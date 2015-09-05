Словакия - Испания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Словакия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 23.06.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Словакия и командой Испания:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Словакия осталась с поражением. Столкновение Испания и Словакия в предыдущем футбольном матче 05.09.2015 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Стефан Таркович и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Словакия
Страна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович
Прошедший матч команды Словакия был сыгран против Швеция - 18.06.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Швеция.
Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Польша - 19.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
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