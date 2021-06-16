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Россия - Дания онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 21 июня 2021, 22:00 - Паркен . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Россия
0 - 1
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57'
Дания
Ход матча
28' Фёдор Кудряшов 38' Damsgaard, Mikkel
Кто победит?
66 Пользователей сделало свой выбор
Россия
44%
Ничья
17%
Дания
39%
П1: 20.00 Х: 6.89 П2: 1.19
П1: 5.00 Х: 2.38 П2: 2.10
П1: 20.00 Х: 6.89 П2: 1.19
П1: 22.00 Х: 6.50 П2: 1.15
П1: 5.70 Х: 2.40 П2: 2.16
Последние матчи - Россия
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 16:00 Финляндия 0 - 1 Завершен Россия В
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 22:00 Бельгия 3 - 0 Завершен Россия П
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 18:00 Россия 1 - 0 Завершен Болгария В
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 21:45 Польша 1 - 1 Завершен Россия Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Словакия 2 - 1 Завершен Россия П
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Последние матчи - Дания
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 19:00 Дания 1 - 2 Завершен Бельгия П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 19:00 Дания 0 - 1 Завершен Финляндия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Дания 2 - 0 Завершен Босния и Герцеговина В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Австрия 0 - 4 Завершен Дания В
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Новости команд
Главные события
38'
Damsgaard, Mikkel ГООЛ!
Фёдор Кудряшов
28'
Кто победит?
66 Пользователей сделало свой выбор
Россия
44%
Ничья
17%
Дания
39%
П1: 20.00 Х: 6.89 П2: 1.19
П1: 5.00 Х: 2.38 П2: 2.10
П1: 20.00 Х: 6.89 П2: 1.19
П1: 22.00 Х: 6.50 П2: 1.15
П1: 5.70 Х: 2.40 П2: 2.16
Составы команд
Стартовый состав
  • 39
    Матвей Сафонов
    Вратарь
  • 23
    Далер Кузяев
    Полузащитник
  • 22
    Артём Дзюба
    Нападающий
  • 17
    Александр Головин
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 14
    Георгий Джикия
    Защитник
  • 13
    Фёдор Кудряшов
    Защитник
    28
  • 47
    Роман Зобнин
    Полузащитник
  • 27
    Магомед Оздоев
    Полузащитник
  • 78
    Игорь Дивеев
  • 2
    Марио Фернандес
    Вратарь
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 38
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
    38
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 10
    Антон Заболотный
    Нападающий
  • 19
    Рифат Жемалетдинов
    Нападающий
  • 20
    Алексей Ионов
    Полузащитник
  • 24
    Евгеньев, Роман
    Защитник
  • 9
    Александр Соболев
    Нападающий
  • 8
    Дмитрий Баринов
    Полузащитник
  • 17
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 15
    Андрей Семёнов
    Защитник
  • 15
    Вячеслав Караваев
    Защитник
  • 22
    Юрий Дюпин
  • 1
    Антон Шунин
    Вратарь
  • 76
    Muhin, Maksim
    Полузащитник
  • 21
    Андреас Корнелиус
    Нападающий
  • 23
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 19
    Йенс Ларсен
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 25
    Йёргенсен, Матиас
    Защитник
  • 12
    Каспер Дольберг
    Нападающий
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 29
    Роберт Сков
    Нападающий
  • 5
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 23
    Фредерик Реннов
    Вратарь
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 24
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
Тренеры
  • Станислав Черчесов
  • Каспер Хьюлманд
Статистика матча
31%
Владение мячом
69%
10
Штрафные
10
8
Фолы
10
1
Угловые
2
1
Удары в створ
1
3
Удары мимо
2
Сейвы
1
2
Офсайды
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
56'
Поульсен толкнул в спину Дивеева в верховой борьбе перед чужой штрафной.
54'
Провалил Брайтвейт первое касание мяча при скидке Васса от правого фланга вратарской.
52'
Подкат Дивеева в правом фланге обороны остановил рывок Поульсена.
50'
Кудряшов получил удар в голову от соперника в левом фланге обороны.
48'
Россияне контролируют мяч на чужой половине.
46'
Фол со стороны Мехле в центре поля против Марио.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча номинальные гости поединка получили отличную поддержку со стороны трибун, поэтому сумели в ответственные моменты поединка додавить соперника. Забитый Данией мяч дает ей большие перспективы, так как отчетливо было заметно, что выход из постоянной борьбы в центре поля подопечным Хьюлмада дался намного, чем их соперникам. Однако, контратаки россиян на старте выглядели слишком опасно для того, чтобы просто закрыть на них глаза.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Дамсгор опустил подачу с правого фланга штрафной на сетку сверху.
43'
Гости сейчас плотно сидят на чужой половине.
41'
Опасный момент
Дилейни хотел головой замкнуть скидку от Вестергора подачи с углового на правом фланге, но не попал по мячу.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дамсгору дали возможность остановить передачу Хойбьерга перед чужой штрафной, после чего он спокойно вколотил мяч в правую девятку!
36'
Поульсен со второго этажа хотел завершить подачу от Мехле с левого фланга штрафной, но не добрался до мяча.
34'
Головин из-под двух защитников пробил над воротами ото входа в правый фланг штрафной.
31'
Марио подставился под фол Дамсгора в правом фланге обороны у центра поля.
29'
Опасный момент
Хойбьерг выстрелил с дальней дистанции из центральной зоны перед штрафной, но отправил мяч в сторону от левой штанги!
27'
Желтая карточка
Кудряшов в верховой борьбе на левом фланге пошел прямиком в корпус Васса.
25'
Поульсен ответил Оздоеву фолом в правом фланге атаки.
23'
Оздоев опасно сыграл прямой ногой в левом фланге атаки.
22'
Уголовой
Миранчук подавал угловой с левого фланга, но в центре штрафной против Кьера сфолил Джикия.
20'
Зобнин с правого фланга атаки выдавал передачу на Кузяева, но Кристенсен вынес мяч на угловой.
17'
Опасный момент
Головин на скорости ушел в правый фланг чужой штрафной, после чего пробил низом, но Шмайхель успел сомкнуть ноги!
16'
Кристенсен перед своим наставником получил толчок в корпус от Дзюбы.
14'
Борьбы не много, а очень много. Без акцентов.
11'
Дилейни остановил передачу верхом в правом фланге штрафной, но Джикия тут же его накрыл.
9'
Марио на дальней штанге был отправлен на газон фолом со стороны Поульсена.
9'
Угловой на правом фланге принес рывок Брайтвейта.
7'
Фол со стороны Оздоева в центре поля. Сыграл рукой при отскоке мяча.
5'
Мехле вешал с левого фланга, но Джикия вынес мяч из штрафной головой.
4'
Финны в позиционной атаке так и не завели мяч в чужую штрафную, после чего остановили контратаку от Головина.
2'
Васс обокрал соперника в центре поля, но тут же попал под прессинг Оздоева.
1'
Дзюба сфолил против Кьера в левом фланге атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, М. Йенсен.
Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс, Хойбьерг, Дилейни — Поульсен, Дамсгор, Брайтвейт.
Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Баринов, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.
Россия: Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов — Кузяев, Зобнин, Оздоев — Миранчук, Дзюба, Головин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B. На поле стадиона "Паркен" (Копенгаген, Дания) сыграют Россия и Дания.
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Анонс матча Россия - Дания 21.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Россия и командой Дания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Паркен.

Дата проведения матча: 21.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Станислав Черчесов и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Россия - Дания можно посмотреть 21.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Россия - Дания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Россия
Страна: Россия
Тренер: Станислав Черчесов

Предыдущий матч команды Россия был сыгран против Финляндия - 16.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Россия.

Команда гостей

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Прошедший поединок команды Дания был сыгран против Бельгия - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Россия - Дания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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