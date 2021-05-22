Реал - Вильярреал онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Вильярреал 22.05.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 22.05.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение Реал и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вильярреал - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)

Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Страна: Испания

Тренер: Хавьер Кальеха



Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Реал - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

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