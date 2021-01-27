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Брентфорд - Суонси онлайн трансляция матча

Чемпионшип - 29 мая 2021, 17:00 - Уэмбли
Главный судья: Крис Кавана
Рейтинг матча:
Брентфорд
Брентфорд
2 - 0
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63'
Суонси
Суонси
Ход матча
6' Мэтт Граймс 10' Айван Тони 20' Хансен, Эмильяно 22' Хансен, Эмильяно
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
45%
Ничья
27%
Суонси
27%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 51.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.05 Х: 13.00 П2: 32.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 37.00
Личные встречи
Брентфорд
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Суонси
Чемпионшип 2020/2021
27.01.2021 - 21:00 Суонси 1 - 1 Завершен Брентфорд
Кубок Англии 2018
17.02.2019 - 17:45 Суонси 4 - 1 Завершен Брентфорд
Последние матчи - Брентфорд
Чемпионшип 2020/2021
22.05.2021 - 14:30 Брентфорд 3 - 1 Завершен Борнмут В
Чемпионшип 2022
17.05.2021 - 20:00 Борнмут 1 - 0 Завершен Брентфорд П
Чемпионшип 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Бристоль Сити 1 - 3 Завершен Брентфорд В
Чемпионшип 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионшип 2020/2021
27.04.2021 - 21:00 Брентфорд 1 - 0 Завершен Ротерхэм Юнайтед В
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Последние матчи - Суонси
Чемпионшип 2020/2021
22.05.2021 - 20:30 Суонси 1 - 1 Завершен Барнсли Н
Чемпионшип 2022
17.05.2021 - 22:15 Барнсли 0 - 1 Завершен Суонси В
Чемпионшип 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Уотфорд 2 - 0 Завершен Суонси П
Чемпионшип 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Суонси 2 - 1 Завершен Дерби Каунти В
Чемпионшип 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Рэдинг 2 - 2 Завершен Суонси Н
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Новости команд
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Суонси - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча 11.02.2021 в 10:22 Суонси - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча Смотреть видео обзор матча Суонси - Манчестер Сити, Кубок Англии, 10 февраля 2021
Главные события
Хансен, Эмильяно
22'
ГООЛ! Хансен, Эмильяно
20'
ГООЛ! Айван Тони
10'
6'
Мэтт Граймс
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
45%
Ничья
27%
Суонси
27%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 51.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.05 Х: 13.00 П2: 32.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 37.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
  • 17
    Айван Тони
    Нападающий
    10
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
  • 9
    Хансен, Эмильяно
    Полузащитник
    22 20
  • 24
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 27
    Янельт, Витали
    Полузащитник
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 5
    Пиннок, Этан
    Защитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 22
    Далсгаард, Хенрик
    Защитник
  • 1
    Фредди Вудман
    Вратарь
  • 9
    Лове, Джамал
    Нападающий
  • 10
    Андре Айю
    Нападающий
  • 23
    Коннор Робертс
    Защитник
  • 14
    Хорихэйн, Конор
    Полузащитник
  • 8
    Мэтт Граймс
    6
  • 6
    Джей Фултон
    Полузащитник
  • 24
    Бидвелл, Джэйк
    Защитник
  • 5
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 44
    Бенжамин Кабанго
  • 26
    Кайл Нотон
    Защитник
Запасные игроки
  • 36
    Stevens, Fin
    Защитник
  • 24
    Тарик, Фосу-Анри
    Нападающий
  • 23
    Уинстон Рид
    Защитник
  • 20
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 15
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 4
    Гуд, Чарли
    Защитник
  • 28
    Люк Даниэльс
  • 41
    Bidstrup, Mads
    Полузащитник
  • 17
    Whittaker, Morgan
    Нападающий
  • 21
    Данда, Ян
    Полузащитник
  • 7
    Смит, Корей
    Полузащитник
  • 3
    Мэннинг, Райан
    Полузащитник
  • 34
    Фрииман, Кирон
    Защитник
  • 22
    Латибодиер, Джоэл
    Защитник
  • 2
    Райан Беннетт
    Защитник
  • 18
    Бен Хамер
    Вратарь
  • 20
    Лиам Каллен
Тренеры
  • Томас Франк
  • Cooper, Steven
Статистика матча
1
ЖК
1
3
Удары мимо
3
7
Штрафные
10
10
Фолы
6
3
Удары в створ
54%
Владение мячом
46%
1
Угловые
2
1
Блокировано ударов
2
Сейвы
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
58'
Мбеумо (Брентфорд) в дотик пробив вище воріт після передачі низом з лівого флангу. Сьогодні футболісти часто радують фанатами м'ячами.
57'
Навіс Хуріхейна (Свонсі) зі стандарту з правого флангу вилетів за лицьову лінію. ПОки безрезультатно для "лебедів" у атаці.
52'
Аю (Свонсі) дуже емоційно сприйняв рішення арбітра зафіксувати порушення з його боку. Він вказував, що зіграв м'яч ногою, але насправді зіграв у голову суперника руками.
50'
Лоу (Свонсі) протиснув опонента на лівій бровці, пройшов його, змістився у центр і проби вище воріт.
48'
Рерслев (Брентфорд) пробив у хід атаці, проте м'яч після його удару полетів високо на трибуни.
47'
Опасный момент
"Свонсі" починає ударно. Аю вискочив з-за спини захисників і пробив головою трохи лівіше воріт після подачі з правого флангу від Робертса. Проспали оборонці "Брентфорда".
Свисток
Другий тайм розпочався!
"Брентфорд" з перших хвилин здобув тотальну перевагу у володінні м'ячем. Номінальні господарі не створили велику масу моментів, проте реалізували два з трьох наявних. "Свонсі" оговтався лише після другого пропущеного голу, але свій момент створив лише під завісу тайму. І те його можна назвати більше випадковим, ніж закономірним. Поки немає причин очікувати чергового провалу "Брентфорда" у фіналі плей-оф. Але другий тайм все покаже.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Дві хвилини було додано до першого тайму.
45'
Опасный момент
М'яч після удару потилицею від Аю (Свонсі) влучив парашутиком у поперечку після навісу зі стандарту. Рая не зміг зіграти кулаками на виході.
44'
"Свонсі" безрезультатно намагається підібратися до штрафного майданчика супернків.
41'
Мбоумо (Брентфорд) підловив Гуехі, котрий головою скинув у напрямку воротаря, але не зміг вдало влучити по м'ячу, котрий після удару француза поскакав по газону в руки Вудмену.
39'
Навіс Мбоумо (Брентфорд) з лівого флангу ледь не залетів у ворота після рикошету від Гуехі. М'яч пройшов над поперечкою.
38'
Фултон (Свонсі) пробив з-за меж штрафного майданчика. М'яч влучив у Піннока.
Инфо
"Брентфорд" забив стільки ж голів за перші 20 хвилин сьогоднішнього матчу, стільки ж за попередні чотири фінали плей-оф на "Вемблі".
34'
Уголовой
Двічі подачі Хуріхейна (Свонсі) від кутового прапорця нівелював Рая: спочатку вибив кулаками, а потім забрав м'яч до рук.
32'
Канос (Брентфорд) і Фултон (Свонсі) вже піднімають градус матчу. Гравці щось не поділили між собою, але все вирішилося на словах і без втручання арбітра.
31'
Мбеумо (Брентфорд) один вибігав в контратаку, проте його зустріло аж четверо захисників. Падіння, але без фолу.
30'
Тоні головою виніс подачу від Робертса (Брентфорд) зі стандарту. Нападник допоміг партнерам у захисті.
28'
Єнсен (Брентфорд) скинув головою в центр після подачі зі стандарту від Мбеумо, але суперник головою вибив пас.
Инфо
Чотири рази "Брентфорд" програвав у фінальних поєдинках плей-оф у футбольних лігах Англії: у 1997 р., у 2002 р., 2013 р. і 2020 р.
21'
Желтая карточка
Маркондес (Брентфорд) трохи не встиг до м'яча і наступив на ногу Робертсу.
21'
Опасный момент
Айвен Тоні (Брентфорд) з лінії штрафного майданчика з "двійничка" пробив у поперечку! Потужний удар!
19'
Гоооол!!!
ГОООЛ! "Брентфорд" збільшує відрив у рахунку. Маркондес замкнув на дальній стінці простріл Рерслева. Не дуже стрімка контратака, але гравці "Свонсі" дуже пасивно захищалися.
18'
Канос навісив у руки Вудмену. "Брентфорд" володіє ініціативою.
16'
Далсгор (Брентфорд) вкинув з аута в напрямку Маркондеса, але м'яч вийшов за лицьову.
14'
Єнсен (Брентфорд) закинув до штрафного майданчика зі стандарту, але м'яч у підсумку покинув межі поля від партнера.
13'
Грубо Нотон пішов на Каноса (Брентфорд) на фланзі. Буде стандарт для номінальних господарів.
Инфо
Цей гол став для Айвена Тоні (Брентфорд) 32-м у поточному сезоні у Чемпіоншипі. 30 голів він забив у регулярних змаганнях і ще двічі у плей-оф.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тоні влучив точнісінько у лівий кут воріт! 1:0 за "Брентфордом".
9'
Опасный момент
Кріс Кавана призначає пенальті у ворота "Свонсі". Голкіпер Вудмен збив Мбеумо у штрафному майданчику!
5'
Желтая карточка
Граймс (Свонсі) грубо зустрів суперника, за що був попереджений.
4'
Маркондес (Брентфорд) з лету намагався пробити у хід, проте вперіщив свічку у сторону вболівальників.
3'
Мбеумо впав у штрафному майданчику "Свонсі", але арбітр навіть не звернув увагу.
Свисток
Матч розпочався!
У півфіналах боротьби за останню, третю путівку в АПЛ "Брентфорд" обіграв "Борнмут" (3:2 за сумою двох матчів), а "Свонсі" - "Барнслі" (2:1).
"Брентфорд": Рая - Дальсгор, Янссон, Піннок - Рерслев, Єнсен, Янельт, Канос - Маркондес - Тоні, Мбеумо.
"Свонсі": Вудмен - Нотон, Кабанго, Гуехі, Бідвелл - Фултон, Граймс, Хуріхейн - Робертс, Лоу, Аю.
Добрий день усім любителям англійського футболу! UA-Футбол розпочне суто англійський вечір у європейському футболі. Боротися за вихід в АПЛ будуть дві команди з Чемпіоншипу "Брентфорд" та "Свонсі".
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Анонс матча Брентфорд - Суонси 29.05.2021, Чемпионшип

Поединок между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой Суонси (Суонси) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионшип 2022, матч пройдет на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 29.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брентфорд (Брентфорд) и командой Суонси (Суонси):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Суонси и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 27.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Cooper, Steven разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брентфорд - Суонси можно посмотреть 29.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионшип. Текстовую трансляцию матча Брентфорд - Суонси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия

Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против Борнмут - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионшип 2020/2021 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Суонси (Суонси)
Год основания Суонси (Суонси): 1912
Страна: Англия
Тренер: Карлуш Карвальял

Прошедший поединок команды Суонси был сыгран против Барнсли - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионшип 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Брентфорд - Суонси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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