Россия - Дания онлайн трансляция матча

В первой половине матча номинальные гости поединка получили отличную поддержку со стороны трибун, поэтому сумели в ответственные моменты поединка додавить соперника. Забитый Данией мяч дает ей большие перспективы, так как отчетливо было заметно, что выход из постоянной борьбы в центре поля подопечным Хьюлмада дался намного, чем их соперникам. Однако, контратаки россиян на старте выглядели слишком опасно для того, чтобы просто закрыть на них глаза.