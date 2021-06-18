Швеция - Польша онлайн трансляция матча

Польша без побед в последних 5 играх.

Польша без побед над Швеция в последних 5 играх.

Швеция не проигрывает в последних 7 играх.

Швеция выигрывает первый тайм в 46% матчей, Польша выигрывает в 33% матчей.

Швеция выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Польша выигрывает в 33%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Чемпионат Европы".

Швеция's performance of the last 5 matches is better than Польша's.

Недавнее выступление команды Швеция в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Польша.

Команда Швеция проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Польша (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Швеция выиграла 5, команда Польша выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Швеция.

В их последнюю встречу команда Швеция победила в 2 гол(а).

Швеция забивает 2.2 гола за матч против команды Польша, а Польша забивает 0.2 гола против команды Швеция (в среднем).

Швеция забивает 1.25 гола, играя дома, а Польша забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Швеция и Польша - 2.4.

Когда Швеция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швеция% своих матчей.

Когда Швеция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швеция% своих матчей.

Когда Польша проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Польша% своих матчей.

Швеция недавно выиграл 4 из 6 матчей против Польша.

Польша пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Польша забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.