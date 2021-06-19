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Германия - Венгрия онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 23 июня 2021, 22:00 - Альянц Арена . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Сергей Карасёв
Рейтинг матча:
Германия
0 - 1
Обновить
17'
Венгрия
Ход матча
11' Адам Солои
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Германия
38%
Ничья
23%
Венгрия
38%
П1: 1.19 Х: 6.65 П2: 12.00
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 10.00
П1: 1.14 Х: 8.80 П2: 18.00
П1: 1.37 Х: 4.10 П2: 11.00
Последние матчи - Германия
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 19:00 Португалия 2 - 4 Завершен Германия В
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 22:00 Франция 1 - 0 Завершен Германия П
Международные товарищеские матчи 2021
07.06.2021 - 21:45 Германия 7 - 1 Завершен Латвия В
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Македония П
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Последние матчи - Венгрия
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 16:00 Венгрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Евро 2020 2021
15.06.2021 - 19:00 Венгрия 0 - 3 Завершен Португалия П
Международные товарищеские матчи 2021
08.06.2021 - 21:00 Венгрия 0 - 0 Завершен Ирландия Н
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 21:00 Венгрия 1 - 0 Завершен Кипр В
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Андорра 1 - 4 Завершен Венгрия В
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Новости команд
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Главные события
11'
Адам Солои ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Германия
38%
Ничья
23%
Венгрия
38%
П1: 1.19 Х: 6.65 П2: 12.00
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 10.00
П1: 1.14 Х: 8.80 П2: 18.00
П1: 1.37 Х: 4.10 П2: 11.00
Составы команд
1
Мануэль Нойер
2
Антонио Рюдигер
15
Матс Хуммельс
28
Маттиас Гинтер
20
Робин Госенс
8
Тони Кроос
21
Илкай Гюндоган
6
Киммих, Йосуа
19
Лерой Сане
29
Хавертц, Кай
10
Гнабри, Серже
1
Петер Гулачи
11
Него, Лойк
21
Эндре Ботка
6
Уилли Орбан
41
Солои, Оттило
5
Аттила Фиола
15
Ласло Кляйнхайслер
8
Адам Нодь
26
Шафер, Андрас
28
Адам Солои
22
Саллай, Роланд
Стартовый состав
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 20
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 28
    Адам Солои
    Нападающий
    11
  • 22
    Саллай, Роланд
    Полузащитник
  • 15
    Ласло Кляйнхайслер
    Полузащитник
  • 8
    Адам Нодь
  • 26
    Шафер, Андрас
    Полузащитник
  • 11
    Него, Лойк
    Полузащитник
  • 21
    Эндре Ботка
    Защитник
  • 6
    Уилли Орбан
  • 41
    Солои, Оттило
    Защитник
  • 5
    Аттила Фиола
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Йоахим Лёв
  • Марко Росси
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
2
Штрафные
2
1
Фолы
2
1
Удары в створ
1
Сейвы
1
Угловые
1
1
Удары мимо
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
Инфо
Адам Салаи – первый футболист в истории сборной Венгрии с голами на двух подряд чемпионатах Европы.
Инфо
Если Германия проиграет, то для команды Йоахима Лёва Евро-2020 будет завершен. Венгрия переместилась на третье место в турнирной таблице, которое позволяет ей претендовать на место в плей-офф.
11'
Гоооол!!!
Венгрия забивает! Салаи головой замкнул подачу с правого фланга. Вот это поворот!
9'
Рюдигер выиграл позицию на дальней штанге и бил головой – очень неточно.
7'
Напряженно сейчас было в штрафной Нойера! Шаллаи чуть не принял передачу после заброса кого-то из центральных полузащитников Венгрии.
4'
Опасный момент
Киммих мог открывать счет! Гулачи надежно сыграл в этом момент и ликвидировал первую угрозу у своих ворот.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Германии для выхода в плей-офф хватит и ничьи, а вот Венгрию сегодня устроит только победа.
Стартовые составы команд:
Германия: Нойер, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер, Гозенс, Киммих, Гюндоган, Хавертц, Кроос, Сане, Гнабри.
Венгрия: Гулачи, Салаи, Ботка, Орбан, Него, Шафер, Кляйнхайслер, Шаллаи, Надь, Фиола, Салаи.
Добрый вечер! UА-Футбол приглашает на матч группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. Стартовый свисток в Мюнхене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Германия - Венгрия 23.06.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Германия и командой Венгрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 23.06.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Йоахим Лёв и Марко Росси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Венгрия можно посмотреть 23.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Германия - Венгрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Португалия - 19.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Венгрия
Страна: Венгрия
Тренер: Марко Росси

Предыдущий матч команды Венгрия был сыгран против Франция - 19.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Германия - Венгрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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