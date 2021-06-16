Финляндия - Бельгия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Финляндия и командой Бельгия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Газпром Арена.
Дата проведения матча: 21.06.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Маркку Канерва и Роберто Мартинес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва
Прошедший матч команды Финляндия был сыгран против Россия - 16.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Россия.
Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Прошедший матч команды Бельгия был сыгран против Дания - 17.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Бельгия.
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