Хорватия - Шотландия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Хорватия и командой Шотландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Хэмпден Парк.
Дата проведения матча: 22.06.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Хорватия и командой Шотландия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шотландия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Шотландия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Златко Далич и Стив Кларк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Чехия - 18.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк
Предыдущий матч команды Шотландия был сыгран против Англия - 18.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
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