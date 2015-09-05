Словакия - Испания онлайн трансляция матча

23.06.2021 в 18:26 Словакия - Испания. АУДИО онлайн трансляция матча Евро-2020 Сегодня состоятся решающие матчи в группе Е Евро-2020, которые непосредственно влияют и на нашу команду. Словакии, чтобы остаться в зоне плей-офф, нужно обязательно не проигрывать испанцам, которые на нынешнем турнире пока не впечатляют и два первых ...