Металл - Кривбасс онлайн трансляция матча

Для Харькова в этот день проходит большая игра, поэтому совершенно не удивительно, что команда Александра Кучера сильно нервничала в ее стартовой фазе. Многочисленные болельщики на трибунах подгоняли Металл вперед, но этого хватило только для того, чтобы загнать Кривбасс на их половину поля. Дальше — дело было непосредственно за игроками, и вот тут уже появились заметные проблемы с завершением атак. Несколько опасных моментов харьковчане упустили, но в середине тайма Жо удалось оформить настоящий шедевр. Радовались все, а общий рисунок игры был таковым, что Металл полностью переигрывал соперников. Так ли это будет продолжаться и во втором тайме?