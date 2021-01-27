Брентфорд - Суонси онлайн трансляция матча

10.05.2021 в 22:52 В английском Чемпионшипе побит рекорд по количеству голов за сезон Нападающий "Брентфорда" Айван Тони побил рекорд Глена Мюррея по наибольшему количеству голов за сезон в Чемпионшипе - 30 мячей. На счету 25-летнего игрока "Брентфорда" уже 31 гол - последний в матче с "Бристоль Сити" (3:...