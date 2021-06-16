Россия - Дания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Россия и командой Дания будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Паркен.
Дата проведения матча: 21.06.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Станислав Черчесов и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Россия
Страна: Россия
Тренер: Станислав Черчесов
Предыдущий матч команды Россия был сыгран против Финляндия - 16.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Россия.
Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд
Прошедший поединок команды Дания был сыгран против Бельгия - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.
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