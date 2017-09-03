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Бельгия - Греция онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 03 июня 2021, 21:45 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Бельгия
1 - 0
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перерыв
Греция
Ход матча
20' Торган Азар
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
23%
Ничья
38%
Греция
38%
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 8.50
П1: 1.38 Х: 4.90 П2: 9.20
Интересные факты
  • Греция не проигрывает в последних 8 играх.
  • Бельгия не проигрывает в последних 7 играх.
  • Бельгия не проигрывает в последних 27 домашних матчах.
  • Бельгия выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Бельгия выигрывает первый тайм в 54% матчей, Греция выигрывает в 36% матчей.
  • Бельгия выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Греция выигрывает в 36%.
  • Бельгия's performance of the last 5 matches is better than Греция's.
  • Команда Бельгия проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Греция (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Бельгия выиграла 2, команда Греция выиграла 0, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бельгия.
  • В их последнюю встречу команда Бельгия победила в 1 гол(а).
  • Бельгия забивает 1.5 гола за матч против команды Греция, а Греция забивает 0.75 гола против команды Бельгия (в среднем).
  • Бельгия забивает 3.57 гола, играя дома, а Греция забивает 1.2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Греция - 2.25.
  • Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Греция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Греция% своих матчей.
  • Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Греция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Греция% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бельгия и Греция - 1.
  • Бельгия забивал хотя бы раз в последних 28 матчах.
Личные встречи
Бельгия
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Греция
ЧМ-2018 2017/2018
03.09.2017 - 21:45 Греция 1 - 2 Завершен Бельгия
ЧМ-2018 2016/2017
25.03.2017 - 21:45 Бельгия 1 - 1 Завершен Греция
Последние матчи - Бельгия
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Бельгия 8 - 0 Завершен Беларусь В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Уэльс В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Бельгия 4 - 2 Завершен Дания В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия В
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Последние матчи - Греция
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Греция 1 - 1 Завершен Грузия Н
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Испания 1 - 1 Завершен Греция Н
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Греция 0 - 0 Завершен Словения Н
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Молдова 0 - 2 Завершен Греция В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Греция 0 - 0 Завершен Косово Н
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Главные события
ГООЛ! Торган Азар
20'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
23%
Ничья
38%
Греция
38%
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 8.50
П1: 1.38 Х: 4.90 П2: 9.20
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
4
Штрафные
10
7
Фолы
4
3
Удары в створ
2
3
Офсайды
2
Сейвы
2
1
Угловые
1
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
Трансляция
Греки дуже ударно розпочали матч, навіть мали реальний шанс відзначитися. Потім уже бельгійці оговталися і прибрали м'яч до своїх ніг. Постійні вертикальні флангові атаки напружували оборону греків, але до голу призвела помилка в обороні, завдяки чому Торган Азар забив поки єдиний гол у матчі. Підопічні Роберто Мартінеса могли відзначитися ще кілька разів, але незосередженість завадила цьому.
Перерва у матчі.
45'
Инфо
Одну хвилину було додано до першого тайму.
45'
Карраско навісив зі стандарту, бельгійці порушили в атаці.
44'
Лукаку (Бельгія) в дотик пробив у суперника після навісу Алдервейрелда. Поки Ромелу не щастить.
41'
А ось і активний пресинг від Бухалакіса котрий шипами став на п'яту Доку. Неприємно бельгійцю. Поки це найцікавіший момент за останні п'ять хвилин.
39'
Бельгійці володіють м'ячем, греки пасивно захищаються.
36'
Опасный момент
Доку (Бельгія) прострілив на Лукаку, котрий хотів п'ятою перевести м'яч у ворота суперника, але не влучив по круглому снаряду. Пас дійшов до Торгана Азара, а той з розстрільної позиції в один дотик влучив у стійку! Шалений момент!
32'
Греція трохи володіла м'ячем, але чимось небезпечним біля воріт господарів це не завершилося.
Инфо
Для 28-річного Торгана Азара цей гол став шостим у футболці збірної Бельгії. До речі, це його перше взяття воріт у товариських матчах.
31'
Инфо
55%:45% наразі за володінням м'ячем.
27'
Доку (Бельгія) на швидкості хитнув Яннуліса, прокинув Цімікаса, але прострілив на суперника. Красиво було, але закінчення підвело.
24'
Опасный момент
Після подачі від кутового прапорця Алдервейрелд (Бельгія) був першим на добиванні і пробив з під захисника у площину воріт, щоправда Влаходімос встиг скластися і забрати м'яч до рук.
20'
Гоооол!!!
Торган Азар (Бельгія) віддав на забігання у ліву частину штрафного майданчика на Карраско, а той повернув назад на Торгана, котрий перевів м'яч у ворота. 1:0 у Брюсселі!
18'
Торган Азар (Бельгія) навісив, але греки винесли м'яч.
16'
Офсайд
Лукаку (Бельгія) трішки не витримав лінію, хоча міг вийти сам на сам. Зробив зайві кілька сантиметрів руху.
14'
Опасный момент
Лукаку не зумів замкнути простріл від Прата: Влаходімос парирував удар бельгійця з ближньої відстані.
10'
Масурас (Греція) на швидкості втік від Денаєра, добіг до лицьової лінії і скинув на Бакасетаса, котрий пробив у Міньйоле.
7'
Поки м'яч у жодної команди довго не тримається. Пасують у боротьбу.
3'
Опасный момент
Ударно почали греки! Масурас опинився на побаченні з гокліпером, але Міньйоле високо вийшов х воріт і парирував удар вінгера.
Свисток
Матч розпочався!
Стартові склади команд:
Бельгія: Міньйоле - Алдервейрелд, Денаєр, Боята - Меньє, Дендонкер, Прат, Азар - Доку, Лукаку, Карраско.
Греція: Влаходімос - Цімікас, Цавеллас, Сократіс, Андруцос - Бухалахіс, Галанопулос - Яннуліс, Бакасетам, Масурас - Павлідіс.
Добрий вечір усім! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію товариського матчу, у якому збірна Бельгії прийматиме збірну Греції.
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Анонс матча Бельгия - Греция 03.06.2021, Международные товарищеские матчи

Матч между командой Бельгия и командой Греция будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 03.06.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Бельгия и командой Греция:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бельгия, тогда как команда Греция осталась с поражением. Столкновение Греция и Бельгия в предыдущем футбольном матче 03.09.2017 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Греция можно посмотреть 03.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Греция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Беларусь - 30.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Греция
Страна: Греция
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий поединок команды Греция был сыгран против Грузия - 31.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Бельгия - Греция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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