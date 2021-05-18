Челси - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2022.
Дата проведения матча: 18.05.2021
Время начала матча: 22:15
История противостояний между Челси (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 15.05.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Лестер Сити - 15.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2022 и закончился победой команды Лестер Сити.
Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Челси - 15.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Англии 2022 и закончился победой команды Лестер Сити.
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