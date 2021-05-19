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Испания - Хорватия онлайн трансляция матча

Евро U-21 - 31 мая 2021, 19:00 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
Испания
1 - 0
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75'
Хорватия
Ход матча
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Испания
60%
Ничья
27%
Хорватия
13%
Трансляция
73'
Еще одна хорошая комбинация знакомым маршрутом. Хиль простреливал на любимом левом крыле точно на Пуадо, но в этот раз нападающий до мяча не дотянулся
72'
Замена
Двойная хорватская замена. Бабец уступил место на поле Бистровичу, а Моро - Куленовичу
70'
"Красная фурия" заиграла немного раскованнее после забитого. Стоит признать, что на гол они точно наиграли, а Де ла Фуэнте еще и очень вовремя пустил в бой Пуадо
66'
Гоооол!!!
Гол! Пуадо добился своего!!! Педроса закинул на Хиля, тот прошел по левому флангу и прострелил на ногу форварду. А дальше дело одного касания
65'
Замена
Первая замена у "шашечных". Муса уходит отдыхать, на его место выходит Спикич
64'
Опасный момент
Вау, снова отличный момент у "фурии рохи". Навес после заработанного стандарта и удар практически в упор от Пуадо - Шемпер парировал
63'
Желтая карточка
Хорваты снова за свое. Шутало сбил Хиля на своей половине - справедливый "горчичник"
61'
И снова Испания. Хиль хорошо разобрался на левом фланге и так же хорошо вешал в штрафную. Свеженький Пуадо прыгал высоко, но пары сантиметров ему не хватило
58'
Замена
Пошли первые замены. Пуадо заменил Ниньо, а Вильяр - Бельтрана
56'
Классная атака от "красной фурии". Ниньо пяткой скинул на Диаса, тот пробивал с острого угла - мимо. Выглядело красиво, еще бы немного точнее
53'
Педроса вешал в штрафную, Шемпер был первым на мяче. Испанцы продолжают владеть инициативой
51'
Иванушец пробил в верхний ближний угол ворот испанцев. Сильно и высоко
49'
Опасный момент
Пожарище в штрафной хорватов. Защита упустила закидушку на Ниньо, тот выходил 1 на 1, но вратарь не позволил нападающему пробить. Первым на подборе был Хиль, но его выстрел был заблокирован. Опасно
46'
Свисток
Мы возвращаемся. Второй тайм начинается... сейчас
Краткие итоги первой половины будут очень краткими. Пока что не самые веселые 45 минут, которые справедливо закончились без голов. Испания включилась в игру где-то с 15 минуты, но не сказать, что перед защитой соперника она ставила серьезные задачи. Скучные и справедливые нули. Ждем, что обе команды соберутся!
Свисток
Перерыв. Отдохнем 15 минут
45'
Инфо
Одна минута - ровно столько компенсировал арбитр к первому тайму
43'
Желтая карточка
А вот и первая желтая. Наиграли, ничего не скажешь. Муса сбил оппонента, за что и увидел "горчичник"
41'
Очередной нарушения со стороны хорватов. На этот раз в центре поля пострадал Диас. Статистика нарушений: 1:5 в пользу номинальных гостей
40'
Уголовой
Мингеса подал угловой - Гильямон ударил выше. Не очень опасно
39'
Концовка первого тайма и первое появление медицинской бригады. Пострадавший - хорват Брадарич. Говорит, что неприятно, но игру продолжит
36'
Вот и напомнили о себе хорваты. Не самая стремительная контратака, но в сегодняшней игре и такая сойдет. Последний удар наносил Майер - точно в ногу защитнику. Десятка "шашечных" хорошо смотрится сегодня
Инфо
Владение мячом: 58 за испанцами, 42 за хорватами. Еще одно доказательство доминирования первых
33'
Хорваты в последние минуты лишь обороняются. Соперник все больше атакует флангами, все сильнее поджимает "шашечных". Несколько раз обороне приходилось даже играть на вынос. Тяжелее время для гостей
30'
Ниньо на газоне. Показывает, что соперник ударил его по ноге. Повтор показывает, что контакт, вероятно, был. Судья же дал команду вбросить аут
28'
Опасный момент
Еще более достойный ответ. Просто прекрасный прострел от Мингесы с правого фланга и грустное лицо Ниньо, которому не хватило пары метров, дабы замкнуть передачу. Испанцы смотрятся все опаснее
27'
Ух, достойный ответ. Диас ушел с фланга и нашел мяч в центре, развернулся к воротам и ударил из-за пределов штрафной. Хороший удар, но с точностью возникли проблемы - мимо
23'
Классная контратака хорватов, которой не хватило одного - завершающего удара. Франич начал комбинацию, найдя на правом фланге Майера. Тот накрутил оппонента и прострелил с острого угла. Брадарич попытался нанести последний выстрел, но его заблокировал защитник. Неплохо, но можно и лучше
21'
"Красная фурия" понемногу захватывает инициативу. Неплохой пас из глубины в сторону Ниньо, но наконечник атак испанцев сыграл невнятно, еще и нарушив правила
19'
Нарушение в центре поля. Шутало сбил Хиля, испанцы введут мяч в игру
16'
Второй удар в матче, второй от хорватов и первый в створ. Майер, смотря на потуги партнеров, решился на выстрел с приличной дистанции - Фернандес спокойно зафиксировал мяч в руках
Инфо
Владение мячом: 44 процентов за Испанией, 56 - за хорватами. Да, "красная фурия" уже не та, раз долго не держит мяч
14'
Хорошая передача на ход вингеру сборной Испании Брайану Хилю. Тот имел пространство перед собой, но решил отдать неточную передачу назад. Все еще без остроты
11'
А вот и первое столкновение. Испанец Гарсия набрал ход в центре поля, после чего столкнулся с Брадаричем. Хорват немного полежал на поле, после чего поднялся на ноги. Игра продолжается
9'
Браим Диас с боем врывался в штрафную хорватов, где против него отлично сыграл защитник соперника. Испанец упал на газон, но пенальти здесь не было и близко
7'
Первый удар в сегодняшнем матче. Полузащитник "Шашечных" Иванушец сместился с левого фланга и выстрелил в блжний угол - мяч прошел мимо, голкипер испанцев держал все под контролем
3'
Абсолютно равно начало матча. Команды поровну владеют мячом, который чаще всего касается ног игроков в центре поля. Обе стороны никуда не спешат
Свисток
Прозвучал стартовый свисток
Инфо
Хорватия (стартовый состав): Шемпер - Шутало, Вушкович, Гвардиол, Брадарич - Бабец - Майер, Франич, Моро, Иванушец - Муса
Инфо
Испания (стартовый состав): Фернандес - Мингеса, Гильямон, Куэнка, Педроса - Бельтран, Субименди, Гарсия - Диас, Ниньо, Хиль
Добрый вечер поклонники футбола. UA Футбол проведет текстовую трансляцию матча 1/4 финала Евро U21. Сегодня действующий победитель турнира Испания сыграет против Хорватии. Начало игры в 19:00
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Анонс матча Испания - Хорватия 31.05.2021, Евро U-21

Противостояние между командой Испания и командой Хорватия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 31.05.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Хорватия можно посмотреть 31.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро U-21. Текстовую трансляцию матча Испания - Хорватия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания

Команда гостей

Название: Хорватия
Страна: Хорватия

Следите за результатами матча Испания - Хорватия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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