Италия - Швейцария онлайн трансляция матча

Матч между командой Италия и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 16.06.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Владимир Петкович разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Турция - 11.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.
Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Прошедший матч команды Швейцария был сыгран против Уэльс - 12.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
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