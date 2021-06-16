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Финляндия - Бельгия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 21 июня 2021, 22:00 - Газпром Арена . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Финляндия
0 - 0
Обновить
58'
Бельгия
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Финляндия
42%
Ничья
17%
Бельгия
42%
П1: 22.00 Х: 6.77 П2: 1.19
П1: 8.50 Х: 2.60 П2: 1.67
П1: 22.00 Х: 6.77 П2: 1.19
П1: 15.00 Х: 2.56 П2: 1.74
П1: 9.20 Х: 2.80 П2: 1.70
Последние матчи - Финляндия
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 16:00 Финляндия 0 - 1 Завершен Россия П
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 19:00 Дания 0 - 1 Завершен Финляндия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Финляндия 0 - 1 Завершен Эстония П
Международные товарищеские матчи 2021
29.05.2021 - 19:00 Швеция 2 - 0 Завершен Финляндия П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Финляндия Н
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Последние матчи - Бельгия
Евро 2020 2021
17.06.2021 - 19:00 Дания 1 - 2 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2021
12.06.2021 - 22:00 Бельгия 3 - 0 Завершен Россия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия В
Международные товарищеские матчи 2021
03.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 1 Завершен Греция Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Бельгия 8 - 0 Завершен Беларусь В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Финляндия
42%
Ничья
17%
Бельгия
42%
П1: 22.00 Х: 6.77 П2: 1.19
П1: 8.50 Х: 2.60 П2: 1.67
П1: 22.00 Х: 6.77 П2: 1.19
П1: 15.00 Х: 2.56 П2: 1.74
П1: 9.20 Х: 2.80 П2: 1.70
Составы команд
1
Храдеки, Лукас
21
Йере Уронен
5
Даниел О'Маугнесси
23
Араюри, Паулус
4
Йоона Тоивио
22
Юкка Райтала
18
Глен Камара
14
Тим Спарв
17
Робин Лод
22
Теему Пукки
20
Йоэль Похьянпало
1
Тибо Куртуа
20
Дедрик Бойата
18
Джейсон Денайер
4
Томас Вермален
24
Леандро Троссард
17
Де Брeйне, Кевин
28
Аксель Витсель
22
Насер Шадли
25
Доку, Жереми
9
Ромелу Лукаку
10
Эден Азар
Стартовый состав
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 20
    Йоэль Похьянпало
    Нападающий
  • 18
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 14
    Тим Спарв
    Полузащитник
  • 17
    Робин Лод
  • 21
    Йере Уронен
    Защитник
  • 5
    Даниел О'Маугнесси
    Защитник
  • 23
    Араюри, Паулус
    Защитник
  • 4
    Йоона Тоивио
  • 22
    Юкка Райтала
    Защитник
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
  • 25
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 24
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 22
    Насер Шадли
    Полузащитник
  • 20
    Дедрик Бойата
  • 18
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 4
    Томас Вермален
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Ivanov, Robert
    Защитник
  • 24
    Valakari, Onni
    Полузащитник
  • 19
    Кауко, Йохи
    Полузащитник
  • 17
    Николай Алхо
    Полузащитник
  • 13
    Пири Соири
  • 11
    Расмус Шуллер
  • 24
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 16
    Тейлор, Роб
    Полузащитник
  • 15
    Лео Вайсанен
  • 32
    Ансси Яаккола
    Вратарь
  • 12
    Йессе Йоронен
  • 26
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 13
    Селс Матц
  • 88
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
Тренеры
  • Маркку Канерва
  • Роберто Мартинес
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
5
Штрафные
3
3
Фолы
4
Офсайды
1
Удары в створ
3
3
Сейвы
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
2
Угловые
3
Live Zone
Трансляция
54'
Азар неточно пробив низом з-за меж штрафного майданчика лівою ногою. М'яч пролетів проворуч від цілі.
53'
Уголовой
Навіс від Едена Азара від кутового прапорця з третьої спроби винесли фіни.
51'
Центральний захисник Денаєр (Бельгія) піднявся дуже високо і завдав неточного удару по воротах фінів. М'яч пролетів в метрі від дев'ятки.
50'
Градецкий забрав до рук м'який навіс від Шадлі (Бельгія).
48'
Бельгійці вибігали в контратаку, але Доку віддав пас у спину на Лукаку, цим самим збивши темп наступу. У завершенні атаки Троссард неточно прострілив.
48'
Вермален головою виніс вкидання ауту від О'Шонессі (Фінляндія).
Свисток
Другий тайм розпочався!
По-справжньому нічийна гра. Лідер, збірна Бельгії, не дуже активно створює момент біля воріт скандинавів. А самі фіни не проти пограти і на нічию. М'яч до нападника "суомі" Пуккі дійшов лише кілька разів за гру, в той час як Лукаку має круглий снаряд у повному розпорядженні, проте лише перед штрафною зоною суперників. Далі - стіна.
Свисток
Перерва у матчі.
45'
Инфо
Одну хвилину команди ще зіграють.
45'
Азар (Бельгія) у боротьбі з О'Шонессі підставився під захисника і впав у штрафному майданчику суперника, але арбітр не збирається вказувати на точку.
42'
Опасный момент
Бельгійці розігнали контратаку зусиллями Азара, далі м'яч транзитом через де Брюйне пішов до Доку, котрий прибрав м'яч в центр під праву і сильно пробив у нижній кут. Градецкий тягне цей постріл!
40'
Лукаку ще двічі пробив по воротах, проте без небезпеки.
38'
Лукаку (Бельгія) пробив з навісу де Брюйне в руки Градецкий.
35'
Доку (Бельгія) потужно пробив по корпусу Араюрі. Фін швидко оклигав.
34'
Троссард пробив з-за меж карної зони над воротами. Бельгійці активізувалися.
32'
Лукаку (Бельгія) скотив під удар Вітселю, а той бив на виконання, але вдарив на трибуни.
31'
Вітсель (Бельгія) красиво скинув до Троссарда, той продовжив параворуч на Доку, котрий прострілив у суперника.
30'
Фіни в останні хвилини більше контролюють м'яч за суперника, але майже всі свої передачі на своїй частина поля.
25'
Доку (Бельгія) прорирвався правим флангом, але у підсумку, у боротьбі, втратив м'яч.
22'
Опасный момент
Де Брюйне (Бельгія) пройшов двох суперників у їхньому штрафному майданику, прострілив в центр, де Араюрі зрізав м'яч у свої ворота, але потрапив у голову своєму голкіперу.
21'
Збірна Фінляндії помилилася у позиційному виході з оборони. Лукаку перехопив м'яч, протягнув його і віддав неточну передачу ліворуч на самотнього Едена Азара.
21'
Спокійна гра: одні не можуть, іншим не дуже й потрібно.
20'
Фіни винесли подачу де Брюйне до штрафного майданчика.
16'
Офсайд
Лукаку (Бельгія) знайшов свій момент: вийшов ледь не сам на сам із голкіпером суперника і пробив трохи праворуч від воріт. Проте все одно арбітри зафіксували положення "поза грою".
14'
Де Брюйне (Бельгія) навісив у руки Градецкого.
12'
Ось і м'яч дійшов до Пуккі. Форвард збірної Фінляндії в штрафному майданчику отримав передачу, проте не зміг її обробити: де Брюйне дограв у захисті.
9'
Фіни намагаються позиційною атакою виходити з оборони, без безглуздих виносів вперед. Поки Пуккі і Пох'янпало м'яча не торкалися.
6'
Еден Азар і Лукаку намагалися розіграти комбінацію біля штрафного майданчика скандинавів, але протидія із чотирьох захисників все нівелювала.
3'
Бельгійці потужно наступають упродовж перших трьох хвилин. Фіни вибудували лінію оборони.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
А от у фінів ситуація майже патова: потрібно брати хоча б одне очко у цьому матчі. Також за умови мінімальної поразки від бельгійців з хоча б одним забитим голом можна сподіватися перемогу Данії над росіянами з рахунком 1:0, тоді в “турнірі трьох” за другу позицію переможуть все-таки підопічні Канерви. Поки це виглядає прекрасно лише на папері, а у підсумку фіни за умови поразки і трьох очків данців можуть посісти третє місце і сподіватимуться на різницю голів.
Инфо
Бельгійці поступляться першим місцем у квартеті тільки у разі програшу від фінів. Нагадаємо, що підопічні Роберто Мартінеса уже забезпечили собі місце у плей-оф турніру: їх не зможе посунути Росія навіть у випадку перемоги і з їхньої сторони, і зі сторони збірної Фінляндії.
Инфо
Стали відомі склади команд.
Фінляндія: Градецкий - Райтала, Тойвіо, Араюурі, О'Шонессі, Уронен - Лод, Спарв, Камара - Пох'янпало, Пуккі.
Запасні фінів: Йоронен, Яккола, Алхо, Вайсанен, Валакарі, Єнсен, Іванов, Кауко, Сойрі, Тейлор, Форсс, Шуллер.
Бельгія: Куртуа - Боята, Денаєр, Вермален - Троссард, де Брюйне, Вітсель, Шадлі - Доку, Лукаку, Еден Азар.
Запасні бельгійців: Міньйоле, Селс, Бачуай, Бентеке, Ванакен, Вертонген, Дендонкер, Карраско, Меньє, Мертенс, Прат, Тілеманс.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру групового етапу Євро-2020 у групі B між Фінляндією і Бельгією.
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Комментарии(2)
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Siren05 (Мариуполь)
21.06.2021 в 22:02
Где футбол с датчанами на Футбол 2? Хотел за них поболеть. А тут какая-то перекличка. Маразм какой-то!
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0
0
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 22:56
Датчане играют в матче "Россия-Дания" :)
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0
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Анонс матча Финляндия - Бельгия 21.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Финляндия и командой Бельгия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Газпром Арена.

Дата проведения матча: 21.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Маркку Канерва и Роберто Мартинес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Финляндия - Бельгия можно посмотреть 21.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Финляндия - Бельгия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва

Прошедший матч команды Финляндия был сыгран против Россия - 16.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Россия.

Команда гостей

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший матч команды Бельгия был сыгран против Дания - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Финляндия - Бельгия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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