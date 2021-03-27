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Украина - Узбекистан онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 28 мая 2021, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Украина
До начала
00 : 00 : 00
Узбекистан
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Украина
50%
Ничья
25%
Узбекистан
25%
Личные встречи
Украина
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Узбекистан
Молодежная сборная 2022
27.03.2021 - 16:05 Украина 1 - 1 Завершен Узбекистан
Мемориал Лобановского 2011/2012
10.08.2011 - 18:00 Украина 0 - 0 Завершен Узбекистан
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2022
26.05.2021 - 17:00 Украина 0 - 1 Завершен Азербайджан П
Молодежная сборная 2022
29.03.2021 - 18:00 Украина 2 - 3 Завершен Словакия П
Молодежная сборная 2022
27.03.2021 - 16:05 Украина 1 - 1 Завершен Узбекистан Н
Молодежная сборная 2022
24.03.2021 - 16:00 Украина 1 - 2 Завершен Болгария П
Молодежная сборная 2020/2021
17.11.2020 - 18:30 Украина 3 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Показать больше
Последние матчи - Узбекистан
Молодежная сборная 2022
27.03.2021 - 16:05 Украина 1 - 1 Завершен Узбекистан Н
Мемориал Лобановского 2011/2012
10.08.2011 - 18:00 Украина 0 - 0 Завершен Узбекистан Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Украина
50%
Ничья
25%
Узбекистан
25%
Трансляция
Запасные: Фесюн, Таловеров, Вивчаренко, Кузик, Шамыч, Ременяк, Мудрик, Кравчук, Супряга.
Украина U-21: Турбаевский — Алефиренко, Муравский, Снурницын, Драмбаев — Бражко, Литвиненко, Батагов — Сикан, Ванат, Вьюнник.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка Турнира Валерия Лобановского. На поле стадиона УТК им. В. Банникова (Киев, Украина) сыграют Украина U-21 и Узбекистан U-21.
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Последние матчи
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Анонс матча Украина - Узбекистан 28.05.2021, Молодежная сборная

Поединок между командой Украина и командой Узбекистан будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 28.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Узбекистан:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Узбекистан в предыдущем футбольном матче 27.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Узбекистан можно посмотреть 28.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Узбекистан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Азербайджан - 26.05.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022 и закончился победой команды Азербайджан.

Команда гостей

Название: Узбекистан
Страна: Узбекистан

Прошедший поединок команды Узбекистан был сыгран против Украина - 27.03.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Украина - Узбекистан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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