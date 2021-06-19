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Венгрия - Франция онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 19 июня 2021, 16:00 - Ференц Пушкаш . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Венгрия
1 - 1
Матч завершен
Франция
Ход матча
10' Бенжамен Павар 26' Адам Солои Вышел: Неманья Николич 45' Аттила Фиола
52' Эндре Ботка 57' Адриен Рабио Вышел: Усман Дембеле 66' Антуан Гризманн 76' Шафер, Андрас Вышел: Цсери, Тамаш 76' Поль Погба Вышел: Толиссо, Корентен 76' Карим Бензема Вышел: Оливье Жиру 84' Ласло Кляйнхайслер Вышел: Герге Ловренчич 87' Усман Дембеле Вышел: Лемар Томас
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Венгрия
31%
Ничья
28%
Франция
41%
П1: 9.05 Х: 4.44 П2: 1.44
П1: 7.50 Х: 2.63 П2: 1.62
П1: 9.05 Х: 4.44 П2: 1.44
П1: 10.50 Х: 4.21 П2: 1.43
П1: 8.50 Х: 2.90 П2: 1.68
Интересные факты
  • Венгрия без побед над Франция в последних 3 играх.
  • Венгрия не проигрывает в последних 11 играх.
  • Франция не проигрывает в последних 8 играх.
  • Венгрия не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Франция имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде
  • Франция имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Франция не пропускает в 5 матчах подряд.
  • Венгрия выигрывает первый тайм в 42% матчей, Франция выигрывает в 71% матчей.
  • Венгрия выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Франция выигрывает в 71%.
  • Франция's performance of the last 5 matches is better than Венгрия's.
  • Недавнее выступление команды Венгрия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Франция.
  • Команда Франция проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Венгрия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Венгрия выиграла 1, команда Франция выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Франция.
  • В их последнюю встречу команда Франция победила в 1 гол(а).
  • Венгрия забивает 1 гола за матч против команды Франция, а Франция забивает 1.8 гола против команды Венгрия (в среднем).
  • Венгрия забивает 1.38 гола, играя дома, а Франция забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Венгрия и Франция - 2.8.
  • У команды Венгрия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Венгрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Венгрия% своих матчей.
  • Когда Франция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Венгрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Венгрия% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Франция забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Венгрия выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Франция выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-10 в пользу команды Франция
Личные встречи
Венгрия
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Франция
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 16:00 Венгрия 1 - 1 Завершен Франция
Последние матчи - Венгрия
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 16:00 Венгрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 19:00 Венгрия 0 - 3 Завершен Португалия П
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:00 Венгрия 0 - 0 Завершен Ирландия Н
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:00 Венгрия 1 - 0 Завершен Кипр В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Андорра 1 - 4 Завершен Венгрия В
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Последние матчи - Франция
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 16:00 Венгрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 22:00 Франция 1 - 0 Завершен Германия В
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 22:10 Франция 3 - 0 Завершен Болгария В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 1 Завершен Франция В
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Новости команд
Главные события
87'
Усман Дембеле
Вышел: Лемар Томас
Ласло Кляйнхайслер
Вышел: Герге Ловренчич
84'
Шафер, Андрас
Вышел: Цсери, Тамаш
76'
76'
Поль Погба
Вышел: Толиссо, Корентен
76'
Карим Бензема
Вышел: Оливье Жиру
66'
Антуан Гризманн ГООЛ!
57'
Адриен Рабио
Вышел: Усман Дембеле
Эндре Ботка
52'
ГООЛ! Аттила Фиола
45'
Адам Солои
Вышел: Неманья Николич
26'
10'
Бенжамен Павар
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Венгрия
31%
Ничья
28%
Франция
41%
П1: 9.05 Х: 4.44 П2: 1.44
П1: 7.50 Х: 2.63 П2: 1.62
П1: 9.05 Х: 4.44 П2: 1.44
П1: 10.50 Х: 4.21 П2: 1.43
П1: 8.50 Х: 2.90 П2: 1.68
Составы команд
1
Петер Гулачи
4
Солои, Оттило
6
Уилли Орбан
21
Эндре Ботка
8
Адам Нодь
5
Аттила Фиола
13
Шафер, Андрас
15
Ласло Кляйнхайслер
7
Него, Лойк
20
Саллай, Роланд
9
Адам Солои
1
Уго Льорис
2
Бенжамен Павар
4
Рафаэль Варан
3
Кимпембе, Преснель
18
Люка Динь
6
Поль Погба
13
Канте, Н`Голо
14
Адриен Рабио
7
Антуан Гризманн
19
Карим Бензема
10
Килиан Мбаппе
Стартовый состав
  • 20
    Саллай, Роланд
    Полузащитник
  • 9
    Адам Солои
    Нападающий
    26
  • 5
    Аттила Фиола
    Защитник
    45
  • 13
    Шафер, Андрас
    Полузащитник
    76
  • 15
    Ласло Кляйнхайслер
    Полузащитник
    84
  • 7
    Него, Лойк
    Полузащитник
  • 8
    Адам Нодь
  • 4
    Солои, Оттило
    Защитник
  • 6
    Уилли Орбан
  • 21
    Эндре Ботка
    Защитник
    52
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    76
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    66
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
    76
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 14
    Адриен Рабио
    Полузащитник
    57
  • 2
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
    10
  • 4
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Неманья Николич
    Нападающий
  • 19
    Varga, Kevin
    Полузащитник
  • 18
    Давид Сигер
  • 17
    Роланд Варга
    Нападающий
  • 14
    Герге Ловренчич
    Вратарь
  • 11
    Филип Холендер
  • 10
    Цсери, Тамаш
    Полузащитник
  • 3
    Кешкес, Акос
    Защитник
  • 2
    Адам Ланг
    Защитник
  • 22
    Адам Богдан
    Вратарь
  • 12
    Денеш Дибус
  • 24
    Schon, Szabolcs
    Нападающий
  • 25
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 24
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 12
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
    87
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 8
    Лемар Томас
  • 5
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 16
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 26
    Маркус Тюрам
Тренеры
  • Марко Росси
  • Дидье Дешам
Статистика матча
15
Штрафные
16
16
Фолы
14
1
ЖК
1
1
Угловые
3
40%
Владение мячом
60%
3
Удары в створ
5
Офсайды
1
5
Сейвы
2
1
Удары мимо
9
Блокировано ударов
2
Трансляция
Франция вела игру, венгры же фактически весь мат оборонялись, но словили свой шанс и открыли счет в концовке первого тайма. Французы после перерыва поднасели, отыгрались, могли забивать и больше, но не получилось.
90+5'
Свисток
И сразу же Оливер дает финальный свисток. 1:1 играют Венгрия и Франция!
90+4'
Опасный момент
А вот и последний момент для Франции! Лемар навесил, Жиру головой пробил, но мимо!
90+3'
Штрафной на фланге заработали французы. Гризманн вешает, но Гулачи снова безошибочно действует на выходе.
90+1'
Гулачи подтягивает время, очень долго выносит мяч кипер Венгрии.
90'
4 минуты компенсировал рефери ко второму тайму.
89'
Нет ощущения, что Венгрия вот-вот пропустит. Да и французы не выпрыгивают из штанов, чтобы забить.
87'
Дембеле, кстати, уходит прихрамывая, и это была обратная замена. Возможно, повреждение у Усмана.
87'
Замена
Лемар вместо Дембеле. Такая замена от Дешама.
85'
Обложили французы штрафную соперника, но вот войти в нее не могут.
83'
Замена
Ловренчич вместо Кляйнхайслера у Венгрии.
82'
Опасный момент
Ох, Мбаппе с угла вывалился на Гулачи, пробил на силу, но кипер на месте, отводит угрозу! Очень опасно!
81'
Уголовой
Угловой для Франции. Подача на Жиру, но Гулачи уверенно играет на выходе.
78'
Многовато борьбы в центре поля. Но Оливер дает играть.
76'
Замена
И двойная замена у французов – Толиссо и Жиру вышли вместо Бензема и Погба.
76'
Замена
Чери вмести Шафера у Венгрии.
74'
А вот и ответка венгров. После фланговой атаки Шалои пробил, но после рикошета Льорис все-таки накрывает мяч.
73'
На Гризманне фолят возле штрафной, но судья не дает свисток. А очень было похоже на фол.
72'
Продолжается поединок у нас.
69'
Судья отправляет команды на водопой. Жарко в Будапеште.
66'
Все началось с того, что Льорис вынес мяч, отрезав почти всю команду соперника, Погба подхватил, протянул мяч к штрафной где выреза в центр ан Гризманна. Антуан с 10 метров просто расстрелял вратаря!
66'
Гоооол!!!
Гооол!!! Сравнивает Франция! Гризманн делает!
64'
Мбаппе бежал-бежал, бежал-бежал, почти все поле пробежал, но на углу штрафной уткнулся в защитника.
63'
Французы атакуют, но пока что довольно пресно. Момент Дембеле – скорее исключение во втором тайме.
59'
Опасный момент
Ох! Дембеле сместился с фланга, прибрал мяч и пробил на силу! Штанга спасет венгров!
57'
Замена
Дембеле вместо Рабьо у французов. Прозрачная замена на атаку.
55'
Операторы отыскивают Жиру на бровке, намекая, что пара выпускать Оливье на поле.
52'
Желтая карточка
Ботка наработал на желтую. Жестко он подкатился под Мбаппе.
51'
Погба метров с 30-ти стрельнул. Очень неточно.
50'
Уголовой
Опасный навес с углового от французов, однако все – и свои и чужие так и не смогли зацепиться за круглого!
49'
Погба с фланга то ли навешивает, то ли бьет, но Гулачи на месте, кулаком выносит мяч.
48'
Французы снова взяли мяч под контроль, пытаются что-то организовать.
46'
Без замен у нас в перерыве.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Второй тайм должен быть очень интересным.
А вот венгры, словно та пружина, гнулись, весь тайм отбивались, сидели в обороне, чтобы уже в компенсированное время выстрелить голевой контратакой. 1 момент – 1 гол. 100% результативности.
Французы вели игру в первом тайме, поддавливали, создали 3-4 хороших момента, но так и не забили.
45+6'
Свисток
Свисток на перерыв. 1:0 в первом тайме. Венгрия впереди.
45+2'
После перевода с фланга на фланг Фиола все сделал сам. Протянул полполя мяч по левому флангу, выиграл силовую борьбу у двух защитников, сместился в центр и пробил мимо Льориса. 1:0 в пользу Венгрии.
45+2'
Гоооол!!!
Гооол!!! Вот это да!!! Венгрия забивает! Фиола открывает счет!
45'
5 минут добавил Оливер к первому тайму. Пауз было достаточно.
43'
Организовали контру венгры, но после удара Шалои мяч попадает в своего же игрока, который вбежал в штрафную. Очень обидно.
41'
Венгры немного отодвинули игру в центр поля. Или просто французы подустали постоянно давить.
39'
На Погба фолят в центре поля. Наступили шипами на ногу. Это больно, но карточки нет, только штрафной.
36'
Погба с острого угла решил пробить. Очень острый угол, ну и довольно неточный удар.
35'
Французы ведут игру, поддавливают. Тяжеловато венграм выходить из-под такого давления.
33'
Мбаппе на дриблинге накрутил трех защитников, сместился к углу вратарской и пробил – мимо ворот.
31'
Опасный момент
Ой-ой! Закинули на Мбаппе на место правого полусреднего, тот продлил в центр, но Бензема как-то коряво ткнул мимо ворот! Запорол момент Карим!
29'
Венгры сбегали в атаку, однако дальний заброс на прорыв прошел не лучший. Льорис на выходе легко забирает мяч.
28'
38-62 владение мячом в пользу Франции.
27'
А между тем Мбаппе со штрафного попадает в стенку, в голову Николичу, который только появился на поле. Снова врачи на поле.
26'
Замена
Салаи уводят с поля, вроде все нормально, но замена нужна капитану! Плохо Салаи, вместо него выходит Николич.
24'
Салаи упал на поле. Просто упал! Неужели тепловой удар у капитана венгров? Медики на поле, в Будапеште +30 сейчас!
23'
А вот и опасный штрафной для Франции. Шефер фолит на Погба. Метров 26-27 до ворот.
21'
Снова с фланга попытка пробиться у французов. Гризманн вешает в штрафную не очень удобно для Мбаппе, удар у последнего не получается.
19'
Кимпембе ставит свой мощный корпус в центре поля. Судья свистит фол.
18'
Опасный момент
А вот и Мбаппе отлепился от защитников и пробил головой после навеса. В целом, опасно, но чуть мимо ворот!
16'
Кляйнхайслер издалека пробил. Разминка для Льориса.
14'
Офсайд
Охохо, после дальнего удара Бензема кипер отбивает, Гризманн первый на добивании, но снова попадает во вратаря. Такой момент, но он все равно не засчитан, так как во время добивания Гризманн был в офсайде!
13'
Погба после перепасовки выскочил по флангу, скинул в центр, но Бензема за мяч не зацепился.
12'
Довольно закрытый футбол пока что. Французы не могут пробраться флангами, хотя и пытаются.
10'
Желтая карточка
А вот и первая желтая. Павар за 10 минут дважды сфолил, судья не выдержал.
9'
Уголовой
Угловой заработали французы, но разыграли не лучшим образом. Венгры выносят.
7'
Гризманн отрабатывает в обороне, фолят на нем в борьбе.
6'
Нервная игра пока что, много пауз.
4'
Подножка от Варана. Венгры заработали штрафной, навес с которого ничем не закончился.
2'
Канте сразу же фолит в центре поля, расставив приоритеты.
1'
Свисток
Матч начался, венгры начали с центра поля!
Выходят команды на поле. Звучат гимны стран.
Инфо
Стартовый состав сборной Франции: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Погба, Гризманн, Мбаппе, Канте, Рабьо, Динь, Бензема
Инфо
Стартовый состав сборной Венгрии: Гулачи, Солои, Фиоло, Орбан, Него, А. Нодь, А. Солои,, Шефер, Кляйнхайслер, Шоллои, Ботко
Напомним, что в первом туре венгры разгромно проиграли Португалии (0:3), а французы со счетом 1:0 обыграли немцев.
Судить игру будет англичанин Майкл Оливер.
Поединок начнется в 16:00 и пройдет в Будапеште на "Пушкаш-Арене".
Добрый день всем любителям футбола. Евро-2020 продолжается, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию матч 2-го тура в группе F, в котором сойдутся Венгрия и Франция.
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Анонс матча Венгрия - Франция 19.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Венгрия и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Ференц Пушкаш.

Дата проведения матча: 19.06.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Венгрия и командой Франция:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Венгрия и Франция в предыдущем футбольном матче 19.06.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росси и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Венгрия - Франция можно посмотреть 19.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Венгрия - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Венгрия
Страна: Венгрия
Тренер: Марко Росси

Предыдущий поединок команды Венгрия был сыгран против Франция - 19.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Венгрия - 19.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Венгрия - Франция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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