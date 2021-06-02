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Нидерланды - Шотландия онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 02 июня 2021, 21:45
Главный судья: Фернандеш Феррейра, Витор Жорже
Рейтинг матча:
Нидерланды
1 - 2
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71'
Шотландия
Ход матча
10' Джек Хендри 17' Мемфис Депай 32' Френки де Йонг Вышел: Клаассен, Дэви 32' Вейналдум, Джорджиньо Вышел: Гравенберч, Райан 42' Маттейс де Лигт
61' Форрест, Джэймс Вышел: Райан Фрейзер 62' Линдон Дайкс Вышел: Кевин Нисбет 63' Куупер, Лиам Вышел: Галлахер, Деклан
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
46%
Ничья
31%
Шотландия
23%
П1: 2.60 Х: 1.83 П2: 7.00
П1: 2.03 Х: 2.37 П2: 6.00
Интересные факты
  • Шотландия без побед над Голландия (Нидерланды) в последних 4 играх.
  • Наиболее популярный счет между Голландия (Нидерланды) и Шотландия 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 27% матчей, Шотландия выигрывает в 27% матчей.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Шотландия выигрывает в 27%.
  • Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Шотландия's.
  • Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шотландия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Голландия (Нидерланды) выиграла 4, команда Шотландия выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Голландия (Нидерланды).
  • В их последнюю встречу команда Голландия (Нидерланды) победила в 1 гол(а).
  • Голландия (Нидерланды) забивает 2.2 гола за матч против команды Шотландия, а Шотландия забивает 0.2 гола против команды Голландия (Нидерланды) (в среднем).
  • Голландия (Нидерланды) забивает 1.17 гола, играя дома, а Шотландия забивает 0.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Голландия (Нидерланды) и Шотландия - 2.4.
  • Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Шотландия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шотландия% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Шотландия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шотландия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Голландия (Нидерланды) и Шотландия - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Во время последних 8 встреч, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Шотландия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-4 в пользу команды Голландия (Нидерланды)
Прогноз на матч
Последние матчи - Нидерланды
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 7 Завершен Нидерланды В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Латвия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 19:00 Турция 4 - 2 Завершен Нидерланды П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Нидерланды В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Нидерланды 3 - 1 Завершен Босния и Герцеговина В
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Последние матчи - Шотландия
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Шотландия 4 - 0 Завершен Фарерские острова В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Израиль 1 - 1 Завершен Шотландия Н
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Шотландия 2 - 2 Завершен Австрия Н
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Израиль 1 - 0 Завершен Шотландия П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 16:00 Словакия 1 - 0 Завершен Шотландия П
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Новости команд
Главные события
63'
Куупер, Лиам
Вышел: Галлахер, Деклан
62'
Линдон Дайкс
Вышел: Кевин Нисбет
61'
Форрест, Джэймс
Вышел: Райан Фрейзер
Маттейс де Лигт
42'
Френки де Йонг
Вышел: Клаассен, Дэви
32'
Вейналдум, Джорджиньо
Вышел: Гравенберч, Райан
32'
ГООЛ! Мемфис Депай
17'
10'
Джек Хендри ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
46%
Ничья
31%
Шотландия
23%
П1: 2.60 Х: 1.83 П2: 7.00
П1: 2.03 Х: 2.37 П2: 6.00
Статистика матча
61%
Владение мячом
39%
15
Штрафные
12
10
Фолы
14
2
Удары мимо
2
1
Удары в створ
3
1
Сейвы
2
Офсайды
1
1
Угловые
2
1
ЖК
Трансляция
64'
Гоооол!!!
Робертсон прострілює з лівого флангу і знаходить на дальній стійці Нісбета. Той пробиває з межі воротарського майданчика і робить рахунок 1:2.
61'
Замена
Потрійна заміна в складі Шотландії. Фрейзер замість Фореста, Галлахер замінює Купера і Нісбет замість Дайкса.
58'
Шотландія виходить з оборони короткими пасами. Підопічні де Бура намагаються все блокувати.
54'
Удар головою від Дюмфріса після подачі кутового. М'яч не летить навіть в сторону воріт.
51'
Нідерланди вмикають пресинг - команді не подобається гарти без м'яча. Результату це поки не принесло.
48'
Шотландія комбінує в центрі поля та намагається виходити в атаку.
46'
Свисток
Повертаємося в поєдинок! Другий тайм розпочався!
45+1'
В першому таймі домінування було за збірною Нідерландів, тільки за виключенням кількох моментів. Забитий шотландцями гол можна назвати одним із них. Не вистачає спортивної агресії командам.
45+1'
Свисток
Свисток на перерву. 1:1 в нашому матчі після першої половини гри.
45'
Одна хвилина додана до основного часу першого тайму.
42'
Желтая карточка
Жовта для де Лігта. Грає прямою ногою Маттейс проти суперника.
40'
Вегхорст віддає якісний пас на Дюмфріса, той проривається з флангу в штрафний, але захист шотландців справляєьься.
36'
Удар головою від де Врея. Нічого небезпечного.
32'
Замена
Подвійна заміна в складі Нідерландів вже в середині першого тайму. Замість Вейналдума і де Йонга - Клаасен і Гравенберх
29'
Збірна з Великобританії нарешті отримує м'яч у своє розпордження, проте довго втримувати володіння не виходить.
25'
Шотландія грає все агресивніше, намагаючись заволодіти м'ячем. Підопічні де Бура не дозволяють їм це зробити.
21'
Голандія комбінує в центрі поля, примушуючи суперника пресингувати.
17'
Гоооол!!!
Реабілітується збірна Нідерландів! Вейналдум після навісу скидає Депаю на лінію штрафного, той обробляє м'яч та пробиває в дальній кут. Гордон не дотягнувся.
14'
Голандія заспокоює гру після пропущеного голу та намагається виходити в атаку з захисту.
11'
Гоооол!!!
Центральний захисник Шотландії Джек Хендрі після пресингу отримує м'яч і з 20 метрів пробиває в дальній кут воріт Крула низом. Воротар безсилий.
7'
Збірна Нідерландів намагається підходити до воріт суперника, проте захист грає надійно.
3'
Поки без цікавих моментів. Обидві збірні по черзі борються за м'яч.
1'
Свисток
А ось і стартовий свисток. Матч розпочався!
Инфо
Уже відомі склади команд: Нідерланди: Крул, Вейндал, де Лігт, де Врей, Тімбер, Дюмфріз, Де Йонг, Де Рон, Вейналдум, Депай, Вегхорст. Шотландія: Гордон, Тірні, Хендрі, Купер, Робертсон, Армстронг, Макгрегор, Тернбулл, Форест, Дайкс, Крісті
Добрий день, шановні любителі футболу. Портал UA-Футбол пропонує вашій увазі текстову онлайн-трансляцію товариського матчу, в якому Нідерланди зустрінуться з Шотландією.
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Анонс матча Нидерланды - Шотландия 02.06.2021, Международные товарищеские матчи

Матч между командой Нидерланды и командой Шотландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Шотландия можно посмотреть 02.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Шотландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Гибралтар - 30.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Гордон Стракан

Прошедший матч команды Шотландия был сыгран против Фарерские острова - 31.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Шотландия.

Следите за результатами матча Нидерланды - Шотландия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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