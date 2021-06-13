Нидерланды - Австрия онлайн трансляция матча

Австрия без побед над Голландия (Нидерланды) в последних 6 играх.

Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 5 играх.

Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Голландия (Нидерланды) выиграл 4 домашних матчей подряд.

Австрия не забивает в последних 3 матчах.

Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 28% матчей, Австрия выигрывает в 21% матчей.

Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Австрия выигрывает в 21%.

Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Австрия's.

Недавнее выступление команды Голландия (Нидерланды) в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Австрия.

Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Австрия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Голландия (Нидерланды) выиграла 5, команда Австрия выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Голландия (Нидерланды).

В их последнюю встречу команда Голландия (Нидерланды) победила в 2 гол(а).

Голландия (Нидерланды) забивает 3 гола за матч против команды Австрия, а Австрия забивает 1 гола против команды Голландия (Нидерланды) (в среднем).

Голландия (Нидерланды) забивает 1.67 гола, играя дома, а Австрия забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Голландия (Нидерланды) и Австрия - 4.

У команды Австрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Когда Австрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.

Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Когда Австрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Австрия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Голландия (Нидерланды) и Австрия - 2.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.