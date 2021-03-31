Франция - Уэльс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Франция и командой Уэльс будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.
Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 22:05
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против Босния и Герцеговина - 31.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.
Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Крис Коулмэн
Предыдущий матч команды Уэльс был сыгран против Чехия - 30.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Уэльс.
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