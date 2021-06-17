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Македония - Нидерланды онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 21 июня 2021, 19:00 - Йохан Кройф Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Македония
0 - 1
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перерыв
Нидерланды
Ход матча
18' Стефан Ристовский 24' Мемфис Депай
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Македония
21%
Ничья
21%
Нидерланды
57%
П1: 22.00 Х: 10.00 П2: 1.08
П1: 8.00 Х: 3.60 П2: 1.44
П1: 22.00 Х: 10.00 П2: 1.08
П1: 26.00 Х: 11.00 П2: 1.07
П1: 9.00 Х: 3.90 П2: 1.47
Последние матчи - Македония
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 16:00 Украина 2 - 1 Завершен Македония П
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 19:00 Австрия 3 - 1 Завершен Македония П
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Македония 4 - 0 Завершен Казахстан В
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Македония 1 - 1 Завершен Словения Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Македония В
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Последние матчи - Нидерланды
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 22:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Австрия В
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 22:00 Нидерланды 3 - 2 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Нидерланды 3 - 0 Завершен Грузия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 7 Завершен Нидерланды В
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Новости команд
Главные события
24'
Мемфис Депай ГООЛ!
Стефан Ристовский
18'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Македония
21%
Ничья
21%
Нидерланды
57%
П1: 22.00 Х: 10.00 П2: 1.08
П1: 8.00 Х: 3.60 П2: 1.44
П1: 22.00 Х: 10.00 П2: 1.08
П1: 26.00 Х: 11.00 П2: 1.07
П1: 9.00 Х: 3.90 П2: 1.47
Составы команд
13
Столе Димитриевски
10
Алиоски, Эзгиян
6
Висар Муслиу
14
Дарко Велкоски
13
Стефан Ристовский
5
Ариян Адеми
17
Бардхи, Энис
17
Александар Трайковски
22
Элмас, Элиф
10
Триковски, Иван
19
Горан Пандев
1
Маартен Стекеленбург
22
Дензел Думфрис
6
Де Ври, Стефан
4
Маттейс де Лигт
17
Блинд Дэйли
12
Ван Анхолт, Патрик
21
Френки де Йонг
8
Вейналдум, Джорджиньо
16
Гравенберч, Райан
10
Мемфис Депай
18
Мален, Дониэлл
Стартовый состав
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 17
    Александар Трайковски
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 10
    Триковски, Иван
    Нападающий
  • 5
    Ариян Адеми
    Полузащитник
  • 17
    Бардхи, Энис
    Полузащитник
  • 10
    Алиоски, Эзгиян
    Полузащитник
  • 6
    Висар Муслиу
    Защитник
  • 14
    Дарко Велкоски
    Нападающий
  • 13
    Стефан Ристовский
    18
  • 13
    Столе Димитриевски
    Вратарь
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
    24
  • 18
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 12
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 1
    Маартен Стекеленбург
    Вратарь
Запасные игроки
  • 96
    Даниэль Аврамовски
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 19
    Крсте Велкоски
    Нападающий
  • 26
    Влатко Стояновски
  • 16
    Бобан Николов
    Нападающий
  • 20
    Костадинов, Тихомир
    Полузащитник
  • 24
    Ферхан Хасани
    Полузащитник
  • 4
    Кире Ристевски
    Защитник
  • 6
    Зайков, Гьоко
    Защитник
  • 22
    Дамьян Шишковски
    Вратарь
  • 29
    Jankov, Risto
    Вратарь
  • 25
    Дарко Чурлинов
    Полузащитник
  • 25
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 24
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 24
    Куинси Промес
    Защитник
  • 9
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 10
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 23
    Марко Бизот
    Вратарь
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
  • 26
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
Тренеры
  • Ангеловский, Игорь
  • Франк де Бур
Статистика матча
4
Удары мимо
4
6
Штрафные
5
1
Офсайды
1
4
Фолы
5
1
ЖК
44%
Владение мячом
56%
2
Угловые
4
Удары в створ
2
1
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Опасный момент
Депай прострелил у самой лицевой - Дмитриевски перехватил! Это было опасно.
39'
Мален сфолил против Адеми в атаке.
36'
Нидерланды пытаются найти пространство для выхода в атаку, но хозяева стараются играть компактно.
33'
Мяч держится в центре поля. Моментов нет.
30'
Трайковски решился на удар - слишком высоко мяч летит.
27'
Нидерланды большими силами атакуют. Македония ничего не может противопоставить сопернику.
24'
Гоооол!!!
Ристовски на Пандева - Блинд перехватил. Депай и Мален разогнали контратаку. Мален прострелил с правого фланга, Мемфис вогнал мяч в сетку! 0:1!
23'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу гостей.
20'
Опасный момент
Удар Ристовски со средней дистанции! Мяч попал в защитника гостей.
18'
Желтая карточка
Ристовски получил желтую за неспортивное поведение.
17'
Адеми получил повреждение. Пауза в игре.
15'
Слишком сильный пас от Депая в обострение. Дмитриевски вышел из ворот и перехватил.
13'
Передача Блинда нашла Депая. Мемфис вошел в штрафную и прострелил, но продолжения нет.
10'
Офсайд
Красивая атака Македонии! Тричковски вышел один на один со Стекленбургом! Удар! Гол был забит, но арбитр отменил взятие ворот. Офсайд.
7'
Депай и Мален не поняли друг друга. Мемфис зарядил мимо створа. Атака оранжевых провалилась.
4'
Опасный момент
Гравенберг пробил с дальней дистанции в правый угол. Слишком высоко.
3'
Нидерланды держат мяч и ищут моменты. Македония не прессингует.
1'
Свисток
Матч начался!
Македония, стартовый состав: Дмитриевски - Алиоски, Муслиу, Велковски, Ристовски - Адеми, Барди - Трайковски, Элмас, Тричковски - Пандев.
Нидерланды, стартовый состав: Стекленбург - Думфрис, Де Врей, Де Лигт, Блинд, Ван Анхольт - Де Йонг, Вейналдум, Гравенберг - Депай, Мален.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020: Северная Македония - Нидерланды. Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча Македония - Нидерланды 21.06.2021, Евро 2020

Матч между командой Македония и командой Нидерланды будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 21.06.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Ангеловский, Игорь и Франк де Бур разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Македония - Нидерланды можно посмотреть 21.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Македония - Нидерланды, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Предыдущий матч команды Македония был сыгран против Украина - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Австрия - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Следите за результатами матча Македония - Нидерланды онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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