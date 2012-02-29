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Португалия - Италия онлайн трансляция матча

Евро U-21 - 31 мая 2021, 22:00 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
Португалия
3 - 3
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103'
Италия
Ход матча
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Португалия
57%
Ничья
21%
Италия
21%
Трансляция
91'
Замена
Замість Скамакки вийшов Річчі. Італійці зменшили сили в атаці.
Свисток
Перший додатковий тайм розпочався!
Здавалося, що португальці вже не відпустять нікуди перемогу після третього забитого м'ячаа, але одразу ж пропустили другий. Потім італійці пішли в наступ, кинули всі сили в атаку і заміни допомогли забити рятівний гол під завісу фінального свистка. Тепер він прозвучить, як мінімум, через 30 компенсованих хвилин.
Свисток
На нас чекає екстратайм!
90+3'
Ловато дограв до кінця з капітаном португальців Кейрушом при стандарті Португалії U-21 і не дав йому вдало пробити.
90+1'
Опасный момент
Кутроне (Італія U-21) міг оформити дубль, тільки отримав передачу від партнера трохи в п'яту.
90'
Инфо
До основного часу було додано три хвилини.
89'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Італія зрівнює наприкінці матчу! Соттіль протиснув суперника на лівому фланзі, прострілив на Кутроне, котрий перевів м'яч у ворота. Заміни спрацювали!
87'
Соттіль (Італія U-21) пробив у руки Кошті.
86'
Замена
Подвійна заміна від португальців. Консейсао і Баро вийшли замість Віейри та Браганси.
85'
Желтая карточка
Ловато (Італія U-21) отримав гірчичник за грубу гру проти Моти.
84'
Карнесеккі витягнув з-під поперечки постріл Жоти (Португалія U-21) з-за меж карної зони.
81'
Замена
Всі в атаку! Нападники Кутроне і Соттіль вийшли замість півзахисників Сали і Ровелли (Італія U-21).
80'
Дані Моті (Португалія U-21) трішки не вистачило, щоб головою замккнути навіс Вітіньї з лівого флангу.
80'
Уголовой
Карнесеккі виніс подачу португальців від кутового прапорця.
79'
Жота (Португалія U-21) намагався навісити з лівого флангу, але подача була заблокована.
75'
Замена
Італійці провели подвійну заміну: Дзаппа і Маджоре з'явилися замість Белланови і Побега.
74'
Замена
Жота (Португалія U-21) вийшов замість Жедсона Фернандеша.
74'
Опасный момент
Голкіпер Кошта (Португалія U-21) двічі виручив шаленимим сейвами свою команду, проте арбтри зафіксували офсайд у Сали.
73'
Знову Далот (Португалія U-21) демонструє техніку: прокинув між ніг супернику. Проте знову неефективно.
71'
Вітінья (Португалія U-21) з-за меж штрафного майданчика пробив над воротами.
69'
Замена
Флорентіно поміняв автора голу португальців Гонсало Рамоса.
68'
Уголовой
Восьма подача португальців від кутового прапорця вийшла неточною.
68'
Раньєрі "зняв" подачу на Моту (Португалія U-21), котрий вже був готовий оформити хет-трик.
66'
Побега (Італія U-21) не дістався до навісу партнера. Від воріт виконають португальці.
63'
Ровелла головою вибив подачу Вітіньї (Португалія U-21) зі стандарту.
62'
Желтая карточка
Сала був попереджений через зрив атаки португальців.
60'
Гоооол!!!
Гойдалки продовжуються! Скамакка замкнув у порожні ворота простріл від Фраттезі. Контратака італійців допомогла зменшити відрив!
58'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Кошта головою скинув в центр штрафного майданчика, а Гонсало Рамос елегантно перевів м'яч у кут воріт. Португальці відновили перевагу в два голи!
58'
Віейра (Португалія U-21) зі стандарту з метрів 25-ти влучив у стінку.
57'
Желтая карточка
Жовта карточка для Побега. Італієць ззаду кинувся в ноги Віейрі. Дуже грубо.
54'
Опасный момент
Фраттезі (Італія U-21) впритул розстрілював голкіпера головою з меж штарфного майданчика, але завдяки хоршому вибору позиції Кошта парирував цей гарматний постріл.
52'
Португальську магію на правому фланзі від Далота перевав кінець поля. Правий захисник покрутив хребці суперника, покалав його на газон за допомогою фінтів, але випустив м'яч за бокову лінію. Ефектно, але не ефективно.
47'
Навіс Побега (Італія U-21) був винесений.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Матч на зустрічних курсах. Італійці більше атакують, але це з огляду на те, що з сьомої хвилини вони поступаються. Обидві команди досить добре грають на стандартах при атаці, про що свідчать три забиті голи після подач від кутового прапорця. Проте це і показує погану гру в захисті при цих ж корнерах. Португальці розслабилися під кінець другого тайму, і втратили перевагу у два м'ячі: Побега скоротив відрив до одного гола.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Тепер час італійців забивати після подачі від кутового прапорця. М'яч усіма правдами і неправдами дійшов до Побега, котрий перевів круглий снаряд повз гокліпера з кількох метрів. Інтрига жива!
43'
Скамакка (Італія U-21) з метрів 18-19 низом пробив повз ворота.
42'
Почали італійці навішувати на низьких нападників. ПОртугальці головою винесли подачу Белланови.
40'
Опасный момент
Фраттезі (Італія U-21) прокинув м'яч від воротаря до лицьової лінії, розвернувся, і віддав на Белланову, котрий з усьої сили вперіщив надто вище воріт.
40'
Удар Распадорі з меж штрафного майданчика заблокували португальці.
38'
Тавареш (Португалія U-21) з лівого флангу навісив у зовнішню сітку воріт.
37'
Фраттезі (Італія U-21) трішки не дістався до передачі від Побега у штрафний майданчик. Міг би розстріляти ворота суперника.
37'
Гонсало Рамос (Португалія U-21) віддав невдалу передачу поперек лінії штрафного майданчика. Непорозумілися з партнером.
Инфо
Завдяки дублю Дані Мота (Португалія U-21) зрівнявся у списку бомбардирів молодіжного Євро разом із Майроном Боаду із Нідерландів. Тепер в обох по три взяття воріт.
31'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Знову з кутового забивають португальці. Дані Мота першим дотиком після скидки партнера прийняв на хід, а другим розстріляв ворота італійців. 2:0 на табло!
30'
Уголовой
Після подачі Віейри від кутового капітан португальців Кейруш пробив, але Ловато заблокував удар.
27'
Стандарт з центральної частини поля португальці завершили фолом в атаці.
26'
Лейте перервав небезпечну прострільну передачу від Белланови (Італія U-21). За португальським центральним захисником Распадорі був готовий перевести м'яч у ворота.
24'
Побега (Італія U-21) з-за меж штрафного майданчика низом пробив трішки правіше стійки.
22'
Знову Белланова (Італія U-21) не зумів закрити переліт подачі. Випустив м'яч за лицьову лінію.
20'
Зараз італійці більше тримають м'яч під контролем. Позиційна атака їм важко даться. Португальці пресингують.
17'
Уголовой
Ще два кутовий від Віейри (Португалія U-21) не призвели до небезпеки.
16'
Уголовой
Віейра (Португалія U-21) покотив від кутового прапорця на Фернандеша, а удар в один дотик останнього був заблокований.
16'
Вітінья (Португалія U-21) з парвого флангу прострілив у воротаря. Буде кутовий.
12'
Белланова (Італія U-21) з усіх сил намагався добігти на дальню праву стійку до передачі від партнера, але зрештою не розрахував траєкторію польоту і загубив м'яч.
10'
Віейра (Португалія U-21) в оточенні трьох суперників намагався продемонструвати свій скіл, але лише втратив м'яч.
Инфо
Але найщиріше цьому голу радіють португалські вболівальники на трибунах. Футбол з ними набуває нових фарб.
7'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Яка краса від португальців! Після подачі від кутового прапорця Дані Мота через себе пробив повз гокліпера.
6'
Вітінья (Португалія U-21) пробив обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика, але воротар перевів цей хороший удар на кутовий.
4'
Распадорі (Італія U-21) увірвався у штарфний майданчик, але його простріл заблокував Кейруш.
3'
Команди розпочали матч зі знайомства. Поки без небезпеки.
Свисток
Матч розпочався!
Португалія U-21 (основний склад): Кошта - Далот, Кейруш, Лейте, Тавареш - Браганка - Фернандеш, Вітінья - Віейра - Рамос, Мота.
Запасні Португалії U-21: Віржінія, Максимільяну, Баро, Консейсао, Соареш, Томас, Джало, Жота, Конте, Леау, Перейра, Флорентіну.
Італія U-21 (основний склад): Карнесеккі - Ловато, дель Прато, Раньєрі - Белланова, Фраттезі, Ровелла, Побега, Сала - Распадорі, Скамакка.
Запасні Італії U-21: Пліццарі, Черофоліні, Беруатто, Вольякко, Дзаппа, Кутроне, Маджоре, Малех, Пінамонті, Пірола, Річчі, Соттіль.
Вітаємо всіх любителів футболу! Запрошуємо Вас на текстову онлайн трансляцію матчу 1/4 фіналу молодіжного Чемпіонату Європи, у якому зустрінуться Португалія U-21 та Італія U-21.
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Анонс матча Португалия - Италия 31.05.2021, Евро U-21

Поединок между командой Португалия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.

Дата проведения матча: 31.05.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Италия можно посмотреть 31.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро U-21. Текстовую трансляцию матча Португалия - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия

Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Украина - 29.02.2012, в рамках турнира Сборная Украины 2011/2012 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия

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