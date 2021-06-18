Швеция - Польша онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Швеция и командой Польша будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.
Дата проведения матча: 23.06.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд Янне Андерссон и Паулу Соуза разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон
Прошедший поединок команды Швеция был сыгран против Словакия - 18.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швеция.
Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза
Прошедший матч команды Польша был сыгран против Испания - 19.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
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