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Хорватия - Шотландия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 22 июня 2021, 22:00 - Хэмпден Парк . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Фернандо Рапаллини
Рейтинг матча:
Хорватия
1 - 1
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перерыв
Шотландия
Ход матча
17' Власич, Никола 26' Деян Ловрен 33' Ханли, Грант Вышел: Мак-Кенна, Скотт 34' Мак-Кенна, Скотт 42' МакГрегор, Калум
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
32%
Ничья
46%
Шотландия
22%
П1: 2.75 Х: 2.68 П2: 3.40
П1: 2.60 Х: 2.60 П2: 3.10
П1: 2.75 Х: 2.68 П2: 3.40
П1: 2.68 Х: 2.72 П2: 3.45
П1: 2.80 Х: 2.70 П2: 3.05
Прогноз на матч
Личные встречи
Хорватия
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Шотландия
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 22:00 Шотландия 2 - 0 Завершен Хорватия
Последние матчи - Хорватия
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Чехия Н
Евро 2020 2021
13.06.2021 - 16:00 Англия 1 - 0 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгия 1 - 0 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Армения Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Хорватия 3 - 0 Завершен Мальта В
Показать больше
Последние матчи - Шотландия
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 22:00 Англия 0 - 0 Завершен Шотландия Н
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 16:00 Шотландия 0 - 2 Завершен Чехия П
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Люксембург 0 - 1 Завершен Шотландия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Шотландия 4 - 0 Завершен Фарерские острова В
Показать больше
Новости команд
Главные события
42'
МакГрегор, Калум ГООЛ!
34'
Мак-Кенна, Скотт
33'
Ханли, Грант
Вышел: Мак-Кенна, Скотт
Деян Ловрен
26'
ГООЛ! Власич, Никола
17'
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
32%
Ничья
46%
Шотландия
22%
П1: 2.75 Х: 2.68 П2: 3.40
П1: 2.60 Х: 2.60 П2: 3.10
П1: 2.75 Х: 2.68 П2: 3.40
П1: 2.68 Х: 2.72 П2: 3.45
П1: 2.80 Х: 2.70 П2: 3.05
Составы команд
40
Доминик Ливакович
32
Gvardiol, Josko
24
Домагой Вида
6
Деян Ловрен
22
Juranovic, Josip
77
Марцело Брозович
17
Матео Ковачич
13
Власич, Никола
10
Лука Модрич
14
Иван Перишич
21
Бруно Петкович
1
Дэвид Маршалл
39
Мактоминей, Скотт
5
Ханли, Грант
6
Киран Тирни
33
О`Доннелл, Стефен
17
Армстронг, Стьюарт
7
Джон МакГинн
42
МакГрегор, Калум
26
Эндрю Робертсон
9
Линдон Дайкс
10
Че Адамс
Стартовый состав
  • 21
    Бруно Петкович
    Нападающий
  • 13
    Власич, Никола
    Полузащитник
    17
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 24
    Домагой Вида
    Защитник
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
    26
  • 22
    Juranovic, Josip
    Защитник
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
  • 9
    Линдон Дайкс
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 33
    О`Доннелл, Стефен
    Защитник
  • 17
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 42
    МакГрегор, Калум
    Полузащитник
    42
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
    33
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 1
    Дэвид Маршалл
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Симон Слуга
    Вратарь
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 17
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 91
    Ловре Калинич
    Вратарь
  • 27
    Андрей Крамарич
    Нападающий
  • 7
    Йосип Брекало
    Нападающий
  • 15
    Калета-Кар, Дуже
    Защитник
  • 31
    Леонит Абази
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 26
    Иванушеч, Люка
    Полузащитник
  • 49
    Форрест, Джэймс
    Полузащитник
  • 22
    Patterson, Nathan
    Защитник
  • 33
    МакЛафин, Жон
    Вратарь
  • 21
    Райан Фрейзер
    Полузащитник
  • 19
    Кевин Нисбет
  • 18
    Тернбулл, Дэвид
    Полузащитник
  • 16
    Куупер, Лиам
    Защитник
  • 31
    Галлахер, Деклан
    Защитник
  • 14
    Флек, Джон
    Полузащитник
  • 12
    Гордон, Крэг
    Вратарь
  • 17
    Райан Кристи
    Нападающий
  • 26
    Мак-Кенна, Скотт
    Защитник
    34
Тренеры
  • Златко Далич
  • Стив Кларк
Статистика матча
72%
Владение мячом
28%
Угловые
3
5
Штрафные
6
4
Фолы
4
2
Офсайды
1
3
Удары мимо
1
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
ЖК
1
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Гоооол!!!
Атака Шотландии правым флангом! Серия навесов и подборов - Макгрегор с мячом. Удар! Гол! 1:1!
40'
Опасный момент
Перишич! Удар с левого фланга в дальний! Мимо створа, но это было эффектно.
38'
Хорваты контролируют мяч. Моментов нет.
34'
Желтая карточка
Маккена получил желтую за срыв атаки.
33'
Хэнли получил повреждение и уходит с поля. Маккена вышел.
31'
Офсайд
Петкович в офсайде.
29'
Влашич получает помощь медиков. Пауза в игре.
26'
Желтая карточка
Ловрен получил желтую за фол против Адамса.
24'
Опасный момент
Макгинн пробил со второго темпа. Ливакович дотянулся и спас хозяев!
22'
Опасный момент
Фирменный удар от Модрича - выше ворот мяч летит!
20'
Инфо
Владение мячом - 69%/31% в пользу Хорватии.
17'
Гоооол!!!
Влашич замкнул подачу Перишича! Какая красота! Первый удар в створ от хорватов - сразу гол! 1:0!
14'
Опасный момент
Удар О`Донелла после скидки Адамса - Ливакович забрал в руки.
12'
Мяч держится в середине поля, но матч со скоростями. Активность зашкаливает.
10'
Опасный момент
Ударище Адамса с дальней дистанции! Рядом со штангой!
8'
Хорваты завладели мячом и пытаются найти моменты.
5'
Ого! Какой пас на Армстронга! Сам игрок потерял равновесие и упустил сферу, но пас-то какой!
2'
Шотландцы сразу пошли вперед. Заработали гости угловой.
1'
Свисток
Матч начался!
Хорватия, стартовый состав: Ливакович – Юранович, Ловрен, Вида, Гвардиол – Ковачич, Брозович – Перишич, Модрич, Влашич – Петкович. Запасные: Калинич, Слуга, Врсалько, Баришич, Чалета-Цар, Брекало, Крамарич, Будимир, Пашалич, Ребич, Бадель, Иванушец.
Шотландия, стартовый состав: Маршалл – Мактоминей, Хэнли, Тирни – О`Донелл, Макгинн, Робертсон – Армстронг, Макгрегор – Дайкс, Адамс. Запасные: Гордон, Маклафлин, Кристи, Флек, Галлахер, Купер, Тернбулл, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Форрест, Маккена.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020: Хорватия - Шотландия. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 22:24
Хорватия - это уровень!
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
22.06.2021 в 22:30
Уровень то уровень, но пока ни одной победы не было.
Ответить
0
0
Zelo (Дніпро)
22.06.2021 в 21:52
Это будет не справедливо. Пусть наши пи@дуют домой.
Ответить
+2
0
alex.belogubko (одесса)
22.06.2021 в 21:43
Хорваты выиграют тут нам не светит
Ответить
+2
0


Последние матчи
Завершен 03:00 - Сегодня Аргентина Аргентина 1 Парагвай Парагвай 0 Завершен 00:00 - Сегодня Уругвай Уругвай 1 Чили Чили 1 Завершен 22:00 - Вчера Финляндия Финляндия 0 Бельгия Бельгия 2 Завершен 22:00 - Вчера Россия Россия 1 Дания Дания 4 Завершен 19:00 - Вчера Македония Македония 0 Нидерланды Нидерланды 3

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Анонс матча Хорватия - Шотландия 22.06.2021, Евро 2020

Поединок между командой Хорватия и командой Шотландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 22.06.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Хорватия и командой Шотландия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шотландия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Шотландия и Хорватия в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Златко Далич и Стив Кларк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хорватия - Шотландия можно посмотреть 22.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Хорватия - Шотландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Чехия - 18.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Предыдущий матч команды Шотландия был сыгран против Англия - 18.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Хорватия - Шотландия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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