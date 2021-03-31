Франция - Уэльс онлайн трансляция матча

Отличный тайм от Франции. Мячом хозяева много не владели,но демонстрировали собранность и четкость в действиях. Гризманн часто моздавал моменты. Мог свое забить и Бензема, но Уорд показал, что он не зря в рамке. У Уэльса в тонусе вратарь и Бэйл с Джеймсом. Остальные вареные.