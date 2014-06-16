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Португалия - Германия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 19 июня 2021, 19:00 - Альянц Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Португалия
1 - 4
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66'
Германия
Ход матча
15' Криштиану Роналду 35' Рубен Диаш 39' Рафаэл Геррейру
46' Силва, Бернардо Вышел: Ренату Саншеш 51' Хавертц, Кай 58' Карвальо, Виллиам Вышел: Рафаэл Силва
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
24%
Ничья
30%
Германия
45%
П1: 3.46 Х: 3.42 П2: 2.05
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 3.46 Х: 3.42 П2: 2.05
П1: 3.26 Х: 3.30 П2: 2.32
П1: 3.30 Х: 2.65 П2: 2.55
Личные встречи
Португалия
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Германия
Финальный раунд ЧМ-2014 2013/2014
16.06.2014 - 19:00 Германия 4 - 0 Завершен Португалия
Евро-2012 2011/2012
09.06.2012 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Португалия
Последние матчи - Португалия
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 19:00 Венгрия 0 - 3 Завершен Португалия В
Международные товарищеские матчи 2021
09.06.2021 - 21:45 Португалия 4 - 0 Завершен Израиль В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Люксембург 1 - 3 Завершен Португалия В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Сербия 2 - 2 Завершен Португалия Н
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Последние матчи - Германия
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 22:00 Франция 1 - 0 Завершен Германия П
Международные товарищеские матчи 2021
07.06.2021 - 21:45 Германия 7 - 1 Завершен Латвия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Македония П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Румыния 0 - 1 Завершен Германия В
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Новости команд
Главные события
Карвальо, Виллиам
Вышел: Рафаэл Силва
58'
51'
Хавертц, Кай ГООЛ!
Силва, Бернардо
Вышел: Ренату Саншеш
46'
39'
Рафаэл Геррейру ГООЛ!
35'
Рубен Диаш ГООЛ!
ГООЛ! Криштиану Роналду
15'
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
24%
Ничья
30%
Германия
45%
П1: 3.46 Х: 3.42 П2: 2.05
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 3.46 Х: 3.42 П2: 2.05
П1: 3.26 Х: 3.30 П2: 2.32
П1: 3.30 Х: 2.65 П2: 2.55
Составы команд
11
Руй Патрисиу
13
Рафаэл Геррейру
3
Пепе
4
Рубен Диаш
22
Нельсон Семедо
15
Данилу
14
Карвальо, Виллиам
21
Диого Жота
18
Бруно Фернандес
20
Силва, Бернардо
7
Криштиану Роналду
1
Мануэль Нойер
28
Маттиас Гинтер
15
Матс Хуммельс
2
Антонио Рюдигер
6
Киммих, Йосуа
21
Илкай Гюндоган
8
Тони Кроос
20
Робин Госенс
29
Хавертц, Кай
25
Томас Мюллер
10
Гнабри, Серже
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    15
  • 21
    Диого Жота
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
    46
  • 15
    Данилу
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
    58
  • 13
    Рафаэл Геррейру
    39
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
    35
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 11
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    51
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 20
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 28
    Гонсалвес, Педро
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 17
    Гонсало Гуэдес
    Нападающий
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 33
    Андре Силва
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 66
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 24
    Робин Кох
    Защитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 23
    Марсель Халстенберг
  • 22
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 30
    Кристиан Гюнтер
Тренеры
  • Фернанду Сантуш
  • Йоахим Лёв
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
11
Штрафные
4
2
Фолы
10
2
Офсайды
1
1
Удары в створ
7
5
Сейвы
1
Блокировано ударов
2
2
Угловые
3
3
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
64'
Замена
Вместо Бруну Фернандеша вышел Моутиньо.
62'
Замена
Вместо Госенса вышел Халстенберг.
62'
Замена
Хуммельса заменил Джан.
60'
Гоооол!!!
ГОЛ! Госенс с дальней штанги сумел головой завершить подачу с правого фланга на дальнюю штангу в исполнении Киммиха!
58'
Замена
Рафа Силва вышел на замену Карвальо.
56'
Германия в длительном контроле мяча старается найти подход к чужим воротам.
53'
Опасный момент
Жота в борьбе против Крооса в левом фланге атаки заработал штрафной, но Роналду с него запустил мяч над воротами.
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хаверцу можно было и с мячом через линию забегать, после прострела от Госенса, которого совершенно одного нашел в левом фланге штрафной Мюллер!
48'
Аут заработал Семеду, простреливая мимо Госенса.
47'
Прострел с правого фланга от Роналду блокировал Кроос.
46'
Замена
Санчеш вышел на замену Бернарду Силвы.
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм поединка заставил нервничать матч Нидерланды — Украина, так как у той игры появился действительно серьезный конкурент в плане зрелищности. Умопомрачительно исполнение от обеих команд! Германия начинала с серьезного давления, но пропустила уже в первой контратаке соперников, после чего португальцы упустили еще несколько моментов, но затем, шокирующим образом пропустили два автогола в свои ворота. Ставить на паузу такой вихрь событий было просто незаконно, но регламент нарушать нельзя. Сантушу надо обратить внимание на правый фланг обороны — Госенс сегодня выжигает все, что движется в его зоне.
Свисток
Перерыв. 1:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Опасный момент
Гнабри на силу пробивал со входа в левый фланг чужой штрафной, но отправил мяч точно в Патрисиу!
45+1'
Подача с правого фланга от Португалии со штрафного отправилась в руки Нойеру.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 3 мин.
43'
Офсайд
Жота в левом фланге контратаки влез в офсайд внутри чужой штрафной.
41'
Пауза, пока оказывают помощь Мюллеру, который получил повреждение плечевого сустава.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! И это еще один автогол! На Киммиха пошла подача с левого фланга в дальнюю сторону вратарской, откуда Йосуа затем сбросил на пустые ворота на Гнабри, но того опередил Геррейру!
37'
Гоооол!!!
В итоге, записали на автогол Диаша.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хаверц выступил в завершении прострела в касание от Госенса с левого фланга штрафной!
34'
Чистый отбор мяча от Рюдигера против Бернарду в левом фланге своей штрафной.
32'
Пепе пострадал в верховой борьбе в центральном круге.
30'
В правом фланге чужой штрафной Гнабри пошел в слишком агрессивный отбор против Диаша.
28'
Опасный момент
Жота головой замыкал подачу со штрафного с левого фланга в зону перед вратарской, но отправил мяч над воротами!
26'
Ушли попить воды команды.
24'
Опасный момент
Хуммельс не смог попасть головой по мячу, замыкая подачу с правого фланга от Гнабри!
22'
Опасный момент
Геррейру направил черпак с правого фланга на дальнюю штангу, где Диаш головой пробил параллельно линии ворот!
21'
Германия удерживает мяч на чужой половине.
18'
Опасный момент
Госенс на силу пробил с левого фланга штрафной низом, но Патрисиу на линии спокойно забрал.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бернарду убежал в контратаку в правый фланг, после чего отдал заброс в дальнюю сторону штрафной на Жоту, а тот покатил мимо Нойера на Роналду!
14'
Мюллер отобрал в подкате в правом фланге чужой штрафной мяч у Диаша, но Киммих из эпизода сделал только угловой.
12'
Опасный момент
Кроос в касание замыкал прострел с левого фланга на ближней штанги, но попал в соперника.
10'
Опасный момент
Патрисиу совершил отличный сейв во время удара Хаверца с дальней дистанции в правый нижний угол, после чего еще и не позволил Гнабри добить!
8'
Офсайд
Семеду давал длинный пас верхом в правом фланге, но Бруну уже влез в офсайд к тому моменту.
6'
Офсайд
Гол забили немцы усилиями Госенса, который на дальней штанге замкнул подачу с правого фланга, но до этого Гнабри из активного офсайда старался делать тоже самое.
4'
Нервный старт матча в данные минуты наблюдаем.
2'
Германия делает акцент на удержание мяча на своей половине.
1'
Прострел Хаверца с левого фланга штрафной был перехвачен, а уже во второй волне атаки он сфолил против Пепе.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер — Гнабри.
Запасные: Лопеш, Руи Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Санчеш, Невеш, Поте, Далот, Палинья.
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвальо — Б. Силва, Фернандеш, Жота — Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F. На поле стадиона "Альянц Арена" (Мюнхен, Германия) сыграют Португалия и Германия.
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Комментарии(1)
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Acsakal (Kharkov)
19.06.2021 в 20:06
Ну що... В долі таки дивне почуття гумору. Німці програли французам внаслідок першого в своїй історії автоголу. А розгром угорців портами почався з першого голу, залетівшого після рикошетів... І ось тепер порти летять німцям після 2-х (!) автоголів. Спробуй тепер не вірити в посмішку долі та закон збереження невдачі.
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Анонс матча Португалия - Германия 19.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Португалия и командой Германия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 19.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Португалия и командой Германия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Португалия осталась с поражением. Столкновение Германия и Португалия в предыдущем футбольном матче 16.06.2014 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Фернанду Сантуш и Йоахим Лёв разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Германия можно посмотреть 19.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Португалия - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Венгрия - 15.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Франция - 15.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Португалия - Германия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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