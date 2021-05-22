Реал - Вильярреал онлайн трансляция матча

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение Реал и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вильярреал - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.
Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха
Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Реал - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.
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