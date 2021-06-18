Швеция - Словакия онлайн трансляция матча

Словакия не проигрывает в последних 6 играх.

Швеция не проигрывает в последних 6 играх.

Швеция имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Швеция выигрывает первый тайм в 50% матчей, Словакия выигрывает в 42% матчей.

Швеция выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Словакия выигрывает в 42%.

Швеция's performance of the last 5 matches is better than Словакия's.

Недавнее выступление команды Словакия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Швеция.

Команда Швеция проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Словакия (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Швеция выиграла 1, команда Словакия выиграла 0, 2 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Швеция забивает 2.33 гола за матч против команды Словакия, а Словакия забивает 0.33 гола против команды Швеция (в среднем).

Швеция забивает 1.29 гола, играя дома, а Словакия забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Швеция и Словакия - 2.67.

Когда Швеция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швеция% своих матчей.

Когда Словакия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Словакия% своих матчей.

Когда Швеция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швеция% своих матчей.

Когда Словакия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Словакия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Швеция и Словакия - 0.33.