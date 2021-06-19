Германия - Венгрия онлайн трансляция матча

21.06.2021 в 15:18 Современный футбол уничтожил чемпионов из прошлого: Тактика в матче Португалия - Германия Центральный матч каждого игрового дня в группе F автоматически становится центральным во всем туре групповых турниров Евро-2020. На данном этапе очное противостояние действующих чемпионов Европы и экс-чемпионов мира можно смело назвать самым ярким ма...