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Реал - Вильярреал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 мая 2021, 19:00 - Estadio Alfredo Di Stefano . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
2 - 1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
20' Pino, Yeremi
56' Винисиус Жуниор Вышел: Родриго 56' Марко Асенсио Вышел: Иско 66' Карлос Бакка Вышел: Кукелин, Франсис 66' Этьен Капу Вышел: Рубен Пена 68' Альваро Одриосола Вышел: Марсело 68' Карлос Каземиро Вышел: Диаз, Мариано 68' Мигель Гутьеррес Вышел: Начо 81' Pino, Yeremi Вышел: Пако Алькасер 81' Жерар Морено Вышел: Даниэль Раба 86' Мануэль Тригерос Вышел: Гомес, Мои 87' Карим Бензема 90' Лука Модрич
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
33%
Вильярреал
33%
П1: 1.05 Х: 11.00 П2: 221.00
П1: 1.44 Х: 4.75 П2: 6.00
П1: 1.05 Х: 11.00 П2: 221.00
П1: 8.90 Х: 1.18 П2: 13.50
П1: 1.48 Х: 4.90 П2: 6.40
Интересные факты
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 22 голами. Жерар Морено забил 23 раз за Вильярреал
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (9) в Реал Мадрид. Альфонсо Педраса получил 8 в Вильярреал.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Вильярреал 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Вильярреал выигрывает в 49% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Вильярреал выигрывает в 49%.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Вильярреал выиграла 0, 3 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Реал Мадрид забивает 2 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 1.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.03 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Вильярреал - 3.6.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Вильярреал - 2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • За последние 20 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 1 победы команды Вильярреал. Разница голов 50-21 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Реал Мадрид дома) и 2-2 (Вильярреал дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вильярреал не забивает в 5 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 41 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 23 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Вильярреал выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-42 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Вильярреал забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 26% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
7
Побед
17
Игр
2
Побед
Вильярреал
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 17:15 Вильярреал 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
01.09.2019 - 21:45 Вильярреал 2 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Севилья Н
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал П
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Вильярреал 4 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 20:00 Вальядолид 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 19:30 Вильярреал 2 - 4 Завершен Сельта П
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Лука Модрич
90'
ГООЛ! Карим Бензема
87'
86'
Мануэль Тригерос
Вышел: Гомес, Мои
81'
Pino, Yeremi
Вышел: Пако Алькасер
81'
Жерар Морено
Вышел: Даниэль Раба
Альваро Одриосола
Вышел: Марсело
68'
Карлос Каземиро
Вышел: Диаз, Мариано
68'
Мигель Гутьеррес
Вышел: Начо
68'
66'
Карлос Бакка
Вышел: Кукелин, Франсис
66'
Этьен Капу
Вышел: Рубен Пена
Винисиус Жуниор
Вышел: Родриго
56'
Марко Асенсио
Вышел: Иско
56'
20'
Pino, Yeremi ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
33%
Вильярреал
33%
П1: 1.05 Х: 11.00 П2: 221.00
П1: 1.44 Х: 4.75 П2: 6.00
П1: 1.05 Х: 11.00 П2: 221.00
П1: 8.90 Х: 1.18 П2: 13.50
П1: 1.48 Х: 4.90 П2: 6.40
Составы команд
1
Тибо Куртуа
35
Мигель Гутьеррес
5
Рафаэль Варан
3
Милитан, Эдер
19
Альваро Одриосола
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
20
Винисиус Жуниор
10
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
13
Херонимо Рульи
2
Марио Гаспар
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
24
Альфонсо Педраса
30
Pino, Yeremi
25
Этьен Капу
5
Даниэль Парехо
14
Мануэль Тригерос
9
Жерар Морено
9
Карлос Бакка
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
    56
  • 10
    Карим Бензема
    Нападающий
    87
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
    56
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
    90
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    68
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
    68
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
    68
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 9
    Жерар Морено
    81
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
    66
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
    81 20
  • 25
    Этьен Капу
    Полузащитник
    66
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
    86
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 32
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 15
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 12
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 34
    Фернандо Ниньо Родригез
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Унаи Эмери
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
14
Штрафные
8
6
Фолы
13
4
Удары в створ
2
13
Удары мимо
4
2
Сейвы
3
2
Блокировано ударов
2
6
Угловые
1
2
Офсайды
1
Трансляция
"Реал" все-таки вичавив у другому таймі з себе чемпіонський характер! Проте цього не вистачило, адже таке ж зробив "Атлетіко" і став чемпіоном. Проте, не зважаючи на це, підопічні Зідана показали характер і просто затиснули гостей на їхній половині поля, вкінці забивши два голи і вирвавши перемогу.
Свисток
Матч завершено! Перемоги "Реалу" не вистачило для чемпіонства! "Атлетіко" володар титулу чемпіона Ла Ліги 2020/2021!
90+3'
Гоооол!!!
ГООЛ! Проте чи він щось вирішує? Бензема навісив в центр, де Модрич прийняв на груди і пробив з розвороту у лівий верхній кут воріт.
90+2'
Опасный момент
"Реал" виходив три в три, проте Маріано невдало віддав передачу.
90+1'
Начо (Реал) виніс подачу гостей зі стандарту.
90'
Инфо
До другого тайму було додано чотири хвилини.
87'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Бензема красиво з місця поклав м'яч точнісінько у праву дев'ятку після пасу Родріго! Додав бразилець "Реалу" свіжості після виходу на заміну.
86'
Замена
Замість Трігероса вийшов Мой Гомес (Вільярреал).
85'
Рульї (Вільярреал) забирає до рук простріл Марселу з лівого флангу.
83'
Родріго (Реал) добре у пресингу відібрав м'яч, віддав на Модрича, а хорват з-за меж штрафного майданчика пробив поруч із дев'яткою.
81'
Замена
Замість Сантоса і Морено вийшли Алькасер і Раба (Вільярреал).
77'
Уголовой
Маріано (Реал) пробив ну дуже високо після розіграшу кутового.
Инфо
"Атлетіко" забив другий у матчі проти "Вільярреалу". Чемпіон майже вирішений...
74'
Куртуа заборав до рук несильний удар Трігероса (Вільярреал) з-за меж штрафного майданчика.
72'
Опасный момент
Знову Бензема не релізував момент. Щоправда цього разу була важча позиція: з лету лівою ногою француз не спіймав вдало м'яч.
69'
Замена
Потрійна заміна у "Реала". Замість Каземіро, Гутьєрреса і Одріосоли вийшли Маріано, Начо і Марселу.
67'
Опасный момент
Убивчий момент не реалізовує Бензема. Родріго сильно запресингував голкіпера Рульї. М'яч дійшов до француза, проте нападник довго перекладав м'яч під праву ногу і не влучив у вільний ближній кут.
66'
Замена
Подвійна заміна у гостей. Замість Бакки і Пеньї вийшли Коклен і Пенья.
64'
Вальверде (Реал) пройшов з центра поля аж до лицьової лінії, проте прострілив у руки воротарю суперника.
60'
"Реал" насів на ворота суперника. Намагаються гравці проломити оборону гостей.
57'
Замена
Подвійна заміно він Зідана. Замість Вінісіуса і Іско вийшли Родріго і Асенсіо.
Инфо
Тим часом "Атлетіко" зрівняв рахунок у матчі з "Вільярреалом"!
57'
Опасный момент
Гол скасовано! Француз трохи заліз у офсайд плечем!
56'
Опасный момент
Переглядають відеоповтор на момент офсайду у Бензема.
56'
Опасный момент
Бензема (Реал) забиває гол, перевівши головою м'яч під поперечку!
54'
Вінісіус (Реал) знову прийняв дивне рішення і дуже слабко запустив м'яч у руки Рульї.
52'
Опасный момент
Удар головою Мілітао (Реал) пролетів зовсім поруч з дев'яткою! Нарешті пройшов навіс від Одріосоли.
50'
Вінісіус прорвався лівим флангом, проте незграбно пробив по воротах.
49'
Уголовой
Педраса (Вільярреал) став на шляху подачі Модрича від кутового прапорця, а на добиванні Вальверда з лету пробив повз ворота.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Зовсім не чемпіонський матч від "Реалу". Команда не іде вперед, не має характеру. Крила Вінісіус і Асенсіо взагалі непомімтні, а через центр мало коли вдається щось путнє зробити. А от "Вільярреал" діє злагоджено і компактно, що і підтверджує різниця у рахунку. Підопічні Емері підловили суперника і змусили помилитися позиційно, одразу покаравши різницею у рахунку. Поки "Атлетіко" більше зробив для чемпіонства "Реалу", ніж сам "Реал".
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Уголовой
Каземіро (Реал) головою пробив у воротаря після подачі від кутового прапорця.
44'
Бензема (Реал) пробив лівою ногою вище воріт з-за меж карної зони. Неточно.
43'
Одріосола (Реал) знову невдало навісив до штрафного майданчика. Не ідуть передачі у захисника.
41'
Мілітао (Реал) опинився у карній зоні гостей, проте не вирішив що робити з м'яче і віддав його назад.
37'
Рульї (Вільярреал) забрав м'яч до рук після подачі від Асенсіо.
34'
Опасный момент
Модрич (Реал) прибрав Гаспара у штрафному майданчику гостей, проте не влучив у площину з близької відстані.
32'
Педраса (Вільярреал) прострілив, проте перехопили захисники господарів передачу.
29'
Капу (Вільярреал) з-за меж штрафного майданчика пробив повз ворота.
25'
Инфо
М'яч влучив у руку гравцю "Вільярреалу" у штрафному майданчику гостей, проте арбітр не призначив пенальті. Неоднозначна ситуація.
25'
"Реал" пішов у наступ у штрафному майданчику гостей, але відбилася "жовта субмарина".
Инфо
Гольова передача для Морено стала 30-ю результативною дією для іспанця (23+7) у чемпіонаті. Більше нього у Ла Лізі у поточному сезоні тільки на рахунку Лео Мессі (30+9), а у Бензема стільки ж - (22+8).
20'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Провалилася оборона "вершкових". Піно прийняв передачу від Морено і другим дотиком пробив повз Куртуа.
Инфо
"Вальядолід" забив у ворота "Атлетіко"! Проте наразі це нічого "Реалу" не дає, обов'язково потрібно вигравати "вершковим".
18'
Модрич (Реал) невдало навісив до штрафного майданчика. М'яч перелетів усю карну зону.
12'
Гутьєррес (Реал) послизнувся у боротьбі і впав, а Гаспар потужно з близької відстані влучив йому в потилицю. Захисник "вершкових" оклигав і зможе продовжити гру.
10'
Педраса (Вільярреал) виконав неточний навіс до штрафного майданчика.
6'
Морено (Вільярреал) в дотик ледь не вивів Бакку на побачення з Куртуа, проте колумбієць занадто далеко відпустив м'яч, який перехопив Мілітао.
3'
Одріосола (Реал) невдало навісив на Бензему.
Свисток
Матч розпочато!
Инфо
Можете поки ознайомитися зі стартовими складами команд:
"Реал": Куртуа - Одріосола, Мілітао, Варан, Ортега - Вальверде, Каземіро, Гутьєррес - Асенсіо, Бензема, Вінісіус.
"Вільярреал": Рульї - Гаспар,Альбіоль, Торрес, Педраса - Піно, Капу, Парехо, Трігерос - Морено, Бакка.
Вітаємо всіх любителів Ла Ліги! UA-Футбол проведе для вас пряму текстову трансляцію одного із вирішальних матчів чемпіонату Іспанії між "Реалом" та "Вільярреалом".
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Комментарии(1)
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 19:57
Вперед, подводники, за победой!!! Дави вонючий мадридский гей-клуб!!!
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Анонс матча Реал - Вильярреал 22.05.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение Реал и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Вильярреал можно посмотреть 22.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вильярреал - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Реал - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Реал - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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