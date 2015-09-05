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Словакия - Испания онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 23 июня 2021, 19:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
Словакия
0 - 2
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52'
Испания
Ход матча
12' Ондрей Дуда 30' Мартин Дубравка 40' Серхио Бускетс 45' Ляпорт, Эмерик
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Словакия
31%
Ничья
15%
Испания
54%
П1: 131.00 Х: 51.00 П2: 1.01
П1: 13.00 Х: 3.10 П2: 1.40
П1: 139.00 Х: 41.00 П2: 1.00
П1: 12.00 Х: 3.40 П2: 1.48
Личные встречи
Словакия
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Испания
Отбор к Евро-2016 2014/2015
05.09.2015 - 21:45 Испания 2 - 0 Завершен Словакия
Отбор к Евро-2016 2014/2015
09.10.2014 - 21:45 Словакия 2 - 1 Завершен Испания
Последние матчи - Словакия
Евро 2020 2021
18.06.2021 - 16:00 Швеция 1 - 0 Завершен Словакия П
Евро 2020 2022
14.06.2021 - 19:00 Польша 1 - 2 Завершен Словакия В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 18:30 Австрия 0 - 0 Завершен Словакия Н
Международные товарищеские матчи 2021
01.06.2021 - 19:00 Словакия 1 - 1 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Словакия 2 - 1 Завершен Россия В
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Последние матчи - Испания
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Польша Н
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Литва В
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Испания 3 - 1 Завершен Косово В
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Новости команд
Главные события
45'
Ляпорт, Эмерик ГООЛ!
40'
Серхио Бускетс
30'
Мартин Дубравка ГООЛ!
Ондрей Дуда
12'
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Словакия
31%
Ничья
15%
Испания
54%
П1: 131.00 Х: 51.00 П2: 1.01
П1: 13.00 Х: 3.10 П2: 1.40
П1: 139.00 Х: 41.00 П2: 1.00
П1: 12.00 Х: 3.40 П2: 1.48
Составы команд
1
Мартин Дубравка
15
Томаш Губочан
37
Милан Шкриниар
37
Любомир Сатка
2
Петер Пекарик
20
Роберт Мак
25
Громада Якуб
33
Юрай Куцка
27
Лукаш Гараслин
17
Марек Гамшик
18
Ондрей Дуда
23
Унай Симон
28
Сесар Аспиликуэта
50
Эрик Гарсия
24
Ляпорт, Эмерик
18
Альба, Жорди
8
Коке
5
Серхио Бускетс
26
Gonzalez, Pedro
22
Пабло Сарабия
9
Альваро Мората
9
Жерар Морено
Стартовый состав
  • 18
    Ондрей Дуда
    12
  • 17
    Марек Гамшик
    Полузащитник
  • 20
    Роберт Мак
    Нападающий
  • 25
    Громада Якуб
  • 33
    Юрай Куцка
    Полузащитник
  • 27
    Лукаш Гараслин
    Полузащитник
  • 15
    Томаш Губочан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 37
    Любомир Сатка
  • 2
    Петер Пекарик
    Защитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
    30
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 9
    Жерар Морено
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    40
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
    45
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 21
    Михал Дюриш
    Нападающий
  • 33
    Ганцко, Давид
    Защитник
  • 17
    Патрик Грошовский
  • 22
    Ласло Бенеш
    Полузащитник
  • 31
    Suslov, Tomas
    Полузащитник
  • 79
    Владимир Вайсс
    Полузащитник
  • 8
    Ян Грегуш
    Полузащитник
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 23
    Марек Родак
    Вратарь
  • 12
    Кучиак, Душан
    Вратарь
  • 24
    Koscelnik, Martin
    Полузащитник
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 26
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
Тренеры
  • Стефан Таркович
  • Луис Энрике
Статистика матча
7
Штрафные
5
4
Фолы
7
Блокировано ударов
1
1
ЖК
1
38%
Владение мячом
62%
Угловые
4
Удары в створ
3
2
Сейвы
Удары мимо
2
1
Офсайды
Трансляция
46'
Замена
На второй тайм Словакия вышла с двумя новыми футболистами. В игре Дюриш и Лоботка, а для Дуды и Громады матч завершен.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Тотальное превосходство Испании и закономерные 2:0 в пользу дружины Луиса Энрике. А ведь еще был незабитый пенальти Альваро Мораты. Словакия за первые 45 минут игры считанное количество раз приблизилась к воротам испанцев и не нанесла ни одного удара. Пока все складывается отлично для сборной Украины.
45+4'
Свисток
Первый тайм завершен! Словакия – Испания 0:2.
45+3'
Гоооол!!!
Лапорт! 2:0! Педри остроумно забросил на Морено, тот опередил Дубравку, развернулся и навесил на голову защитнику Ман Сити.
45+1'
Морено несильно покатил мяч в руки Дубравки. Удар для статистики.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму четыре минуты.
45'
Коке решился на дальний удар – мяч на метр разминулся с дальним углом.
40'
Желтая карточка
Бускетс получил желтую. Ну как Серхио без «горчичника»?
Инфо
Дубравка стал автором седьмого автогола на Евро-2020. Поразительно, но это больше, чем суммарно на пяти предыдущих чемпионатах Европы!
36'
Дуда не реализовал выход один на один с вратарем! Впрочем, словак залез в офсайд.
Инфо
Прямо сейчас Украина выходит в плей-офф! Но для подстраховки не помешают еще по голику от Испании и Швеции.
Инфо
Ситуация в группе Е следующая: Швеция – 7, Испания – 5, Словакия – 3, Польша – 1.
31'
Гоооол!!!
1:0! Дубравка привез гол в собственные ворота. Морено попал в перекладину – мяч по высокой дуге опускался в руки вратарю Словакии, но тот неуклюже забросил его в свои ворота.
Инфо
6-0 по ударам, 4-0 по ударам в створ. Полная гегемония испанцев, но открыть счет им никак не удается. А нам нужны голы.
24'
Опасный момент
Дубравка перевел мяч на угловой после плотного дальнего удара Мораты!
20'
Аспиликуэта отлично навесил с левого фланга, но Мората и Педри до мяча не дотянулись. Назревает гол в ворота Словакии!
19'
Опасный момент
Сарабия не дотянулся до мяча после идеального навеса Педри. 100-процентный момент для испанцев, но снова нет гола!
14'
Желтая карточка
К слову, на 12-й минуте за споры с судьей желтую карточку получил Дуда. А это значит, что словак пропустит матч 1/8 финала, если его сборная выйдет в плей-офф.
Инфо
Испания после осечки Альваро Мораты не реализовала 5 последних пенальти.
12'
Незабитый пенальти
Дубравка потащил удар Мораты! Альваро ударил в стиле Малиновского из матча с Северной Македонией.
11'
Опасный момент
Пенальти для Испании! Коке получил по ногам в штрафной Словакии.
6'
И еще один перспективный прострел – теперь уже от Жерара Морено. Дубравка в падении забрал мяч в руки.
5'
Мората взорвался в штрафной Словакии и простреливал на дальнюю штангу, но оборона номинальных гостей в этом моменте действовала надежно.
Инфо
Отличные новости из Санкт-Петербурга! Швеция открыла счет в матче с Польшей. А в этом поединке нас устроит любой результат, кроме победы поляков.
Инфо
Итак, что конкретно Украине нужно от этого матча? А нам нужна любая победа Словакии, либо 1:0, 2:1, 3:2 в пользу испанцев или победа команды Луиса Энрике в два мяча.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Испания (старт): Унай Симон, Аспиликуэта, Бускетс, Мората, Коке, Морено, Э. Гарсия, Жорди Альба, Сарабия, Ляпорт, Педри.
Инфо
Словакия (старт): Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Шкриниар, Губочан, Гамшик, Гараслин, Куцка, Мак, Громада.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию очередного матча Евро-2020! Сегодня в Севилье сборная Испании попытается преодолеть своё ничейное проклятие и наконец-то выиграть, чтобы завоевать путёвку в плей-офф Чемпионата Европы.
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Комментарии(1)
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 19:20
Не реализовать 5 пенальти подряд - это надо уметь
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Анонс матча Словакия - Испания 23.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Словакия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 23.06.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Словакия и командой Испания:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Словакия осталась с поражением. Столкновение Испания и Словакия в предыдущем футбольном матче 05.09.2015 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефан Таркович и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Словакия - Испания можно посмотреть 23.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Словакия - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Словакия
Страна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович

Прошедший матч команды Словакия был сыгран против Швеция - 18.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швеция.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Польша - 19.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Словакия - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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