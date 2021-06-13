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Нидерланды - Австрия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 17 июня 2021, 22:00 - Йохан Кройф Арена . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Орел Фринфеелд
Рейтинг матча:
Нидерланды
0 - 0
Обновить
5'
Австрия
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
46%
Ничья
25%
Австрия
29%
П1: 1.61 Х: 3.83 П2: 6.81
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 4.75
П1: 1.61 Х: 3.83 П2: 6.81
П1: 1.61 Х: 3.83 П2: 6.81
П1: 1.95 Х: 2.80 П2: 4.90
Интересные факты
  • Австрия без побед над Голландия (Нидерланды) в последних 6 играх.
  • Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 5 играх.
  • Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Голландия (Нидерланды) выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Австрия не забивает в последних 3 матчах.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 28% матчей, Австрия выигрывает в 21% матчей.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Австрия выигрывает в 21%.
  • Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Австрия's.
  • Недавнее выступление команды Голландия (Нидерланды) в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Австрия.
  • Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Голландия (Нидерланды) выиграла 5, команда Австрия выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Голландия (Нидерланды).
  • В их последнюю встречу команда Голландия (Нидерланды) победила в 2 гол(а).
  • Голландия (Нидерланды) забивает 3 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Голландия (Нидерланды) (в среднем).
  • Голландия (Нидерланды) забивает 1.67 гола, играя дома, а Австрия забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Голландия (Нидерланды) и Австрия - 4.
  • У команды Австрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Австрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Голландия (Нидерланды) и Австрия - 2.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Во время последних 6 встреч, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 6 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Австрия выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-6 в пользу команды Голландия (Нидерланды)
Последние матчи - Нидерланды
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 22:00 Нидерланды 3 - 2 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Нидерланды 3 - 0 Завершен Грузия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 7 Завершен Нидерланды В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Латвия В
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Последние матчи - Австрия
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 19:00 Австрия 3 - 1 Завершен Македония В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 18:30 Австрия 0 - 0 Завершен Словакия Н
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Австрия П
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Австрия 0 - 4 Завершен Дания П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Австрия 3 - 1 Завершен Фарерские острова В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
46%
Ничья
25%
Австрия
29%
П1: 1.61 Х: 3.83 П2: 6.81
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 4.75
П1: 1.61 Х: 3.83 П2: 6.81
П1: 1.61 Х: 3.83 П2: 6.81
П1: 1.95 Х: 2.80 П2: 4.90
Составы команд
1
Маартен Стекеленбург
12
Ван Анхолт, Патрик
17
Блинд Дэйли
4
Маттейс де Лигт
6
Де Ври, Стефан
22
Дензел Думфрис
21
Френки де Йонг
8
Вейналдум, Джорджиньо
15
Мартен де Роон
10
Мемфис Депай
19
Вегхорст, Воутер
26
Даниэль Бахманн
21
Лайнер, Стефан
6
Александар Драгович
13
Мартин Хинтереггер
17
Андреас Улмер
19
Кристоф Баумгартнер
24
Ксавер Шлагер
27
Конрад Лаймер
27
Давид Алаба
11
Михаэль Грегорич
9
Забитцер Марсель
Стартовый состав
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 12
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 1
    Маартен Стекеленбург
    Вратарь
  • 11
    Михаэль Грегорич
  • 9
    Забитцер Марсель
  • 19
    Кристоф Баумгартнер
  • 24
    Ксавер Шлагер
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 21
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
  • 13
    Мартин Хинтереггер
    Защитник
  • 17
    Андреас Улмер
    Защитник
  • 26
    Даниэль Бахманн
Запасные игроки
  • 18
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 24
    Куинси Промес
    Защитник
  • 9
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 10
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 5
    Вайндал, Оуэн
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 23
    Марко Бизот
    Вратарь
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
  • 25
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 25
    Каладжич, Саса
    Нападающий
  • 22
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 21
    Карим Онисиво
    Нападающий
  • 28
    Алессандро Шопф
  • 17
    Шоб, Луис
    Полузащитник
  • 28
    Кристофер Триммель
    Полузащитник
  • 15
    Филипп Линхарт
    Защитник
  • 12
    Павао Перван
    Вратарь
  • 11
    Гриллитш, Флориан
    Полузащитник
  • 6
    Штефан Ильсанкер
  • 1
    Александер Шлагер
    Вратарь
  • 32
    Марко Фридль
    Нападающий
Тренеры
  • Франк де Бур
  • Франко Фода
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
Трансляция
3'
Депай (Нідерланди) втратив м'яч у боротьбі з двома суперниками біля штрафного майданчика австрійців.
2'
Австрійці приборкали м'яч і ідуть в наступ. Де Рон перервав прохід Ульмера лівим флангом і вибив м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд:
Нідерланди: Стекеленбург - Дамфріс, де Врей, де Лігт, Блінд, ван Анхолт - де Рон, Вейналдум, де Йонг - Вегхорст, Депай.
Запасні нідерландців: Бізот, Крул, Аке, Бергхюйс, Вейндал, Велтман, Гравенберх, де Йонг, Классен, Мален, Промес, Тімбер.
Австрія: Бахманн - Лайнер, Драгович, Гінтереггер, Ульмер - Баумгартнер, Шлягер, Лаймер, Алаба - Грегорич, Забітцер.
Запасні австрійців: Перван, Шлагер, Грілліч, Ільзанкер, Калайджич, Лазаро, Лінгарт, Онісіво, Тріммель, Фрідль, Шауб, Шопф.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для Вас тексстову онлайн трансляцію матчу другого туру Євро-2020, у котрому Нідерланди приймуть Австрію.
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Анонс матча Нидерланды - Австрия 17.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Нидерланды и командой Австрия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 17.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Франк де Бур и Франко Фода разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Австрия можно посмотреть 17.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Австрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Украина - 13.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Австрия
Страна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Предыдущий поединок команды Австрия был сыгран против Македония - 13.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Австрия.

Следите за результатами матча Нидерланды - Австрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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