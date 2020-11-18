Дания - Бельгия онлайн трансляция матча

Анонс матча Дания - Бельгия 17.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Дания и командой Бельгия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Паркен.

Дата проведения матча: 17.06.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Дания и командой Бельгия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Бельгия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Дания в предыдущем футбольном матче 18.11.2020 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Каспер Хьюлманд и Роберто Мартинес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания

Страна: Дания

Тренер: Каспер Хьюмланд



Прошедший поединок команды Дания был сыгран против Финляндия - 12.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Финляндия.

Команда гостей

Название: Бельгия

Страна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Россия - 12.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

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