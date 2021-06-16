Италия - Уэльс онлайн трансляция матча

Анонс матча Италия - Уэльс 20.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Италия и командой Уэльс будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 20.06.2021

Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Роберт Пейдж разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Швейцария - 16.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Уэльс

Страна: Уэльс

Тренер: Роберт Пейдж



Предыдущий поединок команды Уэльс был сыгран против Турция - 16.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Уэльс.

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