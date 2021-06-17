Украина - Македония онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Македония 17.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Украина и командой Македония будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Национальный.

Дата проведения матча: 17.06.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Македония:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Македония осталась с поражением. Столкновение Македония и Украина в предыдущем футбольном матче 09.10.2015 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Андрей Шевченко



Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Нидерланды - 13.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Македония

Страна: Македония

Тренер: Игор Ангеловский



Предыдущий поединок команды Македония был сыгран против Австрия - 13.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Австрия.

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