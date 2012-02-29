Португалия - Италия онлайн трансляция матча

Матч на зустрічних курсах. Італійці більше атакують, але це з огляду на те, що з сьомої хвилини вони поступаються. Обидві команди досить добре грають на стандартах при атаці, про що свідчать три забиті голи після подач від кутового прапорця. Проте це і показує погану гру в захисті при цих ж корнерах. Португальці розслабилися під кінець другого тайму, і втратили перевагу у два м'ячі: Побега скоротив відрив до одного гола.