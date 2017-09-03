Бельгия - Греция онлайн трансляция матча

Матч между командой Бельгия и командой Греция будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.
Дата проведения матча: 03.06.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Бельгия и командой Греция:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бельгия, тогда как команда Греция осталась с поражением. Столкновение Греция и Бельгия в предыдущем футбольном матче 03.09.2017 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Беларусь - 30.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Греция
Страна: Греция
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий поединок команды Греция был сыгран против Грузия - 31.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
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