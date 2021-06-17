Македония - Нидерланды онлайн трансляция матча

Матч между командой Македония и командой Нидерланды будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена.
Дата проведения матча: 21.06.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд Ангеловский, Игорь и Франк де Бур разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Предыдущий матч команды Македония был сыгран против Украина - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Украина.
Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур
Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Австрия - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.
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