Италия - Швейцария онлайн трансляция матча

8-1 по ударам по воротам и 2-0 по ударам в створ в пользу Италии. Пожалуй, двух этих статистических данных вполне достаточно, чтобы понять, в каком направлении развивается матч. Команда Роберто Манчини в полном порядке – Скуадра Адзурра в 45 минутах от досрочного выхода в плей-офф.