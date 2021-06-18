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Швеция - Польша онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 23 июня 2021, 19:00 - Газпром Арена . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Швеция
1 - 0
Обновить
52'
Польша
Ход матча
2' Эмиль Форсберг 10' Даниэльсон, Маркуш
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
39%
Ничья
31%
Польша
31%
П1: 1.59 Х: 4.18 П2: 6.09
П1: 4.00 Х: 2.40 П2: 2.20
П1: 1.70 Х: 3.64 П2: 5.94
П1: 3.90 Х: 2.65 П2: 2.40
Интересные факты
  • Польша без побед в последних 5 играх.
  • Польша без побед над Швеция в последних 5 играх.
  • Швеция не проигрывает в последних 7 играх.
  • Швеция выигрывает первый тайм в 46% матчей, Польша выигрывает в 33% матчей.
  • Швеция выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Польша выигрывает в 33%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Чемпионат Европы".
  • Швеция's performance of the last 5 matches is better than Польша's.
  • Недавнее выступление команды Швеция в "Чемпионат Европы" лучше, чем у команды Польша.
  • Команда Швеция проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Польша (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Швеция выиграла 5, команда Польша выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Швеция.
  • В их последнюю встречу команда Швеция победила в 2 гол(а).
  • Швеция забивает 2.2 гола за матч против команды Польша, а Польша забивает 0.2 гола против команды Швеция (в среднем).
  • Швеция забивает 1.25 гола, играя дома, а Польша забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Швеция и Польша - 2.4.
  • Когда Швеция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швеция% своих матчей.
  • Когда Швеция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швеция% своих матчей.
  • Когда Польша проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Швеция недавно выиграл 4 из 6 матчей против Польша.
  • Польша пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Польша забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Во время последних 6 встреч, команда Швеция выиграла 5 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Польша выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-2 в пользу команды Швеция
Последние матчи - Швеция
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 16:00 Швеция 1 - 0 Завершен Словакия В
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Международные товарищеские матчи 2021
05.06.2021 - 21:45 Швеция 3 - 1 Завершен Армения В
Международные товарищеские матчи 2021
29.05.2021 - 19:00 Швеция 2 - 0 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Косово 0 - 3 Завершен Швеция В
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Последние матчи - Польша
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Польша Н
Евро 2020 2022
14.06.2021 - 19:00 Польша 1 - 2 Завершен Словакия П
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 19:00 Польша 2 - 2 Завершен Исландия Н
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 21:45 Польша 1 - 1 Завершен Россия Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Англия 2 - 1 Завершен Польша П
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Новости команд
Главные события
Даниэльсон, Маркуш
10'
ГООЛ! Эмиль Форсберг
2'
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
39%
Ничья
31%
Польша
31%
П1: 1.59 Х: 4.18 П2: 6.09
П1: 4.00 Х: 2.40 П2: 2.20
П1: 1.70 Х: 3.64 П2: 5.94
П1: 3.90 Х: 2.65 П2: 2.40
Составы команд
33
Робин Ольсен
6
Людвиг Аугустинссон
30
Даниэльсон, Маркуш
3
Виктор Нильссон-Линделёф
33
Микаэль Лустиг
10
Эмиль Форсберг
20
Кристоффер Ольссон
8
Экдаль, Албин
7
Себастьян Ларссон
19
Александер Исак
22
Куайсон, Роберт
1
Войцех Щенсны
24
Бартош Берешиньски
15
Камиль Глик
35
Ян Беднарек
21
Южвяк, Камиль
10
Гжегож Крыховяк
43
Матеуш Клич
27
Пучаш, Тимотеуш
11
Кароль Свидерски
9
Роберт Левандовски
20
Пётр Зелиньский
Стартовый состав
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 22
    Куайсон, Роберт
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
    2
  • 20
    Кристоффер Ольссон
  • 8
    Экдаль, Албин
    Полузащитник
  • 7
    Себастьян Ларссон
    Полузащитник
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 30
    Даниэльсон, Маркуш
    Защитник
    10
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 33
    Микаэль Лустиг
    Защитник
  • 33
    Робин Ольсен
    Вратарь
  • 11
    Кароль Свидерски
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 21
    Южвяк, Камиль
    Полузащитник
  • 10
    Гжегож Крыховяк
    Полузащитник
  • 43
    Матеуш Клич
  • 27
    Пучаш, Тимотеуш
    Защитник
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 15
    Камиль Глик
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 17
    Виктор Классон
    Полузащитник
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 15
    Кен Сема
    Полузащитник
  • 14
    Филип Хеландер
    Защитник
  • 13
    Густав Свенссон
    Полузащитник
  • 33
    Маркус Розенберг
    Нападающий
  • 33
    Пьер Бенгтссон
    Полузащитник
  • 23
    Кристоффер Нордфелдт
  • 21
    Карл-Йохан Джонссон
  • 40
    Cajuste, Jens-Lys
    Полузащитник
  • 70
    Свирчок, Якуб
    Нападающий
  • 23
    Давид Ковнацки
    Нападающий
  • 19
    Фран­ковс­кий, Пшемыслав
    Полузащитник
  • 17
    Плачета, Прземислав
    Полузащитник
  • 31
    Мацей Рыбусь
    Полузащитник
  • 77
    Кароль Линетты
  • 64
    Kozlowski, Kacper
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 27
    Павел Давидович
    Полузащитник
  • 22
    Лукаш Фабяньски
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 30
    Helik, Michal
    Защитник
Тренеры
  • Янне Андерссон
  • Паулу Соуза
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
1
Удары в створ
1
8
Штрафные
7
7
Фолы
8
1
ЖК
2
Угловые
8
Удары мимо
1
Блокировано ударов
2
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
Свисток
Другий тайм розпочався!
Свисток
Перший тайм завершено.
Забули поляки вийшти на поле, і одразу пропустили швидкий гол. На диво шведи після того, як повели у рахунку не сіли у міцний захист, і записали до свого активу два удари по воротах. У Польщі моментів було більше, проте нереалізація того ж самого Левандовського змушує "кадру" зараз поступатися.
45+1'
Опасный момент
Зелінський (Швеція) пробив з підступів штрафного майданчика, але Ольсен парирував удар.
45'
Инфо
Дві хвилини було додано.
45'
Ольсен забрав до рук навісив Юзвяка.
44'
Юзвяк навісив з правого флангу за лицьову лінією.
39'
Дві подачі поспіль від поляків були нівельовані шведами: спочатку Пухача з лівого флангу, а потім Берещинськкого з правого.
36'
Уголовой
Знову невдалий навіс від Ларссона (Швеція). Цього разу від кутового прапорця.
35'
Куайссон (Швеція) опинився у лівій частині штрафного майдачника і прострілив в ногу Гліку. Буде кутовий.
33'
Ларссон (Швеція) знову невдало навісив зі стандарту.
30'
Той же поляк Пухач перехопив м'яч на чужій половині поля, але віддав розрізну передачу на Свідерського, котрий не зрозумів куди піде пас і пропустив його.
29'
Пухач (Польща) навісив у штрафний майданчик суперника, але шведи винесли подачу.
29'
Поляки ідуть в наступ. Поки задіюють фланги, адже центр поля перекритий.
26'
Инфо
Команди зробили перерву на водопій. У Санкт-Петербурзі 36 градусів тепла.
24'
Уголовой
Юзвяк (Польща) намагався розрізною передачею вивести Левандовського на ударну позицію, але віддав передачу трохи засильно.
21'
Лінделеф (Швеція) з аута докинув аж до штрафного майданчика, лише там поляки винесли м'яч.
17'
Опасный момент
НЕЙМОВІРНИЙ шанс отримали поляки! Роберт Левандовський після подачі від кутового прапорця головою пробив у поперечку, а потім на добиванні пробив у ту ж поперечку, коли перед ним були лише порожні ворота!
17'
Перший удар від поляків аж на 17 хвилині. Левандовський з-за меж штрафного влучив у Даніельсона.
14'
Ісак (Швеція) красиво відіграв Гліка фінтом-п'яточкою, прокинув його, але простріл шведа носочком заблокував Берешинський. Форсберг уже був готовий замикати і робити дубль.
10'
Желтая карточка
У тій ж контратаці Даніельсон (Швеція) збив Свідерського в центрі поля, за що отримав жовту карточку.
10'
Ларссон (Швеція) помилився при передачі назад, але вибігти в контратаку полякам не вистачило швидкості Левандовського, а потім форвард віддав ще і неточний пас, який збив хід атаки.
8'
Ларссон (Швеція) навісив зі стандарту з лівого флангу, проте польський захисник головою виніс м'яч.
5'
Шведи після забитого м'яча не сідають у захист. Скандинави атакують, поляки поки неактивні біля воріт суперника.
Инфо
Збірна Швеції на цьому Євро забивала лише двічі, і обидва рази гол до свого активу записав Еміль Форсберг.
2'
Гоооол!!!
Ох як розпочинають шведи! Форсберг забиває! Поляки провалилися в захисті, Ісак впав при атаці, проте все таки м'яч від його п'ятки потрапив рикошетом до Еміля, і нападник вразив правий кут воріт.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Шведи уже гарантували собі місце в плей-оф турніру і сьогодні будуть битися за лідерські позиції. А ось Польщі потрібна лише перемога: нічия і тим паче поразка не влаштує підопічних Соузи.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Швеція: Ольсен - Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон - Ларссон, Екдаль, Ольссон, Форсберг - Куайсон, Ісак.
Запасні шведів: Нордфельдт, Юнссон, Бенгтссон, Берг, Каюсте, Клаессон, Крафт, Кулусевскі, Свенссон, Сема, Хеландер, Янссон.
Польща: Щенсни, Берешиньский, Глік, Беднарек - Юзвяк, Крихов'як, Кліх, Пухач - Свідерський, Зелінський - Левандовський.
Запасні поляків: Скорупский, Фаб'янский, Гелік, Давидович, Кендзьора, Кованцкий, Козловский, Лінетті, Плахета, Рибус, Свєрчок, Франковский.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу третього туру групового етапу між збірними Швеції та Польщі.
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Комментарии(7)
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Siren05 (Мариуполь)
23.06.2021 в 20:05
Почти что уверен, что по такой игре поляки забьют гол ( голы ?). Хватит ли этого для их победы, вот это вопрос. Пока шведы выглядят неубедительно...
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
23.06.2021 в 19:58
Наезды на тренера сборной это нонсенс.Он становится заложником всех тех непоняток,которые творятся у нас и не в футболе одном.Истинных авторов всех негораздов у нас хаять не принято.
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+1
0
avatar
dimonxman again (London)
23.06.2021 в 19:28
Меня просто колбасит, или в питере на стадионе поют песенку про пукина?
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
23.06.2021 в 19:14
Ну пока все в нашу пользу. Главное чтобы Швеция не проиграла.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
23.06.2021 в 18:57
Если Украина не пройдет в плей-офф, нужно смело отправлять в отставку Шеву.
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+2
-2
avatar
Чаклун Крейсервейтер (Миколаїв)
23.06.2021 в 19:34
Шеву у відставку однозначно! Можна бути геніальним футболістом і потім стати бездарним тренером. Шева, гоу до Пазіка під каблук, там затишніше ніж на тренерській лаві ЗУ!
Ответить
+1
-2
Ol-g (Одесса)
23.06.2021 в 19:39
Кого там тренувати? Декілька гравців - непогано. Інші...
+2
-1


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Анонс матча Швеция - Польша 23.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Швеция и командой Польша будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч пройдет на стадионе Газпром Арена.

Дата проведения матча: 23.06.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Янне Андерссон и Паулу Соуза разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швеция - Польша можно посмотреть 23.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Швеция - Польша, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон

Прошедший поединок команды Швеция был сыгран против Словакия - 18.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Прошедший матч команды Польша был сыгран против Испания - 19.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Швеция - Польша онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Евро 2020 и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

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