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Швеция - Словакия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 18 июня 2021, 16:00 - Газпром Арена
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Швеция
До начала
00 : 00 : 00
Словакия
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
50%
Ничья
30%
Словакия
20%
П1: 1.76 Х: 3.46 П2: 4.68
П1: 2.25 Х: 2.30 П2: 4.33
П1: 1.76 Х: 3.46 П2: 4.68
П1: 1.94 Х: 3.24 П2: 4.56
П1: 2.31 Х: 2.41 П2: 4.50
Интересные факты
  • Словакия не проигрывает в последних 6 играх.
  • Швеция не проигрывает в последних 6 играх.
  • Швеция имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Швеция выигрывает первый тайм в 50% матчей, Словакия выигрывает в 42% матчей.
  • Швеция выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Словакия выигрывает в 42%.
  • Швеция's performance of the last 5 matches is better than Словакия's.
  • Недавнее выступление команды Словакия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Швеция.
  • Команда Швеция проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Словакия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Швеция выиграла 1, команда Словакия выиграла 0, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Швеция забивает 2.33 гола за матч против команды Словакия, а Словакия забивает 0.33 гола против команды Швеция (в среднем).
  • Швеция забивает 1.29 гола, играя дома, а Словакия забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Швеция и Словакия - 2.67.
  • Когда Швеция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швеция% своих матчей.
  • Когда Словакия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Словакия% своих матчей.
  • Когда Швеция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швеция% своих матчей.
  • Когда Словакия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Словакия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Швеция и Словакия - 0.33.
  • Швеция забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Швеция
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Словакия
Международные товарищеские матчи 2018
16.10.2018 - 21:45 Швеция 1 - 1 Завершен Словакия
Последние матчи - Швеция
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 21:45 Швеция 3 - 1 Завершен Армения В
Международные товарищеские матчи 2021
29.05.2021 - 19:00 Швеция 2 - 0 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Косово 0 - 3 Завершен Швеция В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Швеция 1 - 0 Завершен Грузия В
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Последние матчи - Словакия
Евро 2020 2022
14.06.2021 - 19:00 Польша 1 - 2 Завершен Словакия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 18:30 Австрия 0 - 0 Завершен Словакия Н
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Словакия 1 - 1 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Словакия 2 - 1 Завершен Россия В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Словакия 2 - 2 Завершен Мальта Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
50%
Ничья
30%
Словакия
20%
П1: 1.76 Х: 3.46 П2: 4.68
П1: 2.25 Х: 2.30 П2: 4.33
П1: 1.76 Х: 3.46 П2: 4.68
П1: 1.94 Х: 3.24 П2: 4.56
П1: 2.31 Х: 2.41 П2: 4.50
Трансляция
Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Бенеш, Ганцко, Гараслин, Дюриш, Лоботка, Громада.
Словакия: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан — Куцка, Грошовски — Косцелник, Гамшик, Мак — Дуда.
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Кулусевски, Квайсон, Каюсте.
Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг — Берг, Исак.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэль Зиберт (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E. На поле стадиона "Газпром Арена" (Санкт-Петербург, Российская Федерация) сыграют Швеция и Словакия.
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Анонс матча Швеция - Словакия 18.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Швеция и командой Словакия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.

Дата проведения матча: 18.06.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Швеция и командой Словакия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Швеция и Словакия в предыдущем футбольном матче 16.10.2018 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швеция - Словакия можно посмотреть 18.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Швеция - Словакия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон

Предыдущий поединок команды Швеция был сыгран против Испания - 14.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Словакия
Страна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович

Предыдущий матч команды Словакия был сыгран против Польша - 14.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2022 и закончился победой команды Словакия.

Следите за результатами матча Швеция - Словакия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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