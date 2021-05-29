Металл - Кривбасс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металл (Харьков) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Вторая лига 2022.
Дата проведения матча: 29.05.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Металл (Харьков) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Кривбасс и Металл в предыдущем футбольном матче 15.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металл (Харьков)
Год основания Металл (Харьков): 2020
Страна: Украина
Прошедший поединок команды Металл был сыгран против Металлург - 22.05.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2022 и закончился победой команды Металл.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Геннадий Приходько
Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против МФК Николаев-2 - 19.05.2021, в рамках турнира Вторая лига 2022 и закончился победой команды Кривбасс.
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