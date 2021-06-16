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Италия - Уэльс онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 20 июня 2021, 19:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Хацеган, Овидиу
Рейтинг матча:
Италия
1 - 0
Обновить
перерыв
Уэльс
Ход матча
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Италия
48%
Ничья
30%
Уэльс
23%
П1: 1.51 Х: 4.04 П2: 6.20
П1: 1.83 Х: 2.50 П2: 6.50
П1: 1.51 Х: 4.04 П2: 6.20
П1: 1.55 Х: 3.74 П2: 7.50
П1: 1.91 Х: 2.60 П2: 6.30
Интересные факты
  • Италия не проигрывает в последних 29 играх.
  • Италия не проигрывает в последних 26 домашних матчах.
  • Италия выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Италия имеет выигрышную серию из 10 матчей.
  • Италия не пропускает в 10 матчах подряд.
  • Италия выигрывает первый тайм в 66% матчей, Уэльс выигрывает в 20% матчей.
  • Италия выигрывает первую половину матча в 66% случаев, Уэльс выигрывает в 20%.
  • Италия's performance of the last 5 matches is better than Уэльс's.
  • Недавнее выступление команды Италия в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Уэльс.
  • Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Уэльс (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Италия выиграла 3, команда Уэльс выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Италия.
  • В их последнюю встречу команда Италия победила в 4 гол(а).
  • Италия забивает 2.75 гола за матч против команды Уэльс, а Уэльс забивает 0.5 гола против команды Италия (в среднем).
  • Италия забивает 3.33 гола, играя дома, а Уэльс забивает 0.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Уэльс - 3.25.
  • Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Уэльс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Уэльс% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Уэльс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Уэльс% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Италия забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
Последние матчи - Италия
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 22:00 Италия 3 - 0 Завершен Швейцария В
Евро 2020 2021
11.06.2021 - 22:00 Турция 0 - 3 Завершен Италия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:45 Италия 4 - 0 Завершен Чехия В
Международные товарищеские матчи 2021
28.05.2021 - 21:45 Италия 7 - 0 Завершен Сан-Марино В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Литва 0 - 2 Завершен Италия В
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Последние матчи - Уэльс
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 19:00 Турция 0 - 2 Завершен Уэльс В
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 16:00 Уэльс 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 19:00 Уэльс 0 - 0 Завершен Албания Н
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:05 Франция 3 - 0 Завершен Уэльс П
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Чехия В
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Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Италия
48%
Ничья
30%
Уэльс
23%
П1: 1.51 Х: 4.04 П2: 6.20
П1: 1.83 Х: 2.50 П2: 6.50
П1: 1.51 Х: 4.04 П2: 6.20
П1: 1.55 Х: 3.74 П2: 7.50
П1: 1.91 Х: 2.60 П2: 6.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 25
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 28
    Morrell, Joe
    Полузащитник
  • 44
    Ампаду, Итан
    Защитник
  • 23
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 7
    Джо Аллен
    Полузащитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 2
    Кристофер Гантер
    Защитник
Запасные игроки
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 10
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 73
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 26
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 39
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 22
    Джакомо Распадори
  • 17
    Рис Норрингтон-Дэйвис
    Защитник
  • 18
    Джонатан Уильямс
    Полузащитник
  • 19
    Дэвид Брукс
    Нападающий
  • 22
    Мипэм, Крис
    Защитник
  • 13
    Мур, Киффер
    Нападающий
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 23
    Уилсон Харри
  • 15
    Томас Локьер
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 21
    Адам Дэвис
    Вратарь
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
  • 63
    Дилан Левитт
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Роберт Пейдж
Трансляция
В первом тайме нашего поединка Уэльс огорчил. Роберт Пэйдж обещал нам атакующую игру на пресс-конференции перед матчем, а в итоге, мы видели только Италию на чужой половине. Серьезная ротация от Манчини сделала "Скуадру Адзурру" чуть медленнее, но при этом нисколько не менее опасной. В итоге, хозяева поля под конец тайма забили свой мяч, а вот Уэльс... Смотрится как-то неуверенно что ли.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Пессина подставился под фол Рэмси на половине Италии.
42'
Опасный момент
Верратти с левого фланга подал на средней высоте, после чего Пессина толкнул в дальний, но в створ не попал.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Верратти со штрафного на правом фланге подал на ближний угол вратарской, куда набежал Пессина, и пробил в дальний угол!
38'
Верратти был фолом отправлен на газон у правого угла штрафной.
36'
Жоржиньо из центрального круга забрасывал в правый фланг штрафной, но Белотти не дотянулся в падении.
34'
Родон выскакивал на подачу со штрафного на правом фланге, но сфолил против соперника.
33'
Диагональ в правый фланг атаки Кьеза так и не смог укротить.
31'
Эмерсон на полном ходу упал в левом фланге чужой штрафной, но арбитры не обратили внимания.
29'
Опасный момент
Кьеза расстреливал ворота от правого угла вратарской, получив диагональ, но пробил в сторону от дальней штанги!
27'
Уголовой
Гантер на ближней штанге завершал головой подачу углового с левого фланга, но пробил над девяткой!
26'
Бонуччи поджали в штрафной — пришлось выносить на угловой.
24'
Опасный момент
Удар от Белотти с правого фланга штрафной прошел в сторону от дальней штанги.
23'
Рэмси был атакован в центре чужой штрафной без фола.
21'
Эмерсон сфолил в верховой борьбе против Бэйла в левом фланге обороны.
19'
Манчини завел толпу, приняв на пятку отскок верхового мяча в технической зоне!
17'
Опасный момент
Толой показал не самый удачный дальний удар с правого фланга, но Пессина подправил его в руки Уорду! Ух!
15'
Опасный момент
Уорд зафиксировал в руках дальний удар от Эмерсона с левого фланга.
13'
Подачу на силу от Бернардески с правого фланга вынес защитник.
11'
Белотти летел на дальнюю штангу замыкать подачу Бастони с левого фланга, но не успел к мячу.
9'
И куда там был успевать Пессине в правом фланге чужой штрафной к передаче от боковой от Бернардески.
7'
Уорд забрал свечку в левом фланге своей штрафной, опередив Белотти.
5'
Робертс не смог зацепиться за высокий вынос Уорда в правый фланг.
3'
Бэйла сбили во время разворота в правом фланге атаки.
2'
Хозяева удерживают мяч на старте поединка.
1'
Джеймсу спину пошел заброс в линию атаки от центра поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Хеннесси, А. Дэвис, Б. Дэвис, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Мур, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Брукс, Мефам, Левитт.
Уэльс: Уорд — Гантер, Родон, Ампаду — К. Робертс, Аллен, Моррелл, Н. Уильямс — Бэйл, Рэмси, Джеймс.
Запасные: Сиригу, Мерет, Ди Лоренцо, Спинаццола, Локателли, Кастровилли, Инсинье, Ачерби, Кристанте, Иммобиле, Барелла.
Италия: Доннарумма — Толой, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Пессина, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Белотти, Бернардески.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Овидиу Хацеган (Арад, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы A. На поле стадиона "Стадио Олимпико" (Рим, Италия) сыграют Италия и Уэльс.
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Анонс матча Италия - Уэльс 20.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Италия и командой Уэльс будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 20.06.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Роберт Пейдж разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Уэльс можно посмотреть 20.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Италия - Уэльс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Швейцария - 16.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Предыдущий поединок команды Уэльс был сыгран против Турция - 16.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Уэльс.

Следите за результатами матча Италия - Уэльс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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