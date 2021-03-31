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Франция - Уэльс онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 02 июня 2021, 22:05
Главный судья: Бранку Годинью, Луиш Мигель
Рейтинг матча:
Франция
2 - 0
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50'
Уэльс
Ход матча
25' Williams, Neco 34' Килиан Мбаппе
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Франция
42%
Ничья
33%
Уэльс
25%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 51.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 41.00
Интересные факты
  • Франция не проигрывает в последних 5 играх.
  • Франция выигрывает первый тайм в 63% матчей, Уэльс выигрывает в 18% матчей.
  • Франция выигрывает первую половину матча в 63% случаев, Уэльс выигрывает в 18%.
  • Франция's performance of the last 5 matches is better than Уэльс's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Франция.
  • В их последнюю встречу команда Франция победила в 2 гол(а).
  • Франция забивает 2.67 гола, играя дома, а Уэльс забивает 0.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Уэльс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Уэльс% своих матчей.
  • Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Уэльс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Уэльс% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Франция забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Уэльс забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Последние матчи - Франция
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 1 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Швеция В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция В
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Последние матчи - Уэльс
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 0 Завершен Чехия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Уэльс П
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Уэльс 3 - 1 Завершен Финляндия В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Уэльс 1 - 0 Завершен Ирландия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
12.11.2020 - 21:45 Уэльс 0 - 0 Завершен США Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Килиан Мбаппе
34'
25'
Williams, Neco
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Франция
42%
Ничья
33%
Уэльс
25%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 51.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 41.00
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
3
Удары мимо
2
3
Штрафные
7
6
Фолы
2
4
Угловые
2
1
Офсайды
1
КК
1
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Отличный тайм от Франции. Мячом хозяева много не владели,но демонстрировали собранность и четкость в действиях. Гризманн часто моздавал моменты. Мог свое забить и Бензема, но Уорд показал, что он не зря в рамке. У Уэльса в тонусе вратарь и Бэйл с Джеймсом. Остальные вареные.
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Франция доминирует в матче. Это видно по ударам в створ - 2:1.
40'
Опасный момент
Пожадничал Мбаппе. Килиан мог отдать в центр, на Гризманна, но решил пробить с правого полуфланга. Выше ворот!
Инфо
Мбаппе сегодня забил свой 17-й мяч в футболке Ле Бле.
34'
Гоооол!!!
Мбааппеее! Рабьо пробил из-за пределов штрафной с рикошетом от Гризманна - Уорд в падении отбил ногой. Мефан не успел за Мбаппе! Килиан вколотил мяч в ворота! 1:0!
31'
Мбаппе упал в чужой штрафной в борьбе с Родоном. Нет пенальти. Все в рамках правил.
27'
Незабитый пенальти
И не забивает пенальти Карим Бензема! Уорд угадал и спас Уэльс!
25'
Красная карточка
Уильямс сыграл рукой и это прямая красная! И пенальти!
24'
Остановилась игра! Пенальти? VAR решает эпизод.
23'
Опасный момент
Погба пробил головой после скидки Гризманна! Сейв Уорда и добивание Бензема! Нет гола!
19'
Офсайд
Грамотно защитники хозяев поймали в офсайд соперника. Сразу 4 игрока Уэльса оказались вне игры.
17'
Уэльс решил подержать мяч на своей половине. Ле Бле ждет ошибки соперника.
14'
Грубо сыграл погба против Моррелла. Без желтой для поля.
13'
По владению у команд паритет - 50%/50%.
Инфо
Это 100-й поединок Льориса в качестве капитана сборной Франции.
7'
Опасный момент
Удар Джеймса завершил спонтанную контратаку Уэльса. Льорис был внимателен в эпизоде.
5'
Опасный момент
Удар Бензема головой после навеса из глубины! Мяч летел в дальний угол, но Уорд парировал.
3'
Быстрое и бодрое начало от хозяев. Много контроля, но моментов пока нет.
1'
Свисток
Матч начался!
Франция, стартовый состав: Льорис - Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар - Толиссо - Рабьо, Погба - Гризманн - Бензема, Мбаппе.
Уэльс, стартовый состав: Уорд - Гантер, Родон, Мефан, Робертс - Уилсон, Аллен, Уильямс, Моррелл - Джеймс, Бэйл.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция - Уэльс. Начало поединка - 22:05.
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Анонс матча Франция - Уэльс 02.06.2021, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Франция и командой Уэльс будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 02.06.2021
Время начала матча: 22:05

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Уэльс можно посмотреть 02.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Франция - Уэльс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против Босния и Герцеговина - 31.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Крис Коулмэн

Предыдущий матч команды Уэльс был сыгран против Чехия - 30.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Уэльс.

Следите за результатами матча Франция - Уэльс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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