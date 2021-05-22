Вальядолид - Атлетико онлайн трансляция матча

Анонс матча Вальядолид - "Атлетико" 22.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Вальядолид (Вальядолид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022, матч начнется на стадионе Хосе Соррилья.

Дата проведения матча: 22.05.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Вальядолид (Вальядолид) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Вальядолид осталась с поражением. Столкновение Вальядолид и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Серхио и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вальядолид (Вальядолид)

Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928

Страна: Испания

Тренер: Серхио



Прошедший поединок команды Вальядолид был сыгран против "Атлетико" - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Вальядолид - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022 и закончился победой команды "Атлетико".

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