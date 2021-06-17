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Украина - Македония онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 17 июня 2021, 16:00 - Национальный . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Фернандо Рапаллини
Рейтинг матча:
Украина
До начала
00 : 00 : 00
Македония
Кто победит?
147 Пользователей сделало свой выбор
Украина
68%
Ничья
19%
Македония
13%
П1: 1.77 Х: 3.65 П2: 5.17
П1: 2.10 Х: 2.40 П2: 4.33
П1: 1.77 Х: 3.65 П2: 5.17
П1: 1.77 Х: 3.65 П2: 5.17
П1: 2.18 Х: 2.60 П2: 4.40
Интересные факты
  • Украина не проигрывает в последних 6 играх.
  • Македония не проигрывает в последних 4 играх.
  • Украина выигрывает первый тайм в 20% матчей, Македония выигрывает в 42% матчей.
  • Украина выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Македония выигрывает в 42%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Чемпионат Европы".
  • Македония's performance of the last 5 matches is better than Украина's.
  • Недавнее выступление команды Македония в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Украина.
  • Команда Украина проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Македония (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Украина выиграла 2, команда Македония выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Украина.
  • В их последнюю встречу команда Украина победила в 2 гол(а).
  • Украина забивает 0.75 гола за матч против команды Македония, а Македония забивает 0.25 гола против команды Украина (в среднем).
  • Украина забивает 1.5 гола, играя дома, а Македония забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Украина и Македония - 1.
  • Когда Украина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Македония лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Македония% своих матчей.
  • Когда Украина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Македония проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Македония% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Украина и Македония - 0.5.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Украина забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Македония забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Македония
Отбор к Евро-2016 2014/2015
09.10.2015 - 21:45 Македония 0 - 2 Завершен Украина
Отбор к Евро-2016 2014/2015
12.10.2014 - 19:00 Украина 1 - 0 Завершен Македония
Последние матчи - Украина
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 22:00 Нидерланды 3 - 2 Завершен Украина П
Сборная Украины 2022
07.06.2021 - 19:00 Украина 4 - 0 Завершен Кипр В
Сборная Украины 2022
03.06.2021 - 21:00 Украина 1 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Сборная Украины 2022
23.05.2021 - 21:03 Украина 1 - 1 Завершен Бахрейн Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Казахстан Н
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Последние матчи - Македония
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 19:00 Австрия 3 - 1 Завершен Македония П
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Македония 4 - 0 Завершен Казахстан В
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Македония 1 - 1 Завершен Словения Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Македония В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Македония 5 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
147 Пользователей сделало свой выбор
Украина
68%
Ничья
19%
Македония
13%
П1: 1.77 Х: 3.65 П2: 5.17
П1: 2.10 Х: 2.40 П2: 4.33
П1: 1.77 Х: 3.65 П2: 5.17
П1: 1.77 Х: 3.65 П2: 5.17
П1: 2.18 Х: 2.60 П2: 4.40
Составы команд
1
Георгий Бущан
16
Миколенко, Виталий
22
Николай Матвиенко
25
Zabarnyi, Illia
21
Александр Караваев
6
Тарас Степаненко
18
Руслан Малиновский
17
Александр Зинченко
10
Николай Шапаренко
7
Андрей Ярмоленко
9
Роман Яремчук
13
Столе Димитриевски
13
Стефан Ристовский
14
Дарко Велкоски
6
Висар Муслиу
16
Бобан Николов
5
Ариян Адеми
20
Стефан Спировски
10
Алиоски, Эзгиян
17
Бардхи, Энис
19
Горан Пандев
22
Элмас, Элиф
Стартовый состав
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 17
    Бардхи, Энис
    Полузащитник
  • 16
    Бобан Николов
    Нападающий
  • 5
    Ариян Адеми
    Полузащитник
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 10
    Алиоски, Эзгиян
    Полузащитник
  • 13
    Стефан Ристовский
  • 14
    Дарко Велкоски
    Нападающий
  • 6
    Висар Муслиу
    Защитник
  • 13
    Столе Димитриевски
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 25
    Дарко Чурлинов
    Полузащитник
  • 96
    Даниэль Аврамовски
  • 23
    Марьян Радески
    Нападающий
  • 20
    Костадинов, Тихомир
    Полузащитник
  • 24
    Ферхан Хасани
    Полузащитник
  • 17
    Александар Трайковски
  • 10
    Триковски, Иван
    Нападающий
  • 4
    Кире Ристевски
    Защитник
  • 15
    Эгзон Бейтулай
  • 22
    Дамьян Шишковски
    Вратарь
  • 29
    Jankov, Risto
    Вратарь
  • 26
    Милан Ристовский
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Ангеловский, Игорь
Live Zone
Трансляция
Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулае, Ристевски, Тричковски, Трайковски, Хасани, Костадинов, Радески, Аврамовски, М. Ристовски.
Северная Македония: Димитриевски — С. Ристовски, Д. Велковски, Муслиу — Николов, Адеми, Спировски, Алиоски — Бардхи — Пандев, Эльмас.
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Малиновский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C. На поле стадиона "Национальный стадион" (Бухарест, Румыния) сыграют Украина и Северная Македония.
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Анонс матча Украина - Македония 17.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Украина и командой Македония будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Национальный.

Дата проведения матча: 17.06.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Македония:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Македония осталась с поражением. Столкновение Македония и Украина в предыдущем футбольном матче 09.10.2015 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Македония можно посмотреть 17.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Украина - Македония, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Нидерланды - 13.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Предыдущий поединок команды Македония был сыгран против Австрия - 13.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Австрия.

Следите за результатами матча Украина - Македония онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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