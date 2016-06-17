Хорватия - Чехия онлайн трансляция матча

Хорватия выигрывает первый тайм в 28% матчей, Чехия выигрывает в 42% матчей.

Хорватия выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Чехия выигрывает в 42%.

Недавнее выступление команды Чехия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Хорватия.

Недавнее выступление команды Хорватия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Чехия.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Хорватия забивает 1.67 гола, играя дома, а Чехия забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Хорватия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Хорватия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Хорватия% своих матчей.

Когда Чехия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.

Когда Хорватия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Хорватия% своих матчей.

Когда Чехия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Чехия% своих матчей.