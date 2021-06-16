Финляндия - Бельгия онлайн трансляция матча

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А от у фінів ситуація майже патова: потрібно брати хоча б одне очко у цьому матчі. Також за умови мінімальної поразки від бельгійців з хоча б одним забитим голом можна сподіватися перемогу Данії над росіянами з рахунком 1:0, тоді в “турнірі трьох” за другу позицію переможуть все-таки підопічні Канерви. Поки це виглядає прекрасно лише на папері, а у підсумку фіни за умови поразки і трьох очків данців можуть посісти третє місце і сподіватимуться на різницю голів.