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Италия - Швейцария онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 16 июня 2021, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Сергей Карасёв
Рейтинг матча:
Италия
1 - 0
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перерыв
Швейцария
Ход матча
24' Джорджио Кьеллини Вышел: Франческо Ачерби 26' Мануэль Локателли
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Италия
48%
Ничья
24%
Швейцария
28%
П1: 1.27 Х: 5.59 П2: 15.30
П1: 2.05 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 1.27 Х: 5.59 П2: 15.30
П1: 1.22 Х: 6.10 П2: 21.00
П1: 2.15 Х: 2.65 П2: 4.80
Последние матчи - Италия
Евро 2020 2021
11.06.2021 - 22:00 Турция 0 - 3 Завершен Италия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия В
Международные товарищеские матчи 2021
28.05.2021 - 21:45 Италия 7 - 0 Завершен Сан-Марино В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Литва 0 - 2 Завершен Италия В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Болгария 0 - 2 Завершен Италия В
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Последние матчи - Швейцария
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 16:00 Уэльс 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 19:00 Швейцария 7 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Швейцария 1 - 0 Завершен Литва В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 19:00 Болгария 1 - 3 Завершен Швейцария В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Мануэль Локателли
26'
Джорджио Кьеллини
Вышел: Франческо Ачерби
24'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Италия
48%
Ничья
24%
Швейцария
28%
П1: 1.27 Х: 5.59 П2: 15.30
П1: 2.05 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 1.27 Х: 5.59 П2: 15.30
П1: 1.22 Х: 6.10 П2: 21.00
П1: 2.15 Х: 2.65 П2: 4.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 73
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
    26
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
    24
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 22
    Фабиан Шер
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
  • 19
    Кевин Мбабу
    Защитник
  • 23
    Шакири Джердан
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 36
    Брель Эмболо
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
Запасные игроки
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 22
    Джакомо Распадори
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 26
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 39
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 25
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 16
    Кристиан Фасснахт
    Нападающий
  • 23
    Лорис Бенито
    Защитник
  • 18
    Адмир Мехмеди
    Нападающий
  • 19
    Марио Гавранович
    Нападающий
  • 15
    Джибриль Соу
    Полузащитник
  • 14
    Стивен Цубер
    Полузащитник
  • 16
    Рубен Варгас
  • 8
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 5
    Сильван Видмер
    Защитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 38
    Ивон-Ландри Мвого
    Вратарь
  • 25
    Eray Cömert
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Владимир Петкович
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
6
Штрафные
5
4
Фолы
5
3
Удары мимо
1
3
Блокировано ударов
2
Удары в створ
3
Угловые
1
1
Офсайды
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
8-1 по ударам по воротам и 2-0 по ударам в створ в пользу Италии. Пожалуй, двух этих статистических данных вполне достаточно, чтобы понять, в каком направлении развивается матч. Команда Роберто Манчини в полном порядке – Скуадра Адзурра в 45 минутах от досрочного выхода в плей-офф.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен. 1:0 в Риме в пользу сборной Италии.
45+1'
Инсинье неудачной передачей испортил контратаку Италии 3 в 3.
45'
Сергей Карасев добавил к первому тайму две минуты.
41'
Италия продолжает давить – подопечные Роберто Манчич очень хотят до перерыва упрочить свое лидерство.
37'
Спинаццола ворвался в штрафную Швейцарии, однако неудачно подстроился под мяч и не попал в дальний угол. Логичней было бы убирать под себя, но с дивана всем виднее.
33'
Инсинье крутил мяч в дальний угол – защитник сборной Швейцарии подстраховал Зоммер. Хотя не факт, что Лоренцо попадал в створ.
Инфо
Мануэль Локателли забил свой второй мяч в футболке сборной Италии. Премьера состоялась в марте текущего года в матче квалификации Евро-2020 против Болгарии.
27'
Гоооол!!!
Локателли! 1:0. Берарди прошел по флангу и прострелил в центр штрафной, а хавбеку Сассуоло оставалось расстрелять ворота с нескольких метров.
24'
Замена
В центре обороны Италии Кьеллини заменил Ачерби.
23'
Кьеллини просит замену! Вот это потеря для Италии – капитан уходит с поля.
20'
Нет гола! VAR показал, что Кьеллини в борьбе с футболистами Швейцарии невольно подыграл себе рукой.
19'
Гоооол!!!
Италия забивает после подачи углового! Кьеллини со второй попытки затолкал мяч в сетку с четырех метров!
11'
Опасный момент
Иммобиле мог открывать счет! Форвард Лацио головой метров с 8-9 пробил выше ворот после навеса Спинаццолы.
9'
Италия начинает прижимать гостей. Швейцария в полном составе на своей половине поля.
5'
Первое обострение от Италии – Берарди головой пытался сделать скидку в центр штрафной после передачи Инсинье, но мяч оказался в руках вратаря Швейцарии.
1'
Матч начался!
Инфо
После победы Уэльса над Турцией ситуация в группе А следующая: Уэльс – 4 (2 матча), Италия –3 (1), Швейцария – 1 (1), Турция – 0 (2).
Стартовые составы команд:
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржиньо, Локателли – Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Швейцария: Зоммер – Аканжи, Шер, Эльведи – Родригес, Джака, Фройлер, Мбабу – Шакири, Эмболо, Сеферович.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за центральным матчем дня на Евро-2020! В 22:00 в Риме на Стадио Олимпико Италия сыграет со Швейцарией. Это 2-й тур группы А.
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Комментарии(1)
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Леонід Скачков (Рівне)
16.06.2021 в 21:58
Для слизнів-макаронників бажаю тільки поразки в будь-якому матчі!
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Анонс матча Италия - Швейцария 16.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Италия и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 16.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Владимир Петкович разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Швейцария можно посмотреть 16.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Италия - Швейцария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Турция - 11.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший матч команды Швейцария был сыгран против Уэльс - 12.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Италия - Швейцария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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