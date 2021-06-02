Нидерланды - Шотландия онлайн трансляция матча

Матч между командой Нидерланды и командой Шотландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.
Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Гибралтар - 30.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Нидерланды.
Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Гордон Стракан
Прошедший матч команды Шотландия был сыгран против Фарерские острова - 31.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Шотландия.
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