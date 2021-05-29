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Металл - Кривбасс онлайн трансляция матча

Вторая лига - 29 мая 2021, 17:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Металл
Харьков
1 - 0
Обновить
62'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Металл
76%
Ничья
14%
Кривбасс
10%
Прогноз на матч
Личные встречи
Металл
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Кривбасс
Вторая лига 2020/2021
15.11.2020 - 14:00 Кривбасс 0 - 0 Завершен Металл
Последние матчи - Металл
Вторая лига 2022
22.05.2021 - 16:00 Металлург 1 - 2 Завершен Металл В
Вторая лига 2022
15.05.2021 - 17:00 Металл 3 - 1 Завершен Балканы В
Вторая лига 2022
08.05.2021 - 16:00 Энергия 1 - 3 Завершен Металл В
Вторая лига 2022
30.04.2021 - 15:00 Металл 5 - 0 Завершен Яруд В
Вторая лига 2022
25.04.2021 - 15:00 Таврия Симферополь 0 - 3 Завершен Металл В
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Последние матчи - Кривбасс
Вторая лига 2022
19.05.2021 - 17:00 МФК Николаев-2 0 - 4 Завершен Кривбасс В
Вторая лига 2022
15.05.2021 - 17:00 Кривбасс 2 - 0 Завершен Металлург В
Вторая лига 2022
08.05.2021 - 16:00 Балканы 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Вторая лига 2022
01.05.2021 - 17:45 Кривбасс 5 - 0 Завершен Энергия В
Вторая лига 2022
25.04.2021 - 14:00 Яруд 0 - 2 Завершен Кривбасс В
Показать больше
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Металл
76%
Ничья
14%
Кривбасс
10%
Трансляция
49'
Офсайд
Офсайд был в Фомина во время длинной передачи из глубины, но мяч пошел именно на Жо, однако боковой уже поднял флажок к тому моменту.
47'
Фомин толчком в спину отправил Заименко на газон в левом фланге атаки.
46'
Замена
Збунь заменил Ременяка в перерыве.
Свисток
Второй тайм начался!
Для Харькова в этот день проходит большая игра, поэтому совершенно не удивительно, что команда Александра Кучера сильно нервничала в ее стартовой фазе. Многочисленные болельщики на трибунах подгоняли Металл вперед, но этого хватило только для того, чтобы загнать Кривбасс на их половину поля. Дальше — дело было непосредственно за игроками, и вот тут уже появились заметные проблемы с завершением атак. Несколько опасных моментов харьковчане упустили, но в середине тайма Жо удалось оформить настоящий шедевр. Радовались все, а общий рисунок игры был таковым, что Металл полностью переигрывал соперников. Так ли это будет продолжаться и во втором тайме?
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
45+1'
Горват не смог добраться в прыжке до высокой подачи с правого фланга на дальнюю сторону штрафной.
45'
Жо с трудом поднимается на ноги.
44'
Опасный момент
Дождь пошел у нас.
44'
Желтая карточка
Желтая для Заименко за фол против Жо, который уже пробросил мяч мимо него в левом фланге атаки.
43'
Пятов с левого фланга штрафной в центр, но замыкать было некому.
42'
Уголовой
Фарес подачей с углового на левом фланге не смог перебросить мяч через соперника на ближней.
40'
Заименко сумел остановить дриблинг Жо в левом фланге атаки.
38'
Опасный момент
Пидлепенец продолжает бомбить ворота. Сейчас — дальний удар с правого полуфланга низом. В руки голкипера мяч пошел. Менее опасно, чем в прошлой атаке.
35'
Опасный момент
Фомин взял на себя пятерых(!) на центральном входе в чужую штрафную, после чего отыграл на Пидлепенца, который мгновенно пробил в ближний! Льопка парировал на угловой!
33'
Танчик сохранил мяч в правом фланге атаки, отыграл на Пидлепенца, тот вновь полез на троих, но потерял мяч.
31'
Пидлепенец покрутил двух соперников на правом фланге, но на его прострел никто не пошел.
29'
Гоооол!!!
ГОЛАСО! Жо ударом через себя завершил подачу с правого фланга от Танчика! Шедевр же! С рикошетом от газона, в правую девятку! Блестяще!
27'
Танчик катил с правого фланга низом в этот раз, но Фомин явно не успевал замыкать, а толчок мяча кончиком носка стопы прошел далеко от правой штанги.
25'
Прострел с правого фланга блокировал защитник. Угловой.
24'
Неточный заброс от центра поля в исполнении Пятова. Каневцев забрал мяч в руки.
22'
Опасный момент
Демченко со средней дистанции запустил свой удар чуть в сторону от основания левой штанги!
20'
Подача с правого фланга от Танчика была перехвачена Льопкой на среднем выходе.
18'
Мизюк сейчас рисковал привезти момент на свои ворота плохой передачей от штрафной. Балули обокрал Рябов, но мгновенный пас на Квасова перехватил Федорив.
16'
Опасный момент
Фомин выиграл верх у Льопки при подаче со стандарта на правом фланге, но головой пробил над воротами.
15'
Штрафной в правом фланге атаки для Металла.
13'
Опасный момент
Льопка сумел парировать попытку удара от Жо со входа в левый фланг штрафной!
12'
Команды немного нервничают при такой многочисленной публике.
10'
Жо открылся в левом фланге чужой штрафной под передачу на ход, но Малиновскго раскачать не сумел. Угловой.
8'
Балули отдал неточную подачу с левого фланга в дальнюю сторону штрафной на Пидлепенца.
7'
Металл старается продавить соперников на чужой половине.
5'
Уголовой
Подача Балули была вынесена защитниками в дальний фланг, где Жо заработал еще один корнер.
4'
Пидлепенец заработал угловой в правом фланге штрафной, после стенки с Фоминым.
3'
Жесткий фол от Коцюмаки у центральной линии против Танчика.
1'
Офсайд
В офсайде оказался Горват после передачи на правый фланг.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Команды уже на поле.
Инфо
В целом, вывод — Металл выходит в Первую лигу уже в форме Металлиста.
Красников присоединился к Ярославскому на поле.
*Звучит гимн Металлиста в исполнении ТНМК*
Фагот тоже тут, и разогревает толпу.
Ярославский: Те, кто уже есть в клубе, задвинуты не будут.
Ярославский: Мы подписали ОБАЛДЕННОГО центрального нападающего, двух полузащитников бразильцев и защитника.
Ярославский: Призываю депутатов города поддержать передачу инфраструктуры Игорю Терехову.
Ярославский: Задачи: восстановить стадион, тренировочную базу, академию.
Ярославский: Трепещи, Премьер-лига!
Ярославский: Задача Металлиста(!) — еврокубки.
Инфо
Александра Ярославского пригласили на вступительное слово перед матчем.
Запасные: Злотарь, Черныш, Сокол, Дедяев, Попчук, Пирогов, Карноза, Збунь, Берко, Черний, Козак, Николашин.
Кривбасс: Льопка — Фатеев, Малиновский, Заименко, Коцюмака — Рябов, Яровой, Пятов — Горват, Квасов, Ременюк.
Запасные: Денчук, Багачанский, Нехтий, Гуйе, Поступаленко, Ярош, Шопин, Рязанцев.
Металл: Каневцев — Танчик, Мизюк, Федорив, Люлька — Ралюченко — Пидлепенец, Демченко, Балули, Жо — Фомин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Сегодня у нас почти аншлаг! Публика готовится к шоу!
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 24-го тура Украинской Второй лиги. На поле стадиона ОСК"Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металл и криворожский Кривбасс.
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Анонс матча Металл - Кривбасс 29.05.2021, Вторая лига

Противостояние между командой Металл (Харьков) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Вторая лига 2022.

Дата проведения матча: 29.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Металл (Харьков) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Кривбасс и Металл в предыдущем футбольном матче 15.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металл - Кривбасс можно посмотреть 29.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Вторая лига. Текстовую трансляцию матча Металл - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металл (Харьков)
Год основания Металл (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Металл был сыгран против Металлург - 22.05.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2022 и закончился победой команды Металл.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Геннадий Приходько

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против МФК Николаев-2 - 19.05.2021, в рамках турнира Вторая лига 2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча Металл - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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