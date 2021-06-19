Германия - Венгрия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Германия и командой Венгрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021, матч состоится на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 23.06.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Йоахим Лёв и Марко Росси разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Португалия - 19.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился победой команды Германия.
Название: Венгрия
Страна: Венгрия
Тренер: Марко Росси
Предыдущий матч команды Венгрия был сыгран против Франция - 19.06.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.
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