997 года. Вы не поверите, с каким счетом закончился матч отбора на чемпионат мира 1998 года во Франции – 6:4! Легендарный Хакан Шукюр в той игре забил четыре мяча.
Всего же команды провели 6 официальных матчей – 3 победы на Уэльсом, а Турция выиграла дважды при одной ничье.
Инфо
Турнирная таблица в группе А после первого тура: Италия – 3, Швейцария – 1, Уэльс – 1, Турция – 0.
Инфо
Турция начала групповой этап Евро-2020 с 0:3 от Италии в Риме. Уэльс не по игре вырвал ничью в матче со Швейцарией (1:1).
Сразу же знакомимся со стартовыми составами:
Турция: Чакыр – Челик, Айхан, Сёюнджю, Мерас – Йокушлу, Караман, Чалханоглу, Туфан, Ундер – Йылмаз. Чакыр – Челик, Айхан, Сёюнджю, Мерас – Йокушлу, Караман, Чалханоглу, Туфан, Ундер – Йылмаз.
Уэльс: Уорд – Дэвис, Родон, Мефам, Робертс – Аллен, Моррелл, Джеймс, Рэмзи, Бэйл – Мур.
Добрый вечер! UА-Футбол начинает текстовую трансляцию матча второго тура группы А Евро-2020 между сборными Турции и Уэльса. Стартовый свисток в Баку прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Турция - Уэльс 16.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Турция и командой Уэльс будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Бакинский олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 16.06.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Сенол Гунес и Роберт Пейдж разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Турция - Уэльс можно посмотреть 16.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Турция - Уэльс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Прошедший поединок команды Турция был сыгран против Италия - 11.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Прошедший матч команды Уэльс был сыгран против Швейцария - 12.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Турция - Уэльс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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