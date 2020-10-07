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Испания - Португалия онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 04 июня 2021, 20:30 . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Испания
До начала
00 : 00 : 00
Португалия
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Испания
28%
Ничья
22%
Португалия
50%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.20
П1: 2.45 Х: 3.30 П2: 3.10
Интересные факты
  • Испания не проигрывает в последних 6 играх.
  • Португалия не проигрывает в последних 4 играх.
  • Испания не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Португалия не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Испания выигрывает первый тайм в 54% матчей, Португалия выигрывает в 54% матчей.
  • Испания выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Португалия выигрывает в 54%.
  • Испания's performance of the last 5 matches is better than Португалия's.
  • Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Португалия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 2, команда Португалия выиграла 1, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Испания забивает 0.8 гола за матч против команды Португалия, а Португалия забивает 1.4 гола против команды Испания (в среднем).
  • Испания забивает 3 гола, играя дома, а Португалия забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Португалия - 2.2.
  • Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Португалия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.
  • Когда Португалия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Португалия - 0.8.
  • Испания забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Во время последних 8 встреч, Испания выиграла 2 раз. также было 4 ничей, и Португалия выиграла 2 раза.
Личные встречи
Испания
0
Побед
3
Игр
0
Побед
Португалия
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания
ЧМ-2018 2017/2018
15.06.2018 - 21:00 Португалия 3 - 3 Завершен Испания
Евро-2012 2011/2012
27.06.2012 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания
Последние матчи - Испания
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Испания 3 - 1 Завершен Косово В
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Грузия 1 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Испания 1 - 1 Завершен Греция Н
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Испания 6 - 0 Завершен Германия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
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Последние матчи - Португалия
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Люксембург 1 - 3 Завершен Португалия В
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Сербия 2 - 2 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Португалия 1 - 0 Завершен Азербайджан В
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Хорватия 2 - 3 Завершен Португалия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Испания
28%
Ничья
22%
Португалия
50%
П1: 2.25 Х: 3.25 П2: 3.20
П1: 2.45 Х: 3.30 П2: 3.10
Трансляция
Стартовые составы команд:
Испания: Симон – Льоренте, Лапорт, Торрес, Гайя – Алькантара, Бускетс, Руис – Сарабия, Мората, Торрес.
Португалия: Патрисиу – Геррейро, Фонте, Пепе, Семеду – Санчес, Данилу, Сержиу Оливейра – Жота, Жоао Феликс, Роналду.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию статусного товарищеского матча между сборными Испании и Португалии.
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Анонс матча Испания - Португалия 04.06.2021, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Испания и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 04.06.2021
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Испания и командой Португалия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Португалия и Испания в предыдущем футбольном матче 07.10.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Португалия можно посмотреть 04.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Испания - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Косово - 31.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Люксембург - 30.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.

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