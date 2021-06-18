Швеция - Словакия онлайн трансляция матча

Матч между командой Швеция и командой Словакия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.
Дата проведения матча: 18.06.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Швеция и командой Словакия:
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Швеция и Словакия в предыдущем футбольном матче 16.10.2018 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон
Предыдущий поединок команды Швеция был сыгран против Испания - 14.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
Название: Словакия
Страна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович
Предыдущий матч команды Словакия был сыгран против Польша - 14.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2022 и закончился победой команды Словакия.
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