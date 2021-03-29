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Украина - Азербайджан онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 26 мая 2021, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Украина
0 - 1
Обновить
75'
Азербайджан
Ход матча
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Украина
56%
Ничья
22%
Азербайджан
22%
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2022
29.03.2021 - 18:00 Украина 2 - 3 Завершен Словакия П
Молодежная сборная 2022
27.03.2021 - 16:05 Украина 1 - 1 Завершен Узбекистан Н
Молодежная сборная 2022
24.03.2021 - 16:00 Украина 1 - 2 Завершен Болгария П
Молодежная сборная 2020/2021
17.11.2020 - 18:30 Украина 3 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Молодежная сборная 2020/2021
13.11.2020 - 18:00 Мальта 1 - 4 Завершен Украина В
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Новости команд
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Украина
56%
Ничья
22%
Азербайджан
22%
Трансляция
67'
Українці взяли м'яч під свій контроль. Часто міняють фланги і намагаються підійти до штрафного майданчика суперника.
64'
В'юнник пройшов двох гравців гостей, проте прострілив у зовнішню частину воріт.
61'
Опасный момент
Ванат головою пробив повз ворота з меж воротарського майданчика після подачі від Вівчаренка з лівого флангу.
59'
Гурбанлі (Азербайджан U-21) отримав попередження за надто бурхливі емоції.
56'
Очеретько мав хорошу позицію для удару, але все-таки віддав праворуч на В'юнника, котрий ще протягнув м'яч і виконав неточний простріл.
53'
Желтая карточка
Литвиненко грубо зіграв проти суперника і отримав попередження.
52'
Литвиненко з-за меж штрафного слабко пробив повз ворота.
50'
Литвиненко в дотик пробив повз ворота після прострілу Очеретька.
48'
Уголовой
Українці фолять в атаці після подачі Мудрика від кутового прапорця.
47'
Челік перервав простріл Вівчаренка з лівого флангу.
46'
Замена
Снурніцин, Алефіренко, Ванат, В'юнник і Литвиненко вийшли замість Супряги, Сікана, Драмбаєва, Бражка і Кузика.
Свисток
Другий тайм розпочався!
На початку матчу збірна України U-21 повністю була у трансі. Азербайджан U-21 контролював і м'яч, і гру, що втілилося в забитий гол. Після цього підопічні Ротаня стали більше взаємодіяти з м'ячем, а особливо Мудрик, котрий керував українськими атаками. Була можливість зрівняти рахунок у матчі, але Супряга пробив вище воріт з убивчої позиції. Проте вже закінчення тайму вийшло спокійним.
Свисток
Перерва у матчі.
45'
Инфо
Одну хвилину було додано до першого тайму.
43'
Знову обріз збірної України U-21 в центрі поля призвів до контратаки азербайджанців, проте Драмбаєв на пару з Вівчаренком нівелювали загрозу від нападника гостей.
41'
Сікан добре прийняв на хід передачу від партнера і лвою ногою несильно від газону пробив у площину. Мехбалієв на місці.
40'
Уголовой
Метушня після навісу Мудрика від кутового прапорця завершилася виносов від Гурбанлі.
39'
Таловеєров головою перервав небезпечний "черпачок" від Гурбанлі.
38'
Мудрик виконував стандарт з метрів 20-ти низом, проте влучив у стінку.
36'
Желтая карточка
Батагов отримав жовту карточку за зрив атаки. Притримав Хусейнлі.
35'
Опасный момент
Таке треба забивати... Мудрик прострілив на Очеретько, той намагаючись ударити продовжив на вільного Супрягу, проте Влад не влучив у площину воріт з кількох метрів!
34'
Желтая карточка
Сікан був попереджений за небезпечну гру проти Хусейнова.
30'
Півзахист збірної України U-21 обрізався, що могло призвести до контратаки, проте довга передача від Алізади була занадто сильною.
28'
Драмбаєв з лівого флангу навісив на сітку воріт.
28'
Мудрик засильно навісив зі стандарту. М'яч вийшов за лицьову лінію.
27'
Желтая карточка
Хусейнлі (Азербайджан U-21) жорстко збив Мудрика і отримав за це гірчичник.
24'
Мудрик проривався центром поля, проте гості зупинили його за допомогою фолу. Суддя обійшовся без покарань.
23'
Навіс Мудрика зі стандарту ледь долетів до штрафного майданчика, проте цей пас був вибитий.
17'
Гоооол!!!
Пропускаємо... Гурбанлі замкнув подачу зі стандарту. Вівчаренко не дограв з ним на дальній стійці.
15'
Опасный момент
Очеретько (Україна U-21) довгою передачею намагався виивести Мудрика на побачення з голкіпером, проте Михайло не зумів прийняти м'яч. Його дезорієнтував якраз воротар, котрий вийшов із штрафного майданчика йому на зустріч.
14'
Ахмадов (Азербайджан U-21) пробив повз ворота з гострого кута лівого флангу з-за меж карної зони.
12'
Азербайджан U-21 останні три хвилини повністю контролював м'яч, будуючи позиційну атаку, проте без небезпеки аоблизу воріт суперника.
9'
Удар Хусейнлі (Азербайджан U-21) низом з-за меж штрафного майданчика застряг в ногах українських збірників.
6'
Абдулазада (Азербайджан U-21) змістився в центр і пробив, проте його постріл був заблокований Вівчаренком.
5'
У перші хвилини гості більше працюють із м'ячем. Збірна України поки мовчить.
3'
Саїдов (Азербайджан U-21) головою ледь зачепив м'яч після навісу з лівого флангу. Круглий снаряд вийшов за лицьову лінію.
Свисток
Матч розпочався!
Стартовий склад збірної Азербайджану U-21: Мехбалієв - Хусейнлі, Хусейнов, Челік, Ахмадов - Сеїдов, Абдуллазада С., Абдуллазада Р., Валізада - Алізада - Гурбанлі.
Стартовий склад збірної України U-21: Моргун - Кузик, Таловєров, Вівчаренко, Драмбаєв - Очеретько, Бражко, Батагов - Супряга, Сікан, Мудрик.
Вітаємо всіх любителів футболу! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію матчу турніру імені Валерія Лобановського між молодіжнимим збірними України та Азербайджану.
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Комментарии(3)
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2.dc (Николаев)
26.05.2021 в 18:03
Этот Ротань, это просто наказание Господне. И ведь ничего его не берёт ... точно ниже написали, загнать чемпионов Мира ниже всякого немыслимого плинтуса, и всё в порядке, и дальше, дальше, дальше ...
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0
0
DиКей(молдова) (кишинев)
26.05.2021 в 17:45
председатель колхоза назначил очередного физрука..... сколько надо проиграть матчей чтобы понять, что ротань не тренер??? это как надо "постараться", чтобы Чемпионов МИРА вот так вот .....
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+1
0
vgolovan (полтава)
26.05.2021 в 17:22
уже один получили от азербайджана что будет дальше и какую сборную еще надо розвалить может и у-20 отдать кому нибудь из динамовских сердец что бы розвалили
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0
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Анонс матча Украина - Азербайджан 26.05.2021, Молодежная сборная

Противостояние между командой Украина и командой Азербайджан будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 26.05.2021
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Азербайджан можно посмотреть 26.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Азербайджан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Словакия - 29.03.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022 и закончился победой команды Словакия.

Команда гостей

Название: Азербайджан
Страна: Азербайджан

Следите за результатами матча Украина - Азербайджан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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