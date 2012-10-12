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Дания - Германия онлайн трансляция матча

Евро U-21 - 31 мая 2021, 22:00
Рейтинг матча:
Дания
1 - 1
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103'
Германия
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Дания
17%
Ничья
22%
Германия
61%
Последние матчи - Дания
Контрольный матч молодежных сборных 2011/2012
12.10.2012 - 16:30 Украина 0 - 0 Завершен Дания Н
Контрольный матч молодежных сборных 2010/2011
28.03.2011 - 19:00 Дания 2 - 2 Завершен Украина Н
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Последние матчи - Германия
Олимпиада 2016/2017
20.08.2016 - 23:30 Бразилия 1 - 1 Завершен Германия Н
Олимпиада 2016/2017
17.08.2016 - 22:00 Нигерия 0 - 2 Завершен Германия В
Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015
25.07.2014 - 21:15 Германия 2 - 0 Завершен Украина В
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Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Дания
17%
Ничья
22%
Германия
61%
Трансляция
91'
Свисток
Мы вернулись. Первый экстра-тайм начался
Второй тайм был в разы живее первого. И дело тут даже не в забитых голах, хотя и без них никуда. Если брать в целом, то Дания куда больше наработала на итоговую победу - и по общим моментам, и по качеству игры. Но Германия реализовала стандарт, и вот мы смотрим овертайм. Пусть победит сильнейший!
Свисток
Свисток. Впереди еще 30 минут игрового времени. Минимум
90+2'
Опасный момент
АХ! Моментище у Дании в компенсированное время. Дарами прострелил слева в штрафную, где Нарти в касание вывел Хольсе на ударную позицию. С его выстрелом в ближнюю справился немецкий вратарь
90'
Инфо
Арбитр добавил четыре минуты. Кто вырвет победу? Или овертайму быть?
90'
Замена
Дания использует одну замену. Хьюлманн меняет Андерсена
88'
Гоооол!!!
А вот вам и Германия. Из ничего 1:1. Подача углового, Маи скинул головой на дальнюю, где в касание пробил Нмеча. Тащи! Овертайм близок
87'
Замена
Замена у Бундестим. Вирц уходит, выходит Маи
Инфо
Интересный факт. В сегодняшнем матче еще не было показано ни одной желтой карточки
85'
У Германии менее десяти минут, дабы спасти игру. Моментами в их исполнении пока не пахнет. Есть давление, нервы и неточные передачи.
81'
Дарами выбегал на оперативное пространство, но завалился перед самой штрафной после борьбы с защитником. Арбитр четко дал понять - все в пределах правил
80'
Еще одна атаку от Бундестим. Мяч нашел в штрафной Адейами, тот сместился под левую и ударил в верхний угол. Будет угловой
78'
Ура! Удар от Германии во втором тайме. Пусть с 40-ка метров от защитника и совсем неточный. Это лучше прежнего уныния
76'
Замена
Двойная порция свежих футболистов от тренера Германии. Адейеми сменил Баку, а Климович - Стаха
75'
Опасный момент
Эталонная контратака от Дании. Фагир нашел передачей Дарами, тот пробежал по левому флангу, а после сместился и пробил. Выстрел заблокирован, ждем угловой
73'
Германия начинает прижимать "скандинавов" возле их штрафной. Пока без ударов
И не крикнешь о несправедливости. Дания очень грамотно смотрится во втором тайме. Особенно на фоне безликой Германии
70'
Гоооол!!!
Вот и наказание для Бундестим. 1:0. Свеженький Фагир накрутил одного защитника в штрафной соперника и мощно пробил в верхний угол. Привет обороне Германии от 17-летнего игрока!!!
68'
Уголовой
Угловой подала сборная Германии. Сделали это на двоечку, оборона Дании не дрогнула
66'
Замена
Замена и у Дании. 17-летний Фагир меняет Ларсена
64'
Замена
А вот и она, первая замена у сборной Германии. Бериша садится отдыхать, Буркардт появляется в игре
63'
Бундестим действует слишком академично впереди, соперника подобным не удивишь. Тренерскому штабу пора бы вносить изменения, пока Дания не наказала за такую чопорность
60'
Ларсен снова в строю и вернулся на поле. Пока Германия владела численным преимуществом, ничего интересного не случилось. Режим "в ожидании моментов" все еще включен
58'
Вторая вынужденная замена у Дании? На газоне оказался Ларсен, ему оказывают медицинскую помощь
57'
Германия пока остается без ударов во втором тайме. Соперник отодвинул игру от своих ворот и практически не ошибается сзади. Непросто пока приходится Бундестим
55'
Попытка от Дании организовать атаку по правому флангу продлилась секунд 7. Мяч вышел за пределы поля. Пока что темп в матче снизился
Инфо
Удары (в створ): Дания 6 (2), Германия 11 (1). Несмотря на преимущество в первом компоненте, Бундестим уступают во втором. Игра становится более равной
49'
Опасный момент
Вот это да. Начало тайма и сразу же супер шанс у Дании. Ларсен выбегал под углом на вратаря и мощно пробил в ближний. Дамен перевел удар на угловой.
Свисток
Мы начинаем второй тайм
Германия смотрелась интереснее в атаке в первом тайме, но из опасных моментов, которые могли закончиться голом, вспоминается лишь удар Бериши. Пока Дания неплохо держит оборону, а в конце еще и выдала две неплохие контратаки. Что ж, тем интереснее будет вторая половина
Свисток
Свисток. Отправляемся на перерыв при счете 0:0
45+2'
Еще один выпад по правому флангу от "скандинавов". Хороший пас на Дрейера, но его удар был заблокирован. Выглядело перспективно
45'
Инфо
Две минуты. Такое количество времени команды переиграют в первом тайме
45'
А вот и удар в створ от Дании. Быстренький выпад по правому флангу и выстрел с левой от Дрейера - Дамен зафиксировал круглого в руках
44'
Замена
Вот и замена. Поульсен ушел, Кристансен вышел
43'
Стах пробивает из-за пределов штрафной. Сильно. Неточно
42'
Первая вынужденная замена? Поульсен держится за спину после падения в игре. Вероятно, что первый тайм доиграть он уже не сможет
40'
Атака Дании, неплохая стеночка, но Ларсен не успел добежать до мяча. Неплохо, но за попытку можно засчитать
38'
Майер получил мяч в штрафной соперника, но пока разбирался, какой ногой ему удобнее пробивать, защита соперника его нейтрализовала. Быстрее нужно думать в атаке
Инфо
Пока мы ждем голов, интересная статистика. Германия нанесла десять ударов, Дания - всего один. Правда Бундестим лишь раз пробила в створ, что говорит о качестве обороны оппонента
34'
Очередная атака сборной Германии закончилась очередным ударом из-за пределов штрафной. На сей раз от Майера - выше ворот. Отметим, что Дания компактно играет сзади, не давая много пространства сопернику
31'
Уголовой
Раум подал корнер с левого фланга на ближнюю. Все завершилось каким-то сумбуром и слабеньким ударом в конце от Стаха. Ничего опасного
29'
Дальний выстрел от Нмеча. У форварда Германии было достаточно времени, чтобы подработать мяч и прицелиться, но ударил он гораздо выше ворот
28'
Дания действует все агрессивнее. Сейчас, к примеру, "скандинавы" пытаются включать высокий прессинг, накрывая соперника еще на их половине
23'
Опасный момент
Огрызается Дания. Впервые и сразу опасно. Атака по левому крылу закончилась передачей Поульсена на Линдстрема. Восьмой номер бил из-за пределов штрафной - рядом со штангой
21'
Опасный момент
Вау. Это должно было быть 1:0. Атака сборной Германии, Нмеча в касание вывел Беришу 1 на 1, но тот не попал в дальний угол. Мергим, такое желательно реализовывать
17'
А вот и первое попадание в створ. Прострел справа дошел до Майера. Капитан Бундестим пробил неплохо, но точно во вратаря
16'
Время идет, игра не меняется. Германия владеет мячом (под 70 процентов), Дания лишь защищается. Ждем ударов, ждем моментов
11'
Еще один из-за пределов штрафной. На этот раз стрелял Стах, и делал это неважно. Пока Дания редко покидает свою половину поля
9'
Ух. Хлесткий удар Баку из-за пределов штрафной. Не в створ, но выглядело неплохо
8'
Нарушение в центре поля на Рауме немного разбудило игру. В целом, команды на старте никуда не торопятся
5'
Опасный прострел от Раума с левого фланга, который не дошел до ноги адресата. Немцы поджимают соперника
4'
Стартовые минуты проходят спокойно. Германия хочет играть позиционно, Дания больше защищается
Свисток
Стартовый свисток. Игра началась
Победитель этого матча в полуфинале выходит на Нидерланды, которые сегодня в компенсированное время забили победный гол в ворота Франции и также вышли в следующий раунд турнира.
Германия (стартовый состав): Дамен - Раум, Шлоттербек, Пипер, Вагноман - Майер, Штах - Бериша, Вирц, Баку - Нмеча.
Инфо
Дания (стартовый состав): Кристенсен - Поульсен, Алвес, Нельссон, Карстенсен - Линнстрем, Нартей, Кофод - Дарами, Брюн-Ларсен, Дрейер.
Добрый вечер поклонники футбола. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча 1/4 финала Евро U21. В одном из матчей вечернего слота сыграют Дания и Германия. Начало встречи в 22:00.
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Анонс матча Дания - Германия 31.05.2021, Евро U-21

Противостояние между командой Дания и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 31.05.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дания - Германия можно посмотреть 31.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро U-21. Текстовую трансляцию матча Дания - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания
Страна: Дания

Прошедший поединок команды Дания был сыгран против Украина - 12.10.2012, в рамках турнира Контрольный матч молодежных сборных 2011/2012 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Бразилия - 20.08.2016, в рамках турнира Олимпиада 2016/2017 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Дания - Германия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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