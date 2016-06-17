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Хорватия - Чехия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 18 июня 2021, 19:00 - Хэмпден Парк . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Хорватия
0 - 0
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27'
Чехия
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
56%
Ничья
24%
Чехия
20%
П1: 2.15 Х: 3.30 П2: 3.83
П1: 2.75 Х: 2.40 П2: 3.20
П1: 2.15 Х: 3.30 П2: 3.83
П1: 2.47 Х: 3.10 П2: 3.30
П1: 2.85 Х: 2.40 П2: 3.50
Интересные факты
  • Хорватия выигрывает первый тайм в 28% матчей, Чехия выигрывает в 42% матчей.
  • Хорватия выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Чехия выигрывает в 42%.
  • Недавнее выступление команды Чехия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Хорватия.
  • Недавнее выступление команды Хорватия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Чехия.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Хорватия забивает 1.67 гола, играя дома, а Чехия забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Хорватия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Хорватия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Хорватия% своих матчей.
  • Когда Чехия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.
  • Когда Хорватия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Хорватия% своих матчей.
  • Когда Чехия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.
  • Чехия пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Хорватия
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Чехия
Евро-2016 2015/2016
17.06.2016 - 19:00 Чехия 2 - 2 Завершен Хорватия
Последние матчи - Хорватия
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 16:00 Англия 1 - 0 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Армения Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Хорватия 3 - 0 Завершен Мальта В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 0 Завершен Кипр В
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Последние матчи - Чехия
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 16:00 Шотландия 0 - 2 Завершен Чехия В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:15 Чехия 3 - 1 Завершен Албания В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия П
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Чехия П
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
56%
Ничья
24%
Чехия
20%
П1: 2.15 Х: 3.30 П2: 3.83
П1: 2.75 Х: 2.40 П2: 3.20
П1: 2.15 Х: 3.30 П2: 3.83
П1: 2.47 Х: 3.10 П2: 3.30
П1: 2.85 Х: 2.40 П2: 3.50
Составы команд
40
Доминик Ливакович
32
Gvardiol, Josko
24
Домагой Вида
6
Деян Ловрен
24
Шиме Врсалько
17
Матео Ковачич
10
Лука Модрич
7
Йосип Брекало
27
Андрей Крамарич
14
Иван Перишич
17
Анте Ребич
1
Томаш Вацлик
5
Куфал, Владимир
22
Томаш Калас
3
Целуштка, Ондрей
18
Ян Борил
9
Томаш Холеш
28
Соуцек, Томаш
28
Лукаш Масопуст
8
Владимир Дарида
14
Якуб Янкто
14
Патрик Шик
Стартовый состав
  • 17
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 7
    Йосип Брекало
    Нападающий
  • 27
    Андрей Крамарич
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 24
    Домагой Вида
    Защитник
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
  • 14
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 28
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Дарида
    Полузащитник
  • 14
    Якуб Янкто
    Полузащитник
  • 9
    Томаш Холеш
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 22
    Томаш Калас
  • 3
    Целуштка, Ондрей
    Защитник
  • 18
    Ян Борил
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Домагой Брадарич
  • 22
    Juranovic, Josip
    Защитник
  • 21
    Бруно Петкович
    Нападающий
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 99
    Мислав Оршич
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 13
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 15
    Калета-Кар, Дуже
    Защитник
  • 23
    Симон Слуга
    Вратарь
  • 91
    Ловре Калинич
    Вратарь
  • 26
    Иванушеч, Люка
    Полузащитник
  • 40
    Томаш Коубек
    Вратарь
  • 24
    Мандус, Алес
    Вратарь
  • 24
    Томаш Пекгарт
    Нападающий
  • 33
    Алекс Крал
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
  • 20
    Hlozek, Adam
    Нападающий
  • 17
    Zima, David
    Защитник
  • 23
    Петр Севчик
  • 27
    Крменчик, Мичал
    Нападающий
  • 7
    Антонин Барак
    Полузащитник
  • 22
    Брабеч, Якуб
    Защитник
  • 3
    Павел Кадержабек
    Защитник
Тренеры
  • Златко Далич
  • Ярослав Силхави
Статистика матча
5
Штрафные
2
2
Фолы
3
1
Удары мимо
2
Блокировано ударов
1
2
Угловые
1
Офсайды
2
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
43%
Владение мячом
57%
Трансляция
25'
Врсалько (Хорватія) шведою викручував мяч до штрафного майданчика суперників, але Вацлік вдало зіграв на виході.
23'
Опасный момент
Красиво хорвати розіграли кутовий. Модрич в завершальній фазі комбінації прострілив на Перішича, котрий низом пробив в руки Вацліку. Міг Іван завдати і кращого удару.
21'
Опасный момент
А для хорватів момент створили самі чехи. Вацлік у метушні виносив м'яч, але влучив в Ребіча, від якого той ж м'яч полетів у напрямку воріт, але все ж таки опустився за лицьовою лінією.
18'
Опасный момент
Янкто (Чехія) прострілив уздовж воротарського майданчика хорватів, але м'яч знайшов лише Цоуфала майже біля лінії штрафної зони. Владімір повернув м'яч у центр, звідки Шик не дуже вдало пробив з дуже хорошої позиції.
14'
Челустка зняв навіс від Врсалько (Хорватія) від правої бровки.
12'
Цоуфал (Чехія) протиснув Брекало на правому фланзі і навісив до карної зони хорватів, де Ловрен зачепив головою цю передачу, а Янкто в дотик пробив по горобцях. Не спіймав м'яч "з двійничка".
10'
Ловрен сильно пробив зі стандарту з метрів 25-ти над воротами. Дивний виконавець, враховуючи наявність Модрича у суладі хорватів.
7'
Вацлік (Чехія) виніс точно на Перішича, котрий перебував на правому фланзі атаки хорватів. Іван протягнув м'яч і неточно навісив.
5'
Знову подача від чехів. Цього разу Цоуфал навісив з правого флангу, але Ловрен перевав цей пас. Номінальні гості більш активні на перших хвилинах.
4'
Уголовой
Соучек головою пробив вище воріт після подачі чехів від кутового прапорця.
3'
Янкто (Чехія) потужно прострілив з лівого флангу, а Віда головою перехопив м'яч. Домагой аж присів після удару, проте гру зможе продовжити.
Свисток
Команди розпочали гру!
Хорватія: Лівакович - Врсалько, Ловрен, Віда, Гвардіол - Модрич, Ковачич - Перішич, Крамарич, Брекало - Ребіч.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Запасні хорватів: Калинич, Слуга, Бадель, Брадарич, Брозович, Влашич, Іванушец, Оршич, Пашалич, Петкович, Чалета-Цар, Юранович.
Чехія: Вацлік - Цоуфал, Калас, Челустка, Боржіл - Голеш, Соучек - Масопуст, Даріда, Янкто - Шик.
Запасні чехів: Коубек, Мандоус, Барак, Брабец, Видра, Гложек, Зіма, Кадержабек, Крал, Крменчик, Пекгарт, Шевчик.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол запрошує Вас переглянути текстову онлайн трансляцію матчу другого туру, у якому зустрінуться представники групи D Хорватія та Чехія.
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Анонс матча Хорватия - Чехия 18.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Хорватия и командой Чехия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 18.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Хорватия и командой Чехия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Чехия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 17.06.2016 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Златко Далич и Ярослав Силхави разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хорватия - Чехия можно посмотреть 18.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Хорватия - Чехия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Англия - 13.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Предыдущий матч команды Чехия был сыгран против Шотландия - 14.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Чехия.

Следите за результатами матча Хорватия - Чехия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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