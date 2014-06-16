Португалия - Германия онлайн трансляция матча

Матч между командой Португалия и командой Германия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 19.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Португалия и командой Германия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Португалия осталась с поражением. Столкновение Германия и Португалия в предыдущем футбольном матче 16.06.2014 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Фернанду Сантуш и Йоахим Лёв разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Венгрия - 15.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Португалия.
Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Франция - 15.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Франция.
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