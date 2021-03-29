Украина - Азербайджан онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Азербайджан 26.05.2021, Молодежная сборная

Противостояние между командой Украина и командой Азербайджан будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 26.05.2021

Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Словакия - 29.03.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022 и закончился победой команды Словакия.

Команда гостей

Название: Азербайджан

Страна: Азербайджан



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