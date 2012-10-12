Дания - Германия онлайн трансляция матча

Анонс матча Дания - Германия 31.05.2021, Евро U-21

Противостояние между командой Дания и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 31.05.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания

Страна: Дания



Прошедший поединок команды Дания был сыгран против Украина - 12.10.2012, в рамках турнира Контрольный матч молодежных сборных 2011/2012 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Германия

Страна: Германия



Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Бразилия - 20.08.2016, в рамках турнира Олимпиада 2016/2017 и закончился ничьей.

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