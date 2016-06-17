Хорватия - Чехия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Хорватия и командой Чехия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Хэмпден Парк.
Дата проведения матча: 18.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Хорватия и командой Чехия:
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Чехия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 17.06.2016 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Златко Далич и Ярослав Силхави разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Англия - 13.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Англия.
Название: Чехия
Страна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы
Предыдущий матч команды Чехия был сыгран против Шотландия - 14.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Чехия.
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