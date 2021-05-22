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Вальядолид - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 мая 2021, 19:00 - Хосе Соррилья . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Вальядолид
Вальядолид
1 - 2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ход матча
18' Оскар Плано
55' Маркос Андре де Соуза 57' Анхель Корреа 62' Маркос Андре де Соуза Вышел: Серхио Гвардиола 63' Марио Хермосо Вышел: Ренан Лоди дос Сантос 63' Роке Меса Вышел: Херреро, Мишель 63' Сауль Ньигес Вышел: Феликс, Жоао 63' Вилья Тони Вышел: Жота 67' Луис Суарес 68' Марио Хермосо 68' Сауль Ньигес 70' Эль Ямиг, Джавад 74' Херреро, Мишель 78' Сан-Эметерио, Феде 78' Феликс, Жоао 79' Маркос Льоренте Вышел: Кондобиа, Джеффри 81' Сан-Эметерио, Феде Вышел: Кике 82' Янко Саиди Вышел: Хервиас, Пабло 83' Фелипе 85' Анхель Корреа Вышел: Эктор Эррера 87' Ренан Лоди дос Сантос
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Вальядолид
38%
Ничья
31%
Атлетико
31%
П1: 101.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 9.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 101.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 501.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 9.00 Х: 5.30 П2: 1.36
Интересные факты
  • Реал Вальядолид без побед в последних 11 играх.
  • Оскар Плано отдал больше всего передач в Реал Вальядолид с 5 передачами. Маркос Льоренте лучший распасовщик Атлетико Мадрид (9 передач)
  • Рубен Алкараз получил больше всего желтых карточек (10) в Реал Вальядолид. Стефан Савич получил 13 в Атлетико Мадрид.
  • Год назад, Реал Вальядолид была на 14 месте в таблице с 39 очками. Сейчас они на 18 месте с 31 очками.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 4 играх.
  • Реал Вальядолид сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Реал Вальядолид проиграл 3 матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Вальядолид иАтлетико Мадрид, когда Реал Вальядолид играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Вальядолид и Атлетико Мадрид 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Вальядолид выигрывает первый тайм в 23% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Реал Вальядолид выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 40%.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Вальядолид's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Вальядолид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Вальядолид.
  • Команда Реал Вальядолид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Вальядолид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Вальядолид выиграла 0, команда Атлетико Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Реал Вальядолид забивает 0.4 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола против команды Реал Вальядолид (в среднем).
  • Реал Вальядолид забивает 1 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.39 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Вальядолид и Атлетико Мадрид - 1.8.
  • Когда Реал Вальядолид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Вальядолид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Вальядолид и Атлетико Мадрид - 0.4.
  • Последняя домашняя победа Реал Вальядолид над Атлетико Мадрид была в 2008
  • Реал Вальядолид пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Реал Вальядолид проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • За последние 17 встреч когда команда Реал Вальядолид играла дома, команда Реал Вальядолид выиграла 6 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 24-17 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Реал Вальядолид дома) и 1-0 (Атлетико Мадрид дома).
  • Реал Вальядолид не забивает в 5 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 5 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 35 встреч, команда Реал Вальядолид выиграла 8 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-30 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Реал Вальядолид забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 25% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Вальядолид
0
Побед
11
Игр
9
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Вальядолид 1 - 2 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 19:15 Атлетико 2 - 0 Завершен Вальядолид
Чемпионат Испании 2019/2020
20.06.2020 - 23:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Вальядолид
Чемпионат Испании 2019/2020
06.10.2019 - 17:00 Вальядолид 0 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Вальядолид
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Вальядолид 1 - 2 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 4 - 1 Завершен Вальядолид П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 20:00 Вальядолид 0 - 2 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 17:15 Валенсия 3 - 0 Завершен Вальядолид П
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 15:00 Вальядолид 1 - 1 Завершен Бетис Н
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Вальядолид 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетико 2 - 1 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико В
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Новости команд
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Главные события
87'
Ренан Лоди дос Сантос
85'
Анхель Корреа
Вышел: Эктор Эррера
83'
Фелипе
Янко Саиди
Вышел: Хервиас, Пабло
82'
Сан-Эметерио, Феде
Вышел: Кике
81'
79'
Маркос Льоренте
Вышел: Кондобиа, Джеффри
Сан-Эметерио, Феде
78'
78'
Феликс, Жоао
Херреро, Мишель
74'
Эль Ямиг, Джавад
70'
68'
Марио Хермосо
68'
Сауль Ньигес
67'
Луис Суарес ГООЛ!
63'
Марио Хермосо
Вышел: Ренан Лоди дос Сантос
Роке Меса
Вышел: Херреро, Мишель
63'
63'
Сауль Ньигес
Вышел: Феликс, Жоао
Вилья Тони
Вышел: Жота
63'
Маркос Андре де Соуза
Вышел: Серхио Гвардиола
62'
57'
Анхель Корреа ГООЛ!
Маркос Андре де Соуза
55'
ГООЛ! Оскар Плано
18'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Вальядолид
38%
Ничья
31%
Атлетико
31%
П1: 101.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 9.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 101.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 501.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 9.00 Х: 5.30 П2: 1.36
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Маркос Андре де Соуза
    62 55
  • 14
    Weissman, Shon
    Нападающий
  • 19
    Вилья Тони
    63
  • 20
    Сан-Эметерио, Феде
    Полузащитник
    81 78
  • 10
    Оскар Плано
    Нападающий
    18
  • 4
    Оливас, Кико
    Защитник
  • 25
    Olaza, Lucas
    Защитник
  • 17
    Роке Меса
    Полузащитник
    63
  • 1
    Масип, Жорди
    Вратарь
  • 18
    Янко Саиди
    82
  • 15
    Эль Ямиг, Джавад
    Защитник
    70
  • 11
    Анхель Корреа
    Нападающий
    85 57
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
    67
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    79
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
    68 63
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
    83
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
    68 63
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Perez, Samuel
    Вратарь
  • 2
    Luis Pérez
  • 8
    Кике
    Нападающий
  • 23
    Вальдо Рубио
  • 40
    Жота
    Полузащитник
  • 22
    Мартинес Начо
  • 11
    Хервиас, Пабло
    Полузащитник
  • 21
    Херреро, Мишель
    Полузащитник
    74
  • 7
    Серхио Гвардиола
    Нападающий
  • 24
    Фернандез, Хоакин
    Защитник
  • 5
    Санчес, Хави
    Защитник
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
    87
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
    78
  • 14
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
Тренеры
  • Серхио
  • Диего Симеоне
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
6
Удары мимо
11
15
Штрафные
9
1
Офсайды
4
8
Фолы
11
1
Блокировано ударов
4
4
Удары в створ
4
1
Сейвы
4
4
Угловые
6
4
ЖК
3
Трансляция
Атлетико совершил камбэк в выездном матче с Вальядолидом и впервые с 2014 года выиграл Примеру. Золотой гол снова забил Луис Суарес! Для Вальядолида, увы, все закончилось трагично – команда покидает элитный дивизион чемпионата Испании.
90+3'
Свисток
Вот и всё! Атлетико обыграл Вальядолид и стал 11-кратным победителем Примеры!
90'
Инфо
Судья добавил ко второму тайму три минуты.
89'
Гвардиола отправил мяч куда-то на трибуны, а ведь до ворот было не больше 16-ти метров.
88'
Желтая карточка
Лоди грубо сыграл на чужой половине поля.
85'
Замена
У Атлетико вместо автора гола Корреа на последние 5 минут вышел Эррера.
84'
Желтая карточка
Желтая и для Феде. Судья сегодня в центре внимания.
83'
Желтая карточка
Тем временем Феликс и Фелипе получили по желтой карточке.
82'
Замена
Две замены у Вальядолида. Эрвиас вышел на поле вместо Янко.
79'
Замена
Симеоне вместо Льоренте бросил в бой Кондогбиа.
79'
Феррейра-Карраско в контратаке выскочил на ударную позицию после передачи Суареса, но запустил мяч на трибуны.
75'
Желтая карточка
Желтая для Мичела. Вальядолид сник и уже вряд ли потревожит Атлетико.
70'
Желтая карточка
Эль-Ямик сорвал прорыв Суареса и получил желтую.
Инфо
Луис Суарес забил 21-й гол в текущем розыгрыше Примеры. Больше только у Лионеля Месси (30), Херарда Морено (23) и Карима Бензема (22).
67'
Гоооол!!!
Гвардиола Наварро подарил Луису Суаресу футбольный буллит – уругваец такие моменты реализовывает с закрытыми глазами. 2:1 – Атлетико невероятно близок к 11-му титулу!!!
64'
Замена
Кадровые перестановки и у хозяев. Обладатель желтой Андре Маркос уступил место на поле Наварро. Также Мичел заменил Меса, а Жота - Тони.
63'
Замена
Две замены у Атлетико. В игре Лоди и Феликс – Эрмосо и Сауль отправились на скамейку.
62'
Опасный момент
Вальядолид упускает двойной шанс! Облак отбил дальний удар Оласы, а Вайсман на добивании головой не попал в практически пустые ворота.
Инфо
Атлетико увеличил отрыв от Реала до трех очков. А Вальядолид в виртуальной турнирной таблице вернулся на 19-е место.
58'
Гоооол!!!
Корреа в шикарном стиле сравнивает счет в матче! Анхель смело пошел на игроков Вальядолида и носком пробил в угол ворот. Еще и между ног кому-то в белой футболке попал. Блеск!
55'
Желтая карточка
Андре Маркос наказал желтой за неспортивное поведение.
Инфо
Ничего не меняется в интересующих нас параллельных матчах: Реал – Вильярреал 0:1 и Уэска – Валенсия 0:0.
50'
Опасный момент
Хименес в высоком прыжке головой бил после подачи Коке – выше ворот улетел мяч!
46'
Суарес уже на 28-й секунде бил головой метров с 11-ти – удар заблокировал защитник Вальядолида.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Атлетико в первом тайме и близко не походил на команду, которой нужно чемпионство. Ничего не получалось у Матрасников в атаке, а стоило им однажды провалиться у своих ворот, как Вальядолид мгновенно воспользовался этой ошибкой. Тем не менее, результат параллельного матча на Сантьяго Бернабеу пока в пользу Атлетико.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен! Атлетико минимально проигрывает Вальядолиду (0:1).
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму одну минуту.
38'
Облак со второй попытки зафиксировал мяч в руках после удара головой Вайсмана.
34'
После подачи углового Фелипе головой пробил выше ворот. Атлетико активизировался…
33'
Суарес левой крутил мяч в дальний угол – защита Вальядолида заблокировала очень опасный удар уругвайца.
30'
У Атлетико за 30 минут всего 1 удар в створ ворот Вальядолида. Парням Диего Симеоне нужно прибавлять, ведь Реал еще своего последнего слова не сказал.
27'
Эль-Ямик взял и головой чуть не срезал мяч в девятку собственных ворот. Мог бы получиться шикарный автогол!
22'
Сауль делал прострел на пустые ворота, но никого кроме защитников Вальядолида в той зоне не оказалось.
Инфо
Ух ты! Вильярреал открыл счет в матче с Реалом. Атлетико стал намного ближе к титулу!
Инфо
Виртуальный титул все еще остается в руках Атлетико, поскольку в матче Реал – Вильярреал счет 0:0. А Вальядолид поднялся на 18-е место, но не покинул зону вылета. Им нужна победа Валенсии над Уэской.
18'
Гоооол!!!
Вальядолид открывает счет в матче! Хозяева убежали в контратаку – Плано выскочил на свидание с Облаком и точно пробил в ближний угол.
10'
Облак без проблем забрал мяч после дальнего удара Вильи.
8'
На прострел Суареса с острого угла никто из футболистов Атлетико не отреагировал.
4'
Атлетико сходу завладел инициативой. Но пока ничего кроме офсайдов от Матрасников мы не видели.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Вальядолид: Матип – Янко, Кико Оливас, Эль-Ямик, Оласа – Вилья, Меса, Феде, Плано – Андре Маркос, Вайсман.
Атлетико: Облак – Эрмосо, Хименес, Фелипе, Триппьер – Карраско, Сауль, Коке, Льоренте – Суарес, Корреа.
Инфо
А теперь самое интересное. Вальядолиду тоже жизненно необходима победа – иначе билет в Сегунду. Впрочем, судьба хозяев не в их руках. Нужно не только побеждать Атлетико, но и рассчитывать на Валенсию в матче с Уэской.
Инфо
Для Атлетико все максимально просто – три очка гарантируют команде Диего Симеоне чемпионство. Любой другой результат – и судьба Матрасников будет зависеть от параллельного матча между Реалом и Вильярреалом.
Добрый вечер! Сегодня в мире футбола нет ничего более важного битвы за титул в Примере. И мы предлагаем последить за развязкой сезона вместе с нами! В 19:00 по киевскому времени начнется матч 38-го тура чемпионата Испании между Вальядолидом и Атлетико – именно на стадионе Хосе Соррилья будет решаться судьба чемпионства.
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Анонс матча Вальядолид - "Атлетико" 22.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Вальядолид (Вальядолид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022, матч начнется на стадионе Хосе Соррилья.

Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Вальядолид (Вальядолид) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Вальядолид и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Серхио и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вальядолид - "Атлетико" можно посмотреть 22.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вальядолид - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вальядолид (Вальядолид)
Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928
Страна: Испания
Тренер: Серхио

Прошедший поединок команды Вальядолид был сыгран против "Атлетико" - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Вальядолид - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Атлетико".

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