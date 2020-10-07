Испания - Португалия онлайн трансляция матча

Испания не проигрывает в последних 6 играх.

Португалия не проигрывает в последних 4 играх.

Испания не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Португалия не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Испания выигрывает первый тайм в 54% матчей, Португалия выигрывает в 54% матчей.

Испания выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Португалия выигрывает в 54%.

Испания's performance of the last 5 matches is better than Португалия's.

Команда Испания проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Португалия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 2, команда Португалия выиграла 1, 2 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Испания забивает 0.8 гола за матч против команды Португалия, а Португалия забивает 1.4 гола против команды Испания (в среднем).

Испания забивает 3 гола, играя дома, а Португалия забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Португалия - 2.2.

Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.

Когда Португалия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.

Когда Португалия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Португалия - 0.8.

Испания забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.