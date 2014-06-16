Португалия - Германия онлайн трансляция матча

Первый тайм поединка заставил нервничать матч Нидерланды — Украина, так как у той игры появился действительно серьезный конкурент в плане зрелищности. Умопомрачительно исполнение от обеих команд! Германия начинала с серьезного давления, но пропустила уже в первой контратаке соперников, после чего португальцы упустили еще несколько моментов, но затем, шокирующим образом пропустили два автогола в свои ворота. Ставить на паузу такой вихрь событий было просто незаконно, но регламент нарушать нельзя. Сантушу надо обратить внимание на правый фланг обороны — Госенс сегодня выжигает все, что движется в его зоне.