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Дания - Бельгия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 17 июня 2021, 19:00 - Паркен . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
Дания
1 - 0
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54'
Бельгия
Ход матча
2' Пулсен, Юссуф
46' Дрис Мертенс Вышел: Де Брeйне, Кевин
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Дания
32%
Ничья
21%
Бельгия
46%
П1: 2.02 Х: 3.60 П2: 3.88
П1: 3.40 Х: 2.38 П2: 2.38
П1: 2.02 Х: 3.60 П2: 3.88
П1: 1.63 Х: 3.64 П2: 6.96
П1: 3.75 Х: 2.31 П2: 2.80
Личные встречи
Дания
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Бельгия
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Бельгия 4 - 2 Завершен Дания
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 2 Завершен Бельгия
Последние матчи - Дания
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 19:00 Дания 0 - 1 Завершен Финляндия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Австрия 0 - 4 Завершен Дания В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Дания 8 - 0 Завершен Молдова В
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Последние матчи - Бельгия
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 22:00 Бельгия 3 - 0 Завершен Россия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 1 Завершен Греция Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Бельгия 8 - 0 Завершен Беларусь В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
46'
Дрис Мертенс
Вышел: Де Брeйне, Кевин
ГООЛ! Пулсен, Юссуф
2'
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Дания
32%
Ничья
21%
Бельгия
46%
П1: 2.02 Х: 3.60 П2: 3.88
П1: 3.40 Х: 2.38 П2: 2.38
П1: 2.02 Х: 3.60 П2: 3.88
П1: 1.63 Х: 3.64 П2: 6.96
П1: 3.75 Х: 2.31 П2: 2.80
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
5
Мехле, Йоаким
4
Янник Вестергор
24
Симон Кьер
6
Андреас Кристенсен
8
Делай, Томас
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
18
Даниэль Васс
9
Брайтвайте, Мартин
38
Damsgaard, Mikkel
20
Пулсен, Юссуф
1
Тибо Куртуа
4
Тоби Алдервейрелд
18
Джейсон Денайер
5
Ян Вертонген
24
Томас Менье
8
Юри Тилеманс
32
Леандер Дендонкер
16
Торган Азар
14
Дрис Мертенс
9
Ромелу Лукаку
21
Янник Феррейра Карраско
Стартовый состав
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 38
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
    2
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 16
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 18
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Андреас Корнелиус
    Нападающий
  • 23
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 19
    Йенс Ларсен
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 25
    Йёргенсен, Матиас
    Защитник
  • 12
    Каспер Дольберг
    Нападающий
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 29
    Роберт Сков
    Нападающий
  • 23
    Фредерик Реннов
    Вратарь
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 5
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 24
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 25
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 24
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 20
    Дедрик Бойата
  • 4
    Томас Вермален
    Защитник
  • 13
    Селс Матц
  • 88
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
Тренеры
  • Каспер Хьюлманд
  • Роберто Мартинес
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
5
Штрафные
4
1
Офсайды
2
Удары в створ
6
Удары мимо
1
Сейвы
1
3
Фолы
5
Угловые
2
Live Zone
Трансляция
48'
Опасный момент
Удар Дилейни с 23-х метров! Мимо штанги мяч летит.
46'
Замена
Де Брюйне сменил Мертенса.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
С первых минут Дания понеслась вперед. Быстрый гол и шквал атак обескуражили бельгийцев. Гости были настолько ошеломлены, что почти ничего не создали за целый тайм. Лукаку, Тилеманс, Мертенс - все они растворились на поле. Если Бельгия не придет в себя, быть сенсации.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
44'
Кошмарный навес Карраско со штрафного.
39'
Вестергор сфолил на Менье. Без желтой.
35'
Опасный момент
Дамсгор прострелил, но после неудачи с пасом обыграл двоих и пробил рядом с дальней штангой!
34'
Васс навесил на Поульсена, но мяч не дошел до адресата. Слишком высокая подача.
32'
Опасный момент
Карраско коряво навесил - без проблем для Шмайхеля.
29'
Инфо
По ударам Дания тоже впереди - 6:1. Почти нет моментов у гостей.
25'
Совсем не впечатляет Бельгия. Дания смотрится свежо и собранно.
22'
Шмайхель забрал мяч в руки после подачи Менье.
18'
Васс пытался прорваться через правый фланг, но был остановлен.
16'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу Дании. Бельгия пока совсем серая.
13'
Еще подача от хозяев в обострение. Менье перехватил навес Поульсена.
11'
Очень активная Дания в начале матча. Бельгия ждет ошибки соперника.
9'
Подача от Карраско - мяч летит сильно выше.
6'
Навес Мехле с левого фланга! Васс пытался замкнуть, но круглый прилетел к Куртуа.
5'
Опасный момент
Мехле пробил почти в упор! Куртуа успел среагировать - пожарище в обороне бельгийцев!
2'
Гоооол!!!
Какое начало! Хойберг перехватил передачу Денайера и сразу увидел свободного Поульсена! Удар Юссуфа! 1:0!
1'
Свисток
Матч начался!
Дания, стартовый состав: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс, Хойберг, Дилейни — Поульсен, Дамсгор, Брайтвейт. Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, М. Йенсен, Бойлесен.
Бельгия, стартовый состав: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар — Мертенс, Лукаку, Карраско. Запасные: Миньоле, Селс, Вермален, Боята, Витсель, де Брюйне, Э. Азар, Бентеке, Батшуайи, Троссард, Докю, Прат.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020: Дания - Бельгия. Начало поединка - 19:00.
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Комментарии(1)
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aleks68
17.06.2021 в 19:05
учитесь лапти
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Анонс матча Дания - Бельгия 17.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Дания и командой Бельгия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Паркен.

Дата проведения матча: 17.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Дания и командой Бельгия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Бельгия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Дания в предыдущем футбольном матче 18.11.2020 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Каспер Хьюлманд и Роберто Мартинес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дания - Бельгия можно посмотреть 17.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Дания - Бельгия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Прошедший поединок команды Дания был сыгран против Финляндия - 12.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Финляндия.

Команда гостей

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Россия - 12.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Дания - Бельгия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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