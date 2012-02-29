Португалия - Италия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Португалия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2022.
Дата проведения матча: 31.05.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Португалия
Страна: Португалия
Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Украина - 29.02.2012, в рамках турнира Сборная Украины 2011/2012 и закончился победой команды Португалия.
Название: Италия
Страна: Италия
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