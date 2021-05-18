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Челси - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 мая 2021, 22:15
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
перерыв
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Челси
54%
Ничья
19%
Лестер Сити
27%
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
7
Побед
16
Игр
4
Побед
Лестер Сити
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
19.01.2021 - 22:15 Лестер Сити 2 - 0 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 18:30 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм В
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Последние матчи - Лестер Сити
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2022
30.04.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2020/2021
26.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Челси
54%
Ничья
19%
Лестер Сити
27%
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Даже прессинга от Лестера никакого. Это точно тот Лестер, победитель Кубка Англии 2021?
42'
А будет Лестер атаковать? Уже тайм к концу подходит, у гостей 0 ударов в створ.
39'
Метается мяч между головами игроков Лестера в центре поля. Пока эти подачи ничего не приносят "лисам".
35'
Инфо
Гол отменен. Вернер подыграл себе рукой. Второй гол Вернера не засчитан.
35'
Опасный момент
Вернер забивает после навеса с угла поля! Шмейхель спорит с арбитром. Майк Дин остановил игру. Смотрим VAR.
32'
Замена
А у нас ранняя замена! Канте повредился и уходит с поля. Тяжелая потеря для "синих". Ковачич вышел вместо Нголо.
32'
Желтая карточка
Желтая Пересу за его фол в центре поля.
Инфо
Приятно видеть болельщиков на трибунах "Стэмфорд Бридж". Футбол жив.
29'
Опасный момент
Еще удар Силвы после подачи корнера! Над перекладиной.
28'
Опасный момент
Маунт на ускорении прошел соперника. Развернулся Мейсон и сразу пробил! Шмейхель! Как он среагировал! Вот это сейв!
27'
Один Варди впереди у Лестера. Остальные игроки "лис" в обороне. Правда, прессинга от гостей почти нет. Просто пассивная оборона.
26'
Опасный момент
Редкий, но опасный удар от Варди в касание поле подачи Тилемнса с углового! Выше створа!
22'
Офсайд
Гооо... НЕТ! Не гол! Вернер здорово пробил низом и мяч оказался в сетке, но боковой тут поднял желтый флаг. Офсайд.
21'
Немного упал темп встречи. Хозяева с мячом.
19'
Тилеманс завалил Вернера в своей штрафной. Игроки Челси просили пенальти, но арбитр не стал указывать на "точку".
17'
Пулишич снова получил по ногам. Сеюнджю в грубом подкате остановил соперника.
16'
Томас смог остановить проход Пулишича через правый полуфланг. Кристиан хочет желтой карточки сопернику.
14'
Инфо
По ударам в створ лидирует Челси - 1:0.
11'
Прострел от Аспиликуэты пошел мимо Вернера и Пулишича.
9'
Опасный момент
Ударище от Канте! Выстрелил француз через центр! Шмейхель парировал! Сейв!
7'
Команды обменялись первыми атаками и хозяева забрали мяч под контроль.
4'
Опасный момент
Чилуэлл пробил в дальний с острого угла после быстрой атаки! Мимо штанги!
2'
Неплохая подача на Варди из глубины. Джейми не смог принять навес.
1'
Свисток
Матч начался!
Челси, стартовый состав: Менди - Джеймс, Силва, Рюдигер - Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл - Пулишич, Маунт - Вернер. Запасные: Абрахам, Алонсо, Кепа, Жиру, Зиеш, Зума, Ковачич, Хадсон-Одои, Эмерсон.
Лестер, стартовый состав: Шмейхель - Кастань, Фофана, Сёюнджю, Томас - Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Перес - Мэддисон, Варди. Запасные: Амартей, Ихеаначо, Менди, Морган, Перейра, Прат, Уорд, Фухс, Чоудхери.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: Челси - Лестер. Начало поединка - 22:15.
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Анонс матча Челси - Лестер Сити 18.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2022.

Дата проведения матча: 18.05.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 15.05.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Лестер Сити можно посмотреть 18.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Лестер Сити - 15.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Челси - 15.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча Челси - Лестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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