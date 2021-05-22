Вальядолид - Атлетико онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Вальядолид (Вальядолид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022, матч начнется на стадионе Хосе Соррилья.
Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Вальядолид (Вальядолид) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Вальядолид и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Серхио и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вальядолид (Вальядолид)
Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928
Страна: Испания
Тренер: Серхио
Прошедший поединок команды Вальядолид был сыгран против "Атлетико" - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Вальядолид - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Атлетико".
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