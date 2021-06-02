Нидерланды - Шотландия онлайн трансляция матча

Шотландия без побед над Голландия (Нидерланды) в последних 4 играх.

Наиболее популярный счет между Голландия (Нидерланды) и Шотландия 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 27% матчей, Шотландия выигрывает в 27% матчей.

Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Шотландия выигрывает в 27%.

Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Шотландия's.

Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шотландия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Голландия (Нидерланды) выиграла 4, команда Шотландия выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Голландия (Нидерланды).

В их последнюю встречу команда Голландия (Нидерланды) победила в 1 гол(а).

Голландия (Нидерланды) забивает 2.2 гола за матч против команды Шотландия, а Шотландия забивает 0.2 гола против команды Голландия (Нидерланды) (в среднем).

Голландия (Нидерланды) забивает 1.17 гола, играя дома, а Шотландия забивает 0.8 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Голландия (Нидерланды) и Шотландия - 2.4.

Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Когда Шотландия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шотландия% своих матчей.

Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Когда Шотландия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шотландия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Голландия (Нидерланды) и Шотландия - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.