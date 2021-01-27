Брентфорд - Суонси онлайн трансляция матча

Поединок между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой Суонси (Суонси) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионшип 2022, матч пройдет на стадионе Уэмбли.
Дата проведения матча: 29.05.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Брентфорд (Брентфорд) и командой Суонси (Суонси):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Суонси и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 27.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Cooper, Steven разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против Борнмут - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионшип 2020/2021 и закончился победой команды Брентфорд.
Название: Суонси (Суонси)
Год основания Суонси (Суонси): 1912
Страна: Англия
Тренер: Карлуш Карвальял
Прошедший поединок команды Суонси был сыгран против Барнсли - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионшип 2020/2021 и закончился ничьей.
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