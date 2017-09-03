Бельгия - Греция онлайн трансляция матча

Греция не проигрывает в последних 8 играх.

Бельгия не проигрывает в последних 7 играх.

Бельгия не проигрывает в последних 27 домашних матчах.

Бельгия выиграл 5 домашних матчей подряд.

Бельгия выигрывает первый тайм в 54% матчей, Греция выигрывает в 36% матчей.

Бельгия выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Греция выигрывает в 36%.

Бельгия's performance of the last 5 matches is better than Греция's.

Команда Бельгия проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Греция (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Бельгия выиграла 2, команда Греция выиграла 0, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Бельгия.

В их последнюю встречу команда Бельгия победила в 1 гол(а).

Бельгия забивает 1.5 гола за матч против команды Греция, а Греция забивает 0.75 гола против команды Бельгия (в среднем).

Бельгия забивает 3.57 гола, играя дома, а Греция забивает 1.2 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Греция - 2.25.

Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Греция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Греция% своих матчей.

Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Греция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Греция% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бельгия и Греция - 1.