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Испания - Польша онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 19 июня 2021, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Испания
1 - 0
Обновить
35'
Польша
Ход матча
25' Альваро Мората
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Испания
41%
Ничья
24%
Польша
34%
П1: 1.51 Х: 4.20 П2: 5.90
П1: 1.67 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.51 Х: 4.20 П2: 5.90
П1: 1.34 Х: 5.00 П2: 10.00
П1: 1.67 Х: 2.90 П2: 7.90
Последние матчи - Испания
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Литва В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Испания 3 - 1 Завершен Косово В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Грузия 1 - 2 Завершен Испания В
Показать больше
Последние матчи - Польша
Евро 2020 2022
14.06.2021 - 19:00 Польша 1 - 2 Завершен Словакия П
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 19:00 Польша 2 - 2 Завершен Исландия Н
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 21:45 Польша 1 - 1 Завершен Россия Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Англия 2 - 1 Завершен Польша П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Польша 3 - 0 Завершен Андорра В
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Альваро Мората
25'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Испания
41%
Ничья
24%
Польша
34%
П1: 1.51 Х: 4.20 П2: 5.90
П1: 1.67 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.51 Х: 4.20 П2: 5.90
П1: 1.34 Х: 5.00 П2: 10.00
П1: 1.67 Х: 2.90 П2: 7.90
Составы команд
23
Унай Симон
18
Альба, Жорди
4
Пау Торрес
24
Ляпорт, Эмерик
14
Маркос Льоренте
26
Gonzalez, Pedro
16
Родри
8
Коке
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
9
Альваро Мората
9
Жерар Морено
1
Войцех Щенсны
24
Бартош Берешиньски
15
Камиль Глик
35
Ян Беднарек
21
Южвяк, Камиль
16
Moder, Jakub
43
Матеуш Клич
27
Пучаш, Тимотеуш
11
Кароль Свидерски
20
Пётр Зелиньский
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    25
  • 9
    Жерар Морено
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 11
    Кароль Свидерски
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 21
    Южвяк, Камиль
    Полузащитник
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 43
    Матеуш Клич
  • 27
    Пучаш, Тимотеуш
    Защитник
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 15
    Камиль Глик
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 26
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 70
    Свирчок, Якуб
    Нападающий
  • 23
    Давид Ковнацки
    Нападающий
  • 19
    Фран­ковс­кий, Пшемыслав
    Полузащитник
  • 17
    Плачета, Прземислав
    Полузащитник
  • 31
    Мацей Рыбусь
    Полузащитник
  • 77
    Кароль Линетты
  • 64
    Kozlowski, Kacper
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 27
    Павел Давидович
    Полузащитник
  • 22
    Лукаш Фабяньски
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 30
    Helik, Michal
    Защитник
Тренеры
  • Луис Энрике
  • Паулу Соуза
Статистика матча
5
Штрафные
4
4
Фолы
4
2
Удары мимо
1
2
Удары в створ
Сейвы
1
69%
Владение мячом
31%
1
Блокировано ударов
3
Угловые
Офсайды
1
Трансляция
34'
Опасный момент
Морено пробил со штрафного! Опасно, но рядом со штангой!
33'
Опасный штрафной для Испании. Фактически по центру ворот и почти на линии штрафной.
29'
Поляки после пропущенного начинают нервничать. Фолят, пререкаются с судьей.
26'
Гоооол!!!
Ага, а вот и забили испанцы! Мората откликнулся на передачу из глубины! Судья долго смотрел ВАР на предмет офсайда, но все-таки засчитал гол! 1:0!
23'
Полтайма прошло у нас. Пока что без серьезных моментов, хоть и с территориальным преимуществом Испании.
19'
Левандовски хорош! Сам убежал в контратаку, протянул мяч почти через все поле, но все-таки устал, и сфолил на последнем перед ним защитнике.
18'
Испанцы вошли в штрафную, после нескольких перепасовок пытались пробить, но поляки ложатся под удар.
17'
Уголовой
Угловой для испанцев – навес пошел, но Глик выигрывает воздух.
15'
Кажется, взяли испанцы игру под контроль. Много комбинируют, но все в центре поля.
12'
Пау Торрес метров с30-ти решил стрельнут. Не сильно, да и не точно.
10'
Ольмо с острого угла пробил – Щенсны на месте, без труда забирает.
8'
Поляки довольно уверенно пока что выглядят. Испанцы с большим трудом выхолят из-под прессинга.
7'
Клих неплохо приложился метров с 30-ти. Чуть не попал в рамку, хотя кажется, что Симон полет мяча контролировал.
5'
Отодвинули испанцы игру в центр поля.
2'
Поляки начали активно, прессингуют. Вошли в штрафную, где упал Зелински, но Орсато фол не свистит.
Свисток
Матч начался!
Команды уже на поле, исполняются гимны стран.
Инфо
Стартовый состав сборной Польши: Щенсны, Берешиньски, Пухач, Беднарек, Глик, Модер, Юзвяк, Зелиньски, Клих, Свидерски, Левандовски
Инфо
Стартовый состав сборной Испании: Симон, Альба, Пау Торрес, Лапорт, Льоренте, Родриго Эрнандес, Коке, Ольмо, Педри, Мората, Морено
Напомним, что в первом туре испанцы сыграли вничью со шведами (0:0), а Польша со счетом 1:2 проиграла Словакии.
Судить игру будет итальянец Даниэль Орсато.
Поединок начнется в 22:00 и пройдет в Севилье.
Добрый вечер всем любителям футбола. Евро-2020 продолжается, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию матч 2-го тура в группе E, в котором сойдутся Испания и Польша.
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Анонс матча Испания - Польша 19.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Испания и командой Польша будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 19.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Паулу Соуза разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Польша можно посмотреть 19.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Испания - Польша, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Швеция - 14.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Словакия - 14.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2022 и закончился победой команды Словакия.

Следите за результатами матча Испания - Польша онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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